Режим КТО введен в Цумадинском районе Дагестана

04 марта 2018, 12:39

Силовики с утра ведут поиски членов вооруженного подполья и их помощников в Цумадинском районе Дагестана.

По информации силовиков, правовой режим контртеррористической операции действует в Цумадинском районе Дагестана с 4.00 мск.

До отмены режима КТО на территории Цумадинского района будут действовать специальные ограничения, сообщил со ссылкой на представителя оперативного штаба НАК в Дагестане ТАСС.

Подробнее с ограничениями, введение которых предусматривает режим контртеррористической операции (КТО, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Режим контртеррористической операции (КТО)".

Цумадинский район расположен на юго-востоке Дагестана, он является частью Горного округа. На "Кавказском узле" опубликована карта административно-территориального деления Дагестана.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику вооруженных инцидентов, нападений, взрывов и похищений людей.