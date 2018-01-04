04 января 2018, 09:26

Подозреваемый в убийстве полицейского в Чечне был судим за помощь боевикам

В убийстве полицейского в селе Автуры Шалинского района Чечни подозревается 27-летний местный житель Хамзат Баймурадов, ранее служивший в правоохранительных органах и помогавший боевикам, сообщил источник в МВД республики.

Как писал "Кавказский узел", вечером 3 января был застрелен начальник отделения полиции селения Автуры Абубакар Устарханов. Убийца стрелял в полицейского в магазине и скрылся на автомобиле Устарханова.

Правоохранительные органы Чечни ведут активные поиски Хамзата Баймурадова, сообщил источник в республиканском МВД.

"Личность убийцы Абубакара Устарханова установлена. Им оказался 27-летний местный житель Хамзат Баймурадов. Ранее он работал оперуполномоченным одного из подразделений МВД республики. Имеет высшее образование, окончил юридический факультет вуза в Чувашии", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" источник.

По его словам, несколько лет назад Баймурадов был осужден за пособничество боевикам. "Выяснилось, что в 2011 году он получал от боевиков деньги, на которые приобретал для них обмундирование и снаряжение, а также предоставлял свою квартиру для хранения этого снаряжения", - рассказал источник.

По его словам, убийца Устарханова скрылся на принадлежавшей полицейскому автомашине марки "Тойота Камри", которая позднее была обнаружена на окраине селения Автуры.

"По республике введен план "Перехват", ориентировки на подозреваемого переданы во все отделы и подразделения силовых структур. Опрашиваются родственники и знакомые Баймурадова, проводятся другие необходимые в подобных случаях мероприятия", - рассказал источник.

Похороны убитого полицейского пройдут сегодня в родовом селении Устарханова, его семье будет оказана материальная помощь, отметил источник.

Комментариями родственников Хамзата Баймурадова относительно заявлений правоохранителя "Кавказский узел" не располагает.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, вооруженных инцидентов, взрывов и похищений людей.

источник: корреспондент "Кавказского узла"