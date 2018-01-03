03 января 2018, 19:48

Начальник отдела полиции убит в чеченском селе

Руководитель отдела полиции села Автуры в Шалинском районе Чечни убит сегодня выстрелом в голову, сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, Абубакара Устарханова убили сегодня вечером, когда он расплачивался на кассе магазина. В убийстве заподозрен местный житель.

Центр села Автуры перекрыт, все магазины закрыты, передает информацию источника ТАСС.

Предполагается, что убийца ранее работал в полиции. Застрелив Устарханова, он угнал его автомобиль, со ссылкой на свой источник сообщает "Кавказ. Реалии".

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