04 января 2018, 10:17

Убит подозреваемый в расстреле чеченского полицейского

При задержании подозреваемый в расстреле начальника отделения полиции в селе Автуры оказал сопротивление и был убит ответным огнем, сообщил глава МВД Чечни Руслан Алханов.

Как писал "Кавказский узел", вечером 3 января в селе Автуры Шалинского района Чечни был застрелен начальник сельского отделения полиции Абубакар Устарханов. Убийца стрелял в полицейского в магазине и скрылся на машине Устарханова, которую силовики позже обнаружили на окраине села.

В убийстве подозревается 27-летний местный житель Хамзат Баймурадов, который ранее служил в правоохранительных органах и был судим за пособничество боевикам , сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" источник в чеченском МВД.

По словам Руслана Алханова, подозреваемый в расстреле Абубакара Устарханова был убит в результате спецоперации.

Полицейские и военнослужащие Росгвардии выяснили, где находится подозреваемый, и блокировали его на окраине селения Автуры.

"При задержании он оказал сопротивление и был уничтожен ответным огнем", - заявил Руслан Алханов, слова которого приводит РИА "Новости".

Участники спецоперации не пострадали, передает также со ссылкой на Алханова ТАСС.

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