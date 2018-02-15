Спецоперация. Фото: Пресс-служба антитеррористического комитета http://nac.gov.ru

15 февраля 2018, 17:35

Спецназовец погиб в ходе КТО на юге Дагестана

Силовик погиб в ходе спецоперации в Унцукульском районе Дагестана, среди спецназовцев есть и раненые, сообщил Национальный антитеррористический комитет. Убитый силовиками человек опознан как глава харачинской группировки.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Унцукульском районе Дагестана был введен режим контртеррористической операции. НАК сообщил, что в ходе перестрелки с силовиками был убит боевик.

Вооруженный человек, блокированный силовиками в окрестностях села Харачи, в ответ на предложение сдаться стал стрелять по силовикам, сообщает НАК. При убитом обнаружены граната, автомат и боеприпасы к нему. Его опознали как руководителя действовавшей в районе Харачи группировки боевиков, который был объявлен в федеральный розыск еще в 2011 году. По данным комитета, он, в частности, причастен к подрыву автоколонны внутренних войск.

Погиб один сотрудник спецназа, гражданское население не пострадало, говорится в сообщении на сайте Национального антитеррористического комитета.

Число раненых силовиков в сообщении не уточняется.

2 декабря 2014 года при проезде автоколонны с сотрудниками полиции по трассе Временный - Шамилькала сработала бомба, повредившая "Урал" и КамАЗ. 31 декабря 2014 года в качестве подозреваемых были задержаны два жителя села Харачи. Силовики предположили, что у задержанных было двое соучастников.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику вооруженных инцидентов, нападений, взрывов и похищений.

Примечание:

"Дагестанские силовики разыскивают Владимира Олейникова за связь с боевиками", "МВД Дагестана подтвердило задержание Абдурашидова", "Убитый в Губдене Хамутаев считался "старожилом" вооруженного подполья".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

15 февраля 2018, 23:13

  • ФСИН потребовала заключить Валерия Дьяконова под стражу

    Федеральная служба исполнения наказаний попросила суд в Ростовской области заменить координатору протестных акций шахтеров Валерию Дьяконову ограничение свободы на реальный срок. Дьяконов заявил, что срок его наказания посчитан неправильно и уже должен был завершиться.

15 февраля 2018, 22:05

15 февраля 2018, 21:33

15 февраля 2018, 20:27

  • 1 Дзортова опровергла данные Евкурова о пикете переселенцев в Москве

    Вынужденные переселенцы из Чечни не пикетировали в Москве здание Госдумы, а встречались с депутатом от Ингушетии, сообщила переселенка Мадина Дзортова, которую Евкуров назвал организатором пикета. Правила продления статуса вынужденного переселенца в России нарушают конституционные права людей, заявили правозащитники Тимур Акиев и Магомед Муцольгов.

15 февраля 2018, 19:40

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты