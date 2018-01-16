Родные убитого Омаева усомнились в его нападении на силовиков

16 января 2018, 18:11

Убитый силовиками в Каспийске Алексей Омаев не мог напасть на полицейских, так как был частично парализованным, заявили "Кавказскому узлу" родственники убитого.

Как писал "Кавказский узел", 15 января силовики рапортовали о том, что в Каспийске мужчина в ответ на требование полицейских предъявить документы открыл по ним огонь и был убит. Перестрелка произошла на территории садового товарищества. Убитый предварительно опознан как Алексей Омаев (Амаев). Ему было 46 лет, он житель Каспийска, сообщили источники в силовых органах.

Убитый в Каспийске Омаев подозревался в пособничестве боевикам и вербовке молодых людей в ряды запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство"*, сообщили источники в силовых структурах.

По утверждению брата убитого жителя Каспийска, 45-летний Алексей Омаев был инвалидом второй группы и передвигался с трудом, так как он "наполовину был парализован".

"10 лет назад ему нанесли ножевое ранение. Из-за этого у него была парализована левая половина тела. Он еле передвигался, ходить не мог нормально, одна рука не работала. Речи о том, что он мог бы держать в руках оружие, и быть не может. Это подтвердит любой, кто его знал", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" родственник убитого.

Сотрудница одного из магазинов, расположенного в районе проживания Алексея Омаева, рассказала о том, что он "без посторонней помощи не мог достать из кармана ничего".

"Кошелёк или даже деньги из кармана он не мог достать, всегда просил кого-нибудь помочь. Как он мог парализованной рукой держать оружие? Я в это не верю", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница магазина.

Родные убитого также рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что Омаев "был верующим человеком, посещал салафитскую мечеть Тангъим в Махачкале на улице Венгерских бойцов". "У родных нет версий, за что его могли убить, если только за его религиозные взгляды. Но он никуда не лез, тихо-мирно жил, занимался своей семьей", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" один из родственников убитого.

По его словам, тело убитого родным ещё не выдано. "Старший брат убитого поехал к следователям, чтобы решить вопрос с получением тела", - рассказал он, добавив, что у Алексея Омаева "остались жена и четверо детей".

В свою очередь соседи Омаева рассказали его родным, что "несколько полицейских машин поджидали его недалеко от его дома". "Он потерял пенсионные документы. Вместе с женой Омаев пошел в Пенсионный фонд. Они вместе шли домой. Но Омаев по дороге встретил знакомого и задержался с ним, а жена пошла домой. Получается, что силовики ее пропустили. До дома Омаев так и не дошёл", - сказал родственник Омаева.

На месте убийства сохранились следы крови убитого, гильз нет, отмечает корреспондент "Кавказского узла", побывавший сегодня на месте инцидента.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику происходящих в регионе спецопераций, взрывов, обстрелов, нападений на силовиков и похищений людей. Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГ*".

* - "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) - организация, которая признана террористической и запрещена в России по решению суда.