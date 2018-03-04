04 марта 2018, 12:39

Режим КТО введен в Цумадинском районе Дагестана

Силовики с утра ведут поиски членов вооруженного подполья и их помощников в Цумадинском районе Дагестана.

По информации силовиков, правовой режим контртеррористической операции действует в Цумадинском районе Дагестана с 4.00 мск.

До отмены режима КТО на территории Цумадинского района будут действовать специальные ограничения, сообщил со ссылкой на представителя оперативного штаба НАК в Дагестане ТАСС.

Подробнее с ограничениями, введение которых предусматривает режим контртеррористической операции (КТО, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Режим контртеррористической операции (КТО)".

Цумадинский район расположен на юго-востоке Дагестана, он является частью Горного округа. На "Кавказском узле" опубликована карта административно-территориального деления Дагестана

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику вооруженных инцидентов, нападений, взрывов и похищений людей.

Примечание:

"После начала КТО в Дагестане произошла перестрелка", "Режим КТО объявлен в Унцукульском районе Дагестана", "МВД рапортовало о задержании 36 пособников боевиков в Кабардино-Балкарии".

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