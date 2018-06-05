Отменен режим КТО в Дагестане

05 июня 2018, 14:47

Режим контртеррористической операции в Цумадинском районе Дагестана снят сегодня после завершения спецмероприятий, сообщил представитель оперативного штаба республики.

Как сообщал "Кавказский узел", рано утром 3 июня силовики сообщили о проведении спецоперации в Цумадинском районе Дагестана. С 04.15 мск в районе населенных пунктов Кванада и Гимерсо был введен режим контртеррористической операции.

Режим КТО предусматривает введение ряда мер и временных ограничений, в том числе проверку документов, усиление охраны общественного порядка, ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем. Подробнее об ограничениях при КТО говорится в материале "Режим контртеррористической операции (КТО)" , подготовленном "Кавказским узлом". На "Кавказском узле" также размещена карта административно-территориального деления Дагестана.

"В 13.00 мск режим КТО в административных границах Цумадинского района отменен", - цитирует сегодня представителя оперативного штаба в республике РИА "Новости".

По данным сотрудника оперативного штаба, силовики завершили специальные мероприятия в Цумадинском районе, сообщает "Интерфакс".

Напомним, что, по данным Национального антитеррористического комитета, в ходе спецоперации силовики обнаружили боевика, который отказался сложить оружие, вступил в перестрелку и был убит. Предварительно он опознан как лидер "цумадинской" группы боевиков.

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