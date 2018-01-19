19 января 2018, 00:02

Москалькова дозвонилась до пропавшей жительницы Чечни

Супруга жителя Чечни, имя которого фигурирует в списках казненных в ночь на 26 января 2017 года, рассказала по телефону, что отпущена после задержания полицейскими, сообщила 18 января Татьяна Москалькова.

"Кавказский узел" сообщал, что по данным "Новой газеты", 8 января была задержана Аминат Автурханова, занимавшаяся поиском мужа, попавшего в "расстрельный список". После этого родные не могли с ней связаться, и российский омбудсмен направила в МВД Чечни письмо с вопросом о судьбе задержанной.

26 января 2017 года были казнены задержанные после нападения на полицейских в Грозном 17 декабря 2016 года, написала "Новая газета" 9 июля 2017 года. Этой информацией заинтересовалась омбудсмен Татьяна Москалькова, которая направляла в республику запросы о судьбе людей из "расстрельного списка". Власти Чечни, отрицающие возможность бессудных казней, предъявили Москальковой двух человек из списка погибших. Однако правозащитники заявили о подмене.

Глава МВД Чечни Руслан Алханов ответил на запрос об Автурхановой, что она находится дома, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По словам омбудсмена, ей позвонили из Надтеречного отдела полиции и передали трубку Аминат Автурхановой. "Она рассказала, что ее действительно задержали, но потом разобрались и отпустили. Голос ее звучал ровно, спокойно. Хотя само по себе это ни о чем не говорит", - приводит сегодня слова Москальковой "Новая газета".

Татьяна Москалькова сообщила, что попросила чеченского омбудсмена Нурди Нухажиева посетить Автурханову и убедиться в ее возвращении домой, информирует "Интерфакс".

Напомним, что после нападения 17 декабря 2016 года на силовиков в Грозном была проведена спецоперация, в ходе которой семь человек были убиты, а четверо задержаны. В декабре 2016 года источник в Минздраве Чечни сообщил "Кавказскому узлу", что трое задержанных были госпитализированы с ранениями, а затем убиты. Также после декабрьской атаки на Грозный местные жители сообщили о массовых задержаниях земляков и родственников. Близкие пропавших после задержаний рассказали "Кавказскому узлу", что скрываются, опасаясь кровной мести.

Примечание:

"В Чечне начато строительство крупной мечети", "В Грозном прошли проверки паспортного режима", "Жители Чечни сообщили о покушении на кадия Грозненского района".

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