15 февраля 2018, 18:31

Отменен режим КТО на юге Дагестана

Режим контртеррористической операции снят в Унцукульском районе Дагестана, где сегодня были убиты боевик и силовик.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Унцукульском районе Дагестана был введен режим контртеррористической операции. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в ходе перестрелки с силовиками был убит боевик, опознанный как глава харачинской группировки. Позднее стало известно, что при спецоперации погиб силовик и есть раненые

Специальные мероприятия в Унцукульском районе Дагестана завершены, режим КТО отменен с 17.00 мск, сообщил со ссылкой на представителя республиканского оперативного штаба НАК "Интерфакс-Юг".

Ранее силовики заявили, что убитый при спецоперации у села Харачи с 2011 года находился в федеральном розыске и подозревался, среди прочего, в причастности к подрыву автоколонны внутренних войск на трассе Временный - Шамилькала сработала бомба, повредившая "Урал" и КамАЗ в декабре 2014 года. 31 декабря 2014 года в качестве подозреваемых были задержаны два жителя села Харачи.

Число раненых в ходе спецоперации силовиков представитель НАК не уточнил.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику вооруженных инцидентов, нападений, взрывов и похищений. В разделе "Справочник" опубликован материал "Режим контртеррористической операции (КТО)" .

Примечание:

"После начала КТО в Дагестане произошла перестрелка", "Матери задержанных в Дагестане молодых людей рассказали о произволе силовиков", "Силовики опознали брата смертницы в убитом близ дагестанского села".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

15 февраля 2018, 23:13

  • ФСИН потребовала заключить Валерия Дьяконова под стражу

    Федеральная служба исполнения наказаний попросила суд в Ростовской области заменить координатору протестных акций шахтеров Валерию Дьяконову ограничение свободы на реальный срок. Дьяконов заявил, что срок его наказания посчитан неправильно и уже должен был завершиться.

15 февраля 2018, 22:05

15 февраля 2018, 21:33

15 февраля 2018, 20:27

  • 1 Дзортова опровергла данные Евкурова о пикете переселенцев в Москве

    Вынужденные переселенцы из Чечни не пикетировали в Москве здание Госдумы, а встречались с депутатом от Ингушетии, сообщила переселенка Мадина Дзортова, которую Евкуров назвал организатором пикета. Правила продления статуса вынужденного переселенца в России нарушают конституционные права людей, заявили правозащитники Тимур Акиев и Магомед Муцольгов.

15 февраля 2018, 19:40

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты