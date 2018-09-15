15 сентября 2018, 08:56

КТО в районе Карабудахкента и Буйнакска стала первой с начала года

Режим контртеррористической операции объявлен на территории Буйнакского и Карабудахкентского районов Дагестана в 2018 году впервые. Последний раз спецоперация в этих районах проводилась в прошлом году. На территории республики режим КТО вводится уже восьмой раз в текущем году.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня в Дагестане силовики проводят спецоперацию, с 05.00 мск в Буйнакском и Карабудахкентском районах введен режим контртеррористической операции.

Карта с административно-территориальным делением Дагестана и справочная статья "Режим контртеррористической операции (КТО)" опубликована в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" .

Спецоперация в Буйнакском и Карабудахкентском районах ранее была объявлена 20 апреля 2017 года. Режим контртеррористической операции был снят 13 июня, о результатах операции не сообщалось. Предыдущая спецоперация в Карабудахкентском районе, в селе Губдене, проводилась с 16 декабря, силовики блокировали частный дом и вступили в перестрелку с находившимися в нем предполагаемыми боевиками. Особый правовой режим был отменен 17 декабря после того, как трое находившихся в доме человек были убиты.

"Кавказский узел" информировал, что в ходе седьмой КТО, проводимой с 3 июня в Цумадинском районе Дагестана, силовиками был убит боевик, который отказался сложить оружие. Он был опознан как главарь "цумадинской" банды", сообщил Национальный антитеррористический комитет. 5 июня спецоперация была завершена.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику вооруженных инцидентов, нападений, подрывов и похищений людей.

Примечание:

"КТО в районе Дербента стала первой за полтора года",  "11 человек стали жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 16 по 22 апреля", "Коммерсант": среди убитых в Дербенте оказался житель Нефтеюганска".

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15 сентября 2018, 10:42

15 сентября 2018, 09:44

15 сентября 2018, 08:56

  • КТО в районе Карабудахкента и Буйнакска стала первой с начала года

    Режим контртеррористической операции объявлен на территории Буйнакского и Карабудахкентского районов Дагестана в 2018 году впервые. Последний раз спецоперация в этих районах проводилась в прошлом году. На территории республики режим КТО вводится уже восьмой раз в текущем году.

15 сентября 2018, 07:32

15 сентября 2018, 07:13

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