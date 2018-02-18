18 февраля 2018, 19:21

Число погибших в Дагестане возросло до пяти

Женщина, раненная при стрельбе на праздновании Масленицы в Кизляре, скончалась в больнице, сообщили в Минздраве Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", мужчина сегодня открыл стрельбу в толпе людей в Кизляре. Были убиты четыре человека, в том числе и сам стрелявший. Пять человек получили ранения и были госпитализированы. Среди раненых - двое силовиков и трое гражданских, врачи оценили их состояние как среднетяжелое.

"Число жертв увеличилось до пяти человек: еще одна женщина скончалась в больнице только что", - сообщила корреспонденту "Кавказскому узла" в 18:37 мск представитель пресс-службы Минздрава Дагестана Залина Муртазалиева.

По ее данным, состояние двух пострадавших женщин врачи оценивают как тяжелое.

"Женщинам в тяжелом состоянии сейчас проводят операции. Состояние двоих полицейских оценивается как средней степени тяжести, у них ранения нижних конечностей, они находятся в отделении травматологии ЦГБ Кизляра", - рассказала Залина Муртазалиева.

По ее словам, в Кизляр выехал врио министра здравоохранения Танка Ибрагимов.

Примечание:

"Видео с места КТО в Дагестане появилось в сети", "НАК сообщил об убийстве боевика при спецоперации в Дагестане", "После начала КТО в Дагестане произошла перестрелка".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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