01 сентября 2018, 21:51
Предполагаемый боевик убит в Хасавюртовском районе
В ходе боестолкновения в Дагестане силовиками убит участник незаконного вооруженного формирования, сообщил информированный источник.
Перестрелка произошла в Хасавюртовском районе между поселками Эндирей и Тотурбийкала.
"На предложение сложить оружие и сдаться бандит открыл стрельбу. Его уничтожили на месте ответным огнем", - приводит слова источника "Интерфакс".
Пострадавших в числе сотрудников правоохранительных органов нет, отметил он.
"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Дагестане спецопераций, взрывов, обстрелов, нападений на силовиков и похищений людей.
"10 человек стали жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 20 по 26 августа", "Дагестанские силовики обезвредили с начала года шесть тайников с оружием", "Востоковеды объяснили мотивы атаки на полицейских в Дагестане".
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Предполагаемый боевик убит в Хасавюртовском районе
В ходе боестолкновения в Дагестане силовиками убит участник незаконного вооруженного формирования, сообщил информированный источник.
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