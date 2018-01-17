"Новая газета": жительница Чечни задержана за расследование "внесудебной казни"

17 января 2018, 10:10

Более недели неизвестна судьба Аминат Автурхановой, занимавшейся поиском мужа, имя которого фигурирует в списках казненных в Чечне в ночь на 26 января 2017 года, пишет сегодня "Новая газета"*. По ее данным, из офиса российского омбудсмена в Чечню направлен запрос в связи с задержанием женщины.

Как писал "Кавказский узел", 9 июля 2017 года "Новая газета" написала, что в Чечне в ночь на 26 января были казнены задержанные после нападения на полицейских в Грозном 17 декабря 2016 года. Этой информацией заинтересовалась омбудсмен Татьяна Москалькова, которая направляла в республику запросы о судьбе людей из "расстрельного списка". Власти Чечни, отрицающие возможность бессудных казней, предъявили Москальковой двух человек из списка погибших. Однако правозащитники заявили о подмене.

17 декабря 2016 года в Грозном были совершены нападения на силовиков. В ходе спецоперации 17 и 18 декабря 2016 года семь человек были убиты, а четверо задержаны. В декабре 2016 года источник в Минздраве Чечни сообщил "Кавказскому узлу", что трое задержанных были госпитализированы с ранениями, а затем убиты. Также после декабрьской атаки на Грозный местные жители сообщили о массовых задержаниях земляков и родственников.

Аминат Автурханову 8 января забрали из дома матери в селе Верхний Наур Надтеречного района Чечни, а в настоящее время она находится в одном из райотделов полиции, однако с момента задержания не выходила на связь с родными. Статус, в котором она пребывает в стенах РОВД, неясен.

О задержании девушки поставлен в известность аппарат Уполномоченного по правам человека в РФ, Татьяна Москалькова уже направила в республиканское МВД письмо с запросом о судьбе задержанной Автурхановой, в ближайшее время Аминат посетит адвокат, пишет сегодня "Новая газета", приводя историю задержания женщины.

Муж Аминат Автурхановой Зелимхан Джабаев был в списках казненных жителей Чечне, которыми располагает издание. Мужчину в декабре 2016 года полицейские забрали прямо из дома, и в течение нескольких недель он находился на территории одного из РОВД, куда жена носила ему передачи. Однако спустя несколько недель он исчез, и никакие попытки женщины выяснить его судьбу через республиканские правоохранительные органы не принесли результата.

После того, как следственные органы по публикациям "Новой" начали доследственную проверку, и в Чечне побывала Москалькова, Аминат, как и многих других, вызывали в полицию, угрожая расправой в случае, если она будет продолжать свое расследование.

6 сентября 2017 года женщину продержали в отделении полиции около 12 часов вместе с грудным ребенком, затем угрозы начали поступать не только в адрес Аминат, но и в адрес ее родителей, а 8 января 2018 года женщину увезли с собой полицейские.

* в текст в 10.50 мск 17.01.2018 внесено уточнение