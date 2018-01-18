Тело Магомеда Маматова найдено в Северной Осетии

18 января 2018, 01:49

В Северной Осетии обнаружен труп жителя Ингушетии Магомеда Маматова, который в августе прошлого года пропал без вести, сообщил источник.

Как писал "Кавказский узел", житель Ингушетии Магомед Маматов выехал во Владикавказ за запчастями для своего автомобиля утром 20 августа 2017 года и в тот же день пропал. Маматов успел сообщить родным, что за ним следят люди, передвигающиеся на трех машинах.

Сообщение о том, что житель Карабулака Магомед Маматов пропал без вести, поступило на SMS-сервис "Кавказского узла". В сообщении говорилось, что мужчина последний раз звонил близким из Северной Осетии.

"Обгоревший труп молодого мужчины из Ингушетии найден в Беслане Северной Осетии. На опознание была приглашена сестра Магомеда Маматова, которая подтвердила личность погибшего", - сказал источник, слова которого сегодня, 18 января, приводит "Интерфакс".

По словам источника агентства, для точного установления личности планируется провести ДНК-экспертизу.

Напомним, что ранее родные и знакомые Магомеда Маматова отвергли версию его похищения и возможного убийства из-за денег. Сам Магомед Маматов не был связан ни с криминальными личностями, ни с экстремистами. У него был небольшой бизнес - цех по производству стеклопакетов и магазин.

Сестра пропавшего Лейла Маматова рассказала "Кавказскому узлу", что у Магомеда с собой было около 30 тысяч рублей, и это "не та сумма, из-за которой убивают". Аналогичное мнение высказал юрист Руслан Муцольгов, который предположил, что грабители забрали бы и автомобиль, который был найден неподалеку от КПП на Черменском перекрестке. Семье поступало много телефонных сообщений о местонахождении Магомеда, но все они оказались ложными, рассказал брат Маматова Руслан.