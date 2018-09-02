02 сентября 2018, 00:15

Силовики заявили о причастности убитого в Дагестане к обстрелу полицейских

Убитый в ходе боестолкновения в Хасавюртовском районе боевик оказался главарем "кизилюртовской" группы и мог участвовать в обстреле полиции 29 августа, сообщили в правоохранительных органах. 

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября в Хасавюртовском районе между поселками Эндирей и Тотурбийкала произошла перестрелка, на предложение сложить оружие предполагаемый боевик открыл стрельбу и ответным огнем был убит.

"По предварительным данным, ликвидированный боевик причастен к обстрелу наряда полиции, который был совершён в ночь на 29 августа", — приводит слова источника в правоохранительных органах Дагестана РИА "Новости".

Убитым оказался главарем "кизилюртовской" группы, передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. "Личность боевика установлена. По предварительным данным, он причастен к нападению на полицейских в Хасавюртовском районе Дагестана, где двое полицейских получили ранения", - подтвердил он.

Напомним, что поздним вечером 23 августа неизвестный в Хасавюртовском районе обстрелял сотрудников полиции после просьбы предъявить документы. Двое полицейских были госпитализированы.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Дагестане спецопераций, взрывов, обстрелов, нападений на силовиков и похищений людей.

Примечание:

"Семьи убитых в Грозном силовиков получили по миллиону рублей", "Дело "астраханских стрелков" направлено в суд", "Следком раскрыл подробности спецоперации в Дагестане".

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