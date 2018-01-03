03 января 2018, 19:48
Начальник отдела полиции убит в чеченском селе
Руководитель отдела полиции села Автуры в Шалинском районе Чечни убит сегодня выстрелом в голову, сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, Абубакара Устарханова убили сегодня вечером, когда он расплачивался на кассе магазина. В убийстве заподозрен местный житель.
Центр села Автуры перекрыт, все магазины закрыты, передает информацию источника ТАСС.
Предполагается, что убийца ранее работал в полиции. Застрелив Устарханова, он угнал его автомобиль, со ссылкой на свой источник сообщает "Кавказ. Реалии".
"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, терактов и похищений.
"Житель Чечни обвинен в финансировании терроризма", "Состояние раненных в Чечне военных врачи оценили как стабильное", "Житель Чечни осужден за попытку присоединиться к боевикам в Сирии".
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