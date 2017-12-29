29 декабря 2017, 21:55

15 человек были задержаны около салафитской мечети в Махачкале

Задержание 15 человек после очередной пятничной молитвы в махачкалинской мечети силовики назвали профилактическим мероприятием. Все задержанные отпущены, заверил представитель МВД.

Как писал "Кавказский узел", около салафитской мечети на улице генерала Омарова каждую пятницу проходят рейды и задержания, сообщил дагестанский журналист Идрис Юсупов, который сам был доставлен 22 декабря в отдел полиции после видеосъемки рейда силовиков около мечети. Силовики обвинили журналиста в неповиновении распоряжению сотрудника полиции, но Советский райсуд Махачкалы вернул дело полицейским для устранения нарушений и освободил Юсупова.

15 декабря около этой же мечети также прошел рейд силовиков. Их интересовали люди с внешностью, характерной для практикующих мусульман, рассказали очевидцы. Были задержаны "два-три человека", которых доставили в РОВД и отпустили после проверки на наличие неоплаченных штрафов и задолженности по алиментам, сообщил представитель дагестанского МВД.

Силовики сегодня досматривали прихожан мечети на улице генерала Омарова после пятничной молитвы, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из очевидцев.

Около мечети находился мобильный пост, на котором были примерно 10 силовиков, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" журналист Идрис Юсупов. Но, по его словам, он не видел, чтобы кого-то задерживали или проверяли. "Пост стоял рядом с заправкой "Зодчий" по улице генерала Омарова. Сотрудники сказали, что обеспечивают охрану общественного порядка. При мне никого не задерживали", - рассказал журналист.

В ходе проведенных в районе мечети профилактических мероприятий в Советское РОВД были доставлены 15 человек, после проверки все они были отпущены, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель МВД по Дагестану.

На "Кавказском узле" размещена составленная ПЦ "Мемориал" инструкция для людей, которых пытаются поставить на профилактический учет, а также подготовлена хроника закрытия мечетей в Дагестане.

Примечание:

"МВД сообщило о задержании 15 прихожан мечети в Махачкале",  "Родственники сотрудника мечети в Махачкале заявили о недопуске к нему адвоката", "Суд разрешил полиции не отвечать на запрос о профучете в Дагестане".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

30 декабря 2017, 05:10

30 декабря 2017, 04:08

30 декабря 2017, 03:05

30 декабря 2017, 02:02

30 декабря 2017, 00:59

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты