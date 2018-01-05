05 января 2018, 23:40

Силовики задержали 10 человек у салафитской мечети в Махачкале

Все задержанные сегодня после пятничной молитвы отпущены после проверок, заявил представитель МВД Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", прихожане салафитской мечети на улице Генерала Омарова (Венгерских бойцов) в Махачкале регулярно подвергаются задержаниям в ходе рейдов, которые силовики проводят по пятницам. 29 декабря сообщалось о 15 задержанных прихожанах, а 22 декабря за видеосъемку очередного рейда был задержан журналист дагестанского издания "Новое дело" Идрис Юсупов.

Правозащитники считают задержания прихожан у мечети одной из форм давления на салафитскую общину Дагестана и катализатором радикализации ее представителей.

Сегодня силовики снова досматривали и задерживали людей у мечети, рассказали очевидцы корреспонденту "Кавказского узла".

«Полицейские стояли на улице Тимирязева и досматривали людей. Не знаю, по каким признакам они выбирали, кого досматривать», - сообщил один из очевидцев событий.

Полицейские останавливали не только пешеходов, но и водителей, предлагая пройти с ними в отдел полиции, сообщил журналист Идрис Юсупов корреспонденту "Кавказского узла".

«Останавливали тех, кто на машинах ехал, и тех, кто пешком шел. Просили поехать в отдел», - рассказал Юсупов. Наличие мобильного поста у мечети и досмотр людей правоохранители, по словам журналиста, объяснили профилактическими мероприятиями.

Десять человек были доставлены в отдел полиции в ходе мероприятий у мечети и отпущены после проверок, рассказал представитель МВД корреспонденту "Кавказского узла".

Нескольких человек, задержанных возле мечети 15 декабря, отпустили после проверки на предмет неоплаченных штрафов и задолженности по алиментам, рассказал ранее Юсупов "Кавказскому узлу".

На "Кавказском узле" размещена составленная ПЦ "Мемориал" инструкция для людей, которых пытаются поставить на профилактический учет. Также "Кавказский узел" подготовил хронику закрытия мечетей в Дагестане.

Примечание:

"Полиция задержала журналиста близ мечети в Махачкале", "Прокуратура потребовала закрыть мечеть в Чонтауле", "Силовики провели рейд близ салафитской мечети Махачкалы".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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