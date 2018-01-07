07 января 2018, 10:41

Источник: в дагестанского имама выпустили семь пуль

Имам салафитской мечети Сайгидахмед Магомедов был убит семью выстрелами из пистолета после конфликта с неизвестными, рассказал источник в правоохранительных органах Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", вечером 6 января в селе Муцалаул Хасавюртовского района неизвестные вызвали Сайгидахмеда Магомедова из дома на улицу, после чего он был застрелен, рассказали жители села. По их словам, Магомедов был проповедником и имамом закрытой некоторое время назад местной салафитской мечети.

С 2009 по 2016 год на Северном Кавказе были убиты 44 религиозных деятеля, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства исламских деятелей на Северном Кавказе (2009-2016)". Также на "Кавказском узле" размещена хроника закрытия мечетей в Дагестане.

В Сайгидахмеда Магомедова было выпущено семь пуль из пистолета Макарова, сообщил источник в правоохранительных органах Дагестана. "Имам мечети убит возле своего дома. По предварительным данным, сначала был конфликт с неизвестными, потом его застрелили", - цитирует сегодня правоохранителя ТАСС.

Эти сведения подтвердил информированный источник "Интерфакса". "По предварительным данным... между неизвестными мужчинами возник конфликт. В результате один из них вытащил пистолет Макарова и более пяти раз выстрелил в другого мужчину", - сказал он.

Источник отметил, что, по предварительным данным, убитый - имам сельской мечети, сообщает издание.

Информация об инциденте и версиях следствия на сайтах республиканского МВД и Управления СКР по Дагестану по состоянию на 10.41 мск не опубликована.

Отметим, что глава пресс-службы МВД по Дагестану Руслан Ибрагимгаджиев подтвердил "Кавказскому узлу" факт убийства мужчины в Муцалауле, но опроверг данные о том, что тот был имамом мечети.