05 января 2018, 19:49

Тело убитого в спецоперации брошено на площади чеченского села

В Интернете опубликовано видео, на котором, по версии пользователей соцсетей, показано привезенное на сельскую площадь тело жителя Чечни Хамзата Баймурадова, убитого при попытке задержания.

Как писал "Кавказский узел", вечером 3 января в селе Автуры Шалинского района был застрелен начальник местного отделения полиции Абубакар Устарханов. Подозреваемый в убийстве был блокирован на окраине села, оказал сопротивление при задержании и был убит ответным огнем, сообщил 4 января глава МВД Чечни Руслан Алханов.

В убийстве подозревался 27-летний местный житель Хамзат Баймурадов, который ранее служил в правоохранительных органах и был судим за пособничество боевикам, сообщил 4 января источник "Кавказского узла" в чеченском МВД.

Читатель "Кавказского узла" сегодня опубликовал в комментарии под новостью "Убит подозреваемый в расстреле чеченского полицейского" ссылку на размещенное сегодня в соцсети "ВКонтакте" видео, на котором видны люди, в том числе вооруженные и в форме силовиков, стоящие вокруг лежащего на земле тела мужчины. Несколько человек снимают происходящее на видеокамеры.

При этом размещенное в соцсети видео не сопровождается поясняющим названием или комментарием. Дата, место и обстоятельства видеосъемки ни на записи, ни в публикации также не указаны.

Это же видео размещено 4 января в YouTube под названием "Убийца начальника Автуры ликвидирован". По состоянию на 19.49 мск, видео набрало 2105 просмотров.

По версии пользователей Telegram, на видео - площадь села Автуры, информирует сегодня телеканал "Дождь".

МВД по Чечне по состоянию на 19.49 мск не прокомментировало на своем сайте версию пользователей соцсетей.

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