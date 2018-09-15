Режим КТО в Дагестане отменен

15 сентября 2018, 15:28

Действие режима контртеррористической операции на территории Буйнакского и Карабудахкентского районов Дагестана прекращено, сообщили в оперативном штабе по республике.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром силовики сообщили о введении с 05.00 мск режима контртеррористической операции (КТО) в Буйнакском и Карабудахкентском районах Дагестана. Во время перестрелки в селении Талги убиты трое боевиков, сообщил НАК.

Режим КТО, введенный сегодня в Дагестане, отменен, сообщил представитель республиканского оперативного штаба по республике.

"В 13.00 мск режим КТО на территории Буйнакского и Карабудахкентского районов Дагестана прекращен", - заявил источник, слова которого приводит РИА "Новости".

О том, опознаны ли убитые, информации пока нет. Спецназ ФСБ нейтрализовал в Дагестане трех боевиков, которые, по оперативным данным, планировали в ближайшее время совершить теракты, передает при этом "Первый канал".

Отметим, что режим КТО введен на территории Буйнакского и Карабудахкентского районов Дагестана впервые в 2018 году. В республике эта спецоперация стала восьмой с начала года.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику вооруженных инцидентов, спецопераций, взрывов и похищений людей. О том, какие ограничения предусмотрены режимом контртеррористической операции, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Режим контртеррористической операции (КТО)".