15 сентября 2018, 11:43

Три человека убиты в ходе спецоперации в Дагестане

Группа боевиков убита силовиками во время перестрелки в селении Талги неподалеку от Карабудахкентского района, сообщил НАК.

Как писал "Кавказский узел", сегодня рано утром силовики сообщили о проведении спецоперации в Буйнакском и Карабудахкентском районах Дагестана. Режим контртеррористической операции действует с 5.00 мск.

Режим контртеррористической операции введен на территории Буйнакского и Карабудахкентского районов Дагестана впервые в 2018 году. В республике эта спецоперация стала восьмой с начала года.

В ходе спецоперации в районе селения Талги силовики обнаружили троих боевиков, которые отказались сложить оружие, они вступили в перестрелку с силовиками и были убиты, сообщают со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета "РИА Новости".

Группа боевиков "в ответ на предложение сдаться властям открыли огонь из автоматического оружия. Силами спецназа ФСБ России боевики были нейтрализованы", - приводится сообщение НАК.

По информации ведомства, на месте боестолкновения в Карабудахкентскоом районе было найдено оружие и боеприпасы, среди гражданского населения и силовиков потерь нет, уточнили в НАК.

Талги - курортный посёлок,  он входит в состав Махачкалы и административно подчинен Ленинской районной администрацииследует из данных сайта администрации Ленинского района Махачкалы. Он находится на территории, окружённой землями Карабудахкентского района, по состоянию на 2010 год в нем проживало 1 582 человек, говорится на сайте komandirovka.ru

В Карабудахкентском районе Дагестана проживают 80 тысяч человек, район граничит с городами Махачкала, Каспийск, Избербаш и Буйнакским, Левашинским, Сергокалинским, Каякентским районами, следует из справки, опубликованной на официальном сайте  Карабудахкентского района.

"Кавказский узел" следит за событиями в Дагестане и ведет хронику вооруженных инцидентов, нападений, терактов и похищений людей. С подробной информацией об ограничениях, которые предусмотрены режимом контртеррористической операции, можно ознакомиться в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Режим контртеррористической операции (КТО)".

Примечание:

"КТО в районе Дербента стала первой за полтора года",  "11 человек стали жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 16 по 22 апреля", "Коммерсант": среди убитых в Дербенте оказался житель Нефтеюганска".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

15 сентября 2018, 12:37

  • Адвокаты заявили о бездействии правоохранителей в расследовании избиения Беньяша

    Почти за неделю с момента задержания в Краснодаре адвоката Михаила Беньяша не проведена проверка законности действий силовиков, сообщил адвокат Аванесян. Полемика, в которой некоторые юристы обвиняют Беньяша в нарушении адвокатской этики из-из участия в оппозиционном движении, отвлекает внимание от факта избиения Беньяша, отметил адвокат Попков.

15 сентября 2018, 11:43

15 сентября 2018, 10:42

15 сентября 2018, 09:44

15 сентября 2018, 08:56

  • КТО в районе Карабудахкента и Буйнакска стала первой с начала года

    Режим контртеррористической операции объявлен на территории Буйнакского и Карабудахкентского районов Дагестана в 2018 году впервые. Последний раз спецоперация в этих районах проводилась в прошлом году. На территории республики режим КТО вводится уже восьмой раз в текущем году.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости