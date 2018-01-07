07 января 2018, 01:01

Проповедник застрелен в Дагестане

Житель села Муцалаул в Хасавюртовском районе Дагестана Сайгидахмед Магомедов был убит вечером 6 января возле своего дома.

Около 22.00 неизвестные пришли к дому Магомедова и позвали его на улицу. Мужчина вышел за ворота и был застрелен, рассказали жители селения корреспонденту "Кавказского узла".

По словам некоторых жителей Муцалаула, убитый Сайгидахмед Магомедов был проповедником и имамом Квартальной мечети села, закрытой некоторое время назад в числе других салафитских мечетей Дагестана.

С сентября 2015 года в Дагестане были убиты два имама, смещены три. Одновременно сотрудники правоохранительных органов закрыли ряд салафитских мечетей, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" хронике закрытия мечетей в Дагестане.

Глава пресс-службы МВД Дагестана Руслан Ибрагимгаджиев подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" факт убийства в Муцалауле, но опроверг информацию о том, что убитый был имамом мечети. Как утверждает представитель полиции, Сайгидахмед Магомедов был гражданским лицом.

Получить комментарий сотрудников следственного управления СКР по Дагестану в связи с убийством в Муцалауле корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.

Примечание:

"Прокуратура потребовала закрыть мечеть в Чонтауле", "ПЦ "Мемориал" признал политзаключенными дагестанских последователей Нурси", "Силовики предотвратили покушение на проповедника в Ингушетии".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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