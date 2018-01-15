15 января 2018, 23:47

Человек убит при перестрелке в Каспийске

Полицейские убили человека, который открыл по ним огонь в Каспийске, сообщил представитель МВД.

По информации представителя управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, сегодня вечером в Каспийске "неизвестный открыл огонь по полицейским в Дагестане". Жертв и пострадавших среди гражданских лиц и сотрудников полиции нет, заявил представитель МВД.

"В городе Каспийск сотрудники правоохранительных органов остановили для проверки документов гражданина, который в ответ на требования полицейских открыл по ним огонь из огнестрельного оружия. Ответным огнем преступник был нейтрализован. С места происшествия изъят пистолет", - цитирует представителя управления МВД по СКФО "Интерфакс".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику происходящих здесь спецопераций, взрывов, обстрелов и похищений людей.

Примечание:

"Режим КТО введен в дагестанском селе Мискинджа", "Силовики назвали убитых в Хасавюрте боевиками-новичками", "Опознан еще один убитый в спецоперации в Карабудахкентском районе".

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15 января 2018, 23:47

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