Предполагаемый боевик убит в Хасавюртовском районе

01 сентября 2018, 21:51

" Кавказский узел " ведет хронику происходящих в Дагестане спецопераций, взрывов, обстрелов, нападений на силовиков и похищений людей.

Пострадавших в числе сотрудников правоохранительных органов нет, отметил он.

"На предложение сложить оружие и сдаться бандит открыл стрельбу. Его уничтожили на месте ответным огнем", - приводит слова источника "Интерфакс".

Перестрелка произошла в Хасавюртовском районе между поселками Эндирей и Тотурбийкала.

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