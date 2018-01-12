12 января 2018, 11:05

Глава благотворительной организации пропал в Махачкале

Родные Казбека Абдурашидова, который возглавляет дагестанскую региональную общественную благотворительную организацию "Центр Низам", не могут найти его почти сутки и не исключают похищения. К поиску подключились члены ОНК.

"Казбек пропал 11 января днем на улице Лизы Чайкиной в Махачкале, где он проживал. Один из соседей видел, как какие-то люди посадили Казбека в свою машину марки "Лада Приора" белого цвета. Мы предполагаем, что это могли быть сотрудники полиции", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из родственников Казбека Абдурашидова.

По его словам, близкие Абдурашидова считают, что он был похищен. "Я пока точно не могу сказать, по какой причине он мог быть похищен", - добавил мужчина.

Члены местной Общественной наблюдательной комиссии подключились к поиску пропавшего, сообщил член ОНК Магомед Гаджиев. 

"11 января вечером ко мне обратились родственники Казбека Абдурашидова. Сначала я со своим коллегой по ОНК Шамилем Хадулаевым поехал в отдел полиции по Кировскому району Махачкалы, но Казбека мы там не обнаружили", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Магомед Гаджиев. 

"Мы по своим каналам выяснили, что Абдурашидов содержится в Каспийском ГОВД, поехали туда, но и там его не обнаружили. В Каспийском ГОВД мы встретили адвоката Абдурашидова Магомеда Магомедова, который сообщил нам, что он был во всех трех отделах полиции Махачкалы и не нашел там Казбека", - рассказал Магомед Гаджиев. 

Он добавил, что сегодня члены ОНК намерены продолжить поиск Казбека Абдурашидова и обратятся в соответствующие структуры с заявлением о похищении.  

Комментарии в пресс-службе МВД Дагестана относительно возможного задержания Казбека Абдурашидова корреспонденту "Кавказского узла" получить пока не удалось. Подобной информации на сайте министерства, по данным на 11.05 мск 12 января, не было.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику происходящих в республике вооруженных инцидентов и похищений людей.

Примечание:

"Правозащитники призвали найти похитителей сына дагестанского имама", "Житель Махачкалы заявил об исчезновении сына", "Братья Магомедовы отпущены из полиции в Махачкале".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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