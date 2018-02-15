Отменен режим КТО на юге Дагестана

15 февраля 2018, 18:31

Режим контртеррористической операции снят в Унцукульском районе Дагестана, где сегодня были убиты боевик и силовик.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Унцукульском районе Дагестана был введен режим контртеррористической операции. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в ходе перестрелки с силовиками был убит боевик, опознанный как глава харачинской группировки. Позднее стало известно, что при спецоперации погиб силовик и есть раненые.

Специальные мероприятия в Унцукульском районе Дагестана завершены, режим КТО отменен с 17.00 мск, сообщил со ссылкой на представителя республиканского оперативного штаба НАК "Интерфакс-Юг".

Ранее силовики заявили, что убитый при спецоперации у села Харачи с 2011 года находился в федеральном розыске и подозревался, среди прочего, в причастности к подрыву автоколонны внутренних войск на трассе Временный - Шамилькала сработала бомба, повредившая "Урал" и КамАЗ в декабре 2014 года. 31 декабря 2014 года в качестве подозреваемых были задержаны два жителя села Харачи.

Число раненых в ходе спецоперации силовиков представитель НАК не уточнил.

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