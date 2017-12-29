29 декабря 2017, 21:55

15 человек были задержаны около салафитской мечети в Махачкале

Задержание 15 человек после очередной пятничной молитвы в махачкалинской мечети силовики назвали профилактическим мероприятием. Все задержанные отпущены, заверил представитель МВД.

Как писал "Кавказский узел", около салафитской мечети на улице генерала Омарова каждую пятницу проходят рейды и задержания, сообщил дагестанский журналист Идрис Юсупов, который сам был доставлен 22 декабря в отдел полиции после видеосъемки рейда силовиков около мечети. Силовики обвинили журналиста в неповиновении распоряжению сотрудника полиции, но Советский райсуд Махачкалы вернул дело полицейским для устранения нарушений и освободил Юсупова.

15 декабря около этой же мечети также прошел рейд силовиков. Их интересовали люди с внешностью, характерной для практикующих мусульман, рассказали очевидцы. Были задержаны "два-три человека", которых доставили в РОВД и отпустили после проверки на наличие неоплаченных штрафов и задолженности по алиментам, сообщил представитель дагестанского МВД.

Силовики сегодня досматривали прихожан мечети на улице генерала Омарова после пятничной молитвы, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из очевидцев.

Около мечети находился мобильный пост, на котором были примерно 10 силовиков, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" журналист Идрис Юсупов. Но, по его словам, он не видел, чтобы кого-то задерживали или проверяли. "Пост стоял рядом с заправкой "Зодчий" по улице генерала Омарова. Сотрудники сказали, что обеспечивают охрану общественного порядка. При мне никого не задерживали", - рассказал журналист.

В ходе проведенных в районе мечети профилактических мероприятий в Советское РОВД были доставлены 15 человек, после проверки все они были отпущены, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель МВД по Дагестану.

На "Кавказском узле" размещена составленная ПЦ "Мемориал" инструкция для людей, которых пытаются поставить на профилактический учет, а также подготовлена хроника закрытия мечетей в Дагестане.

источник: корреспондент "Кавказского узла"