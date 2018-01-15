15 января 2018, 23:47
Человек убит при перестрелке в Каспийске
Полицейские убили человека, который открыл по ним огонь в Каспийске, сообщил представитель МВД.
По информации представителя управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, сегодня вечером в Каспийске "неизвестный открыл огонь по полицейским в Дагестане". Жертв и пострадавших среди гражданских лиц и сотрудников полиции нет, заявил представитель МВД.
"В городе Каспийск сотрудники правоохранительных органов остановили для проверки документов гражданина, который в ответ на требования полицейских открыл по ним огонь из огнестрельного оружия. Ответным огнем преступник был нейтрализован. С места происшествия изъят пистолет", - цитирует представителя управления МВД по СКФО "Интерфакс".
"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику происходящих здесь спецопераций, взрывов, обстрелов и похищений людей.
"Режим КТО введен в дагестанском селе Мискинджа", "Силовики назвали убитых в Хасавюрте боевиками-новичками", "Опознан еще один убитый в спецоперации в Карабудахкентском районе".
16 января 2018, 03:46
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Компания из Ирана построит мост на границе Армении и Грузии
Иранская компания выиграла тендер на строительство "Моста дружбы" на армяно-грузинской границе на реке Дебед. Строительство моста, который упростит пассажирские перевозки и грузоперевозки, обойдется в 7,4 миллиона евро.
16 января 2018, 02:47
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Уроженцы Чечни заявили об опасности для автора видеообращения к Кадырову
Девушке, которая выложил на YouTube видеообращение к главе Чечни Рамзану Кадырову и его матери, угрожает опасность, заявили опрошенные корреспондентами "Кавказского узла" уроженцы Чечни. По их мнению, ее могут скомпроментировать, назвать душевнобольной. Кроме того, опасность может грозить ее родственникам, которые остались в республике.
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Активисты провели одиночные пикеты в Астрахани в поддержку Максима Панфилова
Астраханские активисты Алексей Тюрин, Михаил Анисенко и Игорь Стенин провели одиночные пикеты в поддержку Максима Панфилова, осужденного по делу об участии в массовых беспорядках на Болотной площади.
16 января 2018, 00:49
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Политологи назвали адресатов высказываний Собчак о Кадырове и Титиеве
Заявление Ксении Собчак в поддержку Оюба Титиева рассчитано сугубо на ее целевую аудиторию, оно не добавит ей голосов на президентских выборах и никак не повлияет на выбор жителей Северного Кавказа, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.
15 января 2018, 23:47
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Человек убит при перестрелке в Каспийске
Полицейские убили человека, который открыл по ним огонь в Каспийске, сообщил представитель МВД.
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15 января 2018, 08:56
Депутаты пообещали жителям села Берикей проверить работу нефтезавода
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Человек убит при перестрелке в Каспийске
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