Жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 8 по 14 января не было

15 января 2018, 09:08

В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе за неделю с 8 по 14 января 2017 года жертв и пострадавших зафиксировано не было. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Подрывы и теракты

8 января в 02.30 мск во двор дома в Назрани по улице Цороева, где живут родители Магомеда Хазбиева, была брошена граната. Во время взрыва в доме находились престарелые родители Магомеда Хазбиева и семья самого Мурада: жена и четверо детей, самому младшему из которых четыре месяца. Никто из членов семьи от взрыва не пострадал. От взрыва полностью сгорела одна находившаяся во дворе машина "Мерседес", еще один автомобиль был сильно посечен осколками. Также значительные повреждения от осколков гранаты получили входные двери дома, сильно посечена осколками стена домовладения. Начавшийся пожар был потушен при помощи соседей. Член движения "Мехк-Кхел" Магомед Хазбиев находится под государственной защитой в Чечне с 2015 года в связи с тем, что, по словам оппозиционера, на него неоднократно совершались покушения.

Задержания

7 января стало известно, что в селе Автуры задержаны все мужчины из семьи Хамзата Баймурадова, который подозревался в убийстве начальника отделения полиции и был застрелен при задержании. Родственникам Хамзата Баймурадова запретили проводить поминки.

12 января в ходе профилактических мероприятий в районе мечети на улице Омарова в РОВД были доставлены 14 человек. Полицейских было не менее 30 человек, они стояли в двух местах - у заправки и на углу улицы. Они останавливали как пешеходов, так и водителей, заявляли, что у них профилактические мероприятия по розыску оружия и наркотиков. Всех задержанных отпустили после проверки. Тех, кто уже стоит на учете, полицейские не проверяют, сообщил один из прихожан.

13 января силовики задержали жителя дагестанского селения Губден Нурмагомеда Таймасова, обнаружив в его доме боеприпасы. По словам родных, силовики провели обыски в двух домах Таймасова - в одном домовладении на момент обыска никого не было, а в другом находились только женщины. Взяв у родственниц мужчины ключи от второго этажа, силовики прошли туда, а затем обнаружили там боеприпасы. Интерес силовиков к Нурмагомеду Таймасову родственники связывают с тем, что он является салафитом, а его отец в 2012 году был убит при спецоперации в Губдене. Родственники настаивают, что Нурмагомед Таймасов не занимался ничем противозаконным. Мужчина оказывал сельчанам услуги электрика, у него на иждивении были жена, мать и младший брат.