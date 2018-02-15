Спецназовец погиб в ходе КТО на юге Дагестана

15 февраля 2018, 17:35

Силовик погиб в ходе спецоперации в Унцукульском районе Дагестана, среди спецназовцев есть и раненые, сообщил Национальный антитеррористический комитет. Убитый силовиками человек опознан как глава харачинской группировки.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Унцукульском районе Дагестана был введен режим контртеррористической операции. НАК сообщил, что в ходе перестрелки с силовиками был убит боевик.

Вооруженный человек, блокированный силовиками в окрестностях села Харачи, в ответ на предложение сдаться стал стрелять по силовикам, сообщает НАК. При убитом обнаружены граната, автомат и боеприпасы к нему. Его опознали как руководителя действовавшей в районе Харачи группировки боевиков, который был объявлен в федеральный розыск еще в 2011 году. По данным комитета, он, в частности, причастен к подрыву автоколонны внутренних войск.

Погиб один сотрудник спецназа, гражданское население не пострадало, говорится в сообщении на сайте Национального антитеррористического комитета.

Число раненых силовиков в сообщении не уточняется.

2 декабря 2014 года при проезде автоколонны с сотрудниками полиции по трассе Временный - Шамилькала сработала бомба, повредившая "Урал" и КамАЗ. 31 декабря 2014 года в качестве подозреваемых были задержаны два жителя села Харачи. Силовики предположили, что у задержанных было двое соучастников.

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