Три человека убиты в ходе спецоперации в Дагестане

15 сентября 2018, 11:43

Группа боевиков убита силовиками во время перестрелки в селении Талги неподалеку от Карабудахкентского района, сообщил НАК.

Как писал "Кавказский узел", сегодня рано утром силовики сообщили о проведении спецоперации в Буйнакском и Карабудахкентском районах Дагестана. Режим контртеррористической операции действует с 5.00 мск.

Режим контртеррористической операции введен на территории Буйнакского и Карабудахкентского районов Дагестана впервые в 2018 году. В республике эта спецоперация стала восьмой с начала года.

В ходе спецоперации в районе селения Талги силовики обнаружили троих боевиков, которые отказались сложить оружие, они вступили в перестрелку с силовиками и были убиты, сообщают со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета "РИА Новости".

Группа боевиков "в ответ на предложение сдаться властям открыли огонь из автоматического оружия. Силами спецназа ФСБ России боевики были нейтрализованы", - приводится сообщение НАК.

По информации ведомства, на месте боестолкновения в Карабудахкентскоом районе было найдено оружие и боеприпасы, среди гражданского населения и силовиков потерь нет, уточнили в НАК.

Талги - курортный посёлок, он входит в состав Махачкалы и административно подчинен Ленинской районной администрацииследует из данных сайта администрации Ленинского района Махачкалы. Он находится на территории, окружённой землями Карабудахкентского района, по состоянию на 2010 год в нем проживало 1 582 человек, говорится на сайте komandirovka.ru В Карабудахкентском районе Дагестана проживают 80 тысяч человек, район граничит с городами Махачкала, Каспийск, Избербаш и Буйнакским, Левашинским, Сергокалинским, Каякентским районами, следует из справки, опубликованной на официальном сайте Карабудахкентского района.