КТО в районе Карабудахкента и Буйнакска стала первой с начала года

15 сентября 2018, 08:56

Режим контртеррористической операции объявлен на территории Буйнакского и Карабудахкентского районов Дагестана в 2018 году впервые. Последний раз спецоперация в этих районах проводилась в прошлом году. На территории республики режим КТО вводится уже восьмой раз в текущем году.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня в Дагестане силовики проводят спецоперацию, с 05.00 мск в Буйнакском и Карабудахкентском районах введен режим контртеррористической операции.

Карта с административно-территориальным делением Дагестана и справочная статья "Режим контртеррористической операции (КТО)" опубликована в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" .

Спецоперация в Буйнакском и Карабудахкентском районах ранее была объявлена 20 апреля 2017 года. Режим контртеррористической операции был снят 13 июня, о результатах операции не сообщалось. Предыдущая спецоперация в Карабудахкентском районе, в селе Губдене, проводилась с 16 декабря, силовики блокировали частный дом и вступили в перестрелку с находившимися в нем предполагаемыми боевиками. Особый правовой режим был отменен 17 декабря после того, как трое находившихся в доме человек были убиты.

"Кавказский узел" информировал, что в ходе седьмой КТО, проводимой с 3 июня в Цумадинском районе Дагестана, силовиками был убит боевик, который отказался сложить оружие. Он был опознан как главарь "цумадинской" банды", сообщил Национальный антитеррористический комитет. 5 июня спецоперация была завершена.

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