Трое силовиков ранены при спецоперации в Дагестане

13 октября 2018, 18:05

Двое сотрудников спецназа ФСБ и сотрудник Росгвардии получили ранения в перестрелке в селе Эндирей Хасавюртовского района. Спецоперация стала завершающей по пресечению деятельности сторонников ИГ* в Хасавюртовском районе, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

Как писал "Кавказский узел", ранее источник сообщал, что в ходе спецоперации был ранен один полицейский. Силовики заблокировали в селе Эндирей дом, откуда велась стрельба. В силовых структурах сообщили, что убиты двое боевиков. По данным источника, они опознаны как 19-летний Дагир Гаджиев и 29-летний Муса Билалов, оба - жители этого села.

По подсчетам "Кавказского узла", сегодняшняя атака на силовиков стала третьей с начала года в Хасавюртовском районе и восьмой в Дагестане. Имена убитых в ходе этой спецоперации в июле озвучивал источник в правоохранительных органах, говоря об участниках единственной подпольной вооруженной группы, которая пока еще не уничтожена в Дагестане.

Убитые сегодня в спецоперации причастны к нападениям на сотрудников правоохранительных органов, в том числе к убийству двух сотрудников МВД в районе селения Комсомольское, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

По данным ведомства, в ходе перестрелки сегодня ранения получили двое сотрудников спецназа ФСБ и сотрудник Росгвардии, "пострадавших среди гражданского населения нет".

"Данная операция органов безопасности и сил правопорядка явилась завершающей по пресечению преступной деятельности сторонников ИГИЛ* в Хасавюртовском районе республики. На их счету - убийства гражданских лиц, в том числе жителя селения Тотурбийкала в 2017 году и имама мечети в селении Муцалаул в нынешнем году, а также взрыв мечети и осквернение могилы видного религиозного деятеля Дагестана Саида Афанди Чиркейского", - сообщается на сайте НАК.

В ночь на 9 мая в дагестанском селении Чиркей было взорвано помещение для зиярата (поклонения) у могилы шейха Саида Чиркейского. Источник в правоохранительных органах сообщил, что в подрыве подозреваются члены хасавюртовской группы боевиков. Ответственность за инцидент взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство". Взрыв у могилы шейха Чиркейского - признак агонии дагестанского вооруженного подполья, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. 20 июля на трассе "Кавказ" в Кизилюртовском районе Дагестана был обстрелян автомобиль ДПС, нападавшие скрылись. Двое из троих полицейских, находившихся в машине, погибли, а третий был ранен. Ответственность за нападение также взяло на себя ИГ*.

В "Справочнике" "Кавказского узла" опубликованы карта административно-территориального деления Дагестана и статья "Режим контртеррористической операции (КТО)". "Кавказский узел" отслеживает ситуацию в Дагестане и ведет хронику происходящих там вооруженных инцидентов, нападений, подрывов и похищений людей. Также в "Справочнике" "Кавказского узла" содержится материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) - признано в России террористической организацией и запрещено решением суда.