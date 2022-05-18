18 мая 2022, 11:20
Дагестан: хроника террора (1996-2021 годы)
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
В последние годы все больше фактов указывает на то, что многолетние боевые действия в Чеченской Республике вызвали неизбежную цепную реакцию напряженности и в других регионах Северного Кавказа. Противостояние вооруженных групп непримиримой оппозиции и официальных властей все больше принимает вид активных партизанско-диверсионных действий с одной стороны и ответных контр-террористических операций с другой. Ситуация в Дагестане является ярким примером подобной вялотекущей гражданской войны в отдельно взятом регионе Кавказа.
Предлагаем вниманию читателей "Кавказского узла" обновляемую хронику террористических актов и ответных действий властей в Дагестане.
Режим контртеррористической операции (КТО) был введен в ночь на 18 мая в Ленинском районе Махачкалы. Национальный антитеррористический комитет заявил о двух убитых, которые, по данным силовиков, готовили теракт на одном из энергетических объектов.
Режим КТО в Буйнакском районе снят в 17.45 мск, сообщило республиканское управление ФСБ.
По данным источников, убитые в спецоперации в Буйнакском районе Дагестана опознаны как местные жители Урудж Рамазанов и Эйруз Абдулаев.
По данным Национального антитеррористического комитета, во время спецоперации около села Талги Буйнакского района были убиты два боевика, которые отказались сложить оружие и сдаться. Также комитет опубликовал видео с места спецоперации.
В связи с информацией о передвижении боевиков рано утром 10 сентября в Буйнакском районе Дагестана был введен режим контртеррористической операции (КТО).
Полицейские были обстреляны при попытке задержать двух мужчин в Кизляре. Никто не пострадал, оба нападавших доставлены в отдел полиции.
Правовой режим контртеррористической операции (КТО) был введен в 10.30 11 марта в административных границах Советского района Махачкалы. По данным силовиков, вооруженный человек начал стрелять из частного дома на улице Батырая и был убит ответным огнем. Убитый планировал теракт, на месте перестрелки найден готовый к применению "пояс смертника", сообщил Национальный антитеррористический комитет.
Мужчина открыл огонь по двум сотрудникам патрульно-постовой службы, которые потребовали предъявить документы. Полицейский получил ранение в плечо и ответным огнем ранил нападавшего, еще один человек попытался скрыться и был задержан, сообщил представитель МВД Дагестана.
На федеральной автодороге "Кавказ" около селения Кульзеб Кизилюртовского района силовики застрелили водителя и пассажира машины, открывших огонь при попытке проверить их документы. Полицейские не пострадали.
Начатые рано утром поиски предполагаемых боевиков, скрывшихся от преследования в лесу между селами Гоксув и Муцалаул Хасавюртовского района, привели к перестрелке, в которой получил ранение боец силовой структуры. Не исключено, что участники перестрелки - жители селения Эндирей Хасавюртовского района, объявленные в розыск в начале месяца, сообщил "Кавказскому узлу" источник в спецслужбах. НАК объявил о шести убитых в ходе спецоперации боевиках. Убитые были опознаны как жители села Эндирей Ханарслан и Джанарслан Гаджалиевы, Эльбрус Гаджимурадов, Ибрагим Устарханов и Рашидхан Хасанханов. Личность еще одного пока не установлена, сообщил источник в правоохранительных органах.
Близ села Дарвага Табасаранского района на восьмом километре трассе Мамедкала - Хучни произошла перестрелка между силовиками и водителем машины, который отказался остановиться. Водитель был убит. В салоне машины, которой управлял нападавший, найдены, в частности, автоматическое оружие с обрезанным и укороченным стволом и полиэтиленовый пакет с порошком белого цвета.
В Хасавюртовском районе 18 августа пропал житель села Теречное Кемран Исаев. Его родственники и сельчане 19 августа вышли на акцию протеста в Хасавюрте, заявив, что мужчина был похищен. Исаев задержан по подозрению в незаконном хранении оружия, сообщили 19 августа в МВД Дагестана.
Девять самодельных бомб найдены в селе Гимры. Бомбы были найдены на северо-восточной окраине села на территории заброшенного склада. Бомбы представляли собой ржавые металлические трубы, заправленные смесью аммиачной селитры с алюминиевой пудрой и кусками арматуры. Мощность заряда взрывных устройств в тротиловом эквиваленте составила порядка 90 килограммов
Поздно вечером 22 июня двое мужчин убиты в Хасавюртовском районе Дагестана. Силовики заявили, что убитые были сторонниками террористической организации ИГ*. Сотрудники полиции попытались остановить автомобиль ВАЗ 2109, в котором ехали двое человек. На требование сложить оружие и сдаться властям они открыли огонь, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК). Пострадавших среди силовиков и мирных жителей в результате инцидента нет. Убитыми оказались жители Махачкалы. На месте перестрелки обнаружены автомат и пистолет.
Три человека убиты в перестрелке с силовиками в Кизилюртовском районе Дагестана, сообщил сегодня Национальный антитеррористический комитет.
Режим контртеррористической операции был введен в 10.55 мск на территории Дербентского района Дагестана. По данным источников в силовых структурах, в ходе спецоперации произошла перестрелка в селе Белиджи, в одном из домов которого блокированы участники запрещенной судом в России террористической организации "Исламское государство".
19-летний житель Хасавюрта Абдула Магомедов пропал после того, как 4 февраля его задержали сотрудники неизвестного силового ведомства, якобы обнаружившие в его доме во время несанкционированного обыска гранату. Родные просят помочь установить местонахождение мужчины как можно скорее, так как опасаются за его жизнь, сообщил 7 февраля ПЦ «Мемориал».
Силовики убили в Карабудахкентском районе Дагестана трех человек, напавших на пост ДПС. Пострадавших среди гражданских лиц и силовиков нет, в автомобиле предполагаемых боевиков обнаружены два автомата, пистолет и боеприпасы. По данным силовиков, убитые причастны к вербовке молодежи в запрещенную в России судом террористическую организацию "Исламское государство" и помогали боевикам, действовавшим в Каспийске и уничтоженным в ходе контртеррористической операции в 2017 году. Задержан предполагаемый пособник боевиков, уроженец Каспийска, которого ранее привлекали к уголовной ответственности за помощь вооруженному подполью и посягательство на жизнь силовиков. "Он дал признательные показания о создании террористической ячейки, планах и намерениях ее членов", - утверждает НАК.
Вечером 7 декабря силовики убили вооруженного человека при спецоперации в окрестностях села Эндирей Хасавюртовского района. По данным источника в силовых структурах, убитый был последним членом "эндиреевской" группировки, которая теперь полностью уничтожена. Убит находившийся в федеральном розыске Марат Алинчиев, говорится в сообщениях поддерживающих силовиков сайтов и telegram-каналов. Мужчина, которого выследили силовики, отказался сдаться и был застрелен после того, как открыл огонь, уточнил НАК.
При проверке одного из домов в селе Эндирей Хасавюртовского района был ранен полицейский. Силовики заблокировали дом, откуда велась стрельба. В ходе спецоперации были убиты двое боевиков, сообщили источники в силовых структурах. Источник в правоохранительных органах заявил, что укрывавшиеся в доме боевики, предположительно, являются выходцами села Эндирей и входят в так называемую "кизилюртовскую бандгруппу". Они опознаны как 19-летний Дагир Гаджиев и 29-летний Муса Билалов, оба - жители этого села. Двое сотрудников спецназа ФСБ и сотрудник Росгвардии получили ранения в перестрелке в селе Эндирей, сообщил Национальный антитеррористический комитет.
Режим контртеррористической операции введен в Буйнакском и Карабудахкентском районах с 5.00 мск. По данным НАК, в зоне КТО ведется поиск боевиков и их пособников. Во время перестрелки в селении Талги убиты трое боевиков, сообщил НАК. В 13.00 мск действие режима КТО на территории Буйнакского и Карабудахкентского районов Дагестана было снято.
Источники в правоохранительных органах сообщили, что мужчина был убит в перестрелке с силовиками в Хасавюртовском районе. По данным НАК, инцидент произошел поздно вечером на федеральной трассе между селами Костек и Чонтаул. Сотрудники правоохранительных органов предприняли попытку остановить для досмотра автомобиль "Лада". Однако находившийся в машине мужчина открыл огонь, попытался скрыться и был убит.
В Хасавюртовском районе между поселками Эндирей и Тотурбийкала произошла перестрелка. Силовики убили предполагаемого боевика, который открыл стрельбу в ответ на предложение сложить оружие. Позднее правоохранители сообщили, что убитый оказался лидером "кизилюртовской" группы боевиков и мог участвовать в обстреле полиции 29 августа. Убитый опознан как уроженец селения Эндирей Абас Хубаев.
Поздно вечером неизвестный на автомобиле ранил в селении Тотурбийкала двух сотрудников полиции после просьбы предъявить документы.
Два тайника с оружием и боеприпасами найдены в Дагестане. Один из схронов силовики нашли в окрестностях села Губден, другой – около авторынка в пригороде Махачкалы, в поселке Хушет.
Автомобиль ДПС обстрелян вечером 20 июля на трассе "Кавказ" в Кизилюртовском районе Дагестана. Нападавшие скрылись на автомобиле "Лада". Двое из троих полицейских, находившихся в машине, погибли, третий был ранен. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство".
В ночь на 13 июня в поселке Хазар Дербентского района обстрелян автомобиль "Лада Приора" исполняющего обязанности начальника имущественных и земельных отношений администрации Дербентского района. Чиновник не пострадал. Рассматриваются несколько версий: от профессиональной деятельности чиновника до бытового конфликта.
В селении Чиркей в ночь на 9 мая взорвано помещение для зиярата у могилы шейха Саида Чиркейского. Двое подозреваемых попали на видео, они уже задержаны, сообщил источник. Ответственность за подрыв взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".
В лесополосе между селами Чинар и Геджух в Дербентском районе силовики наткнулись на блиндаж и в ходе перестрелки застрелили двух вооруженных мужчин.
Режим контртеррористической операции (КТО) введен на территории Дербента и Дербентского района. Источник сообщил, что в зоне КТО в Дербенте убиты четыре боевика и есть задержанные. Позднее Национальный антитеррористический комитет заявил о девяти убитых. По данным НАК, они готовили теракт на первомайские праздники. В ходе спецоперации был ранен спецназовец.
Режим КТО в селе Анди отменен.
Режим контртеррористической операции введен в селе Анди Ботлихского района в 15:40 мск. После этого силовики рапортовали об убийстве члена запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство".
Режим КТО введен в Хасавюртовском и Кизилюртовском районах. Силовики начали здесь поиски участников вооруженного подполья, сообщил НАК.
Отменен режим КТО, действовавший в Хасавюртовском, Казбековском и Кизилюртовском районах Дагестана с 19 марта 2017 года.
Режим КТО введен в Цумадинском районе. Силовики сообщили, что ищут боевиков и их пособников, не уточнив других деталей.
На праздновании Масленицы в Кизляре мужчина открыл огонь по людям из охотничьего ружья. В результате инцидента были убиты четыре человека, в том числе и сам стрелок. Позднее одна из пострадавших скончалась в больнице. Стрелявший был опознан как 22-летний Халил Халилов. Источники назвали его участником "спящей ячейки" запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". Организация взяла на себя ответственность за инцидент. Перед нападением стрелявший записал видеообращение, в котором содержится призыв совершать террористические атаки.
Режим КТО введен в Унцукульском районе Дагестана. По информации Национального антитеррористического комитета, в ходе перестрелки с силовиками был убит боевик, опознанный как глава "харачинской" группировки. Позднее стало известно, что при спецоперации погиб силовик и есть раненые. Режим КТО снят.
Ночью в Каспийске мужчина в ответ на требование полицейских предъявить документы открыл по ним огонь, и был убит. Он предварительно опознан как Алексей Омаев, ранее судимый за грабеж и причинение тяжких телесных повреждений, сообщили источники. Перестрелка произошла на территории садового товарищества. Убитому было 46 лет, он житель Каспийска, сообщил источник в силовых органах.
Казбек Абдурашидов, который возглавляет дагестанскую региональную общественную благотворительную организацию "Центр Низам", пропал в Махачкале после того, как неизвестные посадили его в свою машину. Близкие Абдурашидова считают, что это были полицейские, и что мужчина похищен. Адвокат и члены ОНК в райотделах полиции Махачкалы Абдурашидова не обнаружили.
Ночью в результате спецоперации убиты двое участников вооруженного подполья. Спецоперация проходит в лесу рядом с селом Игали Гумбетовского района, здесь введен режим КТО. Режим КТО введен в Гумбетовском районе с 00:15 мск. Личность одного из убитых предварительно установлена – это, по данным НАК, находившийся в федеральном розыске лидер так называемой «балаханинской» группы боевиков Шарипов, который подозревался в причастности к подрыву бомбы в Махачкале и вымогательству денег.
Режим контртеррористической операции введен в административных границах селения Губден, силовики блокировали дом.
Режим КТО в Бабаюртовском и Кизилюртовском районах, введенный 1 октября, отменен в 9:30 мск.
Силовики в недостроенном здании по проспекту Петра Первого, 29 в Махачкале обнаружили бомбу мощностью 50 граммов - специальное устройство собрано с элементами магнита, чтобы можно было прикрепить его ко дну автомобилей или к сиденью в салоне автотранспорта. Бомба была обезврежена.
13 и 14 октября четверо выходцев из Дагестана задержаны в Москве и Махачкале. По данным силовиков, они являются членами спящей ячейки запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". По данным силовиков, они признались в подготовке терактов в Дагестане, покушениях на жизнь правоохранителей и военнослужащих. В Махачкале были обнаружены принадлежащие задержанным два тайника, в которых находились три готовых к применению самодельных взрывных устройства.
Режим контртеррористической операции в Шамильском районе был отменен в 13.00 мск в связи с завершением всех оперативных мероприятий.
В 00.10 мск в Шамильском районе Дагестана введен режим контртеррористической операции. На окраине села Телетль были убиты два человека, которые, по данным силовиков, были участниками "шамильской" группировки боевиков. Им было предложено сложить оружие и сдаться, но в ответ они открыли стрельбу из автоматического оружия. Ответным огнем оба были убиты. На месте боя найдены автоматы и патроны к ним. Убитые опознаны как братья Магомед и Сайгидбулат Мирзоевы.
В результате взрыва гранаты на третьем этаже в жилом доме на проспекте имени Акушинского столицы Дагестана погиб мужчина. Вероятной причиной инцидента названо неосторожное обращение с оружием. Установить личность жертвы не удалось, специалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу.
На территории бывшего бондарного завода в Махачкале были обнаружены и обезврежены два незавершенных взрывных устройства с поражающими элементами. Мощность взрывных устройств, изготовленных с помощью металлической трубы и пластмассовой бутылки, составила 200 граммов тротила.
В зоне КТО в Бабаюртовском районе близ села Качалай силовики остановили машину для проверки документов, находившиеся в ней открыли стрельбу, ответным огнем двое были убиты. По данным источника в правоохранительных органах, убитые - уроженцы села Новогеоргиевки Тарумовского района Анвар Исмаилов и Расул Раджабов - были причастны к убийству участкового в Кизлярском районе. При обысках в их домах найдено самодельное взрывное устройство. При этом, как рассказали родственники, 3 октября в Кизилюрте молодых людей забрали с работы неизвестные вооруженные люди и "насильно посадили в машину". Родственники настаивают, что убитые не были причастны к боевикам.
Вечером район бывшего бондарного завода в Махачкале на проспекте Петра Первого был оцеплен после сообщения о заложенном там взрывном устройстве.
В ходе спецоперации в Бабаюртовском районе убиты два человека, по данных силовиков, открывших по ним огонь. По предварительной информации, в салоне их автомобиля найден пистолет одного из убитых сотрудников МВД. Они опознаны как жители села Большая Задоевка Кизлярского района Джумагельди Аджиниязов и Шамиль Юнусов. Силовики с помощью беспилотников разыскивают некоего Шамиля Юсупова, 1989 года рождения, которого считают причастным к убийству полицейского в Дагестане, а также проводят задержания пособников боевиков. В перестрелке легкое ранение получил сотрудник МВД. Силовики взорвали дома предполагаемых боевиков в селе Большая Задоевка, заявив о наличии там взрывных устройств. Местные жители усомнились, что в домах хранилась взрывчатка.
Утром 1 октября в Бабаюртовском районе у своего дома в Бабаюртовском районе был расстрелян участковый.
В 16.30 мск 1 октября в Бабаюртовском и Кизилюртовском районах Дагестана введен режим контртеррористической операции.
Тело полицейского с ножевыми ранениями было найдено утром в Кизлярском районе Дагестана. Нападавшие забрали табельное оружие участкового и уехали на его автомобиле. Позже автомобиль был обнаружен сожженным в Бабаюртовском районе.
Задержанный 30 сентября в Курской области Магомед Эльмурзаев в ходе допросов рассказал, что был участником инцидента в Хасавюрте 16 сентября, в результате которого два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения.
Два полицейских погибли при обстреле наряда полиции в Каспийске, сообщили источники в правоохранительных органах. По их словам, двое нападавших убиты ответным огнем, один ранен. Позже в дагестанском минздраве сообщили, что один полицейский погиб, а второй прооперирован и его здоровью ничего не угрожает. Нападавшие нанесли силовикам ножевые ранения, их было двое, уточнило следствие.
Ночью в селе Карамахи Буйнакского района были убиты четыре предполагаемых боевика. Они были блокированы в частном доме и отказались сдаться. Убитые причастны к покушению на главу села Карамахи, считают силовики. В их числе опознан лидер "кадарской" группы боевиков.
Неизвестные в масках в Махачкале похитили местного жителя Арсена Ахмедова 1991 года рождения, сообщили его родители. По их словам, молодой человек не состоял на профучете, и со стороны правоохранителей к нему никаких претензий никогда не было.
Предполагаемый боевик убит в пригороде Махачкалы при попытке задержания полицейскими, сообщил источник. Предварительно он опознан как член махачкалинской диверсионно-террористической группировки, заявило МВД по Дагестану.
Житель Хасавюрта Рамазан Изудинов пропал после обыска в его доме. Родственники обратились к правозащитникам с заявлением о его исчезновении после задержания сотрудниками неизвестной силовой структуры. Они опасаются, что мужчина может быть подвергнут пыткам. Также поданы заявления правоохранителям о похищении человека.
Сотрудники ФСБ и МВД были обстреляны в Кумторкалинском районе при попытке остановить для досмотра легковой автомобиль, трое нападавших были убиты. Один из убитых оказался лидером "махачкалинской" группы Ильяс Халилов, сообщил на следующий день источник в силовых структурах. Позже НАК подтвердил убийство Халилова в Дагестане.
Житель села Комсомольского Грозненского района Чечни Джахар Бисултанов, 1995 года рождения, поехал из дома в Хасавюрт и пропал.
В результате обстрела наряда полиции недалеко от села Эндирей Хасавюртовского района сотрудник правоохранительных органов госпитализирован с ранением, сообщили в МВД Дагестана. Инцидент произошел вечером. По данным следствия, инспекторы ДПС преследовали автомобиль, водитель которого проигнорировал требование остановиться. В районе села Карланюрт водитель преследуемой ВАЗ допустил столкновение с другой автомашиной, вышедшие из салона трое мужчин открыли огонь по полицейским, а затем скрылись в лесополосе. Раненный полицейский был задет по касательной, ранение оказалось не опасным для жизни.
В ночь с 6 на 7 марта в одном из кафе Кизилюрта сотрудник полиции в ходе конфликта открыл огонь по коллегам. Три человека были госпитализированы, по оценке врачей угрозы их жизни нет. Участниками инцидента стали сотрудники отдела ГИБДД по Новолакскому району. По данным источников, оружие применил один из местных высокопоставленных полицейских чиновников.
Силовики заявили о блокировании нескольких домов в районе улицы Буйнакского в Дербенте. Дома были блокированы в рамках операции по задержанию участников разбойного нападения, сообщил источник в силовых структурах региона. В ходе перестрелки был убит 27-летний местный житель, подозревавшийся в разбойном нападении в феврале этого года. По данным силовиков, он выпустил из дома жену и мать, после чего открыл по правоохранителям стрельбу и был убит ответным огнем. После спецоперации силовики заявили, что в результате совместной операции ФСБ и МВД нейтрализована "спящая" ячейка, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство". В нее входили четыре человека, один из которых был убит в Дербенте, еще трое задержаны, сообщил Национальный антитеррористический комитет.
В Дербенте в 150 метрах от 18-й школы обнаружен автомобиль со взрывчаткой и автоматом Калашникова. После обследования машины силовики заявили, что в ней находятся две самодельные бомбы с поражающими элементами, их вывезли за город в специальном контейнере и подорвали. Общая мощность бомб составила около 700 грамм в тротиловом эквиваленте. Автомобиль, в котором были найдены взрывчатка и автомат Калашникова, принадлежит пособнику "южной" вооруженной группы, сообщил источник в правоохранительных органах.
Силовики на окраине села Карамахи Буйнакского района в заброшенном домовладении обнаружили схрон с оружием и боеприпасами. О местонахождении схрона сообщил один из местных жителей. По информации следствия, после обнаружения схрона местный житель "из автомата открыл огонь в сторону сотрудников правоохранительных органов" и был убит ответным огнем. Жертв и пострадавших среди правоохранителей нет.
Силовики задержали в Ухте 32-летнего жителя Дагестана, сообщило МВД Коми. Задержанный был объявлен в розыск отделом МВД Дагестана по Магарамкентскому району в рамках расследования дела по ч. 2 ст. 208 Уголовного кодекса России (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства).
В 12:30 мск отменен режим КТО, объявленный в селе Анди Ботлихского района 7 февраля. В период действия КТО близ Анди силовики обнаружили блиндаж боевиков, в котором были найдены патроны, граната Ф1, выстрел РПГ, а также личные вещи. В одном из помещений была установлена железная дверь. По версии силовиков, оно могло быть использовано для удержания заложников.
Выяснилось, что житель махачкалинского поселка Шамхал Саид Сайпудинов, о похищении которого 13 февраля сообщили его родственники, задержан и находится в одном из отделов полиции.
Родные жителя Дагестана Саида Сайпудинова заявили о его похищении 12 февраля вооруженными людьми в масках. По их словам, Сайпудинов состоял на профучете.
Жители села Анди рассказали, что силовики подорвали блиндаж на окраине их населенного пункта.
В селе Анди Ботлихского района объявлен режим контртеррористической операции. Местные жители сообщили, что силовики проводят в селе проверку паспортного режима. Сельчане при этом отмечали, что не ощущают ограничений из-за КТО.
В 12.30 мск отменен режим КТО в селах Кванада и Гимерсо Цумадинского района, введенный 31 января. Оперативные мероприятия завершены, сообщили в оперштабе Национального антитеррористического комитета в Дагестане.
Режим КТО объявлен с 04.00 мск в селах Кванада и Гимерсо Цумадинского района с целью поиска боевиков и их пособников. Спецоперация стала пятой с начала 2017 года на территории республики.
Утром в Хасавюрте был блокирован частный дом, в 8.20 мск был введен режим контртеррористической операции. По данным силовиков, в нем укрылись члены незаконного вооруженного формирования. Находившиеся там отказались сложить оружие, после чего был начат штурм дома, убиты три человека. По данным силовиков, убитые опознаны как Абдулхалик Рагимов, Суйпудин Абдуллаев и Мурад Шахвеледов. Силовики назвали убитых в Хасавюрте боевиками-новичками: источник в правоохранительных органах рассказал, что Рагимов, Абдуллаев и Шахвеледов перешли на нелегальное положение в середине января 2017 года, Абдулхалику Рагимову было всего 18 лет. В ходе спецоперации силовики использовали новые российские образцы бронемашин, получивших название "Каратель" и "Викинг". При этом, по словам источника, силовики в ходе спецоперации «приняли решение развалить дом, в котором находились боевики». В 15:10 мск режим КТО в Хасавюрте был снят.
Режим КТО был объявлен утром в селе Вперед Кизлярского района. Силовики заблокировали там один из частных домов. В результате штурма были убиты два человека. По версии правоохранителей, оба они были участниками "хасавюртовской" группировки боевиков. Один из убитых опознан как Рашид Асулбеков, имя второго - Руслан Магомедрасулов. Убитые, по данным НАК, занимались вымогательством денег у предпринимателей и участвовали в декабрьском нападении на полицейских, в результате которого погибли двое правоохранителей. Режим контртеррористической операции в селе Вперед снят в 15:00 мск.
Силовики обнаружили в лесу на окраине села Карамахи Буйнакского района тайник с патронами и снарядами для гранатомета. Установлено, что боеприпасы спрятаны боевиком, убитым в ходе спецоперации в 2011 году.
Силовики сообщили об обнаружении схрона с боеприпасами на окраине Махачкалы. Схрон, как установили силовики, был устроен боевиком, убитым в 2014 году в ходе спецоперации
В 18:00 мск режим контртеррористической операции на отдельном участке Буйнакского и граничащего с ним Карабудахкентского районов был отменен. Информация о результатах спецоперации не поступала.
Около 10:50 мск на Махачкалинском шоссе в Хасавюрте полицейские попытались остановить для проверки автомобиль марки ВАЗ-21010. Водитель машины открыл стрельбу по правоохранителям и был убит ответным огнем. Жертв и пострадавших среди силовиков нет. Убитый опознан как 38-летний Руслан Магомедов.
В 13:00 мск на отдельном участке Буйнакского и граничащего с ним Карабудахкентского районов был введен режим контртеррористической операции (КТО). По слова местных жителей, действие режима контртеррористической операции практически не ощущалось, а официального уведомления о введении ограничений не было.
На территории Дагестана полицейскими задержан 46-летний житель Майского района КБР, который подозревается в том, что 11 января из автомата застрелил жителя Нальчика.
Родным жителя Каспийска Сиражудина Ахмедова сообщили, что он задержан и находится в ГОВД Каспийска, якобы у него при обыске обнаружена граната. Задержан Ахмедов, 1970 года рождения, был 31 декабря 2016 года, однако до вечера 1 января его родственникам не сообщалось об этом.
Режим контртеррористической операции объявлен в 2.15 мск на части территории Новолакского района Дагестана, где были убиты двое предполагаемых боевиков. Режим КТО отменен с 17.00.
В селе Ярыксу Новолакского района блокирован дом, в ходе спецоперации убиты два предполагаемых боевика и ранены двое силовиков. Один из убитых опознан как 28-летний Анвар Гаджиев.
Перестрелка боевиков с сотрудниками правоохранительных органов произошла в Каспийске около 12.00 мск. Погибших и пострадавших в результате перестрелки нет. Район проведения спецоперации оцеплен. В перестрелке, согласно уточненным данным, убит мужчина, который открыл огонь по силовикам в момент задержания.
Около 22:00 мск в ходе перестрелки в Хасавюрте, по данным силовиков, были убиты один полицейский и двое боевиков. Они предварительно опознаны как Эльдар Акамов и Ислам Малачев. Силовики считают, что эти люди входили в хасавюртовскую группировку боевиков, один из них ранее состоял в кизлюртовской группировке и подозревается в нападении на кизлюртовский пост полиции.
В Дагестане задержаны семь сторонников ИГ, которые готовили теракты в столичном регионе, заявили в ФСБ.
Жителя села Кокрек Хасавюртовского района Умахана Умаханова похитили вооруженные люди в масках, заявили родственники похищенного.
В ночь на 25 декабря на трассе Махачкала-Каспийск были обстреляны двое полицейских. Они, по предварительным данным, попытались проверить документы у людей, ехавших в автомобиле. Один из раненных скончался на месте, второй - в больнице, сообщил представитель МВД. От огнестрельных ранений двое полицейских скончались, третий госпитализирован, а еще один не пострадал, уточнило следствие.
Ночью группа неизвестных обстреляла контрольно-заградительный пост в городе Кизилюрте. Среди сотрудников правоохранительных органов никто не пострадал.
Ответственность за оба нападения взяло на себя запрещенное в России судом и признанное террористической организацией "Исламское государство".
Перестрелка сотрудников силовых структур с предполагаемыми боевиками произошла на окраине села Телетль Шамильского района, убиты два человека. Они опознаны как местные жители Ибрагим Амиров и Гамзатапанди Магомедов. Первого источник в силовых структурах назвал главарем шамильских боевиков, второго - его подчиненным.
Сотрудник полиции в Хасавюрте попросил прохожего остановиться для проверки документов, но тот начал стрелять и был убит ответным огнем.
Вечером на федеральном участке автодороги в районе населенного пункта Манас Карабудахкентского района полицейские попытались остановить для проверки автомобиль "ВАЗ-2109", но из него была открыта стрельба. В ходе перестрелки убиты два человека, сообщил сотрудник МВД по Дагестану. Один из убитых опознан как 28-летний житель Махачкалы Керим Хайбулаев.
Силовики предварительно опознали четырех убитых с Асильдеровым мужчин. Два боевика Гаджи Мирзаев и Шамиль Джахбаров были убиты вместе с Рустамом Асильдеровым в Махачкале, сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, убитые там же Ахмед Амаев и Анвар Лабазанов были пособниками.
Режим КТО в Талги был отменен с 14.00 мск.
В Дагестане задержан еще один подозреваемый в убийстве 2 декабря сотрудника УФСИН по региону, сообщила представитель МВД.
В махачкалинском поселке Талги в 11:00 мск введен режим контртеррористической операции. Во время спецоперации было заблокировано частное домовладение, где укрывались подозреваемые в причастности к вооруженному подполью. В процессе переговоров на предложение сдаться они открыли стрельбу и были убиты ответным огнем. Всего были убиты пять боевиков. Один из них опознан как лидер террористической организации "Вилайят Кавказ" Рустам Асильдеров.
МВД России сообщило о задержании подозреваемого в убийстве сотрудника УФСИН в поселке Загородный Кировского района Махачкалы.
В поселке Загородный Кировского района Махачкалы убит сотрудник УФСИН по Дагестану.
В Хасавюрте водитель автомобиля открыл по правоохранителям стрельбу из салона после попытки остановить машину для проверки документов. Ответным огнем он был убит. В машине найдено оружие, патроны и граната. Силовики установили личность убитого, это 38-летний житель Хасавюрта Руслан Бациев, ранее судимый за участие в незаконном вооруженном формировании. При нем был обнаружен пистолет Макарова, два магазина и граната.
В 19.30 мск отменен режим контртеррористической операции, введенный 26 ноября на отдельных участках Казбековского, Кизилюртовского и Хасавюртовского районов Дагестана. По словам источника в правоохранительных органах, в ходе спецоперации рядом с селом Эндирей был обнаружен летний лагерь боевиков. Он был уничтожен силовиками путем сожжения.
На территории Казбековского, Кизилюртовского и Хасавюртовского районов Дагестана введен режим КТО. В зоне спецоперации ведутся поиски участников незаконных вооруженных формирований и их возможных пособников, сообщил представитель оперативного штаба.
В окрестностях села Анди в Ботлихском районе силовики обнаружили и уничтожили блиндаж размером три на три метра и тайник с оружием и большим количеством боеприпасов.
Силовики обнаружили тайник с боеприпасами в Карабудахкентском районе Дагестана.
В 14.00 мск отменен режим контртеррористической операции в Буйнакском районе, введенный 18 октября, в связи с завершением всех оперативных мероприятий.
В 05:00 мск в Шамильском районе объявлен режим КТО. Организованы мероприятия по поиску боевиков и их пособников. Из-за объявленной спецоперации отменено собрание жителей сел Верхний Колоб, Кахиб, Гоор-Хиндах по вопросу расследования убийства братьев Гасангусейновых, намеченное на 13 ноября. На собрании планировалось поставить в известность общественность о ходе расследования убийства силовиками братьев Наби и Гасана Гасангусейновых.
Утром около совхоза имени Герейханова в Сулейман-Стальском районе произошла перестрелка, в результате был убит Расмин Магомедов, на которого силовики возлагали ответственность за поджог школы в селе Джули.
Ночью в Хасавюрте силовики попытались остановить для проверки автомобиль, но из него начали стрелять. В ходе перестрелки были убиты четверо мужчин, сообщил источник в правоохранительных органах. НАК подтвердил убийство четверых боевиков, заявив, что убитые причастны к нападениям на силовиков и вымогательству денег у предпринимателей. Убитые в перестрелке в Хасавюрте предварительно опознаны как Хамзат Хакиев, Мухамад Махмудов, Ибадула Байдуллаев и Михрадж Мовлудинов, сообщило следствие.
В 11.00 по московскому времени режим КТО в Тагиркент-Казмаляр был снят.
В селе Тагиркент-Казмаляр Магарамкентского района введен режим контртеррористической операции (КТО). Сотрудники правоохранительных органов блокировали домовладение в селении, из которого по ним началась стрельба. В ходе скоротечного боя убит мужчина, оказавший вооруженное сопротивление силовикам. Предварительно он опознан как Валех Рафиханов, который в марте этого года примкнул к группе боевиков, действующей на территории южного Дагестана.
В 11.30 мск отменен режим КТО в селе Кванада, введенный 21 октября.
Вечером на окраине села Стальское Кизилюртовского района произошла перестрелка, в результате которой были убиты два человека. Один из них назван силовиками бывшим членом "хасавюртовской" группировки вооруженного подполья, а второй - пособником боевиков.
В селе Канада Цумадинского района вечером был введен режим КТО. В ходе спецоперации силовики убили двоих человек, укрывавшихся в одном из частных домов. Убитые опознаны как местные боевики, перешедшие на нелегальное положение в 2014 году.
Вечером в Гумбетовском районе был найден автомобиль с телами двух развозчиков пенсий. Убитые были мужем и женой, у них похищено 20 миллионов рублей, сообщил источник в силовых структурах региона. По данным следствия, убийство перевозчика пенсий и его жены произошло на 65-м километре автодороги Хасавюрт-Тлох около села Данух, нападавшие похитили, предположительно, 13 миллионов рублей.
Режим КТО в пределах административных границ Буйнакского района введен в 05:00 мск. Здесь проводится комплекс оперативно-поисковых мероприятий по поиску лиц, связанных с бандподпольем, сообщил источник в силовых структурах Дагестана.
В 12.30 мск режим КТО в Дербенте был отменен.
В 20.00 мск режим КТО введен в Дербенте. В ходе спецоперации были убиты два человека. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убитые Магомед Мавлуков и Икрас Мурадов находились в розыске по факту организации бандгруппы, а также незаконного сбыта наркотиков.
Вечером режим КТО в Шамильском районе Дагестана был снят,
Утром на улице Набережной в Хасавюрте был найден подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство. Улица была оцеплена. Обнаруженный подозрительный предмет оказался самодельным взрывным устройством. Саперы несколько часов изучали подозрительный предмет. Взрывотехникам удалось обезвредить бомбу.
Режим КТО был введен в Шамильском районе Дагестана. Мероприятия по поиску предполагаемых боевиков, по словам местных жителей, проходят в основном в окрестностях сел Телетль и Гоготль.
Убитые в перестрелке в районе села Цмур 9 октября предварительно опознаны как Идаят Мурсалов, Нурали Гамзатов и Алекбер Алискеров.
Утром режим контртеррористической операции (КТО) начал действовать в селе Губден. Здесь был заблокирован дом с предполагаемыми боевиками, завязалась перестрелка. В ходе боестолкновения был убит подозреваемый в руководстве группой боевиков Абубакар Удзиев, который, по данным силовиков, причастен к подрыву колонны с военнослужащими Минобороны в 2013 году.
Силовики сняли режим контртеррористической операции в Сулейман-Стальском, Магарамкентском районах и селе Губден Карабудахкентского района.
Активная фаза спецоперации в Сулейман-Стальском районе возобновлена, приостановленная на ночь, утром возобновлена. НАК подтвердил гибель троих боевиков в Сулейман-Стальском районе и сообщил о поисках сообщников убитых. Спецоперации проходит в районе селения Цмур. Убитые, по данным силовиков, входили в состав "южной" группы боевиков.
Режим контртеррористической операции (КТО) в Сулейман-Стальском районе был введен в 21.45 мск. Силовики сообщили, что ведут здесь поиск боевиков. Как сообщили источники в правоохранительных органах, силовиками в ходе перестрелки убиты трое предполагаемых боевиков. В перестрелке также ранен боец спецназа, он госпитализирован.
В селении Анди Ботлихского района во время проведения оперативно-поисковых мероприятий был убит мужчина. Он был блокирован в частном домовладении и на предложение силовиков сдаться открыл огонь. Ответной стрельбой он был убит. Личность убитого установлена, им оказался член местного НВФ, находившийся в федеральном розыске.
В 11.00 мск оперативный штаб по Дагестану отменил режим контртеррористической операции, введенный 2 октября в Табасаранском районе.
В 04.30 мск был введен правовой режим КТО в пределах административных границ Табасаранского района. В районе селения Акка силовики обнаружили предполагаемых боевиков и предложили им сдаться, в ответ те открыли огонь и были убиты. Среди них - лидер "табасаранской" группировки Магомеднаби Оруджев. На месте боестолкновения найдены оружие и боеприпасы.
Родственники двух заявили о похищении двух жителей Каспийска Шамиля Джамалутдинова и Ислама Магомедова. Вечером 3 октября источник в МВД Дагестана сообщил, что Джамалутдинов и Магомедов задержаны по подозрению в пособничестве НВФ.
Представителями неизвестной силовой структуры днем на одной из центральных улиц Махачкалы был похищен уроженец республики, ныне постоянно проживающий за рубежом. Через два дня он вышел на связь с родственниками и сообщил, что находится в отделе полиции одной из соседних республик Северного Кавказа, сообщил 30 сентября Правозащитный центр "Мемориал", отмечая, что родственники похищенного отказались сообщить, арестован ли он и в совершении какого преступления его подозревают.
Силовики задержали в дагестанском городе Каспийске шесть человек, которых, по версии правоохранительных органов, к боевым действиям готовили боевики из Сирии.
Три вооруженных человека, по данным силовиков, были убиты ночью в перестрелке недалеко от селения Чулат Табасаранского района. Силовики были обстреляны при попытке остановить для проверки легковой автомобиль "Лада Калина”, сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, сразу после перестрелки личности убитых установлены не были, поскольку их машина сгорела. Для опознания убитых назначена генетическая экспертиза.
В 06.00 мск на территории Магарамкентского района Дагестана введен режим КТО, организованы поиски боевиков и их пособников.
Похищен житель Каспийска Рамалдан Рамалданов, друг пропавших 19 сентября Аслана Абдурахманова и Саида Саидова. Абдурахманов и Рамалданов состояли на профилактическом учете в полиции.
Родственники двоих жителей города Каспийска Аслана Абдурахманова и Саида Саидова заявили об их похищении представителями силовых структур.
В 18.00 отменен режим КТО в четырех районах - Дербентском, Табасаранском, Хивском и Магарамкентском. Все оперативно-разыскные мероприятия по выявлению и задержанию участников незаконных вооруженных формирований завершены.
В 19.00 мск вечером силовики отменили режим контртеррористической операции, действовавший с августа в Карабудахкентском и Буйнакском районах Дагестана. Режим КТО был введен 17 августа на территории Буйнакского района и на отдельном участке Карабудахкентского района, а 27 августа режим КТО был введен в пределах административных границ всего Карабудахкентского района.
В Самурском лесном массиве неизвестные открыли огонь по сотрудникам федеральных сил. В ходе боестолкновения был ранен сотрудник республиканского ОМОН.
Сотрудники МВД задержали в Избербаше члена вооруженного подполья. Задержанный подозревается в убийстве сотрудника полиции и местного жителя, совершенном в июле 2016 года. При себе 20-летний мужчина имел пистолет, два магазина и несколько десятков патронов к нему, а также рацию.
В 6.00 мск режим КТО был введен в Избербаше. Силовики сообщили о блокировании там дома с боевиками. Один из предполагаемых боевиков убит. Силовики подозревают его в нападении на полицейских. По предварительным данным, это лидер местной группы боевиков Халинбеков (Халимбеков), сообщил источник в силовых структурах.
Утром в Махачкале силовики блокировали жилой дом с вооруженными людьми. В 07.00 мск в Кировском районе дагестанской столицы был введен режим КТО. Боевикам было предложено сложить оружие, но они стали стрелять, и силовики начали штурм дома. По данным силовиков, заблокированные боевики причастны к убийству полицейских в Избербаше. По предварительным данным, в ходе спецоперации убиты трое боевиков.
Спецоперация в Самурском лесу продолжилась, рядом с лагерем предполагаемых боевиков было найдено тело еще одного убитого. В самом лагере найдена пила жителя Самура, который за месяц до спецоперации пошел за дровами и пропал, после чего был найден мертвым.
Режим КТО в районе Магарамкентского района был введен утром. Режим КТО в районе Магарамкентского района был введен утром. Силовики заблокировали группу предполагаемых боевиков в Самурском лесу. В ходе завязавшейся перестрелки были ранены трое военнослужащих, один из них скончался. Со стороны предполагаемых боевиков были убиты два человека, они опознаны как Мурад Шамсудинов и Фарид Саидов.
Неизвестные в Избербаше открыли стрельбу по сотрудникам полиции, обошлось без пострадавших, сообщили источники в силовых структурах Дагестана. Обстрел по полицейским велся из машины марки Hyundai, которая позже была обнаружена брошенной.
Из обнаруженного в селе Гимры тайника изъяты выстрелы к гранатомету, мины и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств.
Силовики обезвредили самодельное взрывное устройство, найденное в доме убитого в июне лидера "южной" группы боевиков Гасана Абдуллаева в городе Дагестанские Огни. Бомба была обнаружена в ходе обыска и была изготовлена на основе ведра, начиненного алюминиевым порошком, селитрой и другими компонентами.
В 21.00 мск в пределах административных границ Карабудахкентского района был введен режим КТО. На окраине селения Улубийаул подразделения федеральных сил вступили в перестрелку с неизвестными, которые затем скрылись, сообщил источник в силовых структурах региона. По его данным, были задержаны двое предполагаемых пособников боевиков.
В ходе перестрелки в одном из горных ущелий Шамильского района были убиты два молодых человека, которые, по версии силовых структур, были членами "шамильской" группы боевиков. Убитые опознаны как жители селения Гоор-Хиндах - братья Гасангусейновы. Источники "Кавказского узла" рассказали, что забрать тела убитых местные жители смогли только после акции протеста у здания отдела полиции. По сообщениям сельчан, братья были чабанами, и не было никакой информации об их возможной причастности к вооруженному подполью.
Сгоревшая машина была найдена у дороги Первомайск - Сергокала в Каякентском районе. Рядом с машиной находилось два обгоревших трупа, сообщили в МВД.По версии следствия, в автомобиле находилась бомба, которая при перевозке сдетонировала. Взорванный автомобиль принадлежал Магомеду Гаджиеву, который ранее предстал перед судом по обвинению в убийстве тренера махачкалинского клуба "Горец" Мусаила Алаудинова, но был оправдан. Обнаруженные в машине останки могут принадлежать Гаджиеву, считают силовики.
Режим контртеррористической операции был введен в 06.00 мск на территории Буйнакского района и на отдельном участке Карабудахкентского района, ограниченном населенными пунктами Доргели и Какашура. Силовики проводят мероприятия по выявлению и задержанию участников НВФ и их пособников.
Ночью в селе Тагиркент-Казмаляр Магарамкентского района был убит разыскивавшийся правоохранительными органами Аликбер Алискеров и заблокирован дом с предполагаемыми боевиками. Утром в границах села был введен режим контртеррористической операции.
В 11.00 мск режим КТО в селе Анди снят в связи с завершением всех оперативных мероприятий.
Неизвестные в окрестностях города Избербаша обстреляли наряд дорожно-патрульной службы. Двое полицейских погибли. Стреляли около полудня из проезжавшей автомашины "Форд Фокус".
На территории села Анди Ботлихского района в 5.30 мск введен режим КТО. Здесь блокированы несколько домов, один предполагаемый боевик убит. Вечером силовики заявили, что в ходе спецоперации убиты четыре боевика, в том числе предполагаемый глава горного сектора боевиков Шамиль Гаджиев.
Федеральный судья Убайдула Магомедов убит в селении Асаб Шамильского района. Следствие назвало работу судьи Магомедова основной версией его убийства. При этом погибший судья не находился под госзащитой, и информации об угрозах в его адрес не имеется. Убайдула Магомедов был похоронен 11 августа на кладбище его родного села Ассаб. К убийству судьи Шамильского райсуда Дагестана Убайдулы Магомедова могут быть причастны боевики из телетлинской группировки, сообщил источник в правоохранительных органах. По его мнению, целью преступников было совершение громкого убийства.
В селе Гимры был найден тайник, из которого были изъяты оружие, гранаты, компоненты взрывного устройства, аммиачная селитра и алюминиевая пудра.
Режим контртеррористической операции, действовавший с февраля 2016-го, отменен в Магарамкентском, Сулейман-Стальском районах и на отдельном участке Курахского района Дагестана в 11:00 мск, заявил представитель Оперативного штаба НАК в республике.
В 02.00 мск режим контртеррористической операции был введен в селе Харачи Унцукульского района. Два человека убиты в ходе спецоперации в селе Харачи Унцукульского района. Они опознаны как уроженцы села Магомед Магомедов и Магомед Абдураев. Режим КТО в селе был снят в тот же день вечером.
В 12.00 мск был снят режим КТО, введенный в селе Мискинджа 11 июля.
Вечером 12 июля в старой части Дербента полицейские при попытке остановить автомобиль для проверки документов были обстреляны группой неизвестных, сообщили в правоохранительных органах Дагестана. В результате двое полицейских получили касательные ранения, а нападавшие скрылись с места происшествия. В МВД республики подтвердили факт ранения двоих сотрудников в Дербенте во время преследования автомобиля.
11 июля в селе Мискинджа в 16.30 мск был объявлен режим КТО. По версии силовиков, в одном из домов там укрылся Адмир (Арсен) Талибов, подозреваемый в организации взрыва на джемикентском посту в феврале 2016 года. Несмотря на просьбы родителей, Талибов сдаваться не стал, и силовики организовали штурм его дома, заявили источники в правоохранительных органах. В результате Талибов был убит. После этого спецоперация была объявлена завершенной. По данным НАК, Талибов неоднократно пытался выехать за пределы страны для участия в сирийском конфликте на стороне запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство".
Силовики продолжают оперативно-разыскные мероприятия в рамках КТО в Карабудахкентском районе, источники сообщили, что в селении Ноупароу были задержаны двое мужчин с самодельной бомбой и боеприпасами. Утром из зоны КТО поступила неподтвержденная информация о новой перестрелке. Девять боевиков убиты в ходе спецоперации 7 июля в Карабудахкентском районе Дагестана, сообщило региональное управление СКР. В ходе утренней перестрелки получил ранение сотрудник правоохранительных органов. Таким образом, число раненных в ходе спецоперации силовиков увеличилось до четырех. При попытке разминирования бомбы она сдетонировала. В результате взрыва, предположительно, мощностью до 5 кг тротила никто не пострадал, "причинены разрушения" домостроению.
В 03:30 в Карабудахкентском районе был введен режим контртеррористической операции. В лесу у села Новый Параул произошла перестрелка, был убит один человек. По данным Национального антитеррористического комитета, семь боевиков и один боец спецназа погибли в ходе спецоперации, три силовика получили ранения. Позднее источник в правоохранительных органах республики сообщил об обнаружении тела восьмого убитого боевика. По данным представителей силовых структур Дагестана, в результате спецоперации убит Гусейн Тагиров, который возглавлял махачкалинскую группу боевиков, а также предварительно опознаны еще шестеро убитых боевиков.
Вечером в районе 831-го км трассы "Кавказ" в Карабудахкентском районе был обнаружен взорванный автомобиль БМВ с фрагментами двух человеческих тел. Мощность взрыва составила около пяти килограммов тротила. Силовики считают, что в машине сработала бомба, которая перевозилась для организации теракта. Одним из подорвавшихся в автомобиле в Дагестане оказался Рамазан Рашидов, 1987 года рождения, сообщили источники в правоохранительных структурах региона. О похищении человека с такими же именем и фамилией ранее заявляли жители Махачкалы.
Предварительно установлены личности всех 10 предполагаемых боевиков, убитых в ходе спецопераций 16-17 июня на юге Дагестана. Двоим из них было по 17 лет.
Утром возобновлена активная фаза спецоперации, начавшейся 16 июня в Сулейман-Стальском районе. В 09:23 мск источник в правоохранительных органах сообщил, что активная фаза спецоперации, в которой убиты пять боевиков "южной" бандгруппы, завершилась, идет осмотр места боестолкновения.
Около села Геджух в Дербентском районе в ходе оперативно-разыскных мероприятий силовики обнаружили предполагаемых членов вооруженного подполья, произошло боестолкновение. В нем, по предварительным данным, погиб лидер "южной" группы боевиков Гасан Абдуллаев. В ходе спецоперации погибли также два сотрудника ОМОН, сообщил источник в правоохранительных органах. Гибель Гасана Абдуллаева в ходе спецоперации в Дербентском районе официально подтвердил Национальный антитеррористический комитет. Абдуллаев считался силовиками одним из лидеров северокавказских боевиков, присягнувших признанному террористическим и запрещенному в России судом "Исламскому государству".
Предполагаемый участник вооруженного подполья открыл стрельбу по сотрудникам ОМОН в лесном массиве на территории Табасаранского района. Ответным огнем он был убит. В ходе перестрелки погибли два ОМОНовца, четыре сотрудника полиции ранены.
К вечеру в правоохранительных органах сообщили об обнаружении еще четырех тел предполагаемых боевиков. Таким образом, число убитых предполагаемых боевиков в ходе спецопераций на юге Дагестана возросло до 10 человек. Позднее в военном госпитале скончался один из раненных бойцов спецназа, в результате число погибших силовиков в результате спецопераций на юге Дагестана увеличилось до пяти человек.
Житель Каспийска Рамазан Рашидов был похищен утром 17 июня, когда ехал на своей машине из Каспийска в Махачкалу. Люди в масках, похитившие жителя Каспийска Рамазана Рашидова, передвигались на трех автомобилях, их было около десяти, сообщил очевидец произошедшего, откликнувшийся на просьбу родственников пропавшего о помощи.
Житель Каспийска Шамиль Рамазанов был схвачен группой неизвестных возле рынка в Махачкале. 20 июня стало известно, что родственникам удалось найти свидетелей похищений, также была обнародована видеозапись, на которой несколько человек, в том числе в форме, избивают и увозят с собой Шамиля Рамазанова.
В Сулейман-Стальском районе введен режим контртеррористической операции (КТО). Здесь силовики утром вступили в перестрелку с неизвестными, которые, по версии правоохранителей, открыли огонь из обнаруженного блиндажа около села Касумкент. Информация о численности участвующих в перестрелке боевиков разнится: по одним данным, их пять человек, по другим – трое. Они причастны к ряду громких преступлений, среди которых взрыв на Джемикентском посту, сообщил источник в правоохранительных органах. Вечером активная фаза спецоперации была приостановлена. Источники в правоохраниетльных органах сообщили о ранении троих силовиков, а также заявили, что среди предполагаемых боевиков есть убитые.
Ночью неизвестные обстреляли директора Дома культуры села Карабудахкент, когда тот садился в свою машину. Мужчина получил сквозное ранение брюшной полости, он был госпитализирован, и его жизни ничто не угрожает. В деле о ранении директора дома культуры в селе Карабудахкент появились подозреваемые. Это двое охранников главы Карабудахкентского района Дагестана, сообщил источник "Черновика". По его словам, оба задержаны.
В поселке Новый Хушет, расположенном в пригороде Махачкалы, неизвестные подорвали взрывное устройство у обочины дороги, когда рядом проезжал автомобиль с полицейскими. По данным республиканского МВД, в результате взрыва никто не пострадал. Мощность взрыва составила 200 грамм в тротиловом эквиваленте. Инцидент классифицировали как "хулиганство", сообщил источник в силовых структурах Дагестана.
В Хасавюрте пропал частный предприниматель, салафит Омар Мусаев. Камеры наблюдения зафиксировали, как он бежал от преследователей в масках, и в этот момент его сбил автомобиль. Преследователи затащили Мусаева в свою машину и увезли.
Работник махачкалинского кафе, посетитель салафитской мечети Магомед Сулейманов пропал после того, как сел в машину к группе людей в штатском.
Боец смешанных единоборств Шахбулат Шамхалаев был доставлен 1 июня в больницу Махачкалы с огнестрельными ранениями. Спортсмен был прооперирован. Из тела Шамхалаева извлекли шесть пуль. Инцидент произошел в ресторане "Петровск". Согласно предварительной информации, у спортсмена в ресторане была назначена встреча, затем у него произошел конфликт с неизвестными лицами, один из которых открыл стрельбу. Запись с камеры наблюдения с места инцидента попала в Интернет.
Утром в селе Касумкент Сулейман-Стальского района силовики убили мужчину, открывшего по ним огонь в ответ на требование предъявить документы, сообщил источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, убитый - член "Южной" группировки боевиков. Личность убитого предварительно опознана, это житель села Ашагастал Камалдин Казимагомедов, сообщил источник в правоохранительных структурах. По его словам, Казимагомедов находился в розыске.
В лесном массиве Дербентского района близ селения Рукель силовики обнаружили блиндаж с 30 килограммами аммиачной селитры, сообщил источник в правоохранительных органах республики.
По данным на 06.00 мск 15 мая, число раненых в Дербенте силовиков составило 17 человек. Днем 15 мая по завершении активной фазы спецоперации на месте ее проведения обнаружены два тела – одного из предполагаемых боевиков и начальника городского отдела уголовного розыска Мусы Мусаева. Вечером в ходе разбора завалов на месте спецоперации обнаружены тела еще двоих предполагаемых боевиков. Следственное управление СКР по Дагестану сообщило, что найденный вместе с Мусой Мусаевым убитый боевик опознан как местный житель Байрамали Абасов, который подозревается в убийстве Гаджиахмеда Казиахмедова.
Силовики в Дербенте блокировали пятиэтажный дом, в одной из квартир которого находились подозреваемые в убийства Гаджиахмеда Казиахмедова. В ходе боестолкновения был убит начальник угрозыска и боец ОМОН, еще 13 правоохранителей ранены. Силовики сообщили об убийстве в ходе спецоперации четырех предполагаемых боевиков. Запрещенное в России "Исламское государство" заявило о причастности боевиков из Дербента к своим подразделениям.
Около 22.30 мск в окрестностях села Талги Буйнакского района при попытке сотрудников полиции остановить автомобиль по ним была открыта стрельба. По данным МВД по Дагестану, ответным огнем убиты два человека, среди силовиков жертв и пострадавших нет.
В Дербенте с огнестрельными ранениями было найдено тело 82-летнего Гаджиахмеда Казиахмедова, отца бывшего мэра Дербента Феликса Казиахмедова. В качестве основной версии причин убийства следствие назвало попытку ограбления. Затем была озвучена версия, что это месть со стороны экстремистов, так как еще двое сыновей убитого - сотрудник прокуратуры Дагестана, подполковник Марат Казиахмедов и убитый в 2009 году руководитель отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Дагестану Сейфудин Казиахмедов.
Около 22.00 мск в селе Голотль Шамильского района расстрелян бывший начальник районного отдела полиции. В правоохранительных органах проверяют версию о причастности к убийству членов вооруженного подполья. По данным источника в силовых структурах республики, причиной убийства бывшего полицейского стала его прежняя служебная деятельность.
Семьдесят минометных мин и самодельный миномет обнаружили полицейские на окраине одного из сел в Ахтынском районе. О схроне стало известно в результате оперативных мероприятий с одним из следственно арестованных подозреваемых. Снаряды были уничтожены на месте.
Дом Расмина Магомедова, которого силовики считают организатором нападения на село Джули, был взорван, взрыв был мотивирован обнаружением в доме взрывного устройства. Люди, проживавшие в доме, вынуждены были уехать к родственникам.
В селении Джули Табасаранского района в 23.00 мск неизвестные совершили поджог пустующей школы, а также ограбили магазин, сообщили источники в правоохранительных органах. По их данным, к этому причастны боевики. Силовики назвали виновником нападения на село местного жителя Расмина Магомедова, охарактеризовав его как боевика из группировки "Южная".
Как сообщили в силовых структурах Дагестана, вечером в селении Согратль Гунибского района при попытке скрыться от полиции получил огнестрельное ранение находившийся в федеральном розыске боевик, он госпитализирован. В правоохранительных органах считают, что задержанный является член "гунибской" группы боевиков. При задержании в Согратле был ранен находившийся в розыске выходец из этого села Али Квешов, сообщил источник в силовых структурах Гунибского района Дагестана. По его словам, Квешов является лидером местных боевиков.
В селе Согратль у памятника погибшим в Великой Отечественной войне обнаружено самодельное взрывное устройство, сообщили источники в силовых органах. По их словам, спецслужбы предотвратили теракт.
Режим КТО введен в Магарамкентском районе.
Вечером в окрестностях селения Нижний Дженгутай Буйнакского района при попытке сотрудников ДПС остановить автомобиль ВАЗ-2112 из него была открыта стрельба. Двое полицейских получили огнестрельные ранения. Нападавшим удалось скрыться, полиция ведет их поиск. По данным МВД, стрельбу по полицейским вели два человека. Состояние раненных полицейских оценивается как средней степени тяжести.
В селении Согратль Гунибского района, по данным силовиков, ответным огнем был убит мужчина, который начал стрелять по полицейским, когда те потребовали у него документы. Убитый опознан как 25-летний махачкалинец Ахмед Шамхалов, который разыскивался за посягательство на жизнь силовиков, сообщили источники в правоохранительных органах.
Режим контртеррористической операции снят в Ленинкенте в 20.00 мск.
Один из въездов в поселок Ленинкент в пригороде Махачкалы перекрыт бронетехникой. Силовики здесь проводят адресные проверки в поисках боевиков и их пособников. Источник в силовых структурах региона сообщил, что в Ленинкенте заблокировано домовладение, в котором могут находиться боевики. Однако позже источники в силовых структурах заявили, что в Ленинкенте правоохранители ведут только адресные проверки, блокированных домов нет. Ближе к вечеру в поселке был введен режим контртеррористической операции (КТО), заблокирован дом, где были убиты трое предполагаемых боевиков. Один из них опознан как лидер местных боевиков Камиль Магомедов. Он причастен к подрыву автоколонны с военнослужащими МВД 29 марта, сообщил НАК. На месте проведения спецоперации в Ленинкенте найден схрон с большим количеством оружия и боеприпасов.
Режим КТО в Магарамкентском районе отменен в 09.30 мск. Информации об итогах операции не поступало.
В 05:30 мск в Магарамкентском районе был введен режим контртеррористической операции. Силовики вели в районе поиски боевиков и их пособников.
С 06:00 мск режим контртеррористической операции (КТО) введен на территории в границах сел Курахского района Дагестана Курах, Кабир, Икра, Ругун и ограниченной горой Ярхигюнейкиль. Эта спецоперация стала четвертой на юге республики с начала года.
Как сообщил 31 марта источник в правоохранительных органах Дагестана, 30 марта в Дагестанских Огнях задержан один из подозреваемых в подрыве автоколонны МВД на трассе "Кавказ" в Дагестане. По данным источников LifeNews, это 22-летний Нариман Баширов. Нариман Баширов находился в розыске в связи с обстрелом полицейских в апреле 2014 года. В рядах подполья он находится с 2011 года, когда был убит его брат. С просьбой вернуться к мирной жизни к Нариману Баширову четыре года назад обращалась его мать.
Полицейский автомобиль был подорван в окрестностях села Сиртич Табасаранского района. Один полицейский погиб, ещё один получил травмы. По одним данным, полицейские преследовали машину из Сулейман-Стальского района, и, когда догнали подозреваемых, прогремел взрыв. По другим данным, взрыв прогремел в пути следования автомобилей. При взрыве погиб 33-летний майор полиции Гасан Муталибов, работавший участковым. Взрыв, по данным источника в правоохранительных данных, произошел недалеко от КПП у села Сиртич.
На участке федеральной трассы "Кавказ" в районе аэропорта "Уйташ" и поселка Новый Хушет произошел подрыв двух полицейских автомобилей. В машинах ехали силовики из Красноярска, действующие в составе временной оперативной группировки МВД. По данным МВД Дагестана, в результате взрыва один сотрудник полиции погиб, еще двое силовиков ранены. Источник в правоохранительных органах республики уточнил, что один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Эта атака была организована подразделением ИГ на Северном Кавказе, утверждается в заявлении признанного террористическим "Исламского государства". В нем указывается, что было два взрыва, в результате которых погибли 10 и ранены еще три солдата. По данным МВД России, в результате подрыва автоколонны в районе аэропорта "Уйташ" погиб 35-летний старший лейтенант полиции из Красноярска Игорь Муценик. Ранения получили подполковник внутренней службы Евгений Гува и старшина Сергей Попов.
Режим КТО в селе Анди снят в 12:00 мск. Информация об итогах спецоперации не сообщалась.
В селе Анди Ботлихского района с 05.00 мск введен режим КТО, здесь Идут мероприятия по поиску боевиков.
Несколько десятков патронов к автоматическому оружию были найдены в схроне возле села Орота Хунзахского района. Помимо патронов в тайнике также находились промышленные магниты и селитра.
В окрестностях села Муцалаул Хасавюртовского района около 22:00 мск произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина. В полиции считают, что это боевик, который подорвался на своей же бомбе, сообщил источник в силовых структурах. По его словам, взрыв произошел в блиндаже размером 3 на 4 метра. Личность погибшего пока не установлена.
В ночь на 17 марта в заброшенном сарае напротив школы села Муцалаул Хасавюртовского района были обнаружены четыре взрывных устройства. Бомбы были разминированы. Национальный антитеррористический комитет сообщил о задержании троих жителей Дагестана, которые готовили теракты и сообщили о тайнике с бомбами на окраине Муцалаула.
В Минэнерго Дагестана сообщили об обнаружении бомбы на распределительном газопроводе в Хасавюртовском районе, который пришлось перекрыть. По уточненным данным, газопровод пришлось перекрывать на время разминирования обнаруженных недалеко от школы бомб.
Режим КТО в Хунзахском районе был отменен 12 марта в 20.30 мск.
Режим КТО на всей территории Ботлихского и Хунзахского районов введен в 04.00 мск. Как заявили силовики, они заняты поиском членов незаконных вооруженных формирований и их пособников. В Хунзахском районе силовики проводят подомовые проверки в селе Орота, сообщают местные жители. В населенном пункте много военной техники, не работают детсад и школа. Жители других сел из зоны КТО никаких спецмероприятий силовиков пока не заметили. Вечером в результате перестрелки в селе Орота были убиты два человека. Национальный антитеррористический комитет (НАК) назвал убитых причастными к убийству имама. Убитые предварительно опознаны как Магомед Гаджимагомедов и Сабир Рашидов, заявил Следственный комитет России.
Силовики начали контртеррористическую операцию на территории Дербентского района. В рамках операции велись поиски боевиков и их базы.
Силовики блокировали село Авадан Докузпаринского района. В ходе операции, со слов сельчан, были задержаны члены "религиозной семьи" и предполагаемый боевик.
В Сулейман-Стальском районе произошло боестолкновение силовиков с двумя боевиками, которые были убиты в перестрелке.
Утром около Джемикентского поста госавтоинспекции в Дербентском районе произошел взрыв. В результате взрыва погибли два полицейских, а ранение получили еще 18 человек. Всего погибли четыре человека, включая смертника.
Группа из четырех человек зашла в дом к учителю средней школы селения Джули, связала его супругу, а самого преподавателя похитила. Во время операции по освобождению преподавателя один полицейский получил касательное ранение. Похитителям удалось скрыться, учитель с огнестрельными ранения был найден в их машине и госпитализирован.
Режим КТО с 5.00 введен в Хасавюртовском районе. Силовики начали поиск участников незаконных вооруженных формирований.
Силовики перекрыли участок проспекта имама Шамиля между Ташкентской улицей и улицей Агасиева. В доме № 15 по проспекту имама Шамиля заблокирована группа боевиков.
На трассе Кизилюрт – Махачкала в ходе перестрелки был убит находившийся в автомобиле человек, по официальной версии, открывший огонь после требования полицейских показать документы. Убитый опознан как житель Кизилюртовского района Гамзат Сайгидов. СКР назвал его пособников "кизилюртовской" багруппы боевиков.
Режим КТО был отменен на территории Буйнакского, Карабудахкентского и Кумторкалинского районов.
Добровольно сдался уроженец села Балахани, подозреваемый в причастности к боевикам.
Режим КТО был отменен в дагестанском селе Анди.
Под завалами дома после спецоперации, проведенной в селении Анди, обнаружено тело одного боевика. Оно сильно повреждено, поэтому для его опознать будут назначены экспертизы. Разбор завалов продолжается.
В 9:30 мск в селе Анди Ботлихского района введен режим контртеррористической операции. Здесь начаты мероприятия по поиску боевиков. Вечером в селе был заблокирован частный дом, в котором, по данным силовиков, находились трое боевиков. В ходе боестолкновения дом был сильно разрушен. После завершения активной фазы спецоперации силовики начали расчищать завалы дома.
Отменен режим КТО в трех районах - в Табасаранском, Сулейман-Стальском и на отдельных участках Хивского районов.
В Табасаранском районе введен режим КТО в 4.00 мск. Идут мероприятия по поиску боевиков.
Снят режим контртеррористической операции, введенный 11 января в селении Кванада Цумадинского района.
В селении Кванада Цумадинского района с 04.00 мск введен режим контртеррористической операции (КТО). Здесь произошла перестрелка предполагаемых боевиков с силовиками, в ходе которой один человек был убит. Он опознан как Магомед Абдулхаликов, находившийся в федеральном розыске с 2014 года и являвшийся, по данным силовиков, лидером цумадинской группы боевиков. Абдулхаликов подозревался в вооруженных нападениях на мирных жителей и правоохранителей, вымогательствах денег у предпринимателей. Также НАК России заявил, что силовики ведут поиск сообщников убитого, один из которых ранен. Спецоперация, по словам местных жителей, проходила в небольшом квартале. В село прибыла колонна военнослужащих. Во время действиях режима КТО в населенном пункте была закрыта школа.
Режим контртеррористической операции введен в 18.00 мск в административных границах Сулейман-Стальского района, а также в границах населенного пункта Заза, Конциль, Чиликар, развилки Мехтикент и перевала Черенского в Хивском районе.
Вооруженное нападение на группу людей произошло в районе крепости Нарын-Кала в Дербенте около 00.30 мск. Жители города сообщили о ранении девяти человек. По данным представителя полиции Дагестана, среди пострадавших были туристы. Число раненых, по разным данным, составляет от 8 до 12 человек. В горбольнице Дербента сообщили, что в медучреждение были доставлены 12 человек, один из них умер. К утру в больнице оставались 9 пострадавших: один был выписан после оказания помощи, еще один был переведен в военный госпиталь. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов обвинил боевиков в обстреле туристов в Дербенте.
О том, что 29 декабря пропал житель Махачкалы Гаджимурад Газичилов, сообщил его брат. По его словам, в 16.00 Гаджимурад вышел с автозаправки, расположенной по улице Амет-хана Султана дагестанской столицы, направился в сторону кольца по улице Венгерских бойцов и с того времени не выходил на связь ни с друзьями, ни с родственниками. Родственники не исключают, что Гаджимурада могли похитить близкие к силовым структурам лица и указывают на родство пропавшего с убитым силовиками при спецоперации в Дагестане Шамилем Нурмагомедовым.
В 5 километрах северо-западнее села Бацада Гунибского района убит мужчина, который открыл огонь по силовикам. Он предварительно опознан как лидер "согратлинской" группы боевиков Шамиль Нурмагомедов, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
В административных границах Гунибского район с 07:30 мск действует режим контртеррористической операции (КТО). Источник в силовых структурах Дагестана сообщил, что в ходе перестрелки в горно-лесистой местности в Гунибском районе был убит боевик.
В Редукторном поселке Махачкалы водитель автомобиля "Газель", по данным силовиков, при попытке проверить его документы открыл огонь и был убит. Убитый опознан как Джамбулат Алиев, 1972 года рождения. Он в момент гибели находился за рулем маршрутного такси. По предварительным данным, убитый был пособником боевиков и занимался вербовкой.
Рано утром в Хасавюрте застрелен водитель автомобиля, который открыл стрельбу по сотрудникам полиции после попытки остановить машину. В салоне автомобиля был обнаружен пистолет Макарова. Убитый опознан как пособник боевиков Кизилюртовского района Магомед Закарьяев.
На окраине Кизилюрта силовики в ходе боестолкновения убили трех вооруженных пособников боевиков, сообщают источники в силовых органах. Перестрелка началась после того, как силовики попытались остановить машину ВАЗ-21099 для досмотра, но из нее был открыт огонь. Убитые опознаны как Нухудин Зубаиров, Шамиль Гаджиев и Магомед Хайруллаев. По версии Следственного комитета, Зубаиров и Гаджиев открыли огонь по силовикам после требования остановить автомобиль, в котором находились, и были убиты ответным огнем. Этот инцидент произошел в Кизилюрте. Второй инцидент произошел в селе Комсомольское. Здесь полицейские попытались остановить автомашину ВАЗ-21720, но из нее раздались выстрелы. Ответным огнем стрелявший был убит, сообщила пресс-служба МВД по Республике Дагестан.
В Дербентском районе двое сотрудников МЧС были госпитализированы в результате обстрела во время выезда. По данным силовиков, неизвестные обстреляли спецавтомобиль, когда пожарные направлялись по вызову в населенный пункт Музаим. Изначально сообщалось, что вызов был ложным. В центральной горбольнице Дербента находятся трое пожарных, пострадавших при обстреле во время выезда на возгорание, сообщило позднее региональное управление МЧС. Медики сообщили об отсутствии угрозы жизни находящимся в травматологическом отделении Дербентской горбольницы пожарным. Обстрел пожарных в Дагестане квалифицирован как хулиганство.
Режим контртеррористической операции (КТО) в населенных пунктах Гимерсо, Гигатли, Хуштада и в районе горы Алак Цумадинского района действует с 05.30 мск. Как сообщили в оперштабе, силовики ведут поиск участников незаконных вооруженных формирований.
В Табюасаранском районе объявлен режим КТО, силовики начали поиски боевиков там.
Глава села Телетль Шамильского района Мухтар Курбанов убит в собственном доме.
Житель поселка Семендер Мурад Шамилов с вечера 17 ноября не выходит на связь, заявили его родственники. Они опасаются, что молодой человек был похищен.
Режим КТО введен в садоводческом обществе "Чох-росо" в Карабудахкентском районе в связи с поисками боевиков.
В махачкалинском поселке Новый Хушет произошло нападение на двух вневедомственных охранников, осматривавших железную дорогу. По словам представителя Оперативного штаба в Дагестане, один из них был убит, другой ранен. В ходе начавшейся после этого спецоперации силовики заблокировали дом и убили подозреваемого в нападении на железнодорожников. Убитый опознан как лидер "махачкалинской" группировки боевиков Абдулгасан Абдулхаликов.
В 18.00 режим КТО в Махачкале и в Карабудахкентском районе был отменен.
Источник в правоохранительных органах республики сообщил о гибели в ходе перестрелки с сотрудниками полиции на окраине селения Чабанмахи троих членов подполья. По его данным, инцидент произошел примерно в 02.30 мск. Правоохранители остановили автомобиль для досмотра документов, а находившиеся в нем лица начали стрелять по силовикам, которые ответили огнем. Национальный антитеррористический комитет (НАК) уточнил данные о числе погибших в Буйнакском районе Дагестана минувшей ночью. По его информации, убиты четверо боевиков, потерь среди силовиков нет.
С 18:00 мск действие режима контртеррористической операции в селе Гимры, введенного 24 октября, отменено.
Режим контртеррористической операции отменен в 11.00 на территории Дербентского, Курахского, Магарамкентского, Сулейман-Стальского, Табасаранского и Хивского районов Дагестана.
Имама села Новокаякент Иса Койтемиров задержан. После обыска у него в доме силовики объявили об изъятии пистолета и гранаты. Родные имама не могли выяснить его местонахождение и заявили о похищении. Позднее Койтемиров был обнаружен в изоляторе Каякентского РОВД.
В 06.40 в селении Гимры Унцукульского района был объявлен режим КТО. По данным источника в силовых структурах, в ходе спецоперации был блокирован дом, завязалась перестрелка, в результате которой был убит предполагаемый участник вооруженного подполья. По неофициальной информации, убитый был предварительно опознан как 36-летний местный житель Абдула Нустафаев. По данным НАК, убитый Нустафаев был активным членом "гимринской" бандгруппы, организатором подрыва на Ирганайской ГЭС.
В 07.00 мск в административных границах Дербентского района был введен режим КТО. По словам источника в силовых структурах, правоохранители заняты поиском убийц гадалки, которое произошло в сентябре в селе Рубас.
Силовики прекратили проводить спецмероприятия в рамках КТО в селе Кванада Цумадинского района и перешли к поиску боевиков в лесу, сообщили местные жители. По их словам, силовики задержали мужчину, сын которого скрывается от правоохранителей.
Источник в правоохранительных органах Дагестана сообщил, что в селе Агвали Цумадинского района был обнаружен большой схрон с боеприпасами.
Режим КТО начал действовать сегодня на всей территории Цумадинского района с 6:00 мск. Спецмероприятия силовиков в рамках контртеррористической операции в Цумадинском районе Дагестана, по словам местных жителей, проходят в основном в селе Кванада. Здесь большое количество военных, проводятся обыски.
Режим КТО в Гимрах объявлен в 06.40 мск. По данным силовиков, здесь в одном из домовладений блокирована группа вооруженных людей. В рамках спецоперации в дагестанском селе Гимры убиты трое членов местной группы боевиков Руслан Ибрагимов, Ахмед Абдурахманов и Шамиль Шамилов. Смертельное ранение получил сотрудник ФСБ. По данным силовиков, убитые входили в состав местной группы боевиков и причастны к ряду преступлений, среди которых покушения на сотрудников правоохранительных органов и вымогательства крупных денежных сумм у предпринимателей.
В окрестностях села Кванада неизвестными была открыта стрельба по автомобилю, в котором следовали к месту выполнения служебной задачи сотрудники полиции. Тяжелое огнестрельное ранение получил полицейский.
В Хасавюртовском районе введен режим КТО. В ходе спецоперации силовики убили четырех человек, в перестрелке получил ранение сотрудник ФСБ. Убитые опознаны как Расул и Алхас Сардаровы, Ясим Батраев и Джумарт Шихрагимов.
Режим контртеррористической операции введен в 04.00 мск в административных границах Карабудахкентского района. В ходе спецоперации, по данным источника в спецслужбах, силовики ищут убийц главы селения Карамахи Буйнакского района.
Тело главы села Карамахи Буйнакского района Мигитина Джавадова было найдено в лесном массиве Карабудахкентского района. По информации властей, 30 сентября его похитили из собственного дома вооруженные люди в масках. Джавадов был похищен пятью людьми, которые действовали под видом силовиков, сообщил со слов местных жителей представитель администрации Буйнакского района.
В связи с поиском боевиков с 00.00 мск на территории Курахского, Магарамкентского, Сулейман-Стальского, Табасаранского и Хивского районов Дагестана был объявлен режим контртеррористической операции (КТО). Центром начавшейся сегодня спецоперации в пяти южных районах Дагестана стал Сулейман-Стальский район, на территории которого десять дней назад были обнаружены убитыми пять охотников.
В Гунибском районе снят введенный 15 сентября режим контртеррористической операции. Силовики отчитались об обнаружении и ликвидации в результате своих мероприятий нескольких летних стоянок боевиков.
Житель Ботлихского района Рашид Магомедов пропал без вести.
Полицейские обнаружили неподалеку от села Майданское Унцукульского района останки предполагаемого боевика - 27-летнего жителя селения Балахани О. Шарапутдинова, который, как утверждают полицейские, подорвался на собственной бомбе.
По словам местных жителей, силовики проводили обходы домов в селе Согратль, после которых ряд их обитателей доставлялись в местное отделение полиции, но после были отпущены.
Правовой режим контртеррористической операции объявлен в 06.30 мск в Гунибском районе. Здесь проводятся мероприятия по поиску и нейтрализации участников НВФ и их пособников. В районе, по словам местных жителей, наблюдалось скопление военной техники и силовиков.
Три человека погибли в результате вооруженного нападения в селении Рубас Дербентского района. По словам источника в правоохранительных органах, убийство связывается с местью боевиков хозяйке дома, занимавшейся гаданием. В числе убитых муж гадалки и гостивший у них родственник.
Офицер полиции подвергся нападению и был ранен ножом недалеко от поселка Майдановский в Унцукульском районе. Раненый был в составе опергруппы, которая выехала в поселок после сообщения о взрыве на его окраине. Полицейские решили проверить припаркованный на обочине автомобиль недалеко от предполагаемого места происшествия, нападение было совершено после требования предъявить документы.
Правовой режим контртеррористической операции (КТО) был введен на территории между населенными пунктами Батаюрт, Новый Куруш и Садовое в Хасавюртовском районе в 05.00 мск. Спецоперация связана с расследованием дела об убийстве имама Магомеда Хидирова 9 сентября в селении Новый Куруш, заявил источник в силовых структурах. Режим КТО снят в 18:00 мск.
В селении Новый Куруш Хасавюртовского района убит имам Магомед Хидиров. Представитель следствия сообщил, что преступление могли совершить боевики из группировки, действующей на территории Хасавюртовского района.
По решению Оперативного штаба республики режим КТО отменен в Дербенте и Дербентском районе, действовавший с 3 июля, а также в Магарамкентском, Сулейман-Стальском, Табасаранском и Хивском районах, введенный 18 августа.
Режим КТО снят в Ленинском районе Махачкалы.
Двое предполагаемых боевиков убиты силовиками после перестрелки Магарамкентском районе.
В Магарамкентском районе был введен режим контртеррористической операции в связи с поисками боевиков.
Житель Нового Хушета Ахмед Ахмедов, 1964 года рождения, задержан после обыска в его доме.
24 августа около 22.00 в результате боестолкновения между селами Муцалаул и Генжеаул в Хасавюртовском районе Дагестана, по данным источника в правоохранительных органах республики, был застрелен предполагаемый активный участник хасавюртовской диверсионно-террористической группы. Убитый опознан как лидер ячейки признанного террористической организацией "Исламского государства" в Дагестане Ислам Мурадов.
Два чеченских полицейских получили ранения при проведении в Хасавюрте операции по задержанию члена вооруженного подполья Али Демильханова.
Около 22.30 на границе Дербентского и Табасаранского районов Дагестана произошла перестрелка неизвестных с полицейскими, в результате погибли три человека. Жертв среди силовиков нет. Личности погибших пока не установлены.
В 18.00 в Унцукульском районе Дагестана снят режим КТО. В 20.00 режим КТО введен в Табасаранском, Хивском и Сулейман-Стальском районах Дагестана, где силовики ведут поиски участников "южной" диверсионно-террористической группы, а также их пособников.
Утром в поселке Новый Хушет Ленинского района Махачкалы расстрелян участковый. Он умер от полученных ранений. Инцидент произошел на улице Гагарина в поселке Новый Хушет.
Два человека были убиты в перестрелке с силовиками в лесу около села Гимры Унцукульского района. По неофициальным данным, один из убитых опознан как 30-летний Гаджи Абдуллаев, амир горного сектора боевиков, известный в подполье как Абу Дуджана.
Действие режима КТО в Цумадинском районе прекращено в 13.00 мск. Об итогах операции не сообщается.
В результате спецоперации в Унцукульском районе убиты четверо боевиков и ранен спецназовец. По данным НАК, среди убитых лидер "Имарата Кавказ" Магомед Сулейманов и его "правая рука" Камиль Саидов. Источник в силовых структурах также заявил, что "главарь горного сектора Дагестана" Абдула Абдуллаев.
Режим контртеррористической операции (КТО) введен в 5.30 мск в административных границах Унцукульского района. В связи со спецоперацией был временно закрыт Гимринский автодорожный тоннель. Местные жители утром сообщили о скоплении большого количества военной техники у села Гимры, а затем о взрывах в лесистой местности, расположенной неподалеку от тоннеля и трассы. В населенных пунктах Гимры и Временный введен пропускной режим, сообщили местные жители.
Полицейские применили оружие на дороге Экендиль - Корчаг Сулейман-Стальского района, по официальной версии, в ответ на стрельбу из автомобиля, водитель которого отказался остановиться. Были убиты два человека.
На территории Цумадинского района с 04.00 мск введен правовой режим контртеррористической операции (КТО). Силовики проводят поиск группы боевиков после поступления соответствующих данных. По словам замглавы администрации Цумадинского района по общественной безопасности Магомедрасула Гагиева, поиски боевиков силовики ведут возле села Эчеда.
33-летний житель села Анди Магомед Гайкуев пропал на границе с Чечней.
Торговый центр "Башир" в городе Хасавюрте пострадал в результате обстрела. Инцидент произошел около 3.00 мск. Повреждены крыша и витрины магазина.
Застреленным в перестрелке с полицейскими в Табасаранском районе Дагестана 19 июля оказался член вооруженного подполья Магомед Исмаилов, сообщили в следственном управлении СК по Дагестану.
Утром в лесном массиве около селения Акка Табасаранского района в ходе боестолкновения с группой неизвестных, открывших стрельбу по сотрудникам полиции, погиб сотрудник СОБРа. Ответным огнем один из нападавших был застрелен, сообщил представитель силовых структур региона.
Ночью на окраине села Геджух в Дербентском районе двое вооруженных людей открыли стрельбу по сотрудникам спецслужб, которые проводили мероприятия в рамках контртеррористической операции, и были убиты ответным огнем, сообщил источник в силовых структурах. Силовики пытались остановить машину для досмотра, когда по ним был открыт огонь, сообщили в Главном управлении МВД по СКФО.
Неизвестный мужчина пытался подложить взрывное устройство под дверь магазина в селе Бабаюрт. При попытке задержания он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, но ответным огнем был убит. Убитый предварительно опознан как 28-летний житель Махачкалы, который с начала текущего года числится как пособник членов незаконного вооруженного формирования. При осмотре его автомобиля были найдены самодельное взрывное устройство, пистолет, две гранаты, большое количество боеприпасов и медикаментов.
В результате вооруженного столкновения в Кизилюртовском районе убиты двое предполагаемых боевиков и боец внутренних войск МВД РФ.
Силовики ввели режим контртеррористической операции в городе Дербенте и Дербентском районе.
Силовики сняли введенный 23 июня в Унцукульском и Буйнакском районах Дагестана режим контртеррористической операции. Также открыто движение по Гимринскому тоннелю. Во время перестрелки в Унцукульском районе 23 июня были убиты местные жители Абдурахман Абдурахманов и Рамазан Камильбегов, которые находились в федеральном розыске, сообщили в следственных органах.
Ночью в Унцукульском районе близ населенного пункта Гимры в ходе спецмероприятий силовиков произошла перестрелка, в ходе которой были убиты два предполагаемых боевика и военнослужащий. В 03.00 мск в Унцукульском и соседнем Буйнакском районах был введен режим контртеррористической операции (КТО). Местные жители сообщили, что с 4 часов утра на окраине селения Гимры идет бой с применением тяжелой техники и авиации. В 04.00 мск был закрыт Гимринский тоннель. Один из убитых в ходе спецоперации в районе дагестанского села Гимры опознан как Рамазан Камильбегов, сообщили местные жители. При этом имя жителя села Гимры Рамазана Камильбегова, 1979 года рождения, фигурировало в списках предполагаемых боевиков, которые 24 января 2008 года явились с повинной, в МВД Дагестана.
Ночью в Хасавюртовском районе силовики отрабатывали оперативную информацию о передвижении боевиков, остановили для проверки ВАЗ 21014, в котором находились подозреваемые в участии в незаконном вооруженном формировании. Находившиеся в машине люди открыли стрельбу по силовикам и были убиты ответным огнем. Убитые опознаны как Загидгаджи Исмаилов и Юсуп Атабаев.
В районе кладбища поселка Тарки Махачкалы сотрудники силовых структур обнаружили тайник, принадлежавший убитым боевикам, в котором находились три гранатомета и боеприпасы.
Вечером на окраине села Верхний Джалган Дербентского района расстрелян учитель местной школы, работавший на сенокосе в военной форме. Следователи считают, что к преступлению причастны боевики.
В ночь на 15 июня, согласно предварительным данным, три вооруженных человека совершили разбойное нападение на дом жителя поселка Шамхал Кировского района Махачкалы. При попытке задержания нападавшие оказали сопротивление полицейским, в перестрелке один из них был убит, двое задержаны. Сотрудники полиции установили личности подозреваемых в разбойном нападении в поселке Шамхал и разыскивают их возможного соучастника, скрывшегося с места происшествия.
Отменен режим контртеррористической операции, введенный 24 апреля в Карабудахкентском районе.
В Сулейман-Стальском районе введен режим контртеррористической операции (КТО) в 07.00 мск. Идет поиск участников НВФ и их пособников.
В селе Орта-Стал Сулейман-Стальского района в домах предполагаемых пособников членов вооруженного подполья силовики обнаружили две лаборатории по производству взрывных устройств.
Перестрелка произошла в районе села Комсомольское. Убитый опознан как Сулейман Зайнулабидов, который, по данным силовых структур, возглавлял "ауховскую" группу боевиков.
Утром житель Унцукульского района сообщил о том, что представители силовых структур блокировали село Харачи. В 11.00 мск режим КТО был введен в Унцукульском районе. Основные поисковые мероприятия проходят в селе Харачи и его окрестностях, сообщил источник в правоохранительных органах.
Боестолкновение произошло минувшей ночью в Сулейман-Стальском районе близ селения Нютюг. Во время перестрелки с неизвестными пострадали два сотрудника силовых ведомств.
На месте боестолкновения в Курахском районе Дагестана обнаружено тело жителя Дербента Замира Пашаева, считавшегося пропавшим с 18 мая.
В 3.00 мск двое неизвестных открыли огонь по силовикам, проводившим оперативно-розыскные мероприятия в лесном массиве в Курахском районе Дагестана. Ответным огнем оба были убиты. Утром место перестрелки было блокировано. Специалисты-взрывотехники приступили к проверке предмета, находящегося рядом со строением, в котором укрывались нападавшие, визуально схожем с самодельным взрывным устройством. Убитые могли быть причастны к недавнему убийству лесника, сообщил источник.
По данным СКР, в ходе перестрелки в Курахском районе были убиты трое напавших на силовиков мужчин.
Родственники 47-летнего жителя Дербента Магомедджавада Хизриева сообщили о его возможном похищении.
Родственники жителя Махачкалы Мурада Абдулмуслимова заявляют, что неизвестные люди 22 мая на глазах у свидетелей насильно усадили его в машину и с тех пор никому из близких ничего не известно о его судьбе. В ГОВД Махачкалы задержание Абдулмуслимова отрицают.
Снят режим КТО в Сулейман-Стальском и Курахском районах.
В Избербаше при проверке автомобиля "Киа" около 20.00 неизвестный из огнестрельного оружия открыл огонь по полицейским. Ответным огнем он был убит. Убитый опознан как Нуридин Магомедов, уроженец Избербаша. Он находился в оперативной разработке, как активный пособник членов НВФ. При убитом были найдены пистолет Макарова и граната.
Раненый полицейский был обнаружен примерно в 23.00 на пятом километре автодороги Махачкала – Буйнакск. Его госпитализировали в Центральную больницу города Махачкалы, где впоследствии он скончался. Погибшим оказался сотрудник ОМВД России по Цунтинскому району.
Поступила информация об убийстве лесничего в Сулейман-Стальском районе. Сотрудники силовых структур развернули в Сулейман-Стальском и Курахском районах спецоперацию по поиску предполагаемых убийц. На территории обоих районов был введен режим контртеррористической операции. Боевики не подтвердили свою причастность к убийству лесничего.
В южной части Советского района Махачкалы в 6:00 мск объявлен правовой режим контртеррористической операции (КТО). На территории КТО силовики блокировали многоэтажный жилой дом. В результате переговоров из блокированного помещения вышла женщина. Мужчины на предложение сдаться открыли огонь, после чего силовики начали штурм. По их данным, в доме находятся два члена махачкалинской группы боевиков и их пособник.
Четыре человека, в том числе офицер ГИБДД, скончались в результате перестрелки у ресторана в Махачкале. Еще пять человек госпитализированы.
На окраине села Октябрьское в Хасавюртовском районе попал в засаду и был убит при оказании сопротивления Хасмагомед Чаринов (по другим данным – Чаранов), которого силовики считают лидером хасавюртовского сектора "Имарат Кавказ", и который некоторое время назад присягнул "Исламскому государству". При убитом найден автомат, а в ходе обыска его дома силовики нашли оружие, боеприпасы и бомбу, которая при попытке ее обезвредить, сдетонировала.
В 5:30 мск в Крабудахкентском районе был введен режим контртеррористической операции (КТО). В селении Новый Параул силовики блокировали дом и убили мужчину, который ходе переговоров попытался скрыться. В ходе разбора завалов дома найден бункер, где были обнаружены еще два трупа. Согласно уточненным данным, в результате спецоперации убиты два боевика, об этом сообщил Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
Зухра Абдулаева (жена Алиасхаба Кебекова) и Джамиля Магомедханова (жена Омара Магомедова) предварительно опознаны среди убитых в ходе спецоперации 19 апреля в пригороде Буйнакска.
В буйнакском поселке Герей-Авлак силовики заблокировали дом. В результате переговоров из дома был выпущен ребенок. В ходе спецоперации убиты пять человек, троих из них НАК причислил к лидерам боевиков. Сторонники вооруженного подполья Северного Кавказа заявили, что в спецоперации убит лидер "Имарата Кавказ" Алиасхаб Кебеков и амир боевиков Унцукульского района Дагестана Шамиль Гасанов. Среди убитых также жены Кебекова и Гасанова. НАК подтвердил информацию о смерти Кебекова, а также сообщил, что также предварительно опознаны Шамиль Гаджиев и лидер боевиков "центрального сектора" Омар Магомедов. В следственных органах сообщили, что на предложение сотрудников правопорядка сложить оружие и сдаться в ходе переговоров из дома вышел его собственник вместе с супругой и малолетним ребенком, а также еще одна малолетняя девочка, предположительно дочь одного из блокированных предполагаемых боевиков.
Правовой режим КТО, действовавший в Унцукульском, Гергебильском и Буйнакском районах, сегодня отменен в 11.30 мск.
В Унцукульском и Гергебильском районах решением Оперативного штаба республики введен режим контртеррористической операции (КТО). Правовой режим КТО действует с 06.00 мск.
Силовики заблокировали один из домов в Хасавюрте, где, по их данным, могут скрываться члены вооруженного подполья. Жители соседних домов были эвакуированы. По данным силовиков, в ходе переговоров укрывшиеся в доме люди отпустили женщину, но сами отказались выходить, после этого начался штурм здания. Заблокированная квартира принадлежала лидеру "кизлярской" группировки боевиков Шахбану Гасанову, который в ходе штурма был убит, сообщили в НАК. По предварительной информации, Шахбан Гасанов был причастен к обстрелу сотрудников полиции 25 марта в Хасавюрте. На одном из информационных ресурсов, поддерживающем дагестанских боевиков "Имарата Кавказ" подтверждается, что Шахбан Гасанов был членом вооруженного подполья.
Вооруженное нападение на наряд полиции совершено вечером в Хасавюрте. Ответным огнем застрелен нападавший. Среди полицейских жертв и пострадавших нет. Согласно уточненным данным, жертвами перестрелки стали два человека. Один из нападавших был убит на месте, а второй с огнестрельным ранением был отправлен в больницу, где, не приходя в сознание, скончался. Убитые предварительно опознаны как участники диверсионно-террористической группы Мурад Михралов, 1987 года рождения, и Шамхал Салатханов, 1994 года рождения.
Группа боевиков заблокирована в пятиэтажном доме в Махачкале сотрудниками силовых структур. По данным источника в правоохранительных органах, с места спецоперации был выведен ребенок. В результате проведения спецоперации были убиты двое боевиков, ранение получил боец СОБРа, заявил Национальный антитеррористический комитет России. Позднее силовики сообщили о шести убитых боевиках в Махачкале. НАК подтвердил убийство шести боевиков в Дагестане.
Муслим Бахмудов из села Татляр пропал во время поездки в Махачкалу к своим сестрам. Впоследствии неизвестный мужчина сообщил родственникам, что Бахмудов находится в полиции, однако представители правоохранительных органов это не подтвердили.
В результате перестрелки в поселке Сепараторный в Махачкале ранены полицейский и один из нападавших, сообщил очевидец. В МВД подтвердили ранение сотрудника полиции.
В Буйнакском районе сотрудники силовых структур обнаружили и уничтожили крупный тайник с боеприпасами и оружием. В нем находились два гранатомета и боеприпасы к нему, а также тротиловые шашки и канистра с взрывчатым веществом.
С полуночи зона действия режима КТО была расширена до пяти районов, включив в себя Буйнакский, Новолакский, Казбековский, Хасавюртовский и Кизилюртовский районы. В зону спецмероприятий также официально включены райцентры Кизилюрт и Хасавюрт. Общая площадь зоны спецоперации - 4,5 тыс. кв. км.
Режим КТО введен вечером в Буйнакском районе и на территории райцентра.
Взрыв произошел в одной из квартир строящегося многоэтажного дома в Хасавюрте, сработало взрывное устройство. Жертв в результате взрыва нет.
Силовики задержали в селе имени Шаумяна Кизлярского района брата жителя Дагестана Имангазали Магомедова, обвиняемого в пособничестве боевикам, а также хранении оружия и наркотиков.
Несколько версий убийства главного врача дербентской поликлиники Насура Османова, произошедшего 4 марта, прорабатывают следователи. Одна из них связана с его депутатской деятельностью в райсовете.
В Дербенте у своего дома убит главный врач дербентской районной поликлиники Насур Османов. Нападение произошло вечером 4 марта, когда главврач припарковал личный автомобиль и подошел к воротам своего дома.
Мужчина, обстрелявший полицейскую машину в Бабаюртовском районе Дагестана и убитый ответным огнем 2 марта, опознан. Это уроженец Хасавюртовского района 42-летний Эльдар Хайдарбеков, официально в розыске не находившийся, но по оперативным данным оказывавший пособничество «бабаюртовской» группе боевиков.
26-летний Артем Алхасов, о похищении которого в Махачкале заявляли его родственники, задержан сотрудниками Советского РОВД Махачкалы, сообщил адвокат молодого человека. По его словам, дома у родителей Артема Алхасова был проведен обыск, в ходе которого ничего противозаконного найдено не было.
Стало известно, что молодой человек, похищенный 2 марта в Махачкале является сыном редактора ГТРК "Дагестан" Гаджикурбана Алхасова.
Около 5.00 мск в окрестностях села Хамаматюрт в Бабаюртовском районе Дагестана неизвестный обстрелял полицейский наряд и ответным огнем был убит. Сотрудники полиции не пострадали. При убитом найден пистолет.
В 11.30 мск был закрыт режим КТО в четырех селах Кизилюртовского района, действовавший с 25 февраля. По последним данным, в ходе спецоперации убиты семь боевиков, сообщил представитель Оперативного штаба в Дагестане. По его словам, с места спецоперации изъяты шесть автоматов, пять пистолетов, два карабина и множество боеприпасов.
Родные жителя Махачкалы Артема Алхасова вечером 2 марта заявили о его похищении неизвестными в центре столицы Дагестана. В полиции Махачкалы подтвердили, что к ним поступило заявление о похищении.
НАК подтвердил убийство шести боевиков в ходе спецоперации в Кизилюртовском районе Дагестана.
Утром силовики сообщили о шести убитых боевиках во время проходящей в Кизилюртовском районе с 25 февраля спецоперации. Операция продолжается, в лесу, по данным силовиков, могут находиться еще до четырех боевиков. Среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет.
К вечеру стало известно о девяти убитых предполагаемых боевиках и одном бойце спецназа. Также ранения получил еще один силовик.
В населенных пунктах Нечаевка, Султанянгиюрт, Чонтаул и Кироваул Кизилюртовского района Дагестана с 07:30 мск введен режим конттеррористической операции (КТО). Силовики сообщили об обнаружении между селами Нечаевка и Чонтаул блиндажа, в котором могут находиться боевики. В блиндаже блокированы боевики, они отказались сложить оружие, после чего начата активная фаза спецоперации, сообщает Национальный антитеррористический комитет России. После начала штурма блиндажа, по предварительным данным, были застрелены трое мужчин. Они опознаны. По данным силовиков, убитые входили в кизилюртовскую диверсионно-террористическую группу. Ночью блокированные в блиндаже пытались вырваться из окружения, произошла перестрелка. Как рассказал корреспонденту "Кавказского узла" источник в МВД Дагестана, число убитых в ходе спецоперации выросло до четырех.
В ночь на 24 февраля на посту полиции около села Сулевкент Хасавюртовского района Дагестана из остановленной автомашины Hyundai по полицейским был открыт огонь. В результате один полицейский погиб, еще один ранен. Также убиты двое из предполагаемых нападавших, третьему удалось скрыться. Убитые предварительно опознаны как 23-летний Расул Саидов и 33-летний Загалав Магомалиев, оба находились на нелегальном положении с 2014 года, сообщил источник в правоохранительных органах Дагестана.
Режим КТО отменен в Хасавюртовском и Кизилюртовском районах, а также в их административных центрах.
Житель Дагестана Гусейн Абдулкадыров задержан по подозрению в пособничестве членам вооруженного подполья. По информации адвоката, к нему были применены пытки.
В селе Гурбуки Карабудахкентского района утром был блокирован частный дом. В ходе переговоров из дома вышли две женщины с детьми, оставшиеся в доме вооруженные люди сдаться отказались и открыли огонь, после чего силовики вступили в перестрелку. Пять боевиков убиты во время спецоперации в селе Гурбуки, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) России.
В Каякентском районе убито два члена "избербашской" группы. Среди них, по предварительным данным, пропавший житель города Избербаш Магомед Камалов.
Вечером 10 декабря на углу улиц Ирчи Казака и Ярагского в Махачкале пассажиры машины Toyota Camry открыли огонь по полицейским, пытавшимся провести досмотр их автомобиля. В результате перестрелки двое предполагаемых боевиков были убиты, ранен один полицейский. Мужчины, по данным источника в правоохранительных органах, предварительно опознаны как Мурад Мамедов и Марат Болатханов. Они были членами "махачкалинской" вооруженной группы, а выйти на них сотрудникам правоохранительных органов удалось после убийства 9 декабря в Махачкале лидера группировки Руслана Дарсамова по кличке Усман.
В Махачкале на перекрестке проспектов И.Шамиля и А.Акушинского убит предполагаемый боевик, по данным правоохранительных органов, оказавший вооруженное сопротивление полиции. Мужчина был предварительно опознан как Руслан Дарсамов. Он являлся лидером "махачкалинской" вооруженной группы и был причастен к убийствам правоохранителей и гражданских лиц, заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). Дарсамов был причастен к организации двойных терактов у службы судебных приставов Дагестана и на улице Дахадаева в Махачкале, а также к убийствам судьи Верховного суда республики и владельца заправки, сообщили в следственных органах.
Режим контртеррористической операции (КТО), действовавший в Унцукульском районе Дагестана с марта 2014 года, снят в 12:00 мск.
В 01.15 мск в городе Дербенте был введен режим контртеррористической операции (КТО). Силовики блокировали многоэтажный дом, в котором, по их данным, укрывались предполагаемые боевики. На предложение сложить оружие они ответили огнем и были убиты при штурме здания. Один из двух убитых, как сообщали источники в полиции, по предварительным данным, являлся полевым командиром боевиков южных районов Дагестан некто Вели Велибеков. Позже НАК сообщил, что предварительно опознан лидер сулейман-стальской группы боевиков Велибег Велиев, находившийся в розыске по подозрению в организации подрывов автомашин сотрудников полиции.
Сотрудники полиции Махачкалы задержали жителя поселка Семендер, 1990 г.р., который, предположительно, в период с июля по август 2014 года он оказывал финансовую помощь члену НВФ, убитому 31 октября в ходе спецоперации в Махачкале. Задержанный находился в федеральном розыске за кражу, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст.208 УК РФ "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем".
Один из раненых в Махачкале 12 ноября умер в больнице, второй - директор рынка - опросу пока не подлежит, заявляют в следствии.
В результате перестрелки в центре Махачкалы тяжелые ранения получили два человека, один из которых директор рынка «Восточный» Гамид Гамидов. Раненые госпитализированы.
Задержан житель Махачкалы, предоставлявший транспорт члену местной группировки боевиков, убитому 5 августа.
В селе Джули Табасаранского района в ходе контртеррористической операции силовики убили одного предполагаемого боевика, предварительно опознанного как Руслан Махрамов. Еще двое предполагаемых членов НВФ были задержаны.
Водитель автомобиля на дороге "Махачкала - Верхний Гуниб" в ответ на требование остановиться открыл огонь по сотрудникам полиции и был убит ответным огнем.
Полицейские застрелили мужчину в Махачкале. По версии следствия, убитый был боевиком и попытался оказать вооруженное сопротивление полицейским.
В ходе спецоперации в селении Чарода Тляратинского района убиты двое предполагаемых боевиков, один сотрудник силовых структур ранен. Во время перестрелки в помещении, где укрывались подозреваемые, начался пожар, который в настоящее время потушен.
Житель села Гимры Унцукульского района сообщил, что трое предполагаемых членов вооруженного подполья, заблокированные в поселке Временный 15 октября, были задержаны и увезены из поселка. В полиции эту информацию пока не подтвердили.
В Дербенте был блокирован пятиэтажный дом на улице Советской, в одной из квартир которого, по сведениям силовиков, укрывались двое членов "юждаговской" группировки. Они отказались сдаться и были убиты. Еще один предполагаемый боевик убит в другом доме, сообщил источник в правоохранительных органах. На месте боестолкновения в Дербенте обнаружены автоматическое оружие и боеприпасы, а также готовое к использованию самодельное взрывное устройство. Убитые предварительно опознаны, они планировали совершить теракт и затем уехать воевать в Сирию, считают в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). Убитые опознаны как Нариман Аскеров, Курбанмагомед Курбанов и Эльшан Салихов.
Депутат собрания Табасаранского района Дагестана Рамис Мирзаханов убит в ходе спецоперации. По версии следствия, он напал на силовика с ножом. Однако братья убитого сообщили, что ОМОН стрелял по Мирзаханову без предупреждения.
В Карабудахкентском районе республики Дагестан во время проведения оперативных мероприятий неизвестным расстрелян сотрудник полиции.
В селении Хебда Шамильского района в результате нападения на пост полиции убиты трое участников балаханинской группировки.
Утром в селе Кировауле Кизилюртовского района неизвестные обстреляли сотрудников силовых структур, проводивших адресные проверки. Был открыт ответный огонь. В ходе перестрелки смертельные ранения получили два бойца мобильного отряда МВД России, один из нападавших был убит. Силовики предварительно опознали убитого мужчину как Алидибира Аслудинова, который находился в розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях и недавно вернулся из Сирии, где обучался взрывному делу.
В поселке Временный Унцукульского района на месте произошедшего 2 октября боя при разборе завалов дома найдены сильно обгоревшие тела семерых предполагаемых боевиков.
Житель Хасавюрта Джабраил Набиев был похищен группой неизвестных. По словам очевидцев, похитители были вооружены и носили маски.
В поселке Временный в ходе спецоперации в рамках действующего в районе режима контртеррористической операции (КТО) был заблокирован дом с предполагаемыми боевиками. В ходе перестрелки были убиты трое находившихся в нем людей и ранен один сотрудник ОМОНа.
В Кизилюрте родственники местного жителя Сахратуллы Магомедова заявили о его похищении неизвестными.
Группа вооруженных людей в масках совершила нападение на базу рабочих, занимающихся строительством участка Аваро-Кахетинской дороги, возле села Хебда Шамильского района. Они потребовали остановить строительные работы и сожгли четыре вагона строителей.
В Махачкале полицейскими был убит боевик, предварительно опознаный как Алил Гаджирамазанов, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Ранен один сотрудник полиции.
В селе Телетль Шамильского района местный житель Шамиль Бадавиев был убит, когда возвращался со строительства медресе. Бадавиев руководил стройкой и был активным противником салафизма.
В Махачкале неизвестные похитили Заркипли Рамазанова, утверждает его отец Мусанип Рамазанов.
Дом предпринимателя, директора одного из автовокзалов Махачкалы обстрелян неизвестными из гранатомета.
Пять суток с сегодняшнего дня в рамках контртеррористической операции, проводящейся в Дагестане, будет закрыт Гимринский тоннель, сообщил представитель Оперативного штаба республики.
Житель поселка Временный в Унцукульском районе Дагестана, примыкающий к селу Гимры, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что населенный пункт заблокирован силовиками и военными, численность которых составляет более 1000 человек.
В 19.00 мск режим контртеррористической операции (КТО) был введен в Буйнакском районе Дагестана. Здесь силовики начали поиск боевиков.
В Табасаранском районе в 14.00 мск введен режим контртеррористической операции (КТО), силовики проводят мероприятия по поиску боевиков по всему периметру района, сообщил представитель Оперативного штаба Национального антитеррористического комитета в Дагестане. В ходе боестолкновения в горно-лесистой местности были убиты два человека, которые, как заявили в Национальном антитеррористическом комитете, причастны к вооруженному подполью. Убитые предварительно опознаны как члены местной группировки боевиков "Южная", сообщил источники в силовых структурах. Физули Мирзаханов находился в розыске за участие в незаконном вооруженном формировании и совершении теракта в селе Хучни год назад. Он и убитый вместе с ним Джафар Ханмагомедов отказались от предложения сдать оружие, сообщают в следственных органах Дагестана. Дагестанские боевики подтвердили гибель Мирзаханова и Ханмагомедова.
В центре Махачкалы неизвестными вооруженными людьми похищен молодой человек. Об этом сообщили очевидцы инцидента.
Житель Кизилюрта Ислам Шамсудинов, 1979 года рождения, похищен неизвестными людьми в форме. Об этом сообщили его родственники.
В Кизилюрте около 2.00 произошел взрыв в продовольственном магазине, расположенном в жилом квартале на улице Гамзата Цадаса. Данных о пострадавших не поступало. В круглосуточном магазине торговали, в частности, алкоголем.
В Хасавюрте полицейские при попытке остановить машину "ВАЗ 2114" для проверки документов застрелили двоих мужчин, которые, по словам источника в силовых структурах республики, открыли по ним огонь из автомобиля. Убитые, по данным источников в силовых структурах Дагестана, были причастны к вооруженному подполью. МВД Дагестана информацию о произошедшем подтвердили утром того же дня. Убитые опознаны как Эльдар Хайдарбиев и Магомед Газиев.
Предполагаемый боевик был убит в селе Кичи-Гамри Сергокалинского района в блокированном в рамках режима контртеррористической операции (КТО) домовладении. Мужчина отказался сдаться, открыл стрельбу по силовикам и ответным огнем был убит, утверждают силовики. Он опознан как Мурад Гаджиев, который подозревался в убийстве федерального судьи Ахмеда Раджабова в марте 2013 года в Избербаше. В 17.30 мск режим КТО в селе был отменен.
Утром в Кировском районе Махачкалы был введен режим контртеррористической операции. Силовики заявили, что проводят поиск боевиков и их пособников. Спецоперация была начата после поступления информации о найденном в поселке Шамхал, относящемуся к Кировскому району Махачкалы, автомобиле с пятью погибшими мужчинам, сообщил источник. По предварительной информации, убитые – охотники. Силовики не исключают причастности к этому членов вооруженного подполья и в связи с этим проводят спецоперацию в Кировском районе, сообщают источники в правоохранительных органах.
Снят режим контртеррористической операции, введенный в Цумадинском районе 25 июня.
В махачкалинском поселке Семендер вечером полицейские застрелили мужчину, который, по их данным, открыл по ним стрельбу во время попытки проверки его автомобиля. Он опознан как активный пособник боевиков Раджаб Мустафаев, сообщил источник в правоохранительных органах. Мустафаев был причастен к обстрелу в 2009 году сотрудников МВД России по Республике Дагестан, при нем обнаружены пистолет и гранаты, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК) России.
Ночью в лесном массиве у села Мацеевка в Кизилюртовском районе произошла перестрелка, в ходе которой силовиками убиты два предполагаемых боевика, сообщил источник в правоохранительных органах республики. По его словам, боестолкновение произошло около трех часов ночи, полицейские наткнулись на группу боевиков при проведении оперативно-разыскных мероприятий.
В селе Губден Карабудахкентского района Дагестана в ночь на 20 августа произошло боестолкновение. Сотрудники полиции вступили в бой в группой предполагаемых боевиков.
Неизвестные в Хасавюрте около 23.00 на улице Тотурбиева в ходе вооруженного нападения ранили сотрудника управления Федеральной службы безопасности по Дагестану. Также ранен прохожий, он скончался в больнице. Полицейский ранен в плечо и голову.
Житель села Ашильта убит ночью неизвестными вооруженными людьми в масках, еще один местный житель в результате нападения ранен.
Сотрудники правоохранительных органах задержали жителя Кумторкалинского района Дагестана, в доме которого найден пистолет. Кроме того, изъято оружие у еще пятерых жителей республики.
В рамках операции "Оружие" сотрудники полиции провели серию обысков и досмотров жителей Махачкалы, задержав троих по подозрению в незаконном хранении оружия.
Два вооруженных человека убиты полицейскими в ходе перестрелки в Махачкале, легкое ранение также получил случайный прохожий. Убитые опознаны как Магомедгаджи Багамаев и Казбек Арсланбеков, сообщил ранее источник в правоохранительных органах республики. Пострадавший в ходе перестрелки прохожий получил ранение в грудь, он госпитализирован. Убитые состояли на учете в полиции как пособники боевиков, и полицейские, узнав их по ориентировкам, пытались проверить у них документы, когда те в ответ открыли стрельбу, сообщил источник в правоохранительных органах Дагестана.
В Шамильском районе в результате обстрела убит участковый местного отделения полиции.
Сотрудник коллегии адвокатов Кизилюрта «Юридическая помощь» Деньга Джаватханов был насильно посажен в автомобиль и увезен в неизвестном направлении.
В 23.30 у села Новый Чиркей Кизилюртовского района неизвестные обстреляли полицейский автомобиль ВАЗ-21099. В результате нападения на месте скончался сотрудник полиции и четверо с различными ранениями госпитализированы в больницу Кизилюрта. На территории республики для поиска нападавших введен план "Вулкан-4".
Утром в Махачкале было обстреляно здания Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД по Дагестану. Выстрел был произведен из огнемета "Шмель". Снаряд не взорвался и застрял в крыше. В городе объявлен план "Перехват" для поиска скрывшихся с места преступления людей на черной автомашине марки "Лада Приора".
В махачкалинском поселке Семендер около 12.00 мск из автоматического оружия расстрелян молодой мужчина. Личность его пока не установлена.
В Магарамкентском и Унцукульском районах найдены тайники с гранатами и боеприпасами.
Жительница поселка Тарки города Махачкалы сообщает об исчезновении своего мужа Асолтана Амаева, считая, что он мог быть похищен представителями силовых структур.
Около 06.30 мск в селении Эчеда Цумадинского района произошло боестолкновение. На крыше мечети был замечен неизвестный вооруженный, который открыл огонь по сотрудникам федеральных сил. В ходе перестрелки предполагаемый участник незаконного вооруженного формирования был убит. Около 10.30 мск был убит его пособник, скрывавшийся в сельской мечети. По предварительным данным Национального антитеррористического комитета, убитые опознаны как Мерза Абдулкеримов, являвшийся лидером "цумадинской" группы, и его "правая рука" Магомед Хучбаров.
В Кизилюрте убит бывший начальник городского отдела внутренних дел Айтемир Салимгереев. По данным МВД по Дагестану, в дом бывшего полицейского ворвались четыре человека, которые связали его сына, а его убили. Нападавшие пристегнули хозяина дома к металлической трубе отопления и связали шнуром, нанесли несколько ножевых ранений, после этого отрезали Айтемиру Салимгерееву голову. Сын Салимгереева, на глазах у которого убили отца, не пострадал, но находится в состоянии шока. Ответственность за убийство взяло на себя вооруженное подполье.
Утром в Хасавюртовском районе неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились майор полиции, направлявшийся в поселок Юбилейный на работу, и один гражданский. С огнестрельными ранениями пассажиры автомобиля были доставлены в больницу. Сотрудник полиции впоследствии скончался. Ответственность за убийство майора полиции взяли на себя боевики.
В 14.10 мск на окраине села Майданского Унцукульского района сотрудники УФСБ вступили в боевой контакт с группой вооруженных боевиков. Двое боевиков попытались вырваться из села, но были убиты ответным огнем. Убитые опознаны как Ахмед Гитинов и Гаджимурад Магомедов. По данным местных жителей, силовики взорвали в Майданском семь домовладений и медресе. В ходе спецоперации, также по словам жителей Майданского, были задержаны и пропали около восьми сельчан. Вечером 9 июля сотрудники правоохранительных органов покинули Майданское, разблокировав село.
Один человек убит и как минимум двое были ранены в результате перестрелки в Унцукульском районе Дагестана, где проходила спецоперация и был введен режим КТО. Позднее стало известно, что в ходе спецоперации убиты пятеро боевиков, погиб старший лейтенант полиции Александр Гладченко и ранены еще трое силовиков. Согласно уточненным данным, после боестолкновения с ранениями различной степени тяжести были госпитализированы четверо полицейских. Убитые боевики опознаны — это, по данным силовиков, участники НВФ Расул Гаджиев, Абдулхалим Гаджиев и Магомед Адалаев, Магомедрасул Пайзулаев и Магомед Пайзулаев. По данным МВД РД, братья Гаджиевы находились в федеральном розыске по подозрению в посягательстве на жизнь полицейского и участии в незаконном вооруженном формировании. Последние двое не имели отношения к боевикам, заявляют местные жители. Информация об этом поступила 7 июля.
В Махачкале убит мужчина. Убитый опознан как Ризван Алиев. По данным полиции, он находился в розыске по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях.
В 04.00 мск в селе Захит Хивского района был введен режим контртеррористической операции (КТО), в ходе которого силовики блокировали частный дом. Блокированный боевик отказался сдаться, открыл огонь по силовикам и был убит, сообщили в пресс-центре Национального антитеррористического комитета. Убитый предварительно опознан как С.Велиханов, 1969 г.р., являющийся членом "табасаранской" банды". По заявлению силовиков, во время переговоров он выпустил из блокированного дома девять человек, среди которых были дети.
В городе Дербент, где 25 июня был введен режим КТО, силовики блокировали в частном доме до трех предполагаемых членов незаконных вооруженных формирований. В ходе штурма блокированного дома в Дербенте убит предполагаемый боевик.
В ходе спецоперации в Махачкале был убит предполагаемый боевик.
Убитые в Махачкале и Дербенте боевики опознаны, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК). По данным силовиков, это один из лидеров дагестанского подполья Махач Таймударов и член согратлинской группы Малик Улубеков. Махач Таймударов был тесно связан с Алиасхабом Кебековым, возглавившим после нейтрализации Умарова все северокавказское бандподполье, сообщает НАК со ссылкой на данные ФСБ.
Режим КТО был введен в Цумадинском районе Дагестана и в городе Дербент. При этом представитель оперативного штаба в республике отметил, что ведется поиск участников незаконных вооруженных формирований.
В Махачкале саперами обезврежено взрывное устройство, которое было заложено у дома местного жителя, занимающегося скотоводством. Мощность бомбы составила полтора килограмма тротила. Бомба была радиоуправляемой. Силовики не исключают, что закладка взрывного устройства связана с отказом предпринимателя платить дань боевикам.
Два пистолета, переделанные под стрельбу боевыми патронами, изъяты у жителя села Губден.
В Гунибском районе отменен режим контртеррористической операции (КТО), действовавший более месяца - с 15 мая.
В Тарумовском районе Дагестана сегодня найдено и обезврежено самодельное взрывное устройство (СВУ), сообщает республиканское МВД. Из-за него была перекрыта федеральная трасса "Кавказ".
В Кизляре обстреляны три человека, один из них впоследствии скончался в больнице, сообщает МВД Дагестана. Подозреваемый в совершении преступления задержан.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о раскрытии убийства 4 ноября 2013 года судьи Ленинского районного суда Махачкалы Зайнудина Маданова, а также убийства 25 сентября 2013 года судьи Верховного суда Дагестана Мухтара Шапиева и его сына. Установлена причастность к убийствам руководителя и активных участников "махачкалинской" группировки, которые при задержании были убиты, отметил он.
Житель Махачкалы Рамазан Магомедов, о похищении которого 13 июня заявили правозащитники, задержан и находится в Советском РОВД, сообщил адвокат коллегии «Кавказ» Мурад Маллаев. По словам Маллаева, на теле у Рамазана Магомедова видны следы пыток, и подзащитный подтвердил, что к нему применялись недозволенные методы расследования. В Советском РОВД сообщив что Магомедов признал свою вину и что ему инкриминируется незаконное хранение наркотических средств (ч. 2 ст. 228 УК РФ).
По данным организации "Правозащита", 13 июня в Махачкале в районе улицы Гагарина был похищен и увезен в неизвестном направлении местный житель Рамазан Магомедов. Родственники и правозащитники в тот же день обратились в Советский РОВД, но им, по их словам, там сообщили, что Магомедов не задерживался.
В Махачкале на улице Гаджиева около 20.00 полицейские попытались остановить для проверки документов мужчину, но он начал стрелять и был убит ответным огнем. Сотрудники полиции не пострадали. Убитый предварительно опознан как 23-летний житель Махачкалы Ислам Кичев, который, по данным силовиков, входил в состав незаконного вооруженного формирования, сообщил источник в МВД Дагестана корреспонденту "Кавказского узла".
Утром на территории трех сел Кизлярского района был введен режим КТО. В результате перестрелки был убит предполагаемый боевик и получил ранение боец спецназа. Убитый предварительно опознан как главарь "бабаюртовской" бандгруппы Рамазан Магомедов.
В ночь на 2 июня учитель, который работал в селении Шаури Цунтинского района, был расстрелян в селении Комсомольское в Кизилюртовском районе Дагестана. Убитый учитель принимал участие в спецоперации по ликвидации отряда боевиков под руководством Руслана Гелаева в 2003 году, сообщил источник в администрации Цунтинского района. По его словам, убитому при жизни поступали угрозы.
В селении Темираул Хасавюртовского района около 20.00 неизвестные обстреляли автомобиль "Гранта", за рулем которой находился 28-летний сотрудник газовой компании "Дагестантрансгаз". От полученных ранений потерпевший скончался на месте.
Два человека, в том числе экс-полицейский, убиты ночью при обстреле из автомобиля в районе села Учкент Кумторкалинского района.
Утром в Гунибском районе произошла перестрелка между сотрудниками правоохранительных органов и неизвестными, сообщил один из жителей Гунибского района. По его данным, один из силовиков ранен. Источник в правоохранительных органах республики подтвердил эту информацию, добавив, что сейчас в районе проходят спецмероприятия. Около 17.00 произошла перестрелка, в результате был ранен сотрудник ОМОНа и убит один человек, который, по данным правоохранительных органов, являлся членом НВФ.
Вечером в селении Гергебиль у ворот дома главы районной электросети Гамзата Мусаева сработало взрывное устройство. В результате инцидента никто не пострадал. Мощность взорванной в Дагестане у дома главы райэлектросети бомбы составила 70 граммов тротила. Полиция связывает случившееся с попыткой воспрепятствовать служебной деятельности директора райэлектросети, в частности борьбе со злостными неплательщиками, сообщила представитель пресс-службы Дагэнергосетей. Члены вооруженного подполья вымогали деньги у Гамзата Мусаева, сообщил местный житель. В октябре 2013 года под машиной у дома Мусаева была найдена граната, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.
В Махачкале у дома №30 на улице Мурсалова около 22.00 мск произошел взрыв самодельного взрывного устройства. Первоначально сообщалось, что в результате взрыва пострадал ребенок. Позднее в полиции уточнили, что пострадал не ребенок, а 40-летний прохожий мужчина.
В Кировском районе Махачкалы введен режим контртеррористической операции (КТО) с 5.00 мск, при этом представитель оперативного штаба в Республике Дагестан отметил, что "идут поиски боевиков". Жители говорят, что не заметили КТО.
В селе Согратль Гунибского района произошло нападение на полицейских, по предварительным данным, погиб полицейский, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Следственном управлении СКР по республике. Согласно информации источника в дагестанском МВД, ранены трое сотрудников полиции. В Гунибской районной больнице сообщали, что в результате перестрелки погибли три сотрудника полиции, семь ранены. Глава Гуниба заявил, что в ходе боя в селе Согратль ранены более десяти человек. В районе был введен режим КТО. Боестолкновение, по данным СКР, закончилось гибелью трех и ранением десяти правоохранителей.
Неизвестные в Махачкале около 22.10 на пересечении улиц Ярагского и Ермошкина в ходе вооруженного нападения убили сотрудника УФСБ по Дагестану.
В Махачкале на пересечении улиц Ярагского и Ирчи Казака около 23.00 полицейские попытались остановить для проверки автомобиль "Лада Приора", но люди, находившиеся в машине, начали стрелять и были убиты ответным огнем. При этом был ранен прохожий. Убитыми оказались 29-летний Осман Алиев, 31-летний Арслан Темиров и 23-летний Батыр Амаев, по данным силовиков, участники диверсионно-террористической группы "Махачкалинская".
В Кировском районе Махачкалы введен режим КТО, в одном из домов в поселке Семендер была блокирована группа вооруженных людей. В ходе переговоров из заблокированного силовиками дома вышла женщина, предположительно жена хозяина дома. По данным источников в правоохранительных органах, были убиты как минимум три человека. Четыре человека убиты в ходе спецоперации в Семендере. По данным НАК, они были членами "махачкалинской" группировки и готовили теракты на майские праздники.
Задержан местный житель, который подозревается в оказании помощи участникам незаконных вооруженных формирований. По данным полиции, в апреле нынешнего года задержанный оказывал участникам бандподполья помощь в виде перевозки и предоставления им жилья.
НАК заявил о предотвращении в Дагестане терактов на майские праздники. Первый схрон был найден в подвале частного дома в селении Новый Агачаул Карабудахкентского района. Там обнаружена 12-килограммовой бомба. Второй тайник – на окраине Махачкалы, на склоне горы Тарки-Тау. Там найдены три СВУ с поражающими элементами общей мощностью пять килограммов в тротиловом эквиваленте. Взрывные устройства уничтожены на месте.
В Хасавюрте сотрудник полиции получил огнестрельные ранения в спину во время проведении оперативных мероприятий. Пострадавший был госпитализирован, его состояние характеризуется как крайне тяжелое. После нападения силовики заблокировали один из частных домов, в котором, по их данным, мог скрываться один из нападавших. Из дома по правоохранителям был открыт огонь. Для переговоров с заблокированными людьми были приглашены их родственники. Из здания вышла женщина, остальные предполагаемые боевики выходить отказались, начался штурм. В ходе штурма были убиты два человека, однако на этом спецоперация не завершилась. По завершении спецоперации источники сообщили, что в ходе нее были убиты три человека. по информации НАК, убиты Рамазан Лабазанов, 1989 года рождения, и его жена. Также во время спецоперации был убит Ибрагим Дубаев по прозвищу "Магомед", сообщила со ссылкой на собственные источники газета "Известия". Жителей соседних домов на время спецоперации эвакуировали, при этом пострадали два ближайших к месту проведения мероприятий дома.
В селении Касумкент Сулейман-Стальского района совершено вооруженное нападение на участкового инспектора полиции. Полицейский госпитализирован в тяжелом состоянии. В 45-летнего участкового уполномоченного капитана полиции стреляли семь раз предположительно из пистолета, нападение произошло в 22.30 мск.
В 06.00 мск в Карабудахкентском районе Дагестана был введен правовой режим контртеррористической операции (КТО). Спецоперация по поиску членов незаконных вооруженных формирований проходит возле села Уллубийаул, сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, в лесном массиве недалеко от населенного пункта обнаружена брошенная стоянка с оружием и продуктами питания.
В ночь с 24 на 25 апреля в поселке Шамилькала Унцукульского района был подорван личный автомобиль сотрудника ГИББД, проживающего в этом же населенном пункте, сообщил местный житель. По данным источника в Унцукульском РОВД, жертв и пострадавших при взрыве нет.
Снят режим КТО, введенный 23 апреля в Дербентском и Табасаранском районах Дагестана.
Утром силовики блокировали частный дом в Хасавюрте, в котором, по их сведениям, находились члены незаконных вооруженных формирований. Вышедшая из домовладения женщина была убита в перестрелке. Убитая женщина предварительно была опознана как Рузана Ибрагимова, вдова Турала Атаева, убитого месяц назад в селе Первомайское, которого силовики считают лидером "хасавюртовской" диверсионной группы. На предложение сдаться оставшиеся в доме люди ответили отказом, но позволили вывести двоих детей. Днем началась активная фаза спецоперации. По предварительным данным, были убиты четыре человека. Убитые в ходе спецоперации в Хасавюрте входили в состав так называемой "ауховской" группы боевиков, сообщает информационный центр НАК. По неофициальной информации, убитая в спецоперации готовилась в качестве смертницы.
На территории Дербентского и Табасаранского районов Дагестана введен режим КТО.
Утром на проспекте Гамидова в Махачкале произошло нападение на лейтенанта полиции. Он был ранен в ногу. Жизни сотрудника полиции ничего не угрожает, его состояние оценивается врачами как средней степени тяжести, сообщил представитель МВД Дагестана.
Состояние водителя, раненного в ходе нападения на депутата Народного собрания Дагестана Мусы Иславова, улучшилось. Мужчина пришел в сознание и в скором времени может быть допрошен, сообщил главврач хасавюртовской центральной больницы.
Заместитель председателя Комитета по бюджету, финансам и налогам парламента Дагестана Муса Иславов был убит утром в Хасавюрте. Преступники обстреляли автомобиль, в котором находился Иславов со своим водителем. От полученных огнестрельных ранений Иславов скончался на месте, водитель в тяжелом состоянии был госпитализирован. Представитель республиканского МВД заявил, что водитель скончался в больнице. Позже эту информацию опроверг главврач центральной больницы Хасавюрта, заявивший, что водитель депутата остался жив и находится в реанимации. В качестве одной из приоритетных версий убийства Мусы Иславова рассматривается его служебная деятельность.
Утром в садоводческом обществе "Пальмира" в пригороде Махачкалы силовики начали адресные проверки, в ходе которых были заблокированы два частных дома. В одном из них, по данным правоохранительных органов, находятся боевики. Источник в правоохранительных органах республики сообщал о начале переговоров с предполагаемыми боевиками о сдаче. В 13:20 в Степном поселке Махачкалы, где проводилась спецоперация, введен режим КТО. Убиты пять человек. В одном из домов, узнав о приезде силовиков, покончил с собой предполагаемый пособник боевиков Ибрагим Магомедов. По данным НАК, убиты были четыре боевика, также три сотрудника силовых структур получили ранения. В числе убитых братья Сулеймановы Рамид и Рустам, а также Сулейманов Шахрудин - участники диверсионно-террористической группы, причастные к совершению подрывов магазинов на улице Дахадаева столицы Дагестана 30 октября 2013 года, сообщили в республиканских следственных органах. Председатель общественной организации "Правозащита" Гюльнара Рустамова сообщала о том, что среди убитых был хозяин дома Шамиль Магомедов, 1985 года рождения. Рустамова утверждает также, что силовики не допустили родных Магомедова к переговорам. Рамид Сулейманов, объявленный силовиками убитым в ходе спецоперации, погиб еще 23 ноября 2013 года, утверждается в опубликованном в декабре 2013 года сообщении одного из сайтов, поддерживающих боевиков.
В селе Нечаевка Кизилюртовского района вечером был убит 32-летний учитель медресе, имам мечети Магомед Закарьяев. Неизвестные в масках обстреляли религиозного деятеля во дворе дома. По данным источника в правоохранительных органах, мотивом для убийства могла стать деятельность имама по противодействию ваххабизма. Следствие не исключает участия боевиков в убийстве имама.
Режим контртеррористической операции в Дербентском и Табасаранском районах, введенный 7 апреля, отменен.
Один из трех сотрудников ОМОН, раненных 8 апреля в боестолкновении, скончался в больнице.
В Ботлихском районе объявлен режим контртеррористической операции.
В Махачкале в автомобиле на проспекте Казбекова найден труп Магомеддибира Муртузалиева, управляющего отделением ОАО «Россельхозбанк», с огнестрельными ранениями. В руке убитого была граната, которую обезвредили саперы. Следователи заявили, что среди версий убийства банкира рассматривается его служебная деятельность. Однако когда был задержан подозреваемый, работавшего некоторое время работавший в одном банке с убитым, следователи заявили, что причиной убийства могли стать личные мотивы, а версию заказного убийства посчитали маловероятной.
В окрестностях населенного пункта Геджух в Табасаранском районе при прочесывании лесного массива в рамках КТО, введенного 7 апреля рано утром, неизвестные обстреляли бойцов республиканского ОМОНа. Трое из них получили ранение, также был ранен один из предполагаемых боевиков.
Ночью в Каспийске в машину, в которой ездит сотрудник министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана, была брошена бутылка с зажигательной смесью. При этом никто не пострадал, в автомобиле выгорели сиденья.
В поселке Семендер в пригороде Махачкалы ночью на балконе дома замруководителя учреждения "Министерство мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения республики Дагестан" взорвалась граната, в результате взрыва никто не пострадал.
С 05.00 мск между Табасаранским и Дербентским районами Дагестана был введен режим контртеррористической операции (КТО). В лесном массиве силовики начали поиски членов вооруженного подполья.
В Буйнакске и Советском районе Махачкалы утром введен режим контртеррористической операции (КТО).
Силовики блокировали частный дом по улице Чехова в Буйнакске, в котором, по их сведениям, находились, боевики, затем начали его штурм. По данным силовиков, находившиеся в блокированном доме люди отказались сложить оружие и открыли стрельбу, двое из них были убиты. Во время спецоперации в доме возник пожар. По уточненным данным, убиты трое членов незаконных вооруженных формирований, сообщил источник в следственном управлении.
В Советском районе Махачкалы проходит спецоперация, здесь в 06.00 мск введен правовой режим контртеррористической операции (КТО), идут мероприятия по поиску и нейтрализации боевиков. В 18.30 мск режим КТО был отменен.
В ходе спецоперации в селе Первомайское Хасавюртовского района были убиты четверо предполагаемых боевиков и один спецназовец. Трое убитых предварительно опознаны как братья Шамиль и Ахмед Яхъяевы, а также Ахмед Магомедов.
В Хасавюрте при попытке полицейских остановить автомобиль для проверки документов началась перестрелка. По данным правоохранительных органов, были убиты четверо членов вооруженного подполья. Они опознаны как лидер "бабаюртовской" группировки Идрис Акавов и ее члены Исмаил Казанбиев, Зурап Эсенаев и Магомедгаджи Асхабомаров.
В Махачкале вечером сотрудники полиции застрелили человека, который участвовал в нападении на них, сообщник убитого скрылся, сообщает МВД.
В 21.00 мск в Гунибском и Чародинском районах Дагестана введен режим контртеррористической операции. Около Гунибского РОВД произошла перестрелка, информация о пострадавших уточняется.
Неизвестные обстреляли в Махачкале сотрудников полиции, двое с ранениями госпитализированы, сообщил источник в правоохранительных органах города. По его словам, инцидент произошел недалеко от магазина "Ташкент".
Режим контртеррористической операции был введен в пределах окрестностей сел Игали, Новое Инхело, Новое Арадерих и Цанатль Гумбетовского района с 3 часов ночи. В 11.30 Оперативный штаб Дагестана расширил зону КТО до всего Гумбетовского района. Спецоперация проводится в лесном массиве и не затрагивает непосредственно территорию населенных пунктов. Силовики ищут в лесах места стоянок членов вооруженного подполья и схроны с оружием, продуктами и медпрепаратами. Как сообщил источник в правоохранительных органах Дагестана, в ходе спецоперации убиты двое подозреваемых в участии в незаконных военных формированиях. Один из них является жителем села Чирката Валимагомедом Шейховым, сообщили в администрации района. Он, по сведениям Национального антитеррористического комитета (НАК), находился в федеральном розыске и являлся членом "гимринской" группы боевиков.
В 07.40 мск началась спецоперация в Избербаше, силовики блокировали дом, в котором, по их данным, укрылись предполагаемые боевики. В городе был введен режим КТО. Как сообщил корреспонденту "Кавказского узла" местный житель, перестрелка продолжалась около часа, и во время боя были убиты два человека. В ходе спецоперации полностью разрушен дом, в котором укрывались боевики, сообщил источник в правоохранительных органах города. Среди убитых может находиться один из организаторов терактов в Волгограде, заявил источник в правоохранительных органах Дагестана.
На окраине села Чонтаул Кизилюртовского района обнаружено тело военнослужащего Минобороны России, который был похищен неизвестными в масках во время охоты 31 января. На теле убитого имеются огнестрельные и множественные колото-резаные ранения и ссадины.
Утром в МВД позвонил неизвестный и сообщил, что в "Седьмом континенте" и ГУМе в городе Махачкале заложены взрывные устройства. Сотрудники правоохранительных органов, выехавшие на место, эвакуировали работников торговых комплексов, группа кинологов начала проверку. Позже в пресс-службе МВД Дагестана заявили, что информация о заложенных бомбах оказалась ложной.
Утром мать убитого 5 февраля в Избербаше боевика Аслиханум Дадаева заявила, что её дом в селе Новый Агачул Карабудахкентского района окружили вооруженные люди и военная техника. В доме находились пятеро женщин, двое детей и двое мужчин – брат мужа Дадаевой и её сын-инвалид. Силовики, окружившие с утра дом, не представлялись и ничего не объясняли, на место происшествия выехали сотрудники ПЦ "Мемориал". В доме около 15.30 мск произошел взрыв - силовики вывели из него людей и заявили, что обнаружили в помещении бомбу, которую обезвредить не представляется возможным. По словам самой Дадаевой, бомбу ей силовики подкинули.
В селе Новогагатли Хасавюртовского района днем силовики начали спецоперацию против боевиков, в селе в 13.15 мск введен режим контртеррористической операции. В двух селах Табасаранского района, где ранее был введен режим КТО, предусмотренные им ограничения сняты.
Действие режима контртеррористической операции отменено в Кизилюртовском и Хасавюртовском районе и в городе Хасавюрт.
Режим контртеррористической операции введен утром в двух селах Гурик и Джульджниф Табасаранского района - с 05.00.
В селе Бамматюрт Хасавюртовского района сотрудники силовых органов блокировали частный дом, сообщил источник в правоохранительных органах района. По его словам, идет активная фаза спецоперации. В ходе перестрелки были убиты трое предполагаемых боевиков, их личности уже установлены. Во время спецоперации ранение получил сотрудник силовых ведомств.
В ходе спецоперации в Дербенте убит предполагаемый боевик. Заблокированный силовиками дом покинула женщина с детьми.
Утром в Избербаше введен режим КТО. Сотрудники силовых структур заблокировали один из жилых домов на Шоссейной улице. Между силовиками и предполагаемыми членами вооруженного подполья началась перестрелка.
Жители Цумадинского и Цунтинского районов задержаны после обысков в их домах. Обыски проводились в рамках расследования дел о терроризме и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Подозрительный пакет, в котором может находиться взрывное устройство, обнаружен на улице Казбекова в Махачкале.
Утром в Ленинском районе Махачкалы силовики начали поиск боевиков, введен режим контртеррористической операции (КТО).
В селе Карланюрт Хасавюртовского района обезврежено взрывное устройство. Бомба была обнаружена в ходе обыска в одном из частных домов, принадлежащем нигде официально не работающему мужчине. Взрывное устройство имело мощность 10 кг в тротиловом эквиваленте, состояло из десятилитрового металлического ведра, заполненного взрывчатой смесью, и 400-граммовой тротиловой шашки. Хозяин дома, в котором обнаружена бомба, задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.
Центр села Ашага-Стал Сулейман-Стальского района оцеплен из-за обнаружения рядом с администрацией подозрительного пакета, в котором может находиться самодельное взрывное устройство, сообщил источник в МВД по республике. Как и предполагалось, в пакете оказалось взрывное устройство, оно было радиоуправляемым и имело мощность около семи килограммов в тротиловом эквиваленте. Бомбу разминировали саперы ФСБ.
В поселке Винсовхозный в городе Хасавюрте утром силовики блокировали дом, где укрылись боевики, сообщил источник в правоохранительных органах города. По его словам, в настоящее время ведутся переговоры о сдаче.
В селе Стальское Кизилюртовского района сотрудники полиции блокировали несколько частных домов, в которых могут укрываться члены незаконных вооруженных формирований и их пособники, проинформировал источник в республиканском МВД. Местные жители сообщают о закрытии военными выезда и въезда в село.
В Советском районе Махачкалы с утра был введен режим контртеррористической операции (КТО). Военная техника перекрыла улицу генерала Омарова, ранее носившую имя Венгерских бойцов, сообщают очевидцы, предполагая, что здесь готовится спецоперация. По словам источника в ГОВД Махачкалы, в поселке Новый Кяхулай блокирован частный дом.
Режим контртеррористической операции введен сегодня на территории Казбековского района. В тот же день режим КТО был снят.
О спецоперации силовиков в поселке Семендер, который находится на территории Кировского района, сообщили жители поселка. Из заблокированного дома были отпущены женщина и три ребенка. В ходе боевых действий члены вооруженного подполья дважды пытались прорвать оцепление. В общей сложности убиты семь человек, среди них ставший 15 января 2014 года главарем махачкалинских боевиков Махмуд Алиев и проходившая подготовку в качестве смертницы Заира Алиева. Позднее были опознаны еще трое убитых: Гамзат Муталипов, Магомедрасул Шахбанов и Сайгидулбатал Сулейманов, а еще позже - еще двое: Магомед Магомедов и Эльдар Магомедов.
Подозреваемый в участии в незаконных вооруженных формированиях был убит в ночь на 18 января в Сергокалинском районе Дагестана. Среди силовиков жертв и пострадавших нет.
В Махачкале было обстреляно здание развлекательного комплекса "Золотая империя", затем там произошел взрыв. Данные о пострадавших разнятся. По сведениям медиков, за помощью обратились не менее 10 человек. Количество пострадавших достигло 16 человек, сообщил Следственный комитет РФ. Криминальные разборки и хулиганство считаются следствием основными версиями причин взрыва. Мощность сработавшей у развлекательного центра в Махачкале бомбы составила 40 кг тротила.
С 14.00 мск в Дагестане введен правовой режим контртеррористической операции (КТО) в 20-километровой полосе на административной границе со Ставропольским краем и в Тарумовском районе в зоне ответственности контрольного пункта полиции "Артезиан".
Вызвавшие подозрение силовиков ночью в Хасавюртовском районе люди были блокированы в одном из частных домовладений в селении Карланюрт. Здесь идет боестолкновение. По данным источников в правоохранительных органах, уже известно о трех погибших силовиках и двух убитых предполагаемых боевиках.
Вечером в Махачкале был застрелен предприниматель Руслан Мудуев, который являлся руководителем жилищно-строительного кооператива "Версаль". Угроз в его адрес не поступало, следствие рассматривает долговые обязательства в качестве преступления.
Сотрудники федеральных сил убили на окраине селения Чент-Аул двоих подозреваемых в участии в незаконных военных формированиях.
В Южно-Сухокумске неизвестные ранили местного предпринимателя, который занимается продажей металлолома, сообщает источник в правоохранительных органах. Злоумышленники обстреляли бизнесмена из автоматического оружия, после чего скрылись. Потерпевший был с ранениями доставлен в больницу.
В Махачкале полицейскими был застрелен молодой мужчина, который открыл по ним огонь после требования предъявить документы. Мужчина опознан как 20-летний Руслан Козик. Жертв и пострадавших среди полицейских нет.
Группа боевиков заблокирована в частном доме в Хасавюрте.
Неустановленное взрывное устройство сработало в городе Хасавюрт, в результате чего пострадал полицейский.
При подрыве автомобиля в Буйнакске погиб помощник прокурора Буйнакска Расул Гасанов.
В Дербенте произошло два взрыва у продовольственных магазинов. Жертв нет.
В Хасавюртовском районе убит владелец кафе, в котором велась торговля алкоголем.
В Кизилюртовском районе Дагестана, а также в одном из сел Сулейман-Стальского района введен режим КТО. В совхозе Герейханова в перестрелке с силовиками убит мужчина, опознанный как Заур Пейдиев.
В селе Петраковское Хасавюртовского района в ходе спецоперации в доме, где, по данным силовиков, засели три боевика, произошел взрыв. В результате взрыва погиб Ислам Атиев, подозреваемый в причастности к совершению убийств в районе.
В Хасавюрте поздно вечером неизвестными из автоматического оружия обстрелян городской отдел полиции, сообщают местные жители. В результате обстрела раненных и пострадавших нет, сообщили в самом отделе полиции.
В Сулейман-Стальском районе во время спецоперации убит предполагаемый боевик, предварительно опознанный как Мадрид Бабаханов.
В результате вооруженного нападения в селе Муцал-аул Хасавюртовского района Дагестана погибла 11-летняя девочка, а ее мать и находившийся с ними мужчина получили ранения. Женщина торговала в селе алкоголем и не раз получала угрозы, отметили в СКР.
В Дербенте неизвестные застрелили сотрудника следственного отдела ОВД по Дербентскому району.
В окрестностях села Шаитли в Цунтинском районе были убиты трое полицейских и сотрудник погранслужбы. Во время боестолкновения в районе сошла лавина. Среди погибших во время перестрелки сотрудники Приморского ОМОНа Александр Скробов, Александр Скакун и Андрей Коныгин.
В Шамильском районе Дагестана отменен режим контртеррористической операции.
В селе Петраковское двое неизвестных убили в собственном доме одного местного жителя, а затем скрылись на черной машине без госномеров. В качестве основной версии убийства следователи рассматривают нападение боевиков.
Правоохранители задержали 22-летнего жителя Магарамкентского района, подозреваемого в пособничестве участникам диверсионно-террористической группы.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что в селении Тлибишо Ахвахского района введен режим контртеррористической операции (КТО) после боестолкновения между боевиками и силовиками, в ходе которого погиб один полицейский, а еще один был ранен. Также сообщалось, что перестрелка началась, когда неизвестные пытались похитить сотрудников полиции. Согласно уточненной информации, вооруженные люди захватили в заложники двух местных жителей, которые поинтересовались у незнакомцев, кто они. Полицейские преследовали боевиков, заложникам во время стрельбы удалось бежать.
Режим контртеррористической операции введен с 02:00 мск в городе Дагестанские Огни. Там сотрудники силовых ведомств проводят адресные проверки для выявления членов местного подполья.
В Махачкале был задержан местный житель Гасан Гаджиев, около месяца назад начавший сотрудничать в качестве автора новостных материалов с "Кавказским узлом". Одна из тем, которые он освещал, была посвящена митингу в поддержку адвоката Мусаева. Перед тем, как Гаджиев был доставлен в Центр по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Дагестана, в его квартире был проведен обыск, сообщила жена Гаджиева Зайнаб. О задержании двоих участников митинга в поддержку Мусаева - Гитинава Гитиномагомедова и Хабиба Алиева – заявили их родственники. По разным данным, количество задержанных составляет от пяти до девяти человек. Эта информация пока в правоохранительных органах не находит подтверждения.
Нападение на старшего лейтенанта местного отдела дагестанского управления ФСБ совершено в Хасавюрте. Автомашина "Лада Приора", на которой передвигался офицер, была обстреляна приблизительно в 09:30 на улице Грозненская неизвестными из автомата и пистолета. От полученных ранений сотрудник скончался на месте.
В Шамильском районе Дагестана введен режим КТО. В блиндаже около села Хебда убиты двое предполагаемых боевиков, совершивших покушение на следователя. Один из убитых опознан как лидер "шамильской" террористической группировки.
В Шамильском районе республики предполагаемые боевики ранили следователя.
Глава дагестанского села Телетль Халид Кебедов найден убитым в собственном доме.
В районе села Новый Костек в ходе поиска стрелявших в селе Садовое правоохранители вступили в боестолкновение с группой неизвестных, предположительно участников "хасавюртовской" вооруженной группы. В ходе него были убиты пять человек, сообщил источник в правоохранительных органах республики. Один из пяти убитых в ходе боестолкновения в Хасавюртовском районе Дагестана силовиками опознан. На месте боя обнаружен блиндаж с боеприпасами и оружием.
В Хасавюрте взрывотехники ФСБ обезвредили установленное возле частного дома взрывное устройство.
Из одного из домов села Садовое Хасавюртовского района во время обхода дворов был обстрелян наряд полиции. Обошлось без пострадавших.
Ночью на окраине села Ново-Фриг Хивского района, расположенного на территории Дербентского района, был ранен местный житель, занимавшийся частным извозом. Нападавшие на мужчину угнали его автомобиль.
Нападение на сотрудника патрульно-постовой службы произошло приблизительно в 19.20 мск на улице Айвазовского в дагестанской столице. В полицейского стреляли из огнестрельного оружия, он скончался на месте. Преступники после этого угнали автомобиль, на него ориентированы все посты полиции.
Утром силовики возобновили прерванную на ночь спецоперацию под Махачкалой, вскоре после чего заявили о ее завершении. Всего в результате нее убиты трое предполагаемых боевиков, один из которых – сегодня, сообщил источник в силовых структурах. Среди убитых предварительно опознан Гасан Абатаев, а также двое других членов "махачкалинской" группы боевиков, подтвердил Национальный антитеррористический комитет (НАК) России.
В пригороде Махачкалы, поселке Новый Хушет, произошло боестолкновение, был введен режим КТО. Силовиками были убиты члены "каспийской" подгруппы "махачкалинской" группировки боевиков Гасан Абатаев, Ратмир Агаев и Исрапир Ибрагимов, сообщил источник. Продолжение спецоперации было отложено до следующего утра.
В Махачкале возле средней школы № 42 30-летний мужчина был обстрелян неизвестным, когда находился в машине «ВАЗ-217030». От полученных ранений он скончался на месте происшествия, в него стреляли не менее 23 раз. Мужчина опознан, им является местный житель Шамиль Шахмирзаев. По версии следствия, основным мотивом для преступления могла стать личная неприязнь.
В Хасавюртовском районе совершено покушение на преподавателя медресе. В момент обстрела пострадавший находился за рулем автомобиля, он получил ранение в ногу. Выстрелы были сделаны из пистолета. Угроз пострадавший не получал, но следствие считает основной версией нападения на него его религиозную деятельность.
В Махачкале произошел взрыв, погиб один человек. По словам источника в МВД Дагестана, погибший мог сам переносить самодельную бомбу. Позже на месте взрыва были найдены автомат с оптическим прицелом, пистолет с глушителем, две гранаты и рюкзак.
Около села Хучни Табасаранского района Дагестана мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции после того, как они решили провести обыск в его машине. Неизвестный был убит ответным огнем.
Сотрудник Левашинского ОВД, который был ранен в Шамильском районе, умер. Также стало известно, что один из преследуемых убит при оказании вооруженного сопротивления.
Боеприпасы и оружие были найдены сотрудниками полиции в домах трех жителей Дербентского и Шамильского районов.
В селе Телетль Шамильского район Дагестана произошло боестолкновение, в котором легкое ранение получил начальник районного отдела полиции. Спустя несколько минут после начала боя в районе был введен режим КТО. Специальный правовой режим ввели также в Ленинском районе Махачкалы. Двоих предполагаемых боевиков правоохранители блокировали в частном доме в Шамильском районе, откуда им удалось вырваться. В ходе их преследования был ранен еще один полицейский.
Жительница Шамильского района Дагестана сообщает о том, что в селении Телетль Шамильского района, был задержан ее родственник, которому, по ее данным, было подброшено оружие и взрывчатые вещества. В полиции уточнили, что задержано два человека, которых подозревают в пособничестве боевикам.
С наступлением темноты спецоперация в Махачкале была приостановлена. За ночь перестрелок в районе блокированного дома не было, боевики не предприняли ни одной попытки прорыва. Утром силовики начали подготовку к штурму.
В результате обстрела наряда полиции около Духовного управления мусульман Дагестана были убиты двое сотрудников правоохранительных органов. Позднее был обстрелян наряд полиции, дежуривший на Троллейбусном кольце. В результате обстрела погиб прохожий, двое полицейских с ранениями различной степени тяжести были доставлены в больницу. В Кировском районе Махачкалы был введен режим КТО. В ходе спецоперации был убит один из нападавших, он опознан как Руслан Казанбиев, 1988 года рождения. остальные нападавшие были заблокированы в доме на улице Рахматуллаева.
В поселке Семендер Кировского района Махачкалы объявлен режим КТО. В частном доме были блокированы несколько человек. В результате спецоперации силовики убили пять человек.
В селе Харачи Унцукульского района после вооруженного инцидента у местной мечети были задержаны четверо местных жителей, в том числе глава села Гаджимурат Саладинов, утверждают в полиции, отмечая, что в селе проводятся спецмероприятия по проверке оперативной информации.
Обстрел полицейских произошел вечером недалеко от селения Новая Урада Кумторкалинского района. В результате двое сотрудников - 43-летний лейтенант полиции и 42-летний прапорщик полиции – погибли, 25-летний младший сержант полиции госпитализирован. Стрелявшие совершили нападение из автомобиля, которым завладели, пригрозив его хозяину. Во время обстрела силовиков связанный мужчина находился в машине, сообщает МВД республики.
В Махачкале неизвестные обстреляли полицейский патруль. Один сотрудник полиции ранен.
В Махачкале задержан 27-летний местный житель, который, по предварительным данным МВД, с июля по сентябрь 2013 года задержанный оказывал транспортные услуги членам "махачкалинской" группировки боевиков.
Вечером в ходе перестрелки в центре Махачкалы был убит предполагаемый боевик, ранение получил сотрудник полиции. Двое участников вооруженного инцидента скрылись. Личность убитого боевика установлена - им оказался член "буйнакской" группировки Магомед Абакаров, 1965 года рождения. По данным следствия, Абакаров находился в федеральном розыске за покушения на жизнь сотрудников полиции, сообщается на сайте республиканского СКР.
Неизвестные вечером 12 ноября расстреляли бывшего сотрудника полиции в Хасавюрте.
В Табасаранском районе веден режим КТО. На пятом километре дороги Хучни - Вартатиль произошло боестолкновение. По версии силовиков, ответным огнем был убит член группировки, действующий на юге Дагестана, 28-летний Максим Магомедов. Организованы поиски других участников перестрелки.
Местные жители сообщили о задержаниях в махачкалинском пригородном поселке Семендер. В поселке проводилась проверка оперативной информации по розыску членов незаконных военных формирований и их пособников, заявили в Кировском отделе полиции.
Один человек госпитализирован с огнестрельным ранением, полученным в результате обстрела здания охранного поста на мосту через реку Шураозень.
Бомба в магазине "24 часа", расположенном на углу улиц Котрова и Ярагского в Махачкале, сработала около 11.30 мск. Представитель пресс-службы МВД по Дагестану сообщил об одном погибшем и одном раненном человеке. По одной из версий, причиной сегодняшнего взрыва в магазине мог стать отказ его владельца платить боевикам дань. По данным МВД, трое неизвестных зашли в магазин, стали стрелять по его сотрудникам, установили бомбу и уехали, после чего раздался взрыв. По данным следователей, раненных двое.
Директор торговой базы Малик Сафаралиев похищен и убит неизвестными в Дербенте. Вместе с ним в момент нападения находился его знакомый, он остался жив.
На выезде из Махачкалы вечером 7 ноября неизвестные обстреляли наряд полиции. Один сотрудник получил ранение. Во время перестрелки пострадала женщина, которая случайно оказалась на месте происшествия. Автомобиль, из которого стреляли по сотрудникам полиции, был угнан, а его хозяин также был ранен и в настоящее время госпитализирован.
В селении Зубутли-Миатли Кизилюртовского района утром неизвестные обстреляли машину участкового инспектора полиции, от полученных ранений страж порядка скончался. В покушении на 48-летнего Микаила Магомедова участвовали трое человек в масках. С места происшествия изъято 30 гильз калибра 5,45 мм.
Вечером на полицейского напали вооруженные люди в Махачкале. Он погиб от полученных ранений на месте.
Федеральный судья Ленинского суда Махачкалы Зайнудин Маданов был застрелен неизвестными в Махачкале примерно в 17.30. На месте покушения правоохранители обнаружили 19 гильз. Основная версия убийства - служебная деятельность погибшего. Известно, что убитый ранее работал в полиции Буйнакского района Дагестана.
Три предполагаемых боевика были убиты в ходе боестолкновения в Лакском районе Дагестана. По данным НАК, убитые являлись членами "левашинской" группировки. Один из убитых опознан как лидер группировки Халид Рабаданов. Помимо Рабаданова были убиты находившийся в федеральном розыске за убийство полицейских житель села Верхние Убеки Левашинского района Хазбула Ибрагимов и житель села Мурши Лакского района Джабир Канраев, сообщили в следственных органах.
В Махачкале автомобиль сотрудника полиции обстреляли неустановленные лица, полицейский ранен. На месте происшествия обнаружены 31 гильза и 4 пули, сообщает МВД. Пострадавший имеет звание капитана полиции.
Правовой режим КТО введен в Лакском районе решением Оперативного штаба с 00:00 3 ноября. По данным штаба, он будет действовать до особого распоряжения
Направлено в суд дело местной жительницы, обвиняемой в пособничестве боевикам.
Утром в селе Комсомольском на рабочем месте неизвестные расстреляли бывшего главу Кизилюртовского района Дагестана Магомеда Гаджиева. При нападении пострадал его охранник.
Рано утром в Советском районе Махачкалы был введен режим контртеррористической операции (КТО).
Режим контртеррористической операции (КТО) введен с 06.00 мск в поселке Агачаул Карабудахкентского района Дагестана. На территории поселка проводятся поисковые мероприятия. После обысков задержаны три человека, сообщила представитель дагестанской общественной организации "Правозащита" Айша Селимханова, которой об этом стало известно от родственников задержанных.
В Махачкале примерно в 14:40 мск неизвестные обстреляли наряд полиции. В результате нападения один сотрудник получил ранение. Согласно уточненным данным, полицейский не пострадал.
Примерно через полчаса после этого было совершено нападение на охранника магазина "Кристалл", расположенного на проспекте Имама Шамиля. Сотрудник частного охранного предприятия был госпитализирован с огнестрельным ранением и умер в больнице. О причастности к нападению на полицейского, а также к убийству охранника магазина "Кристалл" заявили члены незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Дагестана, об этом говорится на одном из сайтов, поддерживающих вооруженное подполье в республике.
Вечером режим контртеррористической операции (КТО), введенный в поселке Агачаул, был снят.
В селе Карланюрт Хасавюртовского района был обстрелян автомобиль предпринимателя, обошлось без пострадавших. Принимаются меры по задержанию подозреваемого, собран материал, инцидент квалифицируется как покушение на убийство.
Иномарка была подорвана утром в Махачкале. Получивший ранения следователь Рамазан Рамазанов скончался в больнице.
Взрыв произошел на автодороге Хасавюрт – Бабаюрт во время движения воинской колонны МВД, в результате инцидента никто не пострадал.
В Хасавюрте утром неизвестные обстреляли машину начальника муниципального управления по налогам и сборам налоговой службы Саидахмата Сатаева, чиновник в результате полученных ранений умер. В качестве основной версии убийства чиновника рассматривается его служебная деятельность.
Режим контртеррористической операции (КТО) введен с 06.00 мск утром в Кировском районе Махачкалы, здесь проводятся оперативно-поисковые мероприятия по поиску участников вооруженного подполья, действующих на территории города, идет адресная проверка домов.
Водитель автомобиля, открывший огонь по сотрудникам полиции, убит в Хасавюрте. Ранения в перестрелке получили полицейский и случайная прохожая. Позже стало известно, что получивший ранение полицейский умер в больнице, раненной оказалась 16-летняя девушка.
В поселке Семендер близ Махачкалы неизвестные обстреляли дом местного предпринимателя. Жертв и пострадавших нет.
В селении Кума в Лакском районе произошел взрыв, после на окраине села произошла перестрелка. Сотрудник полиции получил ранение. Позже стало известно, что полицейский, раненный в перестрелки в Лакском районе Дагестана, умер.
В Хасавюрте утром при обстреле ранен заместитель руководителя следственного отдела полиции Темирби Сайгидаева, когда полицейский выезжал на работу. Офицер с ранением в ногу был доставлен в больницу.
В Хасавюрте в перестрелке убит член диверсионно-террористической группы "хасавюртовская", сообщил представитель главного управления МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу. Позже стало известно, что при спецоперации в Хасавюрте пострадал случайный прохожий.
Полицейские обнаружили боеприпасы в доме жителя села Чах-чахказмаляр Магарамкентского района. Мужчина задержан.
В лесном массиве в Левашинском районе силовики, проводившие оперативно-поисковые мероприятия, обнаружили и уничтожили оборудованный для проживания четырех человек блиндаж. Сооружение размером 2,5 на 2 метра находилось в 2,5 километрах от села Верхние Убеки. В нем были обнаружены продукты питания, медицинские препараты, одежда, столовые принадлежности.
У входа в банкетный зал «Эндирей», расположенного около села Эндирей Хасавюртовского района, рано утром произошел взрыв. Согласно уточненным данным, сработало самодельное взрывное устройство мощностью около 8 кг в тротиловом эквиваленте без поражающих элементов. Жертв и пострадавших нет.
В Махачкале на проспекте Акушинского возник конфликт со стрельбой между группой неизвестных и полицейскими. Пять человек были задержаны, один из них ранен в результате применения оружия оборонявшимся сотрудником полиции, сообщило МВД. Причиной конфликта ведомство назвало попытку задержать находящегося в розыске жителя Махачкалы.
В поселке Семендер в Махачкале вечером у дома местного жителя произошел взрыв самодельного взрывного устройства. Обошлось без жертв и пострадавших.
В Хасавюрте утром из автоматического огнестрельного оружия был обстрелян наряд сотрудников патрульно-постовой и дорожно-постовой служб. Обошлось без жертв и пострадавших.
В селе Чонтаул Кизилюртовского района утром расстрелян сотрудник полиции, который ехал на службу. Старший сержант полиции, кинолог ОМВД Кизилюртовский, в результате обстрела скончался.
Ночью под Хасавюртом неизвестные в масках обстреляли из огнестрельного оружия машину полицейского, который от полученных ранений умер на месте. Сотрудник полиции находился в момент нападения на него вне службы.
В ходе боестолкновения с группой боевиков в Левашинском районе Дагестана погиб полицейский, еще три человека пострадали. Пострадали три человека, в том числе - двое сотрудников полиции. Боестолкновение произошло в лесу между селениями Верхние и Нижние Убеки. После боестолкновения в районе был объявлен режим контртеррористической операции (КТО).
Взрывотехники обезвредили взрывное устройство, оставленное неизвестными 29 сентября вечером в зале ресторана "Золотая империя" в Махачкале, его мощность составила 12 килограмм тротила, сообщили в Оперативном штабе в республике Дагестан. По данным МВД, перед посещением ресторана стрелявшие силой отобрали у местного жителя автомобиль.
В Хасавюрте неизвестные взорвали бомбу в продуктовом магазине. По данным полиции, в инциденте участвовали трое в масках. Они вошли в магазин, положили на прилавок взрывное устройство, после чего вывели продавщицу на улицу. После этого в помещении произошел взрыв, пострадавших не было.
В Махачкале утром, когда сотрудник МВД по Республике Дагестан выезжал на работу на своем автомобиле «Мерседес Бенц», он заметил, что от дна машины отсоединилось взрывное устройство. Самодельная бомба была обезврежена специалистами регионального УФСБ России.
Спецоперация в Дербенте началась ночью. До утра с блокированными в частном доме людьми шли переговоры, однако они сдаться отказались и открыли огонь. В блокированном доме в Дербенте может находиться организатор теракта в Хучни, считают силовики. В городе действует режим КТО, трое предполагаемых боевиков убиты, сообщил источник в правоохранительных органах.
В Хасавюртовском районе Дагестана сотрудники полиции совместно с сотрудниками Управления ФСБ задержали местного жителя, который подозревается в пособничестве боевикам.
Об исчезновении в различное время трех жительниц Хасавюртовского, Кизлярского, Докузпаринского районов сообщили в полицию их родственники.
Вечером в Махачкале двое неизвестных обстреляли судью Верховного суда Дагестана Мухтара Шапиева, вместе с ним пострадал сын судьи. Обоих с ранениями доставили в больницу, однако они скончались. Следователи связывают нападение на судью с профессиональной деятельностью убитого, на месте убийства обнаружено 43 гильзы.
Около 23:00 мск в результате перестрелки в лесном массиве на территории Буйнакского района Дагестана погиб сотрудник правоохранительных органов.
В Хасавюртовском районе сотрудники полиции задержали троих жителей республики по подозрению в пособничестве боевикам.
Взрыв автомобиля в Хучни, райцентре Табасаранского района Дагестана, произошел примерно в 8 часов утра недалеко от здания райотдела полиции. При взрыве, по предварительным данным, пострадали четыре человека, сообщил источник в правоохранительных органах республики. Теракт совершил смертник, погибли трое, ранены 15 человек, сообщили в МВД Дагестана. О трех погибших и 11 раненных при взрыве сообщает региональное управление Следственного комитета России, отмечая, что среди пострадавших есть гражданские. В райбольнице заявляют, что госпитализированы 12 человек.
Полицейские задержали 26-летнего жителя села Муцалаул Хасавюртовского района по подозрению в пособничестве боевикам.
В Махачкале неизвестные открыли стрельбу по полицейскому патрулю, один сотрудник полиции получил ранение.
В Махачкале был убит мужчина, в ходе проверки документов открывший огонь по сотрудникам полиции. Находившаяся с ним женщина ранена. По данным НАК, убитого зовут Заур Шейхахмедов, он являлся лидером ДТГ "Каспийская" и был причастен к организации теракта 25 мая.
На проспекте Амет-Хана во время обстрела ранение получил сотрудник полиции. От полученных огнестрельных ранений в различные части тела полицейский скончался в больнице.
В Махачкале неизвестный открыл стрельбу по полицейскому патрулю, один сотрудник полиции получил ранение.
В Хасавюрте возле гастронома сработало взрывное устройство, жертв и пострадавших нет
Пять жителей Дагестана задержаны по подозрению в незаконном обороте оружия и боеприпасов в Каспийске и Махачкале. Среди них три жителя поселка Манас Карабудахкентского района.
Самодельное взрывное устройство найдено в поселке Кяхулай, пригороде Махачкалы. Сверток с бомбой был укреплен на воротах домовладения местного предпринимателя.
Сотрудники полиции обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство в лесу Сергокалинского района.
В Хасавюрте ночью около магазина канцтоваров сработало самодельное взрывное устройство мощностью около 20 граммов в тротиловом эквиваленте. Жертв и пострадавших не было. Фасад магазина получил повреждения.
В Сулейман-Стальском районе утром взорвалась бомба, обошлось без пострадавших. Взрывное устройство было заложено недалеко от блокпоста, расположенного у совхоза имени Герейханова. Взрыв был небольшой мощности, в связи с чем пока произошедшее квалифицируется как хулиганство.
В селе Гимры Унцукульского района при проведении дорожных работ найдены предметы, составляющие два взрывных устройства. В тот же день они были обезврежены.
В Махачкале совершено вооруженное нападение на руководителя Государственного бюджетного учреждения (ГБУ) "Дирекция молодежных строительных программ" Эльдара Оздеаджиева, сам чиновник не пострадал, был ранен его коллега, сообщил источник в правоохранительных органах Дагестана.
Правоохранительные органы задержали жителя города Избербаш, который подозревается в соучастии в нападении на полицейских в ночь на 3 августа 2013 года у села Первомайское Каякентского района.
Вечером в подъезде дома по ул.Мира, 14 в Каспийске двое неизвестных из пистолетов расстреляли уроженца села Губден Карабудахкентского района Дагестана Абаса Зугумова. Зугумов был вербовщиком боевиков, сообщил источник в республиканском МВД. Полицейские отмечают, что в доме у убитого обнаружена экстремистская литература и видеоматериалы.
В Махачкале неизвестные обстреляли наряд полиции. Погибли два сотрудника полиции, один скончался по дороге в больницу. Все трое убитых были инспекторами ДПС. Это лейтенант полиции Курбан Рабаданов, старший лейтенант Гирай Гираев и сержант Сайпула Сайпулаев.
В Буйнакске обнаружены самодельное взрывное устройство, гильзы, граната, патроны и другие предметы.
Подозреваемый в участии в деятельности "губденской" группировки боевиков Магомедмурад Маазиев сдался силовикам во время спецоперации 2 сентября в Карабудахкентском районе и был задержан.
В Буйнакске был обстрелян наряд полиции. В результате боестолкновения один из нападавших был убит, один полицейский получил ранение. Убитый опознан как подрывник "буйнакской" группы Заур Умаров, причастный к убийству полицейских 30 апреля.
В Цунтинском и Левашинском районах Дагестана силовики проводят спецоперации. В Цунтинском районе спецоперация проходит в окрестностях селения Китури, здесь убит предполагаемый боевик, предварительно опознанный как 27-летний житель Кизлярского района Адам Далгатов, находившийся в федеральном розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях.
Днем в Махачкале неизвестные обстреляли сотрудника полиции, он госпитализирован с ранением в живот, инцидент произошел примерно в 13.50 мск на пересечении улиц Магомедтагирова и Акушинского.
Утром в Цумадинском районе был взорван бронированный военный "Урал". Взрыв произошел между населенными пунктами Агвали и Кванада, пострадавших не было.
Днем в Цумадинском районе убиты два боевика, причастные к утреннему подрыву военного "Урала", сообщил Национальный антитеррористический комитет.
В Цумадинском районе в 03.00 мск в селе Хуштада-Урух неизвестные обстреляли дом сотрудника полиции, жертв и пострадавших нет, дом получил незначительные повреждения.
Неизвестные в центре Махачкалы ранили полицейского, сообщил представитель МВД по Дагестану.
Следователи следственного управления МВД по Махачкале установили, что арестованный по статьям 111, 222, 223 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, незаконное хранение и изготовление оружия) УК РФ гражданин 1973 года рождения, проживающий в Каспийске, передал жителю поселка Семендер "флеш-карту" с требованием передачи ему денег и угрозами в случае отказа. Сделано это было 5 июня, как считают следователи, по предварительному сговору с членом диверсионно-террористической группировки "кадарская", проживающим в Махачкале. В домовладении неработающего жителя села Утамыш Каякентского района обнаружены граната с запалом, более 60 патронов различного калибра. Мужчина был доставлен в отдел полиции, по факту обнаружения у него боеприпасов собран материал.
В Кизляре сотрудники полиции задержали жителя селения Дылым Казбековского района Дагестана по подозрению в оказании пособнической помощи членам незаконных вооруженных формирований. В ходе осмотра автомобиля, на котором передвигался задержанный, в салоне обнаружена и изъята граната с запалом.
Вечером на окраине села Целегюн Магарамкентского района силовиками был задержан местный житель, который, как установили правоохранители, с февраля 2008 года оказывал услуги по предоставлению транспорта и обеспечивал продуктами питания находящегося в розыске лидера группировки "южная" Гасана Абдуллаева. При личном досмотре у мужчины была обнаружена граната с запалом, он задержан, возбуждено уголовное дело. При обыске в домовладении жителя Махачкалы обнаружен пистолет-пулемет кустарного производства типа "Борз" и магазин с 10 патронами калибра 9 мм. В отношении него также возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении на сайте МВД Дагестана.
Неизвестные обстреляли двух военнослужащих в Буйнакске. Один из силовиков погиб, другой с ранениями доставлен в больницу. При обстреле неизвестными минувшей ночью в Буйнакске автомобиля с военнослужащими, согласно уточненным данным, один человек погиб, находившийся вместе с ним его сослуживец не пострадал, сообщили в следственных органах Дагестана.
Утром в частном доме по улице Островского в Буйнакске была блокирована группировка предполагаемых боевиков, которые, по данным силовиков, отказались сдаться и открыли по ним огонь. Как сообщили источники в правоохранительных органах Дагестана, в ходе спецоперации были убиты пятеро предполагаемых боевиков, один силовик получил ранение. В Буйнакске введен режим контртеррористической операции (КТО), в ходе переговоров из блокированного дома вышла женщина. Два сотрудника ОМОНа, по уточненной информации, пострадали во время проведения спецоперации, их жизни ничего не угрожает. Позже Национальный антитеррористический комитет сообщил, что были убиты девять боевиков, в том числе лидер местных боевиков Бамматхан Шейхов. Во время штурма в Буйнакске силовики убили 17-летнего Хана Каранаева, заявила его мать. Четыре сотрудника дагестанского ОМОН получили ранения в ходе контртеррористической операции в Буйнакске, сообщил Следственный комитет РФ.
По предварительной информации трое подозреваемых в незаконных военных формированиях блокированы в одном из частных домов в городе Хасавюрте.
Взрывное устройство сработало ночью у дверей пивного бара в селении Ашага-Стал Сулейман Стальского района Дагестана, жертв и пострадавших нет.
Трое боевиков убиты в Карабудахкентском районе Дагестана, один из них, по предварительным данным, являлся главарем "каспийской" группировки, сообщил Национальный антитеррористический комитет.
В Хасавюртовском районе двое взрослых и один ребенок погибли при обстреле автомобиля "Лада-Приора" неизвестными. Среди погибших оказался бывший работник УФСИН Эльдар Магарамов. Также были ранены две женщины.
Ночью в селе Чонтаул Кизилюртовского района неизвестные обстреляли дом директора местной школы, сообщил представитель следственных органов республики. По его словам, при обстреле никто не пострадал. С места обстрела изъяли 19 гильз различного калибра, уголовное дело по факту инцидента расследуется по статье "Хулиганство".
Также ночью ночью неизвестные застрелили в Хасавюрте полицейского. Убитый работал в главном управлении МВД по СКФО.
Автомобиль, в котором находились сотрудники полиции, был обстрелян рано утром в Хасавюртовском районе Дагестана, никто не пострадал.
Утром при осмотре местности около магазина "Кристалл" было обнаружено второе СВУ. Источник в МВД заявил, что взрывные устройства у входа в магазин "Кристалл" в Махачкале не взорвались из-за сильного дождя. Вторая самодельная бомба, заложенная в Махачкале у магазина "Кристалл", оказалась муляжом, заявил источник в МВД России по Дагестану.
Нападение на начальника юридического отдела администрации Хасавюрта Исмаила Дадаева произошло примерно в 15.30 мск - неизвестные на машине обстреляли чиновника из автоматического оружия. Он получил ранение в плечо и был госпитализирован. Во время покушения на чиновника рядом с ним находились его жена и знакомый, они не пострадали. Следствие сообщает, что ранее у чиновника неизвестные вымогали крупную сумму денег.
В 21.30 произошел взрыв в Махачкале в гастрономе "24 часа". Всего за медпомощью после этого взрыва обратились 16 человек, среди них были и дети, двое пострадавших были госпитализированы. В магазине также продавали алкоголь, его владельцам, а также владельцам магазина "Кристалл", ранее угрожали неизвестные.
Примерно в 22.30 в Махачкале в магазине "Кристалл", специализирующемся на торговле спиртными напитками и расположенном на проспекте Имама Шамиля, взорвался детонатор самодельной бомбы. Жертв и пострадавших не было, магазин был закрыт, повреждения получил лишь его фасад.
В Махачкале при обстреле автомобиля убит имам Ильяс Ильясов. Его водитель получил ранение и госпитализирован.
В Каякентском районе неизвестные обстреляли полицейскую машину. В результате нападения неизвестных ранения получили три сотрудника правоохранительных органов, а еще один полицейский скончался.
В Хасавюрте в ходе оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками правоохранительных органов, местный житель обстрелял силовиков и скрылся. Обошлось без пострадавших. В доме стрелявшего обнаружены оружие, боеприпасы и три самодельные бомбы.
В Дагестане предотвращена серия терактов, обезврежено шесть бомб общей мощностью 50 килограммов в тротиловом эквиваленте, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК) России. О тайнике, который располагался на территории одной из баз "Росрыбнадзора" в Махачкале, рассказал задержанный 29 июля предполагаемый боевик.
В Махачкале неизвестными вооруженными людьми похищен местный житель Эльбрус Ибрагимов, сообщила его жена. Ночью с Валидой Ибрагимовой связался со своего мобильного телефона ее муж и сообщил, что задержан и находится в Кировском РОВД Махачкалы. В самом Кировском РОВД информацию о возможном нахождении Ибрагимова в полиции комментировать отказались.
В Махачкале недалеко от здания Росрыбнадзора на улице Бейбулатова обнаружен подозрительный предмет, в связи с чем район был оцеплен. Как сообщило МВД Дагестана, проверка на СВУ и разминирование были отложены до рассвета.
Пакет с гранатой найден у дома гадалки на Загородной улице в Кировском районе Махачкалы. Боеприпас был успешно обезврежен.
Сотрудники федеральных сил убили в поселке Новый Костек Хасавюртовского района предполагаемого боевика Юсупа Казымова 1993 года рождения, оказавшего им сопротивление.
Тайник с боеприпасами, принадлежащий объявленному в розыск руководителю "каспийской" группировки боевиков Зауру Шейхахмедову, обнаружен в лесу около очистных сооружений "Маяк" в Каспийске. По данным МВД, схрон показал силовикам местный житель, задержанный по подозрению в пособничестве боевикам.
В ночь на 25 июля в Дербенте был тяжело ранен 40-летний раввин дербентской синагоги Овадия Исаков. Он направлялся к своему дому, когда неизвестный открыл по нему стрельбу. В тяжелом состоянии со сквозным ранением раввин был госпитализирован в центральную городскую больницу Дербента, он впал в кому. Вечером 25 июля в Дагестан прибыл самолет с израильскими медиками, ночью Исаков был доставлен в госпиталь "Бейлинсон" израильского города Петах-Тиква. Следствие не исключает связи покушения на раввина с его религиозной деятельностью. Уголовное дело расследуется по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконный оборот оружия" УК России.
Сотрудники МВД обнаружили в Буйнакске и Кировском районе три схрона, в которых находились полтора килограмма тротила, боеприпасы, оружие, документы и религиозная литература.
в селе Новосаситли был задержан местный житель, 1967 года рождения, который, по данным МВД, с мая по 19 июля находился в Сирии, где участвовал в гражданской войне на стороне оппозиции и был ранен. В базе данных Следственного комитета информации о задержанном не оказалось. По одной из версий, задержанный мужчина уезжал в Сирию, чтобы побывать на могиле своего сына, и получил ранение, попав под бомбежку.
В Буйнакске около полуночи при проверке полицейскими документов у двоих неизвестных те открыли огонь, а затем скрылись с места преступления, сообщил сотрудник правоохранительных органов, отметив, что сотрудники полиции "только чудом не пострадали".
Схрон с оружием и боеприпасами обнаружен на территории Казбековского района в двух километрах от автодороги Хасавюрт - Дылым в местности Аркабаш. По данным МВД, он принадлежал члену "хасавюртовской" группировки боевиков Руслану Тембиеву, убитому в спецоперации 17 февраля 2013 года.
В Сергокалинском районе на проселочной дороге в окрестностях селения Кадыркент обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство мощностью 13 кг тротила, изготовленное из одной из запчастей "КамАЗа".
В Каякентском районе обнаружено тело 20-летнего пастуха с огнестрельным ранением в голову. Подозреваемый в преступлении задержан, им оказался 17-летний знакомый убитого, сообщил представитель следственного управления СКР по Дагестану.
Учитель Абусупьян Омаров был убит в ночь на 16 июля уроженцем села Эчеда Цумадинского района Мерзу Абдулкеримовым, уроженцем села Урада Шамильского района Магомедом Халитовым и их неустановленным сообщником, сообщило следственное управление СКР по Дагестану.
Два пакета черного цвета, обмотанные скотчем, были обнаружены в 02.45 мск в Хасавюрте у центрального входа мечети, расположенной по ул.Магидова, и в 20 метрах у торца ее здания. В связи с опасной находкой жители близлежащих домов были эвакуированы. В районе было выставлено оцепление, мечеть закрыта. Утром взрывотехники приступили к разминированию бомб. Мощность каждой из них составила около 40 килограмм тротила, сообщают источники в правоохранительных органах.
Самодельное взрывное устройство взорвалось в ресторане "Тифлис" в Редукторном поселке Махачкалы. Пострадавших при взрыве нет.
В Лакском районе в лесном массиве в окрестностях села Кума в 05.30 мск произошла перестрелка силовиков с членами незаконных вооруженных формирований, в ходе которой два боевика были убиты, сообщил источник в правоохранительных органах республики.
На одной из улиц Махачкалы в ночь на 18 июля был обнаружен заминированный автомобиль. В связи с этим был организован объездной путь. В ходе оперативных мероприятий информация о заложенной в автомобиле бомбе не подтвердилась.
Житель Махачкалы, 1985 года рождения, задержан по подозрению в оказании пособнической помощи Гаджимураду Хабибову, убитому в ходе спецоперации в дагестанском селении Согратль.
В ночь на 16 июля 63-летний учитель начальных классов был расстрелян в своем доме в селении Хуштада в Цумадинском районе, сообщили в правоохранительных органах республики. Среди версий преступления следователи называют личные неприязненные отношения, а также не исключают причастности к нему участников незаконных вооруженных формирований.
В Буйнакске в ночь на 15 июля произошел взрыв у частного дома управляющего «Россельхозбанка». По приезду оперативников сработало еще одно взрывное устройство. Пострадавших не было.
В Альбурикенте в ходе проведения контртеррористической операции на улице Библиотечной силовики заблокировали дом, в котором находились шесть человек, в том числе трое детей, две женщины и мужчина. Заблокированные в доме люди сдались властям после того, как силовики выполнили выдвинутые ими условия,
В пригороде Махачкалы около 22.00 неизвестные расстреляли адвоката Магомеда Гучучалиева.
В пригороде столицы Дагестана поселке Альбурикент силовики обнаружили предполагаемых боевиков. Введен режим контртеррористической операции. Предполагаемые боевики заблокированы в одном из домов. По неофициальным данным, среди заблокированных трое детей, две женщины и один мужчина.
Во дворе частного дома в селе Геджух Дербентского района обнаружены два СВУ общей мощностью в 150 кг в тротиловом эквиваленте. Хозяин домовладения задержан.
В результате подрыва мины недалеко от селения Гамиях Новолакского района погиб человек. Еще два человека были ранены.
В Буйнакске неизвестные обстреляли сотрудника полиции. С тяжелыми ранениями он доставлен в больницу.
В Бабаюрте неизвестный застрелил владельца магазина.
В селе Новый Борч Бабаюртовского района задержан и арестован после обыска местный житель Наби Алифов. Как заявляют сотрудники правоохранители, в его доме обнаружены боеприпасы, а сам обыск проводился в рамках расследования убийства сотрудника ФСБ в Бабаюрте. Родственники задержанного заявляют, что их не пускают к нему в СИЗО, а также утверждают, что боеприпасы ему подкинули.
Полицейские задержали одного из подозреваемых в обстреле машины, произошедшем в селении Хаджалмахи Левашинского района вечером 30 июня, сообщает республиканская прокуратура.
В ночь на 1 июля в Буйнакске у своего дома был застрелен местный житель. Он опознан как безработный Гаджи Асадуллаев. В качестве основной версии преступления рассматривается личная неприязнь.
Четверо вооруженных автоматами неизвестных в масках подорвали дом бизнесмена в ночь на 29 июня в дагестанском городе Хасавюрт, в результате инцидента никто не пострадал, сообщило МВД Дагестана. Как выяснилось, инцидент произошел в доме бизнесмена Казбека Алхаматова, племянника бывшего главы Хасавюртовского района Алимсолтана Алхаматова, убитого в 2009 году в Москве. В прошлом он претендовал на пост главы района, а также был одним из неформальных лидеров кумыков, сообщил источник в районе. По словам самого Алхаматова, в последнее время политикой он не занимался, и расценивает случившееся в Хасавюрте как акцию устрашения от неизвестных, требовавших от него выплаты крупной суммы денег.
Самодельное взрывное устройство сработало под автомобилем сотрудника пограничного управления ФСБ России в городе Дербенте, офицер госпитализирован с ранениями.
Депутат от "Единой России" от Хунзахского района Дагестана Магомед Магомедов был задержан при выходе из здания парламента. По данным источника в Народном собрании, причиной задержания стало то, что правоохранители заподозрили депутата в связи с боевиками. В тот же день депутаты лишили его депутатских полномочий, а представитель Следственного управления СКР по Дагестану заявил, что Магомедов подозревается в организации массовых беспорядков для помощи боевикам во время проведения спецоперации в поселке Семендер Кировского района Махачкалы 20 марта.
Трое мужчин убиты в Каспийске. Двое из них, местные жители, скончались на месте происшествия, еще один, житель поселка Манас Карабудахкентского района, умер в больнице. По меньшей мере двое убитых были мастерами по ремонту квартир. По данным следствия, перед смертью один из убитых отстреливался от нападавших из своего пистолета.
Арестован задержанный 2 июня в городе Дербенте при попытке проезда в Азербайджан по поддельному паспорту обвиняемый в совершении серии терактов на территории России находившийся в розыске с 2005 года 35-летний Ильнур Ахметшин.
Имам селения Кахабросо Унцукульского района Дагестана, его жена и сын в ночь на 23 июня получили ранения в результате нападения неизвестных. В ходе перестрелки возле дома имама был убит один из нападавших, 28-летний житель селения Гимры Магомедхабиб Абдулаев, сообщило МВД по Дагестану. Двое других смогли скрыться.
Село Уздалросо Хунзахского района с утра блокировано вооруженными людьми, которые окружили населенный пункт на спецтехнике, сообщили местные жители. Силовики искали в селе объявленного в розыск мужчину из Буйнакска. Были задержаны три жителя села, после чего оцепление населенного пункта было снято.
Директор строительной фирмы в Избербаше Мурад Магомедов задержан после того, как силовики обнаружили в его доме во время обыска гранату. Родственники задержанного сообщили, что боеприпас ему подбросили.
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Буйнакске местного жителя, 1980 года рождения, подозреваемого в оказании пособнической помощи представителям местной группировки боевиков.
Сотрудник Управления ФСБ России по Дагестану убит в селении Бабаюрт. В убийстве прапорщика ФСБ Раджаба Казамбиева участвовали трое человек в масках. Преступление было совершено фактически на глазах у его жены и детей-подростков, сообщил представитель следственного управления Следственного комитета РФ по Дагестану.
Тело убитого сержанта полиции Магомеда Магомедова обнаружено 15 июня в Цумадинском районе Дагестана. Магомед Магомедов в результате нападения неизвестных получил огнестрельные ранениям в грудь и в голову, его тело было обнаружено на обочине дороги Агвали-Инхоквари.
В центре Махачкалы у входа в магазин компьютерной техники сработало взрывное устройство. Пострадавших не было. Мощность взрывного устройства составила 200 г в тротиловом эквиваленте.
В Новолакском районе в боестолкновении на развязке автодороги "Хасавюрт-Новолакское" убиты пять человек. Трое из них сотрудники спецотряда быстрого реагирования "Символ" МВД Кемеровской области: 30-летний Юрий Латыпов, 24-летние Кирилл Соснин и Андрей Коврижин. Двое убитых нападавших опознаны как 28-летний Аюб Касимов и 21-летний Залимхан Исаев.
По одному "поясу смертника" найдены в жилых домах Махачкалы и Каспийска. В помещениях, где обнаружены "пояса смертников", проживали уроженки Махачкалы Сабина Шеймурадова и Султанат Крымова, по данным НАК, занимавшиеся психологической обработкой девушек для вовлечения их в террористическую деятельность.
Около 22.30 у поселка Мичурино убиты трое мужчин, по версии МВД, открывших огонь по силовикам при попытке остановить их автомобиль. Согласно данным НАК, среди убитых были главарь вооруженной группы, действовавшей на территории Чечни Руслан Мусхаджиев и член вооруженного подполья Руслан Батаев по кличке "Муса".
Житель Махачкалы, 1989 года рождения, был задержан у себя в квартире в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по делу о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По данным следствия, задержанный с марта по май 2013 года оказывал транспортные услуги члену незаконного вооруженного формирования, который также ранее был задержан. В квартире молодого человека был обнаружен револьвер кустарного производства и шесть патронов калибра 5,6 мм.
Житель Махачкалы Магомедрасул Шахбанов, 1991 года рождения, после обыска был задержан и увезен в неизвестном направлении сотрудниками правоохранительных органов, сообщила его мать Зумруд Мирзаева.
В русле реки Кара-койсу в Гергебильском районе обнаружен труп 43-летней жительницы села Хаджалмахи Левашинского района с огнестрельным ранением в область головы, сообщает МВД.
В Буйнакске задержаны два пассажира автомобиля, в салоне которого были обнаружены два заряженных пистолета и камуфляжная одежда. Один из задержанных уроженец Азербайджана.
В Махачкале были обезврежены два "пояса смертника" и задержаны две женщины, которые подозреваются в их хранении.
В селении Шамилькала Унцукульского района под машиной полицейского взорвана самодельная бомба. В результате погиб один сотрудник полиции, другой был контужен.
Около 23.00 в лесном массиве рядом с селом Станция Байрам Хасавюртовского района убит оказавший вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов мужчина. Убитый опознан как "амир Северного сектора" Амирхан Гусенов, известный также под псевдонимом "Абуззар". По версии следствия, он принимал участие в обстреле полицейского автомобиля в селении Новосаситли 4 июня 2013 года.
В 12.20 на окраине селения Новосаситли Хасавюртовского района при попытке остановить автомобиль "ВАЗ" неизвестные, находившиеся в автомобиле, из автоматического оружия обстреляли полицейский бронированный "УАЗ". Пострадавших в результате перестрелки нет, нападавшие скрылись.
Родственники жительницы Хаджалмахи Левашинского района Уммиюм Рабадановой заявили, что 4 июня ее похитили неизвестные вооруженные люди в камуфляжной форме.
Ночью на окраине села Аксай Хасавюртовского района при попытке задержания силовиками подорвал себя гранатой вооруженный пистолетом молодой мужчина в камуфляжной форме, сообщает МВД республики.
В Карабудахкентском районе найден подорванный автомобиль, рядом с которым находился труп неизвестного мужчины. Полиция предполагает, что погибший перевозил продукты и взрывное устройство, которое сработало самопроизвольно, для членов НВФ.
В Буйнакске неизвестные убили участкового инспектора полиции. Нападавшим удалось скрыться.
Самодельное взрывное устройство было обнаружено утром в Кизляре на калитке дома сотрудника энергосбытовой компании. Оно было успешно разминировано саперами, никто не пострадал. Разминированием еще одной, частично сработавшей, бомбы занимались силовики и в селе Ашага-Стал Сулейман-Стальского района, где взрывное устройство находилось в пивном баре.Бомба представляла собой растяжку на основе гранаты.
В поселке Ленинкент Кировского района Махачкалы сотрудники силовых структур блокировали частный дом. Идет бой.
В 8.00 мск в поселке Юбилейный в Хасавюрте введен режим контртеррористической операции (КТО), блокировано частное домовладение. С блокированными в доме людьми были проведены переговоры, в результате которых из него вышла женщина с шестимесячным ребенком. После этого началась активная фаза спецоперации, так как боевики отказались сложить оружие, сообщает НАК. Также в МВД сообщили о блокированном доме в Махачкале. По предварительным данным, убиты трое предполагаемых боевиков.
В ночь на 30 мая в Махачкале обнаружены тела двух мужчин. Один из убитых, по данным сотрудника правоохранительных органов, ранее состоял на учете как представитель радикального течения в исламе.
Утром в Дербенте произошел взрыв легкового автомобиля. В этот момент рядом проезжал микроавтобус с пограничниками. Как сообщил представитель МВД Дагестана, никто не пострадал. По данным источника в правоохранительных органах, ранены два человека. Пострадавших при подрыве автобуса с пограничниками, который произошел в Дербенте, нет, легкие царапины получил один человек, заявили в Каспийском пограничном управлении ФСБ России. Однако, по данным Следственного комитета России по Дагестану, легко ранены осколками стекла два человека.
На окраине села Солнечное Хасавюртовского района Дагестана правоохранителями обнаружен блиндаж боевиков с продуктами питания и медикаментами.
В центре Махачкалы рядом со зданием МВД произошел взрыв. Взрывное устройство привела в действие женщина-смертница. По данным НАК, самоподрыв совершила Мадина Алиева (Салаханова). По данным МВД на 17.15, в результате взрыва ранения получили 15 человек. Позднее одна женщина умерла в больнице. Позднее число жертв взрыва в Махачкале возросло до двух человек.
В Буйнакске люди в масках насильно затащили в машину и увезли в неизвестном направлении местного жителя Азамата Аташева.
Двое сотрудников полиции Махачкалы получили ранения после того, как мужчина, остановленный для проверки документов, открыл по ним огонь. Стрелявший скрылся с места происшествия.
В Хасавюрте во время проверки документов у двух мужчин один из них бросил под ноги полицейских гранату. Четверо сотрудников полиции ранены, двое мужчин, подозреваемых в нападении, были убиты.
Рано утром в ходе сегодняшней перестрелки с боевиками в Карабудахкентском районе у села Губден получил ранение сотрудник полиции, он умер во время транспортировки в госпиталь. Представитель правоохранительных органов также сообщил информацию о том, что под Губденом убит еще один подозреваемый в участии в незаконных вооруженных формированиях. Убитый был опознан как Ибрагим Абусаидов.
МВД Дагестана проинформировало о ночной перестрелке в лесном массиве северо-западнее села Губден Карабудахкентского района, где с 9 мая действует режим КТО, а источник в правоохранительных органах заявил, что при этом был убит один предполагаемый боевик. Позже в следственном управлении Следственного комитета РФ по Дагестану сообщили, что убитый предварительно опознан как лидер "губденской диверсионно-террористической группы" Магомед Абдусаидов, 1989 года рождения. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что это лидер "губденской" группы Магомед Абусаидов.
Сотрудник полиции убит, военнослужащий Минобороны РФ получил ранение в результате обстрела в Буйнакске.
Два взрыва произошли у здания управления службы судебных приставов на улице Орджоникидзе в Махачкале, четыре человека погибли. По данным МВД, во взрывах пострадало 44 человека. Следствие классифицировало взрывы в Махачкале как теракт.
Ученики 7-го класса школы-гимназии №2 села Карата Ахвахского района Магомед Курамагомедов и Магомед Шуайбов пострадали в результате взрыва детонатора. По версии МВД, мальчики прогуляли урок физкультуры, закрылись в пустующем классе, и замкнули детонатор взрывного устройства на батарею сотового телефона.
Сотрудник полиции и его брат были задержаны в Махачкале, в их доме обнаружено несколько видов огнестрельного оружия, боеприпасы. По данным МВД республики, подозреваемые три года назад обеспечивали оружием и одеждой членов НВФ, убитых в ходе спецоперации в Махачкале 11 ноября 2010 года. Позже стало известно, что задержанный 37-летний полицейский является лейтенантом полиции, командиром отделения оперативного взвода ОМОН управления транспорта МВД России по СКФО с дислокацией в городе Махачкале, он отстранен от должности.
Сотрудник центра противодействия экстремизму МВД Дагестана Казим Шабанов был расстрелян утром в Махачкале. Основная причина убийства - служебная деятельность, заявил представитель следственного управления Следственного комитета России по республике.
С явкой с повинной с заявлением о своем содействии предполагаемым боевикам обратились в полицию шесть жителей села Балахани Унцукульского района Дагестана.
Пять жителей села Балахани Унцукульского района явились в полицию с заявлением о своем содействии предполагаемым боевикам. После проверки она были отпущены.
В Махачкале вечером неизвестные похитили жителя города Буйнакска Махача Гамзатова, сообщил родственник пропавшего. По его словам, инцидент произошел на улице Гамидова в районе магазина "Спортмастер". Сообщение о похищении Махача Гамзатова в Буйнакске поступило и на смс-сервис "Кавказского узла". По данным автора сообщения, похитителей было четверо или пятеро, они были вооружены и в масках. Позже стало известно, что дежурной частью МВД Дагестана зарегистрировано заявление от жителя Буйнакска о похищении его брата в Махачкале.
В окрестностях села Шамхал-Янгиюрт Кумторкалинского района утром силовики блокировали дом, в котором скрываются боевики, один из них убит. Двое силовиков были ранены. Позднее НАК сообщил о том, что застрелены еще двое боевиков.
Спецоперация в селе Губден завершена, четверо боевиков убиты, сообщил представитель республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.
Всего, по данным НАК, в результате этих двух спецопераций погиб один и ранены трое сотрудников правоохранительных органов.
Вечером жители Губдена сообщили о стрельбе в селе и начавшейся спецоперации. Ближе к утру источник в правоохранительных органах проинформировал, что в спецоперации, по предварительным данным, убиты до трех боевиков, ранен боец спецназа. В районе села Губден был введен режим контртеррористической операции (КТО).
Сотрудники силовых структур в Буйнакске взорвали три частных дома, принадлежащих подозреваемых в связях с боевиками, сообщили местные жители, однако в МВД подтвердили только один взрыв.
Утром в Махачкале у частного дома был обнаружен подозрительный предмет, который оказался мощной самодельной бомбой. Ее обезвредили взрывотехники, никто не пострадал. Подозрительный предмет был обнаружен в Махачкале на улице Тимирязева, 95, он находился на заборе возле калитки частного дома, принадлежащего местному пенсионеру. Взрывное устройство было собрано на основе промышленного детонатора. В качестве поражающего элемента использовался металлический бидон, при взрыве которого образуется множество осколков, мощность бомбы составляла примерно 2 кг в тротиловом эквиваленте.
Задержаны жители Буйнакска Камал Шагабутдинов и его сын Шамиль. По данным городской полиции, в их домовладении были обнаружены патроны. Боеприпасы были подброшены Камалу Шагабутдинову во время обыска, утверждает его невестка Айша.
В Махачкале на улице Амет-Хана Султана неизвестные взорвали автомобиль, принадлежащий высокопоставленному чиновнику. Пострадавших не было.
В Махачкале на улице Ирчи Казака недалеко от прокуратуры Ленинского района произошел взрыв. По предварительной информации, погибли двое подростков, еще два человека получили ранения. По данным представителя СК России, ранения пострадавших не опасны для жизни. Сотрудник Следственного комитета также опроверг информацию о смерти одного из пострадавших в результате взрыва.
В Буйнакске произошло столкновение между сотрудниками полиции и несколькими неизвестными. Трое полицейских погибли, двое ранены.
В городе Буйнакске ночью произошли взрывы, сообщили местные жители.
В Буйнакском районе силовики вступили в бой с членами незаконных вооруженных формирований.
Трое предполагаемых боевиков были убиты в ходе спецмероприятий, проводимых силовиками в Хивском районе. До того, в лесном массиве этого района был убит один возможный боевик.
В Махачкале обезврежено взрывное устройство мощностью 300 граммов в тротиловом эквиваленте, заявил представитель МВД Дагестана. Взрывное устройство было с дистанционным управлением. Никто не пострадал.
Взрывное устройство найдено рядом с мечетью в Буйнакске. Оно сработало при попытке его разминировать. Жертв нет, сообщил представитель МВД республики.
С 10.20 мск в селении Согратль Гунибского района Дагестана был введен режим контртеррористической операции (КТО). В ходе спецоперации в селении силовиками был заблокирован частный дом. По данным НАК, в ходе переговоров из дома удалось вывести двух женщин и ребенка. В 13.25 блокированные в доме предполагаемые боевики открыли огонь по силовикам, пояснили в ведомстве. К 17.30 мск от местных жителей поступила информация, что в доме находились и были убиты племянник главы администрации села Магомеда Гаджиомарова Сулейман Гаджиомаров и местный житель Гаджимурат Хабибов. НАК подтвердил информацию о личностях убитых. По данным силовиков, Гаджимурат Хабибов и Сулейман Гаджиамаров входили в т.н. "кадарскую" группу, Гаджимурат Хабибов находился в федеральном розыске.
В Кизилюртовском районе Дагестана найден тайник с боеприпасами, схемами расположения зданий ОВД и списками сотрудников полиции.
В Сулейман-Стальском районе на дороге во время проезда автомобиля начальника районного ОВД произошел взрыв. Пострадавших нет.
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Махачкале жителя поселка Семендер, предположительно оказывавшего пособническую помощь ранее арестованному члену НВФ.
Спецназ нашел шесть взрывных устройств в селе Гимры, где продолжается спецоперация по поиску боевиков, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
Заместитель руководителя комитета по лесному хозяйству Дагестана Сайгидгусейн Омаргаджиев застрелен в Махачкале. Нападавшие скрылись с места преступления. Однако камеры внешнего видеонаблюдения зафиксировали возможного убийцу. Источник в правоохранительных органах сообщил, что основной версией убийства чиновника является его служебная деятельность. Позже представитель дагестанского следственного управления Следственного комитета РФ заявил, что проверка по служебной линии будет вестись, однако основная версия убийства - личные неприязненные отношения, так как на своей должности Омаргаджиев работал всего год.
Ночью блокированные в Унцукульском районе боевики предприняли неудачную попытку прорваться через оцепление, утром спецоперация была возобновлена. Как уточнили в МВД, в районе проведения спецоперации введен режим КТО. Боевики отказались от переговоров, сообщил глава Гимров Алиасхаб Магомедов. По его словам, силовики полностью блокировали населенный пункт, но все желающие мирные граждане могут выйти из него.
При взрыве неустановленного взрывного устройства в Буйнакске, по данным полиции, погиб один и ранены трое силовиков.
В Буйнакске на территории бывшей войсковой части Министерства обороны России обнаружены трупы двух местных жителей, работавших здесь сторожами. У обоих мужчин на теле имеются огнестрельные ранения.
Местные жители заявили о боях около села Гимры в Унцукульском районе Дагестана, в правоохранительных органах эту информацию подтвердили. Женщинам и детям было рекомендовано покинуть селение Гимры. По данным силовиков, в ходе боестолкновения был убит предполагаемый член НВФ, еще один был ранен, также ранение средней тяжести получил один из бойцов спецназа. Вечером активная фаза спецоперации была приостановлена.
Утром в Буйнакске произошел взрыв легковой автомашины, находившийся в ней военнослужащий погиб. Самодельное взрывное устройство было установлено под днищем его автомобиля «Хондай-Элантра». Мощность взрыва составляет примерно 400 граммов тротила, установили следователи.
Два жителя Махачкалы - 28-летний Абдулла Ибрагимов и 33-летний Магомед Кадилов - не вернулись домой, их родственники обратились в прокуратуру и МВД республики.
Около 19.00 мск возле мобильного отряда МВД в Буйнакске сработало самодельное взрывное устройство. Жертв и пострадавших не было. Взрыв был квалифицирован правоохранителями как хулиганство.
О пропаже жительницы Махачкалы Зарина Макаева и жителя Кизилюрта Шамиля Галимова в полицию заявили их родственники.
Начальник городского абонентского отдела компании "Кавказрегионгаз" Юсуп Гаджиев убит в своей квартире в Хасавюрте. Один из предполагаемых нападавших был пойман.
Житель пригорода Хасавюрта поселка Олимпийский Рашидбек Шамсудинов пропал без вести. Родственники опасаются, что он похищен.
Амирхан Алдамов, пропавший без вести в декабре 2012 года, найден мертвым в Гумбетовском районе. На теле обнаружены следы насильственной смерти. Убитый был братом Магомедали Амирханова, задержанного по подозрению в организации теракта 28 августа 2012 года, в результате которого погиб шейх Саид Чиркейский.
Сотрудники силовых органов обнаружили на территории сельского поселения "Алакский" Ботлихского района закопанный тайник с медикаментами, литературой и продуктами питания. Кроме того, был найден и уничтожен гранатометный выстрел ВОГ-25.
В поселке Семендер заминирован автомобиль главы администрации поселка. Собака кинологической службы отреагировала на наличие взрывчатки, к месту обнаружения опасной находки выехали специалисты-взрывотехники.
В пригороде Махачкалы в поселке Семендер силовики продолжают спецоперацию. В результате перестрелки спецназа и боевиков, которая произошла вечером 21 марта, ранены как минимум шесть силовиков. По предварительным данным, всего за два дня спецоперации убиты пять боевиков.
Во время спецоперации в поселке Семендер один боец спецназа погиб, еще двое были ранены. Утром силовики обнаружили на месте спецоперации тела двух боевиков. Ранее сообщалось, что среди убитых в ходе спецоперации может быть лидер "гимринской" группировки боевиков Ибрагим Гаджидадаев, объявленный в розыск.
Позднее, разбирая завалы дома, бойцы спецназа встретили вооруженное сопротивление со стороны укрывшихся в подвале боевиков, начался бой.
В 23.40 в Буйнакске неизвестные обстреляли патруль ППС, один из сотрудников полиции ранен. Нападавшие скрылись. Позже стало известно, что пострадавших четверо. Один из гражданских, пострадавший при обстреле патрульного полицейского автомобиля в Буйнакске, находится в тяжелом состоянии, другой – в среднем, сообщил представитель следствия. По его словам, один из пострадавших полицейских ранен в ногу, у второго - осколочные раны и черепно-мозговая травма.
В 06.00 мск в пригороде Махачкалы поселке Семендер был введен режим КТО. По данным представителя оперативного штаба республики, силовики ведут поиски боевиков. Местные жители сообщали, что блокирован дом депутата Унцукульского районного собрания Магомедхабиба Магомедалиева. К 11.00 мск силовики разблокировали дом Магомедалиева и перешли к проверке другого домовладения, сообщил источник в силовых структурах города. Вечером спецназ начал штурм блокированного дома. Предполагаемые члены НВФ оказали сопротивление силовикам.
Сотрудники правоохранительных органов Дагестана обнаружили и уничтожили блиндаж, принадлежавший, по версии МВД, членам "кизлярской" группы боевиков.
Житель селения Кванада Цумадинского района Гаджи Магомедов сообщил о том, что населенный пункт был заблокирован силовиками, которые провели массовые обыски. В МВД Дагестана эту информацию не подтвердили.
Житель Хасавюртовского района был задержан по подозрению в пособничестве боевикам. Свою вину задержанный признал, сообщает главное управление МВД по СКФО.
В Буйнакском районе Дагестана у села Эрпели найдена сгоревшая машина с телами трех человек. По данным следствия, пассажирами автомобиля были братья Гаджибулаевы, а водителем - Абдулаев - все уроженцы Унцукульского района. Основной версией их смерти является взрыв бомбы, которую перевозили в машине.
Режим контртеррористической операции был введен в одном из жилых микрорайонов Каспийска. По данным правоохранительных органов это было сделано в рамках поиска боевика, однако пока он не найден.
В 14.00 мск в селении Эчеда и его окрестностях в Цумадинском районе Дагестана был введен режим контртеррористической операции. МВД республики сообщило о гибели в тот же день рядового полиции мобильного отряда отдельной специальной роты ППСП по Цумадинскому району Дагестана Маламагомеда Маллаева при исполнении служебного долга. Погибший участвовал в оперативно-поисковых мероприятий по задержанию боевиков. Как сообщают следователи, у него был похищен ручной пулемет и боеприпасы.
В результате нападения неизвестного в Буйнакске был убит народный целитель Магомедрасул Курбанов. Неизвестный пришел домой к нему под видом посетителя и несколько раз выстрелил в него из пистолета, после чего скрылся. Убитый был инвалидом и занимался изготовлением амулетов.
Утром в дачном обществе "Наука" в Махачкале, где проходила спецоперация, требованию силовиков сдаться подчинились двое местных жителей, в домовладении которых обнаружено большое количество боеприпасов - 7 цинковых упаковок с патронами калибра 7,62 мм по 700 штук в каждом. Во время спецоперации был объявлен режим КТО.
Вечером в Избербаше возле собственного дома был застрелен федеральный судья города Ахмед Раджабов. Основной версией посягательства на его жизнь следователи считают его служебную деятельность. 10 марта в следственных органах заявили об установлении подозреваемых в совершении преступления, однако их имена в интересах следствия пока не разглашаются. Известно, что один из подозреваемых – житель Избербаша, который был ранее осужден Раджабовым и отбывал наказание.
В селении Курах Курахского района Дагестана в частном доме было обнаружено тело 62-летней учительницы русского языка Фазины Ибрагимовой с ножевым ранением. Следствие рассматривает несколько версий мотивов убийства, среди которых связанная с профессиональной деятельностью и бытовая.
В Кизилюртовском районе мужчина открыл стрельбу по полицейским и был убит ответным огнем.
В лесном массиве на окраине станции "Байрам" в Хасавюртовском районе сотрудники правоохранительных органов обнаружили блиндаж с боеприпасами и самодельными взрывными устройствами.
На территории Дагестана зарегистрированы три случая обнаружения оружия и боеприпасов при досмотре автомобилей. По данным МВД, инциденты произошли в центре Махачкалы, а также в Советском и Каякентском районах республики. В общей сложности сотрудники правоохранительных органов изъяли пять гранат, 47 патронов, пистолет и тротиловую шашку.
В районе дагестанского села Мужукай Бабаюртовского района силовики обнаружили схрон боевиков с боеприпасами и материалами для изготовления самодельных взрывных устройств. По данным полиции, находка принадлежит находящемуся в федеральном розыске Рамазану Магомедову, 1987 года рождения
В двух районах Дагестана найдены тайник с боеприпасами и блиндаж боевиков. В местности Терекли-Мектеб, примерно в 1 километре от автодороги Кизляр сотрудники правоохранительных органов обнаружили схрон, предположительно принадлежавший убитому в ходе спецоперации в октябре 2011 года в селе Кретчево Наурского района Чечни Абдулле Салимгерееву.
В тот же день у села Эчеда был обнаружен замаскированный блиндаж на 3-4 человека с бойницами для ведения стрельбы. По данным МВД Дагестана, блиндаж принадлежал диверсионно-террористической группе "Эчединская" и был разрушен.
На проспекте Акушинского в Махачкале неизвестные обстреляли патруль ДПС и скрылись с места преступления, похитив автомобиль местного жителя. Жертв и пострадавших нет.
В селе Чонтаул Кизилюртовского района сотрудниками полиции выявлен местный житель, который, предположительно, является членом действующей в районе террористической группы, сообщает МВД.
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в Казбековском районе Дагестана схрон с боеприпасами, принадлежавший, по версии МВД, убитому в спецоперации 17 февраля Руслану Тембиеву
Сотрудники правоохранительных органов в ходе перестрелки в лесном массиве Хасавюртовского района убили троих подозреваемых в участии в незаконных военных формированиях.
Вечером в селе Бабаюрт Бабаюртовского района двое мужчин, зайдя в магазин по улице Пролетарская, принадлежащий местному предпринимателю, установили в нем взрывное устройство неустановленного образца. Они сообщили, что произойдет взрыв, и выбежали на улицу, после чего привели в действие бомбу. В результате взрыва жертв и пострадавших нет, помещение магазина частично разрушено. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества.
Жители пятиэтажного дома на проспекте Шамиля в Махачкале были эвакуированы из квартир в связи со спецоперацией силовиков. В заблокированном доме, по данным силовиков, находился предполагаемый убийца судьи Магомеда Магомедова, был введен режим КТО.
Взрыв на посту полиции при въезде в город Хасавюрт со стороны Махачкалы произошел около 5.00 мск во время осмотра полицейскими остановленного автомобиля "Лада Приора". По предварительным данным, водитель привел в действие взрывное устройство большой мощности. При взрыве трое сотрудников правоохранительных органов погибли, шестеро ранены, один пропал без вести. Позднее один из госпитализированных полицейских скончался в больнице, а на месте взрыва было обнаружено тело инспектора ДПС, ранее считавшегося пропавшим. Следственный комитет РФ квалифицировал произошедшее как теракт.
Днем в Хасавюртовском районе неподалеку от места взрыва произошло боестолкновение с группой боевиков, предположительно имеющих отношение к теракту. В министерстве внутренних дел республики заявили, что в ходе боя были убиты двое участников вооруженного подполья. Позднее сообщалось о трех убитых в ходе боя участниках группы. Затем в МВД уточнили, что в ходе боя были убиты четыре человека, в том числе предполагаемый организатор теракта на посту ДПС. После завершения активной фазы спецоперации МВД России проинформировало, что в ходе боя были убиты 7 человек: шесть предполагаемых участников вооруженного подполья и майор полиции.
Самодельное взрывное устройство сработало вечером в городе Буйнакск на пути следования автоколонны военнослужащих Минобороны РФ. Жертв и пострадавших нет, одна машина повреждена.
В Дербенте при подрыве автомобиля ранен бывший сотрудник местной полиции, пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу.
В Хасавюрте неизвестный обстрелял старшего лейтенанта полиции, пострадавший госпитализирован с тяжелыми ранениями.
Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что при спецоперации на границе Табасаранского и Дербентского районов убиты три предполагаемых боевика. По уточненным данным, убиты пять боевиков, сообщил источник в правоохранительных органах Дербентского района. По его словам, трое убитых предварительно опознаны как Милан Кавусов, Курбан Гусейнов, Шамиль Мирзаханов. В ОВД Дербентского района подтвердили гибель пяти человек, отметив, что личности их пока неизвестны.
Сотрудники силовых структур Дагестана обнаружили два схрона с различными боеприпасами и оружием в Каякентском и Кизлярском районах республики. Оба тайника были найдены в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках операции "Оружие".
Вечером в поселке Белиджи Дербентского района сержант полиции, вернувшись с женой из гостей домой, обнаружил убитыми своих сыновей 9 и 11 лет. У детей были колото-резанные раны. Источник в МВД Дагестана не исключил, что преступники мстили силовику из-за его профессиональной деятельности. Однако позже представитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Дагестану заявил корреспонденту "Кавказского узла", что основной версией убийства детей следствие считает разбой - у семьи из дома пропали деньги и драгоценности на общую сумму 300 тысяч рублей. Позже сообщили, что задержаны пять человек по подозрению в убийстве.
Вечером на границе Табасаранского и Дербентского районов был введен режим контртеррористической операции (КТО).
Режим контртеррористической операции (КТО) введен утром в селении Новый Костек Хасавюртовского района Дагестана, сообщили в республиканском Оперативном штабе.
В ночь на 6 февраля в окрестностях села Кадыркент Сергокалинского района Дагестана местный житель открыл стрельбу по силовиками и был убит ответным огнем. Жертв и пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов не было.
В районе торгового дома "Киргу" в Махачкале неизвестные обстреляли автомобиль полицейских. В результате нападения два сотрудника полиции получили ранения. В брошенной нападавшими машине сотрудники правоохранительных органов обнаружили СВУ, оружие и боеприпасы.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Советском районе Махачкалы полицейские задержали предполагаемого пособника членов незаконных вооруженных формирований.
В 00:30 мск в селе Сабнова Дербентского района неустановленные лица обстреляли дом местного жителя, а при осмотре домовладения на воротах был обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство. При обстреле обошлось без жертв, а домовладение было оцеплено полицейскими. Позже источник в правоохранительных органах заявил, что в домовладении, подвергшемся обстрелу, проживает знахарь Яшар Гасанов. Предмет, оставленный на воротах, оказался бомбой с часовым механизмом мощностью 2 кг тротила, ее благополучно разминировали саперы.
Самодельное взрывное устройство сработало рядом с машиной пограничника в то время, как он вышел из кафе. У машины - повреждено стекло, военнослужащий не пострадал.
В Хасавюртовском районе около 13.00 был обнаружен труп сотрудника полиции из Чеченской Республики.
О своем похищении в правоохранительные органы заявила жительница столицы Дагестана, подозреваемый был задержан.
Ночью в Дербенте неизвестными была взорвана автомашина сотрудника местной полиции. Сам полицейский не пострадал.
В селе Кадыркент Сергокалинского района Дагестана силовикам сдался раненный ими мужчина, угрожавший взорвать гранату.
Ночью в Буйнакске неустановленные лица обстреляли контрольно-пропускной пункт полиции, расположенный при въезде в город. Обошлось без пострадавших.
С сообщениями о пропаже Хадижат Гаджимурадовой 1992 года рождения и Арзулума Хасаймирзаева 1978 года рождения в полицию обратились их родственники.
Ночью в Буйнакске расстреляна местная жительница, работавшая официанткой в кафе.
В Дербенте произошли два взрыва - под автомобилем и в подъезде жилого дома. Пострадавших не было.
В Кайтагском районе взорвана машина, принадлежащая директору одной из школ Али Пашаеву, пострадавших в результате инцидента нет.
В 23:45 мск в селе Ингиши Гумбетовского района неизвестный открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и был убит в перестрелке. Жертв и пострадавших среди силовиков нет.
Неизвестные около полуночи напали на сотрудников полиции в Гумбетовском районе рядом с селением Тлярата. Наряд полиции остановил для проверки автомобиль. Двое сидевших в салоне мужчин открыли стрельбу и скрылись. Пострадавших среди сотрудников полиции нет.
В ночь на 23 января было совершено нападение на дом сотрудника полиции в селении Зубутли-Миатли Кизилюртовского района. В результате один человек погиб, еще один получил ранения. Нападавшие, по предварительным данным два-три человека, скрылись.
Вечером на дороге в село Чинар Дербентского района Дагестана у своей машины был найден убитым бухгалтер Дербентского завода игристых вин Алхас Исмаилов. Следствие не определилось с приоритетной версией преступления. Пока следователи рассматривают как личные неприязненные отношения, так и служебную деятельность погибшего.
В Хасавюртовском районе возле поворота на село Аксай в результате обстрела полицейского автомобиля один полицейский погиб и еще один получил ранения.
Специалисты Управления Федеральной службы безопасности по Дагестану обезвредили бомбу в центре Махачкалы, недалеко от дома замминистра внутренних дел республики Магомеда Магомедова.
18-летняя жительница Махачкалы была насильно посажена в машину неизвестными ночью. Об этом заявил в полицию очевидец. По "горячим следам" похитители были обнаружены, среди них оказались два полицейских. Девушка написала заявление о похищении, в отношении полицейских ведется служебная проверка.
Утром в селе Кироваул Кизилюртовского района неустановленные лица обстреляли служебный автомобиль полиции, в котором находились четверо силовиков. Никто из них не пострадал.
В поселке Новый Хушет в ходе спецоперации убит участник незаконных вооруженных формирований. По данным Следственного комитета, убитый боевик - член "кадарской бандгруппы" Умар Кадырагаев. Также в ходе спецоперации погиб сотрудник правоохранительных органов, еще двое получили ранения.
Родственники жителя селения Гулли Кайтагского района Вайсуркарани Айгубова заявили о его похищении.
В Каспийске в ходе перестрелки с полицейскими убит мужчина, открывший по ним огонь.
В лесном массиве Карабудахкентского района сотрудники силовых органов нашли замаскированный блиндаж с компонентами для изготовления самодельных взрывных устройств.
Житель села Акбулатюрт Хасавюртовского района задержан по подозрению в пособничестве боевикам. По данным правоохранительных органов, он обеспечивал автотранспортом члена НВФ, который ранее был арестован и находится под следствием.
Военнослужащий внутренних войск получил ранение в ходе боестолкновения в двух километрах от села Губден Карабудахкентского района.
О пропаже двух человек - жителя Махачкалы Манапа Магомедрасулова и Каспийска Шамиля Амирова – сообщили в правоохранительные органы 5 и 6 января их родственники.
Родственники Амирхана Амирханова заявили о том, что он был похищен силовиками. Амирхан Амирханов - брат Магомедали Амирханова, задержанного по подозрению в убийстве шейха Саида Ацаева (Чиркейского).
В селе Сергокала Сергокалинского района неизвестный несколько раз выстрелил из пистолета по личному автомобилю сотрудника полиции, после чего скрылся.
Двое сотрудников полиции получили осколочные ранения в Хасавюрте в результате взрыва СВУ.
Четверо неустановленных лиц сегодня ночью в городе Каспийск обстреляли четырех мужчин, которые с ранениями различной степени тяжести были госпитализированы.
Схрон с оружием был найден в ходе оперативных мероприятий в Казбековском районе. В результате его осмотра был изъят автомат АКМ, патроны к нему, дымовая шашка, а также туалетные принадлежности, продукты питания, медикаменты и прочее.
В Буйнакске обстреляна машина сотрудника Буйнакского ОВД Р. Гаджимурадова. Полицейский был госпитализирован с ранениями.
В селе Чонтаул Кизилютовского района неизвестный выстрелил в затылок местному жителю. Пострадавший скончался по дороге в больницу.
Два жителя села Новосельское Хасавюртовского района были задержаны по подозрению в пособничестве участникам незаконных вооруженных формирований.
Семь предполагаемых участников незаконных вооруженных формирований убиты в ходе спецоперации в Махачкале в доме по улице Казбекова. Шестеро из них опознаны: лидер "Кизилюртовской" группы Гаджимурад Долгатов, Шамиль Ахмедов, Арсен Курамагомедов, Каримула Омаров, Магомед Магомедов, Марсель Аликличев.
Силовики также блокировали частный дом в Кировском районе Махачкалы, заявили правозащитники в Дагестане. В правоохранительных органах подтвердили информацию о блокировании дома, но сообщили, что там спецоперация не проводилась.
В правоохранительные органы от местных жителей поступило три заявления о пропаже родственников. Пропавшими без вести значатся: Магомедали Омаров, 1990 года рождения (Буйнакск), Хадижат Магомедова, 1994 года рождения (село Муцалаул Хасавюртовского района) и Магомедзагир Магомаев, 1978 года рождения (село Хамзаюрт Бабаюртовского района).
Утром в селении Чонтаул Кизилюртовского района был введен режим контртеррористической операции (КТО). Силовики заблокировали жилой дом, где, согласно оперативной информации, засели члены незаконных вооруженных формирований. Переговоры с заблокированным в доме гражданами были безрезультатными - боевик открыл огонь и ответными мерами был убит, также была убита и девушка, находившаяся в доме, предположительно, его жена, и эта девушка тоже стреляла по силовикам, рассказал представитель МВД. Убитый опознал как житель Чечни Расул Кугаев, 1969 года рождения, сообщил источник в МВД Дагестана. В доме, где проходила спецоперация, найдены боеприпасы. Женщина опознана как жена убитого Кугиева Расият, 1985 года рождения.
В Махачкале в здании, где располагается офис отделения партии "Яблоко", рабочие обнаружили подозрительный предмет. Выехавшие на место специалисты обезвредили самодельную бомбу. Вместе с тем полиция задержала лидера дагестанского отделения "Яблока" Артура Бабаева, позже его выпустили на свободу после установления личности.
В пригороде Махачкалы поселке Шамхал похищен местный житель Абдурахман Абакаров, неизвестные люди его затащили в машину и увезли в неизвестном направлении, сообщили очевидцы. Позже выяснилось, что считавшийся похищенным Абакаров находился в центре по борьбе с экстремизмом, куда он был доставлен для допроса. Сейчас Абакаров отпущен на свободу.
В Хасавюрте сотрудники силовых органов задержали местного жителя, который, по их данным, оказывал помощь членам незаконных вооруженных формирований.
В 4.00 в 150 метрах от села Чонтаул Кизилюртовского района при проезде автомашин полиции произошел взрыв бомбы. Сразу после этого неизвестные открыли огонь. Пять сотрудников полиции получили ранения. У всех раненных легкие касательные ранения рук и ног, по оценкам врачей, жизням полицейских ничто не угрожает.
Около 21.00 в Махачкале на проспекте Акушинского неизвестные напали на наряд правоохранителей, в результате чего возникла перестрелка. Были убиты трое боевиков, сообщает Министерство внутренних дел России. Согласно уточненной впоследствии информации Следственного комитета России, был убит только один боевик, а в его автомобиле полицейские нашли автомат и боеприпасы.
Об исчезновении 42-летнего жителя Махачкалы Гаджи Ахмедова, отца пятерых малолетних детей, заявила его супруга Патимат Ахмедова. Женщина не может установить местонахождение мужа с 11 декабря и не исключает, что его могли похитить.
В селе Леваши Левашинского района обезврежена самодельная бомба, которая была заложена под автомобиль сотрудника местной энергокомпании, никто не пострадал. Мощность бомбы составляла 2-2,5 килограмма в тротиловом эквиваленте.
НАК РФ сообщил, что 8 декабря в Дагестане во время спецоперации задержаны Шихмирза Лабазанов, Магомедали Амирханов и Магомед Гаджиев, которые входили в "гимринскую" группу боевиков и причастны к подрыву смертницы 28 августа в доме шейха в селе Чиркей Буйнакского района. Задержанных подозреваемых в организации теракта против шейха Саида Афанди проверяют на причастность к покушению на следователя Нурлана Ашурбекова, который расследовал теракт в отношении священнослужителя. Все трое арестованы, спецоперация в Унцукульском районе продолжается.
Двое местных жителей были ранены после обстрела автомобиля в Хасавюрте. Один из них умер в больнице.
В поселке Новые Тарки на окраине Махачкалы четверо неизвестных расстреляли офицера управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Дагестану Хизри Джабатырова, сообщил представитель пресс-службы МВД по региону.
В 06:30 ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Хасавюртском районе Дагестана полицейские задержали предполагаемого пособника членов незаконных вооруженных формирований.
Автомобиль главы села Карамахи Буйнакского района был обстрелян неизвестными из автомата, при обстреле он погиб.
В 15.00 на автодороге "Кавказ" недалеко от Махачкалы в автомобиле были обнаружены тела двух человек, которые погибли от множественных огнестрельных ранений. Убитыми оказались действующий глава муниципального образования "Селение Карамахи" Абакар Сулебанов и его двоюродной племянник Джабраил Сулебанов, занимавший должность личного шофера и телохранителя главы села.
В Хасавюртовском районе Дагестана на железнодорожном пути был обнаружен предмет, который оказался самодельным взрывным устройством. Почти на 4 часа движение поездов было остановлено.
Четверо неустановленных лиц вечером совершили вооруженное ограбление автобуса, ехавшего по маршруту "Махачкала - Санкт-Петербург", и забрали восемь миллионов рублей, после чего скрылись.
В Махачкале возле входа в магазин "Монарх" был обнаружен пакет, в котором оказалось взрывное устройство. Согласно уточненным данным, пакет с самодельным взрывным устройством находился на ручке ворот домовладения, принадлежащего 46-летнему индивидуальному предпринимателю. Бомба обезврежена. Она была радиоуправляемой и имела в себе поражающие элементы.
Житель Хасавюрта был доставлен в местную больницу с ранением после конфликта с находившимся вне службы полицейским.
Двое полицейских были госпитализированы из-за взрыва гранаты, которую ночью бросил в них неизвестный из окна гостиницы.
Минувшей ночью в дежурную часть Советского районного отдела внутренних дел Махачкалы обратился управляющий одного из коммерческих банков Дербента с сообщением об ограблении. По его словам, злоумышленник проник в здание банка, спилил "болгаркой" дверь сейфа и похитил 6 млн 800 тысяч рублей. Название банка в интересах потерпевшего не сообщается.
В ходе прошедшей в поселке Семендер Кировского района Махачкалы спецоперации были убиты члены "гимринской" бандгруппы Омаргаджи Ибрагимов и Кулду Кулдуев, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Подозреваемый в убийстве охранника "Связьбанка" Ислам Дибиров, которое было совершено 23 ноября в Махачкале, явился с повинной в следственное управление СК по Дагестану.
В Цумадинском районе Дагестана сотрудники силовых органов обнаружили и уничтожили замаскированный блиндаж боевиков со следами их пребывания. В Цунтинском районе в этот же день в лесу был обнаружен и уничтожен выстрел к ручному противотанковому гранатомету.
Ночью 28 ноября при попытке проведения обысковых мероприятий в квартире жителя Махачкала Шамиля Гасанова он начал стрелять в сотрудников правоохранительных органов и был убит ответным огнем, сообщает МВД Дагестана. Однако ранее дагестанский адвокат Махач Гочучалиев сообщил о противоправных действиях со стороны сотрудников правоохранительных органов, которые задержали Шамиля Гасанова, приходящегося ему племянником и работающего хирургом в Махачкале, а также об обыске в его квартире. Очевидцы заявляли о стрельбе, которую было слышно во время обыска. Адвокат коллегии "Кавказ" Гаджимурад Измаилов заявлял, что действия силовиков при проведении обыска были незаконными, а ему самому неизвестно, в чем подозревался его подзащитный. Адвокат обратился с жалобой в прокуратуру Дагестана на незаконные действия правоохранительных органов. Родственники Гасанова сообщили, что не верят в версию силовиков, согласно которой Шамиль Гасанов был убит ответным огнем, и считают, что все произошедшее в его квартире могло быть инсценировкой.
В тот же день был задержан врач второй городской больницы Махачкалы Марат Гунашев, впоследствии он был арестован как подозреваемый в причастности к убийству в 2010 году начальника махачкалинского УВД. Родственники Гунашева заявляют об обыске в его доме, адвокат уверен в невиновности своего подзащитного и сообщает о недопуске к нему. Официальные представители правоохранительных структур Дагестана утверждают, что не располагают информацией относительно Гунашева.
Вечером в селе Чонтаул Кизилюртовского района Дагестана неустановленные лица проникли через забор во двор дома местного жителя и обстреляли домовладение и помещение летней кухни, ранив хозяина. Брат раненого, сотрудник полиции, открывал ответный огонь.
Бывший управляющий Махачкалинским филиалом ООО "Коммерческий банк "Континенталь" Залимхан Мамаев найден в ночь на 27 ноября застреленным в своем рабочем кабинете. По предварительным данным СКР, произошедшее является суицидом.
Два жителя Хасавюрта, подозреваемые в пособничестве членам незаконных вооруженных формирований, склонены к явке с повинной.
В Дагестане на автодороге "Буйнакск – Махачкала" возле кафе "Перевал" было обнаружено взрывное устройство мощностью 4 килограмма в тротиловом эквиваленте, бомба обезврежена саперами.
В ночь на 26 ноября похищенный 24 ноября мужчина был освобожден преступниками и отпущен возле кафе на 782 км федеральной автодороги "Кавказ" около села Комсомольское Кизилюртовского района. Оттуда на попутных автомашинах мужчина добрался до дома, говорится в сообщении на сайте МВД Дагестана.
Водитель и пассажир принадлежавшего автошколе «КАМАЗа» погибли при обстреле в Кизилюртовском районе Дагестана. Следствие считает, что нападавшие перепутали гражданский автомобиль с военным.
52-летний мужчина был похищен вооруженными автоматическим оружием неизвестными в масках вечером из своего дома. Правоохранителями по этому факту было возбуждено уголовное дело по статье по ст.126 (похищение человека) УК РФ.
Инцидент, в ходе которого было применено огнестрельное оружие, произошел недалеко от пограничного пропускного пункта "Тагиркент - Казмаляр" на российско-азербайджанской границе. По предварительным данным, в скандале участвовали местные таксисты. Сразу после конфликта сообщалось о двух погибших и двоих раненых. Позже стало известно, что в конфликте участвовало не менее 20 человек, пострадали трое и двое погибли. При этом среди пострадавших оказался сотрудник полиции.
Родственники жителя селения Губден Карабудахкентского района Абубакара Удзиева утверждают, что он был задержан 20 ноября силовиками в ходе спецоперации, однако в настоящее время не могут установить его местонахождение. Следователи заявили родным Удзиева, что он скрылся после задержания. В правоохранительных органах говорят, что ничего не знают о местонахождении Удзиева.
Убитый в ходе спецоперации в Махачкале опознан предварительно как активный участник незаконных военных формирований Саид Хиясов.
Военнослужащий-контрактник Джамалов и его 16-летний двоюродный брат Антилов расстреляны неизвестными в Буйнакске.
Жители Дагестана сообщили о блокаде силовиками села Гимры, в МВД эту информацию не подтвердили.
Подозреваемый в участии в незаконных вооруженных формированиях убит в селении Баташюрт Хасавюртовского района. Убитый опознан как Артур Бекмурзаев. По оперативным данным, он попал в НВФ недавно, на его счету посягательства на жизни сотрудников полиции и разбойные нападения.
В пустующем здании банка в поселке Шамилькала Унцукульского района произошли два взрыва. В результате взрывов погибли три человека, еще один был ранен. Взорванные самодельные устройства были радиоуправляемыми. Мощность первой бомбы составила 500 граммов в тротиловом эквиваленте, второй - примерно 4 кг тротила. На одном из поддерживающих вооруженное подполье сайтов взрывы были названы "успешной диверсией".
Жителя Дербента Алаудина Асланова 21 ноября пытались похитить неизвестные вооруженные люди. В дежурной части ОВД Дербента заявили, что ничего не знают об инциденте.
Утром в селе Губден сотрудники силовых структур блокировали в частном доме предполагаемых боевиков. В ходе возникшей перестрелки погиб сотрудник ОМОН "Зубр" капитан полиции Владимир Золотухин. Его коллега получил ранение предплечья, он госпитализирован. Также в спецоперации был убит 43-летний житель села Таймас Таймасов. По данным правоохранителей, он находился в федеральном розыске и являлся лидером "губденской" диверсионно-террористической группы. Неофициальные информированные источники сообщают, что хозяин блокированного дома сначала сдался, а потом скрылся от правоохранителей.
Сотрудники полиции в Кайтагском районе Дагестана обнаружили закопанный в землю схрон с боеприпасами, а в Унцукульском районе – летнюю стоянку боевиков.
В Махачкале обезврежено самодельное взрывное устройство, которое было прикреплено к двери квартиры, где проживает предприниматель.
В полицию города Хасавюрт вечером 19 ноября явился с повинной местный житель, который рассказал, что оказывал пособничество участнику НВФ Микаилу Акавову, который был убит в ходе спецоперации 28 октября.
В Махачкале было совершено разбойное нападение на АЗС. По данным МВД, двое нападавших ворвались в операторскую комнату автозаправки, украли 147 тысяч рублей и скрылись. Пострадавших нет.
Мужчина, который подозревается в стрельбе на стадионе в Махачкале во время игры ФК «Анжи» и «Ростова», был задержан сотрудниками полиции вечером 18 ноября.
В Хасавюрте неизвестным была обстреляна машина сотрудника ГИБДД. Никто не пострадал.
Утром о блокировании частного дома в поселке Восточный под Хасавюртом сообщили силовики, по их данным, здесь находились предполагаемые боевики. Был введен режим контртеррористической операции (КТО). Блокированным было предложено сложить оружие и сдаться властям, однако в ответ они открыли стрельбу по сотрудникам спецназа. Силовики штурмом взяли дом, были убиты двое человек. Недалеко от селения Темираул Хасавюртовского района двое подозреваемых в участии НВФ, передвигавшиеся в автомобиле "Лада Калина" открыли огонь по полицейским, когда те пытались остановить машину для проверки документов. Ответным огнем силовиков они были убиты. По данным НАК, в числе убитых в спецоперации был предполагаемый лидер "хасавюртовской" группировки Артур Шапиулаев.
Около 500 жителей селения Гимры перекрыли движение на Гимринском мосту в Унцукульском районе Дагестана. Участники акции протестуют против задержания их земляков. Как рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель района, трое гимринцев были задержаны 15 ноября в аэропорту "Уйташ" в столице Дагестана.
О преследованиях со стороны правоохранительных органов Дагестана заявил житель поселка Комсомольский Кизлярского района Артур Бабаков, подозреваемый в незаконном хранении оружия.
В лесном массиве на проселочной дороге, ведущей в село Бурдеки Сергокалинского района Дагестана, сотрудники полиции обнаружили закопанное в землю самодельное взрывное устройство мощностью 10-15 кг тротила. Оно было уничтожено на месте.
В Буйнакске неизвестные ранили исполняющего обязанности заместителя командира бригады Министерства обороны России по воспитательной работе. Офицер с тяжелыми ранениями госпитализирован.
Сотрудник Управления Федеральной службы безопасности России по Дагестану убит в Хасавюрте. По данным МВД, убитый стал жертвой грабителей, преступники угнали его машину и завладели денежными средствами. Возбуждено уголовное дело по статьям 105 (убийство) и 162 (разбой) УК РФ.
Двое жителей Дагестана, в том числе один подросток, пропали без вести, заявили в правоохранительные органы их родственники.
В Кизилюрте неизвестными расстрелян житель села Комсомольское Гаджи Абидов. От полученных многочисленных ранений 45-летний мужчина скончался на месте.
Вечером в Советском районе Махачкалы был убит гражданин Азербайджана. Неустановленный мужчина, ехавший в качестве пассажира в автомобиле "Лада-Калина", из огнестрельного оружия неустановленного образца выстрелил в водителя, который от полученных ранений в голову скончался на месте.
Вечером в селе Хаджалмахи Левашинского района был расстрелян имам местной мечети Гаджи Алиев. СК Дагестана не исключает убийства Алиева из-за религиозной деятельности.
В Цумадинском районе, в лесном массиве около села Кванада, оперативники обнаружили схрон с боеприпасами. По данным оперативников, схрон принадлежит членам "кванадинской" группировки, он уничтожен путем подрыва.
В Дагестане похищен житель селения Советское Магарамкентского района Тимур Миримов, сообщают его родители. По их словам, похитители были в масках, они вытащили Тимура из дома и увезли в неизвестном направлении.
В Буйнакске в результате обстрела автомобиля представителей вооруженных сил один человек погиб, еще один был ранен. Погибшим оказался 42-летний военнослужащий, его спутник госпитализирован. Стрелявшие находились в автомобиле местного жителя, которым завладели, угрожая ему оружием, сообщает МВД Дагестана.
В Хасавюрте силовики блокировали дом, где, по их данным, находились двое боевиков – Рамазан Нурлаев и Вадим Кадымов. В ходе переговоров из дома удалось вывести находившихся там детей. Оставшиеся в помещении отказались сдаться и открыли огонь. В городе был введен режим контртеррористической операции. В ходе штурма сотрудники силовых структур республики убили двух мужчин, оказывавших им сопротивление. Вместе с ними была убита и женщина, отказавшаяся сдаться, заявил представитель Следственного комитета России по Дагестану.
Задержанный с оружием и боеприпасами житель села Большая Задоевка Кизлярского района был организатором вооруженной группы, сообщает МВД по Дагестану.
В лесном массиве в Дербентском районе сотрудники полиции обнаружили закопанную в землю пластиковую бочку, в которой находилось самодельное взрывное устройство. Информация о схроне была получена от следственно-арестованного жителя села Геджух Дербентского района. Бомба была уничтожена.
В Кизляре и Кизлярском районе полицейские 4 и 5 ноября задержали восемь местных жителей с оружием и боеприпасами.
Двое местных жителей 1992 года рождения были задержаны в Хасавюрте 5 ноября. Еще одного гражданина 1994 года рождения полицейские задержали в поселке Северный Хасавюрта. Все трое подозреваются в пособничестве боевикам, входившим в "хасавюртовскую" диверсионно-террористическую группу Микаила Акавова и Али Гаджиева, убитым в ходе спецоперации в Хасавюрте 28 октября.
В Махачкале было совершено вооруженное нападение на начальника экспертно-криминалистического отдела Кировского района ОВД Махачкалы Валерия Айдаева, от полученных ран подполковник умер по дороге в больницу. Были задержаны подозреваемые в его убийстве.
Вечером в Буйнакске на пересечении улиц Чайковского и Шихсаидова во время следования автомобиля ВАЗ-2107 под управлением 41-летнего сотрудника полиции было приведено в действие безоболочное самодельное взрывное устройство неустановленного образца, установленное под днищем машины. В результате взрыва под автомобилем сотрудника полиции в Буйнакске полицейский был госпитализирован в больницу с отрывом обеих конечностей, мощность взрыва составила 100 граммов тротила.
Неподалеку от села Тинит Табасаранского района произошла перестрелка между полицейскими и предполагаемым боевиком. Полицейские, дежурившие на участке автодороги близ села Тинит, остановили для проверки документов автомашину "ВАЗ-21014", ее водитель открыл огонь по силовикам и был убит в перестрелке. По данным СК России по Дагестану, убитый был опознан как житель села Куштиль Хивского района республики Мурадхан Мурадханов. При нем были найдены оружие и боеприпасы.
В Табасаранском районе началась крупномасштабная спецоперация. Был убит предполагаемый боевик после того, как кинул в силовиков гранату.
Утром в Дербенте совершено тройное убийство. Имам местной мечети Калимулла Ибрагимов, его отец и брат были застрелены неизвестными, когда шли в мечеть на утренний намаз.
В микрорайоне "Юго-Западный" города Хасавюрта с ночи 27 октября спецназ УФСБ и МВД по Дагестану заблокировал дом. Один из заблокированных сдался властям в ходе спецоперации, двое предполагаемых боевиков отказались выйти и были убиты в ходе штурма. Ими оказались находящийся в розыске 21-летний Микаил Акавов, уроженец села Бабаюрт, и активный пособник боевикам, согласно данным силовиков, 20-летний Гаджиев Али, уроженец Хасавюрта. Во время спецоперации в Хасавюрте ранены пятеро полицейских.
В Дагестане трое местных жителей, по информации их родных, пропали без вести 22 и 23 октября. Житель Новошахтинска заявил в полицию об исчезновении два года назад своего брата, проживавшего в Кайтагском районе Дагестана.
Около 23.00 в Дербенте у магазина неподалеку от здания РОВД произошел взрыв. Предположительно, в действие было приведено самодельное взрывное устройство. Никто не пострадал.
Неизвестные обстреляли экипаж ППС, один из нападавших убит, двое скрылись. Никто из силовиков не пострадал. Личность убитого в перестрелке установлена, им оказался 24-летний житель Махачкалы Магомед Гасминов.
В Махачкале в перестрелке с силовиками убит член махачкалинской диверсионно-террористической группы, ранее осужденный за участие в НВФ Бексултан Хиясов.
О пропаже родственников заявили двое жителей республики. По словам жителя села Хебда Шамильского района Гусена Гусейнова, 18 октября пропал его брат Иса Гусейнов. Как рассказала жительница Махачкалы Джанета Бачиева, 16 октября ушел из дома и не вернулся её брат Ахмед Абдуллаев
В Махачкале местный житель Магомед Раджабов с заявлением о похищении сына. По его словам, четверо вооруженных неустановленных лиц в масках на двух автомашинах насильно посадили в одну из них его сына Раджабова Ислама, 1981 года рождения, и скрылись.
В Буйнакском районе двое неизвестных совершили вооруженное нападение на находящихся в дозоре военнослужащих. В завязавшейся перестрелке нападавшие были убиты. Позднее они были опознаны как житель Буйнакска Мурад Магомедрасулов и уроженец Цумадинского района Абдулла Абдулкеримов.
Временно исполняющий обязанности главы отдела по особо важным делам следственного управления Следственного комитета по Дагестану ранен неизвестными в Каспийске.
В Хасавюрте совершено покушение на мэра города Сайгидпаши Умаханова посредством срабатывания взрывного устройства. Жертв и пострадавших нет.
В Дагестане в селении Каякент силовики блокировали мечеть, сообщил очевидец.
Утром в селе Эндирей Хасавюртовского района в частном доме был заблокирован 22-летний предполагаемый член незаконных вооруженных формирований. Для переговоров с заблокированным мужчиной были привлечены его родители, и он сначала согласился на добровольную сдачу, но затем неожиданно открыл огонь из автоматического оружия. В результате легкое ранение руки получил сотрудник МВД. В ходе спецоперации мужчина был убит, им оказался Халимбек Халимбеков, 1990 года рождения.
В Махачкале произошло похищение двух молодых людей. Как сообщают очевидцы и правозащитники, порядка десяти человек в масках насильно затолкали парней в машину и увезли в неизвестном направлении.
Курбан Салихов из Дербента сообщил, что 20 сентября вечером ушла из дома и не вернулась его дочь Аксана Салихова 1990 года рождения. Рамазан Магомедов, проживающий в селении Ачи Карабудахкентского района сообщил в полицию, что 6 октября ушла из дома и не вернулась его сестра Написат Рамазанова 1976 года рождения.
В селе Хазар Дербентского района в результате подрыва автомобиля погиб предприниматель. Следствие рассматривает предпринимательскую деятельность в качестве основной версии убийства бизнесмена.
С заявлениями об исчезновении своих близких в полицию обратились два человека.
Трое боевиков убиты в ходе спецоперации на окраине села Эндирей Хасавюртовского района, ранения различной степени тяжести получили четверо военнослужащих ВВ МВД России, сообщает МВД по Дагестану.
Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий в 00.20 в районе кладбища у села Эндирей был убит мужчина, оказавший вооруженное сопротивление силовикам.
Режим контртеррористической операции объявлен с 5.00 на территории Кумторкалинского района, примыкающего к Махачкале.
Два взрыва произошли в Махачкале утром с интервалом в пять минут. По данным дагестанского МВД, взрывы не были терактами, а по данным источника в правоохранительных органах, это были авиаудары по группе боевиков в окрестностях города.
В полицию Дагестана обратилась жительница Рутульского района с заявлением о безвестном исчезновении своей дочери Раситы Саркаровой 1993 года рождения.
В Махачкале во время проверки автомобиля по полицейским был открыт огонь. В ходе перестрелки трое находившихся в салоне машины были убиты. По данным МВД, двое из них находились в розыске за убийства сотрудников правоохранительных органов. Третий из застреленных был водителем такси.
Стало известно об исчезновении с 6 октября главы Цатаниха Шамиля Сайпулаева.
В Табасаранском районе Дагестана сотрудники правоохранительных органов обнаружили металлическую бочку емкостью примерно 50 литров, сверху залитую монтажной пеной, с выведенными наружу проводами, предположительно это СВУ. Бомба обезврежена, мощность самодельного взрывного устройства составила 40 кг в тротиловом эквиваленте.
Житель Акушинского района обратился в полицию с заявлением о безвестном исчезновении его дочери.
Неизвестные утром из гранатомета и автомата обстреляли контрольно-заградительный пост полиции в Дагестане. Никто не пострадал.
Сегодня ночью в селе Тарумовка Тарумовского района неизвестный бросил взрывное устройство во двор дома сотрудника следственных органов. Мощность устройства была небольшой, в результате взрыва никто не пострадал.
В Буйнакске в результате спецоперации в одном из многоквартирных домов оказались заблокированы предполагаемые боевики в количестве, вероятно, трех человек. Ближе к полудню стало известно, что три участника незаконных вооруженных формирований были убиты при оказании вооруженного сопротивления в Буйнакске. Ими оказались жители Буйнакска Расул Черкесов, Раджап Касумов и Гибадулла Валиюлаев, которые, по данным силовиков, планировали теракты и покушения.
В полицию Дагестана поступили два заявления, в которых сообщается о похищении из детдома в Избербаше мальчика и исчезновении девушки-подростка в поселке Ленинкент Махачкалы.
В Дербенте на улице Буйнакского под автомобилем полицейского сработало взрывное устройство. Правоохранитель получил ранение, он госпитализирован с контузией. Бомба имела в себе поражающие элементы. При взрыве пострадал еще один человек - подходивший к автомобилю мужчина, он с ожогами доставлен в больницу.
Четыре предполагаемых боевика убиты силовиками в ходе спецоперации в Буйнакском районе. Среди них, по данным правоохранительных органов, бывший милиционер и пособников боевиков.
Возле здания синагоги в Дербенте в ночь на 4 октября произошел взрыв, обошлось без пострадавших.
В полицию с заявлениями об исчезновении своих близких обратились четыре жителя Дагестана.
В Буйнакске неизвестный бросил гранату в окно здания отдела полиции по противодействию коррупции. Ранения получили двое сотрудников полиции.
В дежурную часть по Дербентскому району Дагестана позвонил житель Краснодарского края Девран Загиров и сообщил об исчезновении своего сына по пути в Дагестан.
Утром в Чонтауле силовики блокировали группу предполагаемых боевиков и их пособников численностью от пяти до восьми человек. Также сообщалось, что с блокированными ведутся переговоры о сдаче оружия без боя, и о гибели одного из них. После того, как люди в частном домовладении отказались от переговоров, сотрудники спецслужб начали штурм дома. Позже силовики сообщили, что в ходе спецоперации убиты два предполагаемых боевика. Один из убитых опознан как участник "кизилюртовской" группировки Гамзат Исмаилов, сообщает НАК. Второй познан как житель Кизилюрта Башир Алисултанов, 1984 года рождения.
Вечером 29 сентября в поле в 35 километрах от от села Кунбатар Ногайского района было найдено тело пастуха с огнестрельными ранениями. Версия убийства пастуха в Ногайском районе Дагестана боевиками не рассматривается в качестве приоритетной. Основная версия убийства - неприязненные отношения, заявил сотрудник пресс-службы Следственного комитета (СК) России по Дагестану.
В селении Бурдеки Сергокалинскоко района в ночь на 28 сентября в перестрелке убит и уже предварительно опознан член незаконного бандформирования, сообщает МВД. По данным НАК, убитый опознан как опознан как Гасанбег Исламов. Он являлся последним членом сергокалинской вооруженной группы.
В полицию поступили два обращения жителей Махачкалы и Хивского района о безвестном исчезновении их родных - Зеледина Широинбалаева, 1961 года рождения и Эсмиры Гюльмагомедовой, 1992 года рождения.
Вечером в селе Куштил Хивского района Дагестана была расстреляна 51-летняя женщина, работавшая продавцом в коммерческом магазине, сообщает МВД республики. По другим данным, она является собственницей магазина. В качестве приоритетной версии убийства женщины следствие рассматривает нападение членов незаконного вооруженного формирования (НВФ). В принадлежащем убитой магазине продавалось спиртное.
В дежурную часть УМВД РФ по городу Махачкала с явкой с повинной обратилась жительница Кизлярского района, сообщившая о том, что оказывала пособническую помощь членам диверсионно-террористической группе «Кизлярская» под руководством Рустама Гасанова, сообщает МВД Дагестана.
В Дербенте сработало взрывное устройство. Жертв и пострадавших нет, проинформировали в МВД Дагестана. Взрыв расценен в правоохранительных органах как хулиганство.
В городе Хасавюрте вечером был расстрелян преподаватель психологии Султанахмед Шагаев, работавший в педагогическом колледже. Мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание.
Жительница села Хасанай Бабаюртовского района сообщила об исчезновении дочери Салихат Арабовой 17 сентября.
В результате обстрела автомобиля в Кумторкалинском районе Дагестана погиб бизнесмен. Кроме того, по данным различных источников, от одного до двух человек были ранены.
Вблизи села Шаумян Кизлярского района проходят оперативные мероприятия по поиску боевиков.
Пять жителей республики обратились в правоохранительные органы республики 21 и 22 сентября с заявлением о пропаже своих родственников.
Житель села Каякент Каякентского района был задержан по подозрению в пособничеству боевикам, еще один предполагаемый пособник боевиков явился с повинной.
В Кизилюртовском районе четверо вооруженных неустановленных лиц захватили автомобиль местного жителя, на котором обстреляли полицейских. В результате один из сотрудников полиции был ранен.
В Хасавюрте представители силовых органов убили мужчину, который при попытке проверки его документов открыл по ним огонь. Предварительно убитый опознан как Хасаймирзаев Камалутдин, 1988 года рождения. Этот человек, по данным силовиков, является членом диверсионно-террористической группы «Хасавюртовская» и находится в федеральном розыске.
Вечером в микрорайоне "Дружба" города Буйнакска неустановленным лицом был убит рядовой контрактной службы Тимурлан Арслангереев, 1986 года рождения.
Жительница Махачкалы Айшат Алиева заявила, что не может узнать местонахождение ее мужа Узаира Алиева, которого 16 сентября задержали сотрудники ОВД Кизляра.
В селе Губден Карабудахкентского района ночью был убит местный предприниматель. На месте происшествия обнаружено 38 гильз.
в дагестанском селении Бабаюрт обстрелян магазин. По данным полиции, жертв и пострадавших нет. Саперы обезвредили бомбу, оставленную неизвестными у этого магазина, ее мощность составила пять килограммов в тротиловом эквиваленте.
В отдел МВД России по городу Каспийску поступило заявление от местного жителя Алисмата Мехтиева о том, что его 29-летний сын Самир Алисматович Мехтиев 11 сентября в 20:00 ушел из дома и не вернулся.
Подозреваемый в участии в незаконных вооруженных формированиях задержан силовиками на окраине села Чумли Кайтагского района. У предполагаемого боевика изъята граната.
Поздно ночью неизвестные обстреляли в городе Хасавюрт продуктовый магазин. Жертв и пострадавших нет.
На месте спецоперации, в подвале дома в селении Хутра в Цунтинском районе Дагестана, в котором укрывались предполагаемые боевики, найдено большое количество оружия, боеприпасов и взрывных устройств.
В Дербенте вечером неизвестные расстреляли предпринимателя Феруза Агаева и скрылись.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был найден похищенный 13 сентября полицейский.
В Чародинском районе неизвестные вооруженные люди в масках и камуфлированной форме пытались остановить машину с деньгами, предназначенными для выплаты пенсий.
В Хасавюртовском и Цумадинском районах Дагестана сотрудники силовых органов обнаружили и уничтожили два блиндажа, принадлежащие членам незаконных вооруженных формирований. В Новолакском районе найден схрон с оружием и боеприпасами.
В 21.30 на втором километре дороги Хасавюрт - Бабаюрт в придорожном кафе группа неизвестных вооруженных граждан похитила сотрудника полиции. Они также завладели его автомобилем «Лада-Приора».
Ночью в Хасавюртовском районе сотрудники силовых органов склонили к явке с повинной местного жителя, который, по их данным, оказывал содействие убитым членам диверсионно-террористической группы "Хасавюртовская".
Утром в Избербаше был застрелен предприниматель, владелец автомагазина.
Утром в Хасавюртовском районе один полицейский убит, двое получили ранения, по предварительным данным, в результате обстрела наряда ДПС неизвестными.
Утром источник в правоохранительных органах сообщил, что среди блокированных в селе Балахани находится активный участник местной диверсионно-террористической группы, а местные жители сообщили корреспонденту "Кавказского узла" о четырех погибших в ходе спецоперации – одного силовика и трех блокированных в доме. Однако позже представитель Оперативного штаба в Дагестане опроверг информацию о спецоперации и блокирования боевиков в селе Балахани, сообщив, что силовики прочесывают лесной массив в Унцукульском районе Дагестана в поисках боевиков, с которыми вступили в боестолкновение накануне вечером.
В Кизлярском районе сотрудники правоохранительных органов заблокировали группу боевиков, в ходе боестолкновения один военнослужащий ранен, один боевик убит, сообщили в МВД РФ. В районе спецоперации введен режим КТО.
Местные жители сообщили о проведении спецоперации в районе села Новосаситли в Дагестане.
Трое участников вооруженного подполья заблокированы в одном из частных домовладений Унцукульского района Дагестана, ранен один из бойцов спецназа.
Схрон с взрывчаткой обнаружен в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Каспийске.
В Хасавюртовском районе вечером сотрудники силовых органов обнаружили и уничтожили блиндаж с боеприпасами, принадлежащий находящемуся в федеральном розыске местному жителю.
Четыре жителя Хасавюрта 9 сентября пришли с явкой с повинной в полицию и признались в участии в незаконном военном формировании, еще один дагестанец сознался в пособничестве боевикам, еще один был задержан по подозрению в пособничестве.
В 1.30 взрывотехники ОМОН МВД обезвредили взрывное устройство, оставленное неизвестными в гастрономе дачного общества "Наука". В 1.40 полицейские, которые стояли в оцеплении вокруг гастронома, попытались остановить и направить в объезд автомобиль ВАЗ-2112. Водитель не подчинился, и сотрудники полиции, после произведения предупредительного выстрела, применили табельное оружие. В результате водитель, житель села Новокули Новолакского района, от полученных огнестрельных ранений скончался на месте. Пассажир не пострадал и был задержан. По данным МВД, убитый мужчина был опознан как Мурад Курбанов.
Саперы УФСБ Дагестана разминировали у строящегося дома в пригороде Махачкалы в поселке Ленинкент бомбу мощностью 5-7 килограммов в тротиловом эквиваленте.
Военный вертолет Ми-35 разбился в районе административной границы между Дагестаном и Чечней, он врезался в скалу в условиях плохой видимости. Военные отмечали, что перед крушением вертолет не подвергался никакому внешнему воздействию, то есть обстрелу с земли. Изначально сообщалось о трех погибших членах экипажа, находившихся на борту разбившегося военного вертолета. Позже стало известно, что на месте падения вертолета обнаружены четыре тела, причем один из погибших не был членом экипажа. По уточненным данным, жертвами аварии стали три члена экипажа и представитель командования воздушного соединения.
Около 23.30 в Каспийске неизвестный обстрелял работника муниципального унитарного предпрития «Водоканал». Он не пострадал.
Саперы обезвредили бомбу мощностью около 10 килограммов в тротиловом эквиваленте, заложенную на автодороге недалеко от железнодорожного переезда в Бабаюртовском районе. По словам представителя оперативного штаба республики, бомба, скорее всего, предназначалась для сотрудников полиции, пост которых находится недалеко от места ее обнаружения.
В правоохранительные органы с заявлением о пропаже своей дочери Мадины Идрисовой, находившейся в гостях в селе Учкент Кумторкалинского района Дагестана, обратился Магомед Идрисов.
В лесном массиве у села Тухчар Новолакского района Дагестана силовики нашли схрон с оружием и боеприпасами.
Родственники похищенного в Буйнакске Сиражуддина Хасаева, который был найден в одной из больниц Махачкалы, утверждают, что его вновь похитили. Также родные заявили, что Сиражуддин Хасаев подвергался пыткам вместе с Хизри Пирамагомедовым, которого впоследствии нашли убитым.
Неизвестный обстрелял из пистолета наряд полиции на федеральной автодороге «Кавказ». Жертв и пострадавших нет.
В правоохранительные органы с заявлением о пропаже жителя селения Майданское Ахмеда Магомедова обратился Магомед Магомедов.
В 22.55 в Хасавюрте по улице Инженерной около автомобильного моста через реку Ярык-су неизвестные обстреляли наряд полиции из 12 сотрудников. В результате обстрела жертв и пострадавших нет.
Заместитель директора Энергетического колледжа города Каспийска Рабадан Кадиев, пропавший в июле, обнаружен мертвым на участке своего дома в Махачкале.
В ночь на 2 сентября неустановленные лица произвели обстрел военной автоколонны из лесного массива в городе Хасавюрт. Жертв и пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов нет, сообщает региональное МВД.
Утром сотрудники правоохранительных органов блокировали в поселке Ленинкент в пригороде Махачкалы частное домовладение, где, по данным МВД, укрывался один из предполагаемых членов вооруженного подполья, находящихся в федеральном розыске. В поселке был введен режим контртеррористической операции. Один предполагаемый боевик был убит при попытке вырваться из окружения. По уточненным данным, были убиты двое предполагаемых боевиков, они опознаны как Саид Курбанов и Магомед Тамураев
Около селения Шаатли Цунтинского района Дагестана неизвестные обстреляли наряд военнослужащих внутренних войск МВД России. Один из военнослужащих был ранен.
В селе Чиркей Буйнакского района у дома шейха Саида Афанди произошел взрыв, самоподрыв осуществила смертница. В результате взрыва, по предварительным данным МВД Дагестана, погиб Саид Афанди и пять его гостей, а также подорвавшая себя женщина. По данным МВД, мощность бомбы, взорванной смертницей в доме шейха Саида Афанди в Дагестане, составила 1-1,5 кг тротила.
В поселке Белиджи Дербентского района группа неизвестных напала и захватила здание, в котором расположена оружейная комната специальной оперативной группы. По различным данным, погибло от одного до двух человек, от одного до трех - ранены.
В результате перестрелки на погранзаставе близ селения Белиджи Дербентского района убиты восемь военнослужащих. Ранения получили, по разным данным, от четырех до пяти человек.
О пропаже двух мужчин заявили в правоохранительные органы их родственники. Жительница Махачкалы Эльмира Курбанова сообщила, что «в августе 2011 г. ушел из дома и не вернулся ее бывший муж Ахмед Магомедов, житель села Унцукуль Унцукульского района». О пропаже 25 августа своего сына обратился Саламуддин Саидахмедов. По его словам, сын выехал из дома на своем автомобиле ВАЗ и не вернулся. Брошенный автомобиль был найден на автодороге «Буйнакск-Кизилюрт»
Сотрудники правоохранительных органов убили двух предполагаемых боевиков, открывших огонь из автомобиля в поселке Шамхал в пригороде Махачкалы. Жертв и пострадавших среди правоохранителей нет. Один из убитых опознан как 30-летний Жамалов Магомедарип. По данным НАК, Жамалов возглавлял "Шамхальскую" группировку. Второй убитый опознан как 52-летний Гасан Муртузалиев.
В Карабудахкентском районе в лесу в районе селения Гурбуки примерно в 12.20 мск в перестрелке убит предполагаемый боевик. Жертв и пострадавших среди силовиков нет.
На автодороге Хасавюрт - Баба-Юрт совершено вооруженное нападение на автоколонну внутренних войск в Дагестане. Один человек погиб, еще один был ранен.
Неизвестные вооруженные лица в камуфляжной форме и масках избили и похитили в Махачкале 33-летнего директора дочернего унитарного предприятия "Дагсельхозхимия" Шамиля Абдурашидова, сообщил его брат Хизри Абдурашидов.
Один военный убит после обстрела выносного поста в Цунтинском районе. Двое силовиков получили ранения, один предполагаемый боевик убит.
Днем в Махачкале были найдены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями в голову. Они опознаны как офицеры полиции.
Вечером около 22.00 мск при попытке досмотра автомобиля неизвестные обстреляли наряд ДПС в Махачкале. В результате обстрела полицейский получил ранение в плечо, состояние раненого оценивается как средней тяжести.
Житель Дербента получил серьезные ранения при попытке изготовить самодельное взрывное устройство. Инцидент произошел примерно в 14.15 в доме по улице Х.Тагиева. Изготовитель СВУ, 1988 года рождения, доставлен в центральную городскую больницу Дербента с отрывами кистей обеих рук и нижних конечностей ног. В квартире выбиты стекла.
Военнослужащий срочной службы погиб в результате обстрела выносного поста, на котором несли службу военнослужащие Минобороны РФ в Цунтинском районе.
Житель Дербента 21-летний Шейхмагомед Магомедкеримов задержан сотрудниками городского ОВД, о его местонахождении ничего неизвестно, утверждает отец задержанного Зайнудин Магомедкеримов.
Неизвестные обстреляли колонну Минобороны России во время ее следования через город Хасавюрт, полицейский из сопровождения колонны получил ранение.
Активный участник вооруженного подполья Хизри Гаджиев убит в Хасавюрте, сообщили в правоохранительных органах республики.
Неизвестные устроили пожар в продовольственном магазине на проспекте Акушинского. Жертв и пострадавших нет, магазин восстановлению не подлежит.
Двое неизвестных в масках вошли в здание шиитской мечети в Хасавюрте и открыли огонь по прихожанам. Ранены восемь человек, позже один из пострадавших скончался в больнице Хасавюрта.
Позднее поступила информация о взрыве в данной мечети, а также о том, что там было обезврежено самодельное взрывное устройство.
При совершении марша во время учений в районе населенного пункта Ботлих сползла с обрыва высотой более 100 метров боевая машина, и в результате этого погибли двое военнослужащих, еще трое получили ранения различной степени тяжести. По уточненным данным МВД, в результате ДТП произошло возгорание и детонация боеприпасов. От полученных травм на месте скончались водитель и еще один военнослужащий. В больницу Цунтинского района с различными травмами помещены двое военнослужащих.
Два взрыва произошли рано утром на дороге в Дербенте, когда по ней следовал служебный автомобиль с сотрудниками местного локомотивного депо, пострадавших нет.
В районе Буйнакска сотрудники полиции обнаружили и ликвидировали летнюю базу участников незаконных вооруженных формирований.
Совершено покушение на сотрудника Кизилюртовской прокуратуры. В результате взрыва жертв и пострадавших нет. Мощность бомбы составляла 150-200 грамм тротила.
Один человек погиб, двое тяжело ранены в результате обстрела неизвестными в лесу в Буйнакском районе.
В Хасавюрте неизвестные в военной форме и масках расстреляли молодого человека, выходившего из мечети. Тело убитого они забрали и увезли в неизвестном направлении.
Житель Хасавюрта Гелани Саипов, 1978 года рождения, похищен и увезен в неизвестном направлении, в его доме проводится обыск, сообщил адвокат Рустам Юнусов. Родные Саипова полагают, что обыск в его доме проводят те же люди, которые совершили убийство у мечети.
Ночью в Кизилюрте на угнанной автомашине ВАЗ-2110 неизвестные обстреляли полицейский наряд. В результате обстрела ранен полицейский.
Утром в Буйнакске под днищем личной автомашины капитана полиции, начальника городского ИВС Ибрагима Мамаева произошел взрыв самодельной бомбы. Тяжело раненный 40-летний Ибрагим Мамаев был доставлен в больницу, он умер, не приходя в сознание. Мощность взорванной под автомобилем начальника ИВС Буйнакска бомбы составила 150 граммов тротила.
В результате перестрелки в Хасавюрте вечером убиты полицейский и нападавший, еще один сотрудник правоохранительных органов ранен. Позже стало известно, что погиб и второй полицейский, нападавшим оказался находящийся в розыске за причастность к боевикам житель этого города Вахмурад Юсупов.
Сотрудник отдела вневедомственной охраны убит в Хасавюрте. Сотрудник находился за рулем своего автомобиля и был обстрелян из проезжавшей мимо машины. От полученных ранений он скончался в больнице.
Неизвестные обстреляли директора птицефабрики в селе Казмааул Хасавюртовском районе, предприниматель погиб.
Неизвестные бросили гранату во двор частного дома в городе Хасавюрт. По данным МВД, дом принадлежит 44-летнему предпринимателю, с места происшествия изъята чека и кольцо от гранаты.
В результате перестрелки на рынке "Загородный" в Махачкале в больницу с ранениями доставлены охранники рынка, 1988 и 1990 годов рождения.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Новолакском районе задержан житель села Тухчар, который подозревается в пособничестве боевикам.
Начальник уголовного розыска УВД МВД РФ по городу Буйнакску тяжело ранен в результате вооруженного нападения. Он был обстрелян неизвестными возле своего дома около 21:00 мск.
В Табасаранском районе ночью сотрудниками правоохранительных органов при задержании был убит находящийся в розыске по Исрафил Исмаилов.
В Ботлихском районе Дагестана днем из лесного массива неизвестными злоумышленниками обстрелян наряд райотдела полиции. По предварительным данным, трое полицейских погибли, еще один ранен. По уточненным данным погибли пять полицейских и двое подозреваемых в участии в незаконном вооруженном формировании. У одного из убитых в перестрелке с полицейскими в Ботлихском районе был обнаружен студенческий билет Тюменской государственной медицинской академии на имя Гардалоева Зелемхана, числящегося пропавшим без вести.
Полицейские задержали подозреваемого в убийстве рядового полиции, произошедшего в ночь на 5 августа в Каспийске.
Взрыв произошел в садоводческом обществе "Дагестан" в Каспийске. Прибывшая на место опергруппа обнаружила 44-летнего уроженца Дагестана, жителя Санкт-Петербурга, по профессии врача-ортопеда. С осколочными ранениями он был доставлен в больницу. В МВД Дагестана не исключают, что врач в Каспийске пострадал при изготовлении бомбы. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии. Его родственники считают, что он мог стать жертвой обстоятельств и ждут его выздоровления, чтобы он смог сам сообщить о подробностях инцидента.
Около 1.00 ночи в Эндирейаул Хасавюртовского района неизвестными было совершено покушение на бывшего имама мечети данного населенного пункта Макардина Мужаидова, 1975 года рождения. Бывший имам с тяжелыми огнестрельными ранениями госпитализирован.
В результате переговоров с силовиками трое из блокированных в частном доме в Хасавюрте сдались, еще один отказался сложить оружие. В ходе штурма дома он был убит. По предварительным данным НАК, убитым оказался Гусейн Азарцумов, 1975 года рождения, причастный к деятельности вооруженного подполья с 2006 года и имеющий условное наказание за участие в НВФ. По сведениям НАК, силовикам сдались Исхак Джамалдинов, 1981 года рождения, который с 2010 года оказывал пособническую помощь "хасавюртовской группе", Имран Хамидов, 1990 года рождения, в июне 2012 года перешедший на нелегальное положение, а также Рустам Хаманаев, 1986 года рождения. Исхак Джамалдинов, сын заместителя главы Хасавюрта, укрывал и лечил у себя дома раненного в ходе спецоперации в районе селения Тотурбийкала лидера группы боевиков Ибрагима Мухучева (позднее, в сентябре 2011 года, Мухучев был убит в ходе спецоперации в Хасавюрте). В переговорах о сдаче принимали участие родственники блокированных в доме.
Ночью в Сулейман-Стальском районе сотрудники полиции применили оружие после того, как водитель останавливаемой ими для досмотра машины попытался скрыться. Мужчина получил ранение.
Около 23:00 мск бойцы спецназа блокировали частное домовладение, в котором укрылись четверо предполагаемых участников вооруженного подполья.
Полицейские опознали труп обгоревшего мужчины с огнестрельным ранением головы, найденный в ночь на 5 августа в Каспийске. Это полицейский ОВО по Кировскому району УМВД РФ по Махачкале, 1985 года рождения.
Около 13.10 мск на автодороге "Кидеро – Мокок" неизвестные из лесного массива обстреляли служебную машину "УАЗ" ОМВД России по Цунтинскому району. По предварительным данным, двое полицейских погибли, еще один доставлен в больницу.
Один сотрудник правоохранительных органов получил ранение при обстреле поста полиции в Цунтинском районе. Он умер при доставлении в больницу.
Сотрудник ОМОНа погиб, еще один получил ранение в ходе операции по ликвидации предполагаемого боевика в Махачкале. Убит также и подозреваемый в участии в незаконных военных формированиях.
Подозреваемый в участии в незаконных вооруженных формированиях, по данным МВД, убит при оказании вооруженного сопротивления недалеко от поселка Шамхал под Махачкалой.
Ночью в Буйнакском и Цумадинском районах Дагестана в рамках введенного режима контртеррористической операции (КТО) произошли перестрелки сотрудников силовых органов с членами незаконных вооруженных формирований. В результате одной из них убит предполагаемый боевик, в результате другой – ранен правоохранитель. Личность убитого установлена, им оказался активный член вооруженного подполья Ахмед Лабазанов, сообщили в МВД по Дагестану.
Утром в городе Буйнакске под автомашиной капитана полиции сработало неустановленное взрывное устройство. В результате взрыва сотрудник получил ранения и доставлен в больницу, где позже умер.
Убитый 1 августа на автодороге "Махачкала – Астрахань" опознан как житель села Кироваул Кизилюртовского района Саидахмед Насибов, 1954 года рождения. По факту убийства Насибова возбуждено уголовное дело по статье 105 (убийство) и 222 (незаконный оборот оружия) УК РФ.
На автодороге Махачкала-Астрахань в Кумторкалинском районе Дагестана трое неустановленных лиц в камуфлированной одежде и в масках расстреляли 58-летнего неработающего жителя Кизилюртовского района.
Неизвестный попытался совершить подрыв здания МВД Дагестана в Махачкале. Специалисты УФСБ России по республике обезвреживают взрывное устройство, подозреваемый задержан. В пакете, брошенном мужчиной в здание МВД Дагестана, оказался муляж бомбы.
Взрыв неустановленного устройства, предположительно заложенного в мусорном баке, произошел в 16.10 на пересечении улиц Советской и Махачкалинской в Дербенте. В результате трое сотрудников полиции, несших дежурство недалеко от места взрыва, доставлены в больницу.
На городском пляже в Махачкале было обнаружено самодельное взрывное устройство. Пакет с торчащими проводами обратил на себя внимание горожан, которые сразу же вызвали на место полицейских. Бомба, мощность которой составила 300-500 граммов в тротиловом эквиваленте, была обезврежена.
Предполагаемый боевик убит в ходе боестолкновения с полицейскими возле села Митаги-Казмаляр. С утра в этом месте проводились оперативно-разведывательные мероприятия, ближе к часу дня полицейские наткнулись на блиндаж с двумя вооруженными людьми. Во время перестрелки один из нападавших был убит, второму удалось скрыться. Убитый в ходе боестолкновения 30 июля в Дагестане опознан как житель города Дагестанские огни Пиров Пирмагомед.
Около 3.00 в Дербенте возле продовольственного магазина взорвалось самодельное взрывное устройство, пострадал прохожий. В центральную городскую больницу с касательным осколочным ранением левой поясничной области доставлен 27-летний житель города, которые проходил около магазина в момент взрыва.
В Кизилюртовском и Новолакском районе Дагестана по подозрению в оказании содействия членам незаконных вооруженных формирований задержаны двое жителей республики.
Сотрудник полиции убит неизвестными в ночь на 28 июля в селе Чонтаул Кизилюртовского района.
Утром силовики продолжили переговоры с предполагаемыми боевиками, блокированными в частном доме в поселке Альбурикент в Махачкале. После этого из дома вышли две девочки-подростка, а позже еще двое детей. Сразу после этого боевики открыли огонь, в результате были убиты шестеро боевиков, одна из находящихся в доме женщин, Саидат Юсупова, совершила самоподрыв.
В Хасавюрте и Кизилюрте произошло несколько взрывов, утверждают очевидцы. О трех взрывах в Хасавюрте и двух в Кизилюрте сообщили местные жители.
В поселке Альбурикент в Махачкале по ул. Библиотечная в частном доме сотрудниками УФСБ и МВД заблокированы четыре предполагаемых боевика. Произошел короткий огневой контакт. В поселке введен режим контртеррористической операции.
В селении Чалях Цунтинского района Дагестана поздно вечером четверо неизвестных расстреляли местного жителя Иманова Саидахмеда, работавшего учителем медресе в селении Гутатли.
Следователь городского отдела полиции убит в результате вооруженного нападения в Хасавюрте, ранения получили двое случайных прохожих. Старший лейтенант юстиции Гаджимурад Омаров был убит во время допроса свидетеля, сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Дагестану. При этом, по данным МВД республики, среди раненых во время покушения на полицейского оказалась мать местного жителя Эльбруса Бутаева, который, как считают полицейские, стрелял в Омарова. Сам же Эльбрус Бутаев числился в полицейской сводке как убитый при оказании сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов на автодороге Хасавюрт-Муцалаул в ночь на 18 июля.
Утром при попытке осмотра домовладения в Новом Костеке Хасавюртовского района, где по сведениям силовиков, скрывался пособник боевиков, по полицейским был открыт огонь. В результате ранение получил полицейский. В ходе ответного огня силовиками были убиты двое местных жителей, находившихся в доме. Они предварительно опознаны как братья Курбан и Шахбан Алиевы, 46 и 38 лет, уроженцы села Новый Костек. В ходе осмотра места боя было обнаружено тело еще одного убитого, его личность устанавливается.
Пропал 32-летний житель Каспийска Нуци Алиев, сообщила его жена. По ее словам, муж работает в Махачкале на фирме "Орион", и до вечера 24 июля он был там, потом позвонил домой, сказал, что поедет разговляться к дяде. От родственников Нуци Алиев вышел приблизительно в 22 часа, но, когда жена стала звонить ему, никто трубку не поднимал. К вечеру 25 июля родственники узнали, что Нуци находится в ИВС Каспийска, но к нему никого не допускают.
Режим КТО в пригороде Махачкалы был введен в связи с проводимой спецоперацией. В заблокированном доме на улице Сулакской, по информации источника в правоохранительных органах, находились участники НВФ. Хозяин дома и его жена вышли в результате переговоров с сотрудниками силовых ведомств Дагестана, предполагаемые боевики сдаться отказались. В результате боя двое предполагаемых боевиков были убиты. По данным силовиков, один из убитых - Темирбек Темирбеков, 1975 года рождения, лидер "кизилюртовской" группы. Второй убитый - Рустам Яхъяев, 1973 года рождения.
В Хасавюртовском районе Дагестана похищены два молодых человека, сообщил очевидец похищения.
В Хасавюртовском районе Дагестана по подозрению в оказании пособничества членам НВФ задержан местный житель. По данным полиции, мужчина 1981 года рождения, житель Хасавюрта с июня по июль 2012 года обеспечивал продуктами питания, жильем, средствами мобильной связи и осуществлял перевозку членов дисперсионно-террористической группы "Хасавюртовская". По версии МВД, он поддерживал связь с Никиевым Расимом и Гаджиевым Маратом, убитыми в ходе проведения спецоперации 17 июля на 1 км. а/д "Хасавюрт-Муцалаул".
Саперы дагестанского УФСБ разминировали бомбу мощностью полтора килограмма в тротиловом эквиваленте, обнаруженную на газозаправочной станции в Буйнакском районе республики.
В Каякентском и Казбековском районах Дагестана проводившие оперативные мероприятия силовики обнаружили два схрона, в одном из которых находились два самодельных взрывных устройства мощностью до 10 до 15 килограммов тротила.
Утром село Новосаситли Хасавюртовского района Дагестана было блокировано силовиками и военной техникой, сообщают местные жители. По их данным на 14.00, оцепление снято. В Хасавюртовском РОВД заявили, что в селе проводились оперативно-розыскные мероприятия.
В 23:35 мск на 1 км автодороги Хасавюрт - Муцалаул Хасавюртовского района силовики попытались остановить для проверки автомобиль, оттуда по ним был открыт огонь. В ходе перестрелки все три человека, находившиеся в машине, были убиты. Среди силовиков пострадавших и жертв нет. Убитые предварительно опознаны как Дагиров Заурбек, 1988 г.р., проживающий в с. Эндирей Хасавюртовского района (владелец автомашины), Никиев Расим, 1985 г.р., проживающий в Хасавюрте (находится в федеральном розыске за грабеж) и Бутаев Эльбрус, 1990 г.р., также проживающий в Хасавюрте.
Сотрудники силовых структур в ходе перестрелки в Табасаранском районе убили боевика, Закира Фейзуллаева, 1976 года рождения. открывшего по ним стрельбу. Ранее Фейзуллаев был судим по статье 208 УК РФ "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем" - в 2009 году он был приговорен к одному году и 3 месяцам колонии-поселения.
Днем в больницу в Махачкале с ножевыми и огнестрельным ранениями был доставлен старший следователь следственной группы ОМВД России по Хунзахскому району Дагестана, который скончался. Во время инцидента ранение получил местный житель. В качестве приоритетной рассматривается версия о совершении преступления на почве личных неприязненных отношений.
Взрыв небольшой мощности прогремел ночью у дверей квартиры гражданина 1978 года рождения, работающего начальником команды "Кизляр" объединенного отряда "Дагестан" собственной безопасности ОАО "Черномортранснефть" в городе Кизляре, жертв и пострадавших нет.
По подозрению в причастности к вооруженному подполью задержан 23-летний житель поселка Черняевка Кизлярского района Шахбан Гасанов. Как сообщил источник в Кизлярском РОВД, 21 июля в доме Шахбана Гасанова проводился обыск, в ходе которого было найдено оружие. Однако родственники Гасанова заявили, что оно было подброшено. Мать Шахбана Гасанова попросила правозащитников оградить ее сына от преследований силовиков.
Двое сотрудников ОМОН-2 МВД Дагестана убиты в результате обстрела в пригороде Махачкалы.
В лесном массиве близ села Утамыш Каякентского района произошел бой между группой предполагаемых боевиков и силовиками. Решением оперативного штаба на территории Каякентского района республики был введен режим КТО. Всего, по данным НАК, в результате боестолкновения были убиты семеро предполагаемых боевиков, один военнослужащий ВВ МВД России погиб, двое получили ранения, также ранен сотрудник полиции. Родственники Магомедсаида Маматова, убитого в ходе спецоперации в селе Утамыш Каякентского района Дагестана, заявили, что никакого сопротивления он не оказывал и при нем не было найдено никакого оружия.
Ночью в Буйнакске взорвалось самодельное взрывное устройство, установленное на подоконнике окна магазина по улице Газимагомедова. Жертв и пострадавших нет.
11 июля утром Салахудинов был освобожден из ОВД города Кизляра.
В Махачкале неизвестные вооруженные люди в масках и камуфляжной форме похитили Ахмеда Салахудинова, заявили его родственники.
В Буйнакском районе Дагестана возле селения Чанкурбе в ходе спецоперации убит предполагаемый участник НВФ.
Сотрудники силовых ведомств в Кизлярском районе обнаружили взрывное устройство, заложенное у дороги, а также схрон с тремя бомбами и компонентами для их изготовления.
Местная жительница была ранена в селе Маджалис Кайтагского района из-за взрыва гранаты.
В дагестанском поселке Ленинкент по окончании пятничной молитвы вооруженные люди в масках убили двух прихожан мечети. Как сообщили в МВД, были убиты три человека, которые пытались обстрелять силовиков. Затем, по данным правоохранительных органов, неизвестный пытался обстрелять сотрудников силовых ведомств, работающих на месте перестрелки в пригороде Махачкалы, ответным огнем он был убит. Убитые были опознаны как Ибрагимов Арсен, 1985 года рождения, проживающий в селе Кая Кулинского района, Маджидов Меджид, 1983 года рождения, проживающий в Махачкале, Абакаров Тимур 1988 года рождения, проживающий в селе Корода Гунибского района. Четвертый убитый - Шахрудинов Шамиль, 1976 года рождения, проживающий в селе Карата Ахвахского района. При проведении спецоперации в жилой дом попал снаряд из гранатомета. Пострадавших нет, дому нанесен значительный ущерб.
Жительница Махачкала Мариам Бадалян заявила о пропаже своего 29-летнего мужа Мурада Ситаблаева
В результате перестрелки между неизвестными и полицейскими в столице Дагестана погибли один нападавший и сотрудник правоохранительных органов. Убитый опознан как Сулейманов Сайгид 1970 года рождения, проживающий в селе Тпиг Агульского района Дагестана. Находившийся вместе с ним один мужчина скрылся. Задержан водитель автомашины, на которой передвигались эти люди. Им оказался житель Махачкалы 1979 года рождения, по его словам, он не знаком с стрелявшими.
В Махачкале неизвестные обстреляли сотрудников ДПС в столице Дагестана, один полицейский погиб.
Один из районов Хасавюрта был полностью блокирован силами сотрудников правоохранительных органов. Представитель администрации города заявил, что проводится очередная спецоперация. В ходе спецоперации были убиты два человека.
В 11.00 мск в Каспийске был введен режим контртеррористической операции. Предполагалось, что в доме по улице Дагестанской находится четыре человека, которые являются членами местной диверсионно-террористической группы. В результате спецоперации убиты четыре предполагаемых боевика. Кроме того, погиб один сотрудник спецназа.
В Буйнакске ночью произошел взрыв безоболочного самодельного взрывного устройства дистанционного управления, жертв и пострадавших нет. Инцидент произошел на пустыре. Взорвавшаяся бомба не имела в себе поражающих элементов, ее мощность составила примерно 30-40 граммов в тротиловом эквиваленте.
В лесном массиве, в 3 км юго-восточнее села Какамахи Карабудахкентского района сотрудники силовых структур обнаружили схрон боевиков с двумя взрывными устройствами общей мощностью 50 килограммов в тротиловом эквиваленте.
Утром сотрудники силовых ведомств блокировали частный дом в селе Жданово Кизлярского района, где как предполагалось, находились четыре вооруженных человека. Заблокированные в доме на предложение сдаться ответили огнем. В результате спецоперации были убиты четыре предполагаемых боевика. НАК сообщил, что двое из четырех убитых в ходе спецоперации были опознаны как "вербовщик террористов" Багаев Багавудин по кличке Гусейн Апанди и пособник боевиков Магомедов Магомед.
Недалеко от поселка Талги Буйнакского района найден взорванный и сгоревший автомобиль ВАЗ-2110 с обгоревшим трупом на водительском сиденье. По предварительным данным, внутри автомобиля сработало взрывное устройство, машина принадлежала пропавшему 29 июня жителю Махачкалы.
Участковый оперуполномоченный застрелен неизвестными из проезжавшего автомобиля в Хасавюрте.
В Хасавюрте неизвестные обстреляли наряд ДПС. В результате ранены двое полицейских, один из которых находится в больнице в тяжелом состоянии, и трое гражданских лиц. Злоумышленники скрылись, позже полицейскими на окраине села Новомехельта Новолакского района обнаружена автомашина, из которой, предположительно, и велся обстрел.
Силовики 30 июня вступили в перестрелку с подозреваемыми в участии в незаконных военных формированиях, один человек был задержан, жертв и пострадавших нет.
Нападение на полицейских произошло вечером 30 июня в Кизилюртовском районе, когда сотрудники мобильного отряда МВД России и военнослужащие Внутренних войск проводили оперативно-розыскные мероприятия. Никто не пострадал.
Нападение на полицейских совершено в 19.40 недалеко от селения Бабаюрт. Неизвестные, передвигавшиеся на автомобиле "Лада Приора" белого цвета, поравнялись с автомобилем дорожно-патрульной службы и обстреляли его из автоматического оружия, в результате нападения двое полицейских погибли.
Неизвестные убили имама мечети в селе Карамахи Магомедкамиля Гамзатова и еще одного человека и подожгли здание мечети. По данным СК, нападавших на мечеть было четверо, они скрылись на машине "ВАЗ 2110", принадлежащей местному жителю. Имам Гамзатов, как сообщили в НАК, был известен своей непримиримой позицией по отношению к боевикам.
В селении Кироваул Кизилюртовского района вечером снайперским выстрелом в сердце убит известный в Дагестане исламский ученый Магомедхабиб Заурбеков, сообщил брат убитого Шамиль Заурбеков.
В лесном массиве на окраине села Акка Табасаранского района Дагестана полицейские обнаружили брошенную машину ВАЗ-2106, в салоне которой обнаружена мощная бомба (100 кг тротила), она была уничтожена на месте.
В Дахадаевском районе Дагестана в ходе перестрелки убит предполагаемый боевик. Он опознан как опознан как Магомед Абдусаламов.
В Грозном задержана жительница Кабардино-Балкарии, предположительно, завербованная экстремистами для совершения теракта на территории Дагестана.
В Табасаранском районе возле села Татиль полицейские застрелили мужчину, который открыл по ним огонь из пистолета при попытке проверить документы. Личность убитого устанавливается. 29 июня стало известно, что убитый опознан как житель Махачкалы Имирсадыков Рустам Мурадович, 1989 года рождения. По данным СКР по Дагестану он находился в розыске за участие в марте текущего года в вооруженном нападении на пост полиции возле села Джемикент Дербентского района Дагестана.
Подозрительный пакет был обнаружен на железнодорожном перегоне Ачи - Избербаш. Движение поездов было приостановлено, на месте обнаружения предмета работали саперы. Информация не подтвердилась.
Лидер избербашского незаконного военного формирования был убит в Табасаранском районе Дагестана. В его машине была найдена бомба, которую обезвредили саперы, сообщил сотрудник пресс-службы Национального антитеррористического комитета. По данным Следственного комитета России, мощность обезвреженной в Табасаранском районе Дагестана бомбы составила около 100 кг тротила. В НАК сообщили, что убитый был лидером избербашского незаконного вооруженного формирования.
Во время перестрелки в селе Кванда Цумадинского района был убит полицейский. По уточненным данным, еще двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения, они доставлены в больницу. Кроме того, по данным правоохранительных органов, убиты подозреваемый в участии в незаконных военных формированиях Нажмудин Нажмудинов и его жена. Также при спецоперации ранены два местных жителя.
Взрыв неустановленного взрывного устройства произошел днем на автодороге Хунзах-Гергебиль в Гергебильском районе в момент проезда автомобиля "Урал", принадлежащего Хунзахскому погранотряду УФСБ РФ. Жертв и пострадавших не было.
Сотрудник местного отдела полиции погиб в перестрелке с неизвестными в Табасаранском районе.
Взрывное устройство сработало на дороге в селе Гадари Кизилюртовского района, когда там проезжала машина ДПС. Пострадавших не было.
Глава селения Гуриг Табасаранского района обнаружен с огнестрельным ранением в область сердца. Он доставлен в больницу, состояние раненого оценивается как тяжелое. Позже стало известно, что Тагир Тагиров умер в больнице.
В Хасавюрте неизвестные расстреляли сотрудника полиции, от полученных ранений он скончался на месте.
В городе Хасавюрте вечером сотрудники полиции ранили водителя автомобиля, не подчинившегося их требованиям остановиться.
Около 12:30 мск в селе Акуша был застрелен начальник отдела Пенсионного фонда РФ по Акушинскому району Абдулла Алиев. Один из подозреваемых в преступлении задержан, в перестрелке при задержании погиб сотрудник полиции, участковый уполномоченный ОМВД России по Дахадаевскому району младший лейтенант полиции Руслан Саидуллаевич Рамазанов.
В поселке Семендер в Махачкале в ночь на 25 июня возле частного дома произошел взрыв, никто не пострадал.
В Цунтинском районе неизвестные лица обстреляли из автоматического оружия блокпост временной оперативной группы, в результате чего ранение получил один сотрудник полиции.
Взрывные устройства неустановленного образца были заброшены ночью во дворы матерей двух подозреваемых в участии в незаконных военных формированиях в Хасавюрте.
Неизвестное лицо бросило, предположительно, гранату неустановленного образца около дома местного жителя. В результате автомобиль, припаркованный около его дома получил незначительные повреждения. Жертв и пострадавших нет.
Сотрудник полиции ранен в результате обстрела в Хасавюрте. Неизвестные из автомобиля обстреляли сотрудника ДПС. Полицейский был ранен, но смог открыть ответный огонь, неизвестные скрылись на машине белого цвета.
Ночью в Буйнакске произошел взрыв у двухэтажного магазина расположенного в микрорайоне "Дружба" по улице И.Шамиля. Жертв и пострадавших нет, в результате взрыва повреждены двери, выбиты стекла магазина.
В ночь на 22 июня неизвестные обстреляли автомобиль в Махачкале, погиб один мужчина.
Около 19.15 по дороге из поселка Семендер в Махачкалу неустановленными лицами похищен Исмаилов Рустам, 1980 года рождения, заявили родственники похищенного.
Вечером в результате вооруженного нападения в Хасавюрте убит участковый инспектор местного отдела полиции.
Ночью в городе Буйнакске неизвестными убита 62-летняя женщина, сообщает МВД Дагестана. По данным источника в правоохранительных органах, убитая в Буйнакске женщина, предположительно, занималась целительством.
Магомед Шахбанов из села Аметерк Акушинского района сообщил, что 18 июня исчез его сын Шахбан Шахбанов. Жительница села Терекли-Мектеб Ногайского района обратилась в полицию с заявлением, что 17 июня пропала ее дочь Лейла Кульгишиева.
Четверо сотрудников полиции, командированные из Тамбовской области, пострадали в Дагестане в результате взрыва, а затем и обстрела бронированного грузовика "Урал". Инцидент произошел на дороге Сергокала - Леваши около 16.00 мск.
В Хасавюрте неизвестными обстрелян дознаватель городского отдела полиции. В результате нападения правоохранитель получил ранения, не представляющие опасности для жизни.
Сразу три нападения на предпринимателей совершено минувшей ночью и вечером 17 июня, один из них, в Буйнакске, убит.
Взрыв произошел в магазине в Буйнакске, жертв и пострадавших нет.
В полицию Хасавюрта обратились родственники с заявлениями о пропаже Заура Хаджиева, 1991 года рождения, и Юсупа Арсанбиева, 1992 года рождения.
Двое полицейских получили ранения ночью 14 июня при обстреле в дагестанском Буйнакске.
В Хасавюрте неустановленные лица обстреляли дом местного жителя, жертв и пострадавших нет.
Об исчезновении жителя селения Верхние Убеки Левашинского района, 47-летнего Мурада Ильясова, и о том, что до сих пор его местонахождение неизвестно, сообщил сын пропавшего Мустафа Ильясов. Он не исключает, что к пропаже отца могут быть причастны сотрудники правоохранительных органов.
В жилом доме в поселке Шамхал были заблокированы предполагаемые боевики. Был введен режим контртеррористической операции (КТО). В ходе проведения спецоперации был убит подозреваемый в участии в незаконных военных формированиях. Он предварительно опознан как 34-летний Исак Магомедов, который, по данным НАК, являлся основным исполнителем указаний и "правой рукой" лидера шамхальской группы боевиков.
Утром в городе Южно-Сухокумске был введен режим контртеррористической операции. В ходе операции убиты шестеро предполагаемых боевиков. По данным НАК, убитые входили в "кизлярскую" группу. Потерь среди силовиков нет. Отец одного из убитых Хайдарбек Магомедгаджиев заявил, что его сын Абдулазиз Магомедгаджиев не имел отношения к вооруженному подполью. Брат одного из убитых Арсен Магомедов заявил, что Нурмагомед Магомедов также не имел никакого отношения к вооруженному подполью.
Один полицейский погиб, еще один получил ранения при обстреле автомобиля ночью в поселке Ново-Сулак города Кизилюрта.
Инцидент произошел в 23.30. Неустановленные лица из автоматического оружия обстреляли "ВАЗ-2109" под управлением полицейского, с которым следовал еще один сотрудник полиции.
Около 18:00 мск при обходе энергосети специалист-энергетик обнаружил подрыв двух опор ЛЭП возле селения Ишкарты в Буйнакском районе, на третьей опоре также было установлено самодельная бомба, которая не сработала. К ее разминированию взрывотехники намерены были приступить с наступлением светлого времени суток. в 11.00 мск 4 июня бомба была обезврежена.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов на 8 км автодороги «Сергокала-Первомайск» обнаружили закопанное в землю СВУ в виде оцинкованного ведра мощностью примерно 6-7 кг в тротиловом эквиваленте. Саперы-взрывотехники уничтожили СВУ на месте накладным зарядом.
Произошел взрыв в кафе в населенном пункте Акнада Кизилюртовского района Дагестана. Трое человек, оставивших взрывное устройство в здании, перед этим устроили там стрельбу. Пострадавших нет. Здание повреждено незначительно.
В Цунтинском районе Дагестана неизвестные атаковали две школы. Один человек погиб. Первый инцидент произошел в селе Цебари Цунтинского района. Неизвестные лица произвели выстрелы в жителя села Заирбека Газимагомедова, который от полученных ранений скончался на месте, позднее эти же лица подожгли здание сельской школы. Другая группа предполагаемых боевиков произвела атаку на школу села Цынтук, сообщил представитель правоохранительных органов республики. Согласно уточненной информации, убитым оказался учитель физкультуры. Школа в Цебари полностью сгорела.
В столице Дагестана застрелен инспектор ДПС. Инспектор проверял документы у водителя остановленной машины и упал, позже стало известно, что полицейский был убит выстрелом в сердце.
Утром неизвестные подорвали товарный поезд на отрезке железной дороги Инчхе-Избербаш, никто не пострадал. Движение поездов на данном участке железной дороги приостановлено. Мощность взорванной под товарным поездом бомбы составила 7 кг тротила.
Вечером в Буйнакске убит возле своего дома бывший начальник Унцукульского РОВД Магомед Абдулмаликов, который в последнее время работал начальником отдела комитета по содействию малому и среднему бизнесу при правительстве Дагестана. Среди версий убийства бывшего начальника Унцукульского РОВД Магомеда Абдулмаликова долговые обязательства и бывшая служебная деятельность в органах МВД, сообщил представитель СК России по Дагестану.
В одном из частных домов поселка Кочубей Тарумовского района местный житель выстрелил в полицейского из охотничьего ружья, после чего скрылся. Позже он был задержан.
Стало известно, что похищенный в Махачкале 15 декабря прошлого года директор филиала ювелирного торгового дома "Бронницкий" Александр Мисриханов отпущен похитителями добровольно, сам пострадавший отказался сообщить следствию информацию о том, где он находился и о похитителях.
В результате вооруженного нападения на войсковую колонну с продовольствием на автодороге Агвали - Ботлих ранен сотрудник правоохранительных органов. Во время инцидента произошел обрыв линий электропередачи, и целый район остался без энергоснабжения. Энергетики восстановили энергоснабжение в тот же день вечером, согласно уточненной информации, без света оставались 4200 человек.
Полицейские задержали в селении Старая Серебряковка Кизлярского района местного жителя и его жену, подозреваемых в пособничестве членам подполья. По оперативным данным, с июня 2011 года по апрель текущего они предоставляли жилье и снабжали продуктами питания членов НВФ Рустама Гасанова и Шамиля Газимагомедова.
В Махачкале застрелен замминистра физической культуры и спорта республики Насыр Гаджиханов. Среди версий убийства - личная неприязнь и служебная деятельность.
В поселке Семендер, что в северной части Махачкалы, очевидцы сообщают о подготовке силовиков к спецмероприятиям. Как рассказал житель поселка, с раннего утра несколько кварталов населенного пункта находятся в оцеплении. По словам очевидца, в поселке находятся спецтехника, на дороге установлены заграждения.
Прокуратура Дагестана провела проверку информации о похищении жителя селения Кючхюр Курахского района Рамазана Саидханова и установила, что он был задержан после обыска в его доме, где были обнаружены граната и патроны калибра 7,62 мм. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде.
Неизвестными вооруженными людьми в камуфляжной форме и масках избит и увезен в неизвестном направлении житель поселка Красноармейск Кировского района Махачкалы Гаджи Мустафаев, сообщил его отец Магомед Мустафаев.
При ремонте автодороги Кизилюрт - Костек на обочине произошел взрыв маломощной самодельной бомбы, никто не пострадал. Вечером того же дня на месте взрыва при проверке сотрудники ФСБ обнаружили самодельное взрывное устройство. Установлено, что мощность составляла 8 килограммов в тротиловом эквиваленте. Устройство обезврежено.
О том, что силовиками был оцеплен центр селения Бамматюрт, сообщил местный житель. По его словам, сотрудники правоохранительных органов подозревали, что машина, стоявшая недалеко от здания районной больницы, заминирована. Однако в пресс-службе МВД Дагестана корреспонденту "Кавказского узла" ответили, что не в курсе проводимых в Бамматюрте спецмероприятий. В дежурной части Хасавюртовского РОВД также сообщили, что не знают, что происходит в селении, а чуть позже источник в РОВД сообщил, что в Бамматюрт выезжали сотрудники полиции "проверять оперативную информацию", не уточнив, какую именно. Жители села сообщали, что оцепление сняли около 16.00 мск 24 мая, а во время спецмероприятий всех пациентов больницы выводили на улицу. При этом, как утверждает местный житель, приехавшие в село саперы сказали, что проверяемый автомобиль не был заминирован. В суточной сводке о состоянии преступности по Республике Дагестан за 24 мая на сайте МВД республики, размещенной 25 мая, сообщается о том, что в Бамматюрте обезврежена бомба мощностью 2 кг тротила.
Подозреваемый в участии в незаконном вооруженном формировании убит при оказании вооруженного сопротивления в Махачкале.
Подрыв железнодорожных путей совершен недалеко от города Избербаш на перегоне Ачи - Избербаш в момент прохождения товарного поезда. По предварительным данным, железнодорожный путь частично разрушен. Поезд с рельсов не сошел. Жертв и пострадавших нет. В 13.11 мск движение поездов было возобновлено.
Неизвестные обстреляли полицейский автомобиль в пригороде Махачкалы. Один сотрудник полиции убит и трое ранены. Позднее еще один полицейский скончался в больнице от полученных ранений. Позже источник в ОВД Махачкалы сообщил, что во время вооруженного нападения, согласно уточненной информации, погиб офицер УФСБ России по Дагестану, а не полицейский.
В Сергокалинском районе Дагестана найдены две бомбы по 8 кг тротилла каждая.
Сгоревший автомобиль ВАЗ-21073 "Приора" был обнаружен на 30-м километре автодороги Буйнакск - Аракани, в 20 метрах от лесного массива. В нем, по данным МВД Дагестана, обнаружен обгоревший труп жителя Махачкалы, об исчезновении которого ранее заявили его родственники. По сведениям МВД, мужчина погиб в результате неосторожного обращения с самодельной бомбой. Родственники Магомедхана Магомедханова опознали его и увезли хоронить в родное село, но уверены, что к смерти Магомедхана причастны силовики.
Два человека, подозреваемые в причастности к НВФ, были блокированы в частном доме в поселке Винсовхозный под Хасавюртом. По информации силовиков, велись переговоры о добровольной сдаче. Бой начался около 11:20 мск. Во время штурма ранен один из бойцов спецназа. Позднее представитель силовиков сообщил о гибели двух предполагаемых боевиков. Один из убитых опознан как Аслан Мамедов, 1986 года рождения, по кличке "Муас", заявляют в правоохранительных органах. По данным силовиков, он является лидером боевиков северных районов Дагестана.
В Махачкале более 60 человек перекрыли автомобильное движение по проспекту Акушинского с требованием выпустить всех людей из блокированного силовиками дома на улице Юбилейной.
В блокированном доме на улице Юбилейной завязался бой. Махмуд Мансур был убит после того, как, по официальной версии, бросил гранату в сторону спецназовцев.
Два предполагаемых боевика, Казбек Рашидов и Микаил Кульбудинов, были убиты 19 мая в 17.30 мск на улице Амидхана Султана в Махачкале.
В Новолакском районе Дагестана были убиты двое подозреваемых в участии в НВФ. В окрестностях был введен режим КТО, об этом сообщило следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по Дагестану.
18 мая силовики в Махачкале блокировали дом по улице Юбилейной, в котором находились подозреваемый в организации произошедшего 3 мая теракта Махмуд Мансур и еще шесть человек. Сам же Мансур Махмуд заявлял, что не причастен к теракту.
В ночь на 18 мая на участке магистрального газопровода "Моздок – Казимагомед" произошел пожар. По данным НАК, причиной стала диверсия. По заключениям специалистов к разрыву трубы и пожару привело срабатывание двух взрывных устройств.
Объявлены в розыск трое жителей Дагестана, подозреваемых в причастности к двойному теракту в Махачкале.
В Махачкале и Кумторкалинском районе Дагестана отменен режим КТО.
Жительница Дагестана заявила о пропаже своего мужа Фейтуллы Фейтуллаева.
В Дербенте неизвестные вооруженные люди в масках избили и похитили двух местных жителей - Тагира Гуджаева, 1984 года рождения и Резвана Фирзалиева, 1985 года рождения. Об этом со слов очевидцев сообщил друг пропавших Али Гаджиев.
В Махачкале убит предполагаемый организатор двойного террористического акта в Махачкале Гусейн Мамаев. По версии силовиков, Гусейн Мамаев 1988 года рождения, уроженец и житель села Новокули Кумторкалинского района Дагестана по прозвищу "Хамза" был "амиром Махачкалы".
В Кировском районе Махачкалы и соседнем с ним Кумторкалинском районе Дагестана введен режим КТО с целью установления и нахождения причастных к двойному теракту, совершенному 3 мая.
При разминировании трех взрывных устройств, обнаруженных в гараже на одной из улиц в Махачкале, две удалось обезвредить, третья – сработала. Жертв и пострадавших нет. Позднее стало известно, что подрыв бомбы при разминировании в Махачкале был совершен взрывниками.
В Ленинском районе Махачкалы введен режим контртеррористической операции в связи с поиском организаторов двойного теракта, совершенного на посту ДПС "Аляска" 3 мая.
В ночь на 15 мая сотрудник полиции города Хасавюрта госпитализирован с ранениями в результате обстрела его личного автомобиля.
В Дагестане похищен 34-летний житель Махачкалы, уроженец села Харачи Унцукульского района Дагестана Магомедхан Магомедханов, об этом сообщили его родственники. Они также обратились в МВД и ФСБ.
В ходе спецоперации в у села Цветковка Кизлярского района Дагестана убиты семь участников незаконных вооруженных формирований, пятеро из них опознаны, проинформировал Национальный антитеррористический комитет.
Перестрелка силовиков с неизвестными произошла в ходе продолжения оперативно-розыскных и поисковых мероприятий в рамках КТО в Кизлярском районе. На месте спецоперации найдено тело боевика (имя не называется), один силовик получил ранения.
Два самодельных взрывных устройства общей мощностью 28 килограммов в тротиловом эквиваленте обнаружили и уничтожили силовики в районе проведения КТО на границе Сергокалинского и Каякентского районов Дагестана.
В Махачкале правоохранители обезвредили взрывное устройство, заложенное под автомобилем "Тойота". Заминированная машина числится за безработным жителем поселка Тарки. При обезвреживании взрывного устройства потребовалась эвакуация жителей близлежащих домов. Мощность бомбы составила один килограмм тротила.
В Дербенте произошла попытка похищения жителя города Дагестанские Огни Рамиля Ярмагомедова. Он подозревает в причастности к этому представителей спецслужб и правоохранительных органов Дагестана и боится дальнейших провокаций в отношении себя. В дежурной части ГОВД Дербента заявили, что никаких спецмероприятий в городе в это время не проводилось.
На границе Сергокалинского и Каякентского районов Дагестана в ходе боестолкновения с членами НВФ погиб сотрудник полиции. По предварительным данным, силовики попали в засаду. В перестрелке с сотрудниками правоохранительных органов убит предполагаемый участник вооруженного подполья, который был опознан как главарь "сергокалинской" группировки, уроженец и гражданин Турции шейх Абдусалам.
Национальный антитеррористический комитет подтвердил гибель шестерых предполагаемых боевиков боестолкновения у села Цветковка.
В Махачкале по окончании пятничной молитвы в поселке Шамхал Кировского района неизвестные вооруженные лица в масках и камуфляжной и гражданской форме попытались похитить жителя поселка Али Магомедова.
На месте боестолкновения у села Цветковка найдено тело одного убитого предполагаемого боевика. Позднее НАК сообщил о блокировании там группы боевиков.
Об исчезновении 11 мая своего брата, жителя Дербента Тимура Алиева, заявил житель Дагестана Арсен Алиев.
В Каспийске родственники местного жителя Седритдина Халибекова просят у правозащитников помощи в его поиске. Они считают, что к исчезновению Седритдина причастны сотрудники полиции Махачкалы. Однако правоохранители не подтверждают эту информацию.
Жительница столицы Дагестана Захра Абакарова утверждает, что ее мужа Руслана Товбулатова незаконно задержали сотрудники правоохранительных органов республики.
В больнице Избербаша умер полицейский, который получил огнестрельное ранение в голову 9 мая вечером.
В ходе боестолкновения между полицейскими и неизвестными лицами возле села Цветковка Кизлярского района были ранены три сотрудника правоохранительных структур. Позднее стало известно, что в перестрелке погибли двое полицейских и четверо ранены. 11 мая силовики заявили, что в бою убиты трое членов "кизлярской вооруженной группы", один из них опознан как Махмудов Магомед, выполнявший функции шариатского судьи.
На территории Унцукульского района неизвестными были обстреляны сотрудники внутренних войск МВД Дагестана. Никто не пострадал. В связи с боестолкновением, режим контртеррористической операции введен в селе Балахани Унцукульского района.
в Бабаюртовском районе вечером 9 мая неизвестные из проезжавшего автомобиля открыли огонь по полицейским, работающим на месте ДТП. По предварительным данным, пятеро сотрудников получили ранения.
При обстреле полицейских в Избербаше двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения, они были госпитализированы.
Самодельная бомба сработала минувшей ночью на одной из центральных улиц города Буйнакска, сообщил источник в правоохранительных органах Дагестана. Жертв и пострадавших нет.
МВД Дагестана опровергло информацию об увеличении количества жертв терактов в Махачкале до 14.
В Махачкале совершен двойной теракт. Первый взрыв в Махачкале произошел около 22.20 мск, второй – около 22.40 мск. Оба взрыва произошли на полицейском посту "Аляска-30". Общая мощность сработавших бомб составила, по оценкам различных ведомств, от 70 до 150 кг тротила. 14 человек погибло. Правоохранительные органы Дагестана предварительно опознали как Ризвана Алиева одного из исполнителей теракта.
Взрыв утром произошел на автодороге между селами Хебда и Нижний Батлух в Шамильском районе, когда по ней проезжал сын погибшего в марте этого года имама мечети Буйнакска. Пострадавших нет.
В Дербенте задержан мужчина, у которого при себе находились тротиловая шашка весом 200 граммов и электродетонатор.
Житель селения Зубутли-Миатли Кизилюртовского района, 36-летний Камиль Мутаев похищен и увезен в неизвестном направлении вооруженными людьми в камуфляжной форме и масках, заявила его жена Зухра Мутаева. По словам жены похищенного, Камиль Мутаев ранее несколько раз задерживался полицией.
Задержанный сотрудниками правоохранительных органов житель Хасавюрта указал на два тайника с боеприпасами.
Ночью в частном доме в Буйнакске произошел взрыв бомбы с дистанционным управлением, жертв и пострадавших нет.
Днем в Махачкале обнаружен заминированный грузовик, сообщили в силовых структурах. Позднее поступило уточнение, что подозрительный предмет, похожий на СВУ был обнаружен рядом с грузовым автомобилем. Затем в ФСБ сообщили, что разминировано СВУ, прикрепленное магнитами к днищу прицепа "КАмаЗа".
Неизвестные лица в масках ночью ранили сотрудника колонии №2 управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) РФ по Дагестану. Нападение произошло в селе Коркмаскала Кумторкалинского района.
В Казбековском районе сотрудник полиции получил контузию при обезвреживании гранаты, сообщили в МВД республики.
Ночью недалеко от села Какамахи Карабудахкентского района, где уже несколько дней проводятся разведывательно-поисковые мероприятия, при попытке оказать сопротивление убит участник вооруженного подполья.
Утром вооруженные люди в масках и камуфляжной форме, которые представились сотрудниками ОВД Магарамкенсткого района, увезли с собой жителя селения Кючхюр Курахского района Рамазана Саидханова. В настоящий момент месторасположение похищенного неизвестно.
Сотрудники силовых ведомств республики в Хасавюрте на перекрестке улиц Заводской и Датуева попытались остановить для проверки автомобиль, однако оттуда по ним был открыт огонь. В ходе завязавшейся перестрелки все трое находившихся в машине были убиты. Среди убитых 25-летний Юсуп Магомедов, который возглавлял хасавюртовскую группировку, с 2011 года находился в федеральном розыске, а также находящийся в федеральном розыске Булат Акавов, 1987 года рождения, который, по данным силовиков, является активным членом хасавюртовской группировки, и пособник боевиков Абдулгамид Абдулгамидов, 1978 года рождения, в прошлом имам мечети в одном из сел Хасавюртовского района.
Три схрона и один блиндаж с четырьмя взрывными устройствами, установленными по периметру, обнаружены рядом с местом перестрелки в лесном массиве Карабудахкентского района Дагестана.
Утром в 7 часов утра Карабудахкентском районе неизвестные обстреляли военнослужащих внутренних войск МВД России. По предварительным данным, один из нападавших убит, среди силовиков пострадавших нет. В результате перестрелки военнослужащих с неизвестными в этом же районе в 10:35 убиты четверо человек, сообщил источник в правоохранительных органах.
В пригороде Махачкалы у поселка Новый Хушет был убит предполагаемый боевик. По данным МВД, убитый мужчина опознан как член бандподполья Губденской группировки Магомедзагир Магомедов. Мужчина передвигался на автомобиле и на просьбу сдаться открыл огонь, сотрудники правоохранительных органов не пострадали.
Тела трех человек обнаружены в горящей машине в Кумторкалинском районе Дагестана. По предварительной версии, это бандиты, которые перевозили самодельную бомбу для закладки, но СВУ сработало по дороге. Позднее были установлены личности двоих человек, находившихся в сгоревшей машине в Кумторкалинском районе Дагестана. По данным МВД республики, они были убиты в ходе перестрелки с силовиками.
Вечером в Дербенте неизвестным был убит главный бухгалтер РИА "Дагестан" Рамазан Новрузалиев. Новрузалиев получил огнестрельное ранение и скончался в больнице.
Контрольно-заградительный пост полиции был обстрелян ночью при въезде в город Хасавюрт. В результат вооруженного нападения касательное ранение получил сотрудник полиции.
20 апреля в Дагестане был обстрелян пост полиции в городе Избербаше. Неизвестные, проезжая на автомобиле мимо поста полиции, открыли по нему огонь, сотрудники полиции открыли ответную стрельбу. Позже в сгоревшем автомобиле было обнаружено тело убитого мужчины.
В Хасавюрте около 23.00 мск силовики попытались остановить для проверки автомобиль, в котором передвигались подозреваемые в участии в незаконном вооруженном формировании. Находившиеся в машине открыли по силовикам огонь. В результате перестрелки все три предполагаемых боевика были убиты.
В Цумадинском районе в окрестностях селения Кванада в результате боестолкновения между сотрудниками правоохранительных органов и членами незаконного вооруженного формирования погиб старший сержант полиции, еще один полицейский получил ранения.
В Махачкале на проспекте Акушинского неизвестные обстреляли наряд полиции. Полицейский с ранением в голову был доставлен в больницу.
В Хасавюртовском районе во время попытки задержания при оказании сопротивления убит подозреваемый в причастности к вооруженному подполью уроженец Кизляра, предварительно опознанный как Шамиль Гаджиев. По данным МВД Дагестана, убитый был пособником хасавюртовской группы боевиков под руководством Арслана Мамедова. По данным представителя Национального антитеррористического комитета (НАК), убитый входил в кизлярскую группу боевиков.
На территории Новолакского района с 11 часов введен режим контртеррористической операции. В результате действий силовиков в укрытии блокирована группа предполагаемых боевиков. В ходе спецоперации убит предполагаемый боевик, ранены двое военнослужащих внутренних войск и сотрудник полиции по Ножай-Юртовскому району Чеченской республики.
В Махачкале в 1:30 мск у одного из подъездов дома номер 94 по проспекту Акушинского сработало взрывное устройство, один человек погиб. Как сообщил представитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Дагестану, мужчина опознан как Омаргаджи Ибрагимов, участник незаконных вооруженных формирований, ранее судимый по статье 222 УК РФ (незаконное хранение оружия и взрывчатки). При нем обнаружен чешский пистолет "Чезет".
16 апреля в Махачкале был подорван автомобиль. В нем находились начальник Хунзахского межрайонного отдела УФСБ России по Дагестану – Гасан Ачилаев и его жена. Сперва сообщалось, что женщина погибла сразу, однако позже стало известно, что после взрыва она была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии и скончалась на следующий день.
В Хасавюрте неизвестный из пистолета обстрелял машину, в которой находились оперуполномоченный, его жена и дочь. Полицейский и ребенок получили ранения, но, по словам врачей, их жизни ничего не угрожает.
В Махачкале примерно в 21:20 на перекрестке улиц Радищева и Коркмасова у магазина мужской одежды сработало взрывное устройство. Изначально сообщалось, что пострадала женщина. По уточненной информации, самодельное взрывное устройство, которое сработало возле магазина «Pаul & Shark», имело мощность 200 граммов в тротиловом эквиваленте, и в результате происшествия с осколочными ранениями ног были госпитализированы две проходившие мимо в тот момент женщины: 21-летняя и 18-летняя студентки 4 курса юридического факультета и 2 курса филологического факультета Дагестанского госуниверситета.
В городе Хасавюрт двое неизвестных в масках произвели выстрелы по магазину и скрылись на автомашине ВАЗ-217030 белого цвета без государственных номеров. Жертв и пострадавших не было.
Группа неизвестных, численностью до пяти человек, в ночь на 12 апреля ворвалась в дом помощника прокурора Ленинского района Махачкалы Ибрагимова. Преступники избили его и членов его семьи. Затем они застрелили Ибрагимова и скрылись.
В Махачкале неизвестный застрелил военнослужащего внутренних войск МВД РФ в маршрутке на глазах пассажиров. От полученных ранений ефрейтор 102-й бригады внутренних войск МВД РФ скончался на месте.
В Махачкале вечером 10 апреля неизвестные обстреляли частный дом председателя суда города Хасавюрт. В результате обстрела были ранены и госпитализированы проживающие в доме женщина и ребенок.
Подозреваемый в участии в незаконных военных формирований убит в ходе спецоперации в городе Хасавюрте. Им оказался местный житель, 1985 года рождения, который, по данным информационного центра МВД республики, числился как пропавший без вести. Силовики считают, что Гойтиев более года назад присоединился к подполью, действующему на территории республики, однако его родственники утверждали, что он пропал без вести.
В Хасавюрте сотрудники полиции задержали 32-летнего жителя города, который, по оперативным данным, является пособником Саида Гойтиева, сообщает МВД Дагестана.
Мужчина, раненый 6 апреля при обстреле машины участкового у села Байрамаул, скончался в больнице Хасавюрта.
В Хасавюртовском районе около 16.00 мск у села Байрамаул был расстрелян участковый полицейский Арсланали Асхабов. От полученных ранений он скончался на месте.
В Сергокалинском районе блокирована группа предполагаемых боевиков, трое из них убиты. Также погиб один военнослужащий. Убитые опознаны как Капиев Руслан, 1984 года рождения (кличка Адам), Закарьяев Ильяс, 1984 года рождения (кличка Абдулазиз), Халимбеков Юсуп, 1995 года рождения.
Два предполагаемых боевика убиты в ходе вооруженного столкновения недалеко от селения Кадыркент Сергокалинского района. Позже НАК сообщил, что были убиты трое боевиков из сергокалинской группировки, возглавляемой турецким наемником Муханнендом, известным также под именем Абдусалам. Двое убитых были опознаны как Рашид Газалиев (Муаз) и его двоюродный брат Магомед Газалиев, еще один предварительно был опознан как Гусен Магомедов по кличке Терминатор. Однако, согласно уточненным данным, третьим убитым оказался Будайчиев Салман Баширович, 1984 года рождения (исламское имя Хузейфа), находившийся в федеральном розыске по части 2 статьи 208 (организация и участие в НВФ) УК РФ.
В больнице умер второй полицейский, раненый при обстреле в Хасавюрте.
Неизвестные обстреляли в Хасавюрте на улице Грозненской автомобиль с полицейскими, один из них погиб на месте, другой получил тяжелые ранения и был госпитализирован.
В Махачкале на улице Заманова неизвестные обстреляли сотрудников конвойной службы. В результате были убиты сотрудник службы и проходящая мимо женщина. Еще один сотрудник и прохожий с ранениями доставлены в больницу. Экспертиза МВД установила, что обстрел и покушение на начальника УФСИН Дагестана Муслима Даххаева в октябре 2011 года, были совершены из одного оружия.
В Махачкале примерно в 16.00 возле Троллейбусного кольца произошел взрыв, обошлось без жертв. Безоболочное взрывное устройство было заложено за забором недостроенного здания на пересечении улиц Казбекова и Акушинского.
Сотрудник ДПС, получивший ранение при обстреле полицейских неизвестными в Махачкале 22 марта, скончался в больнице.
Около 16.00 на границе Цумадинского и Ботлихского районов неизвестные обстреляли сотрудников силовых ведомств, трое силовиков получили ранения. Один из них госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.
Вечером неизвестный обстрелял сотрудника полиции в Махачкале, садившегося в свой автомобиль. Полицейский с ранениями доставлен в больницу.
Самодельное взрывное устройство неустановленного образца приведено в действие около магазина в селе Жданово Кизлярского района. Никто не пострадал.
Установлены личности трех человек, убитых силовиками в ходе спецоперации в селении Октябрьское Хасавюртовского района Дагестана 23 марта. Ими оказались жители этого села Магомед Мусаев и Муртуз Закаригаев, оба 1985 года рождения, а также Абдулла Джамалов, 1989 года рождения.
В Новолакском районе пропал житель Дагестана Тимур Данилин.
Неизвестный в Махачкале выстрелил из оружия неустановленного образца в инспектора ДПС ГИБДД. Никто не пострадал.
Рано утром совершено нападение на пост полиции на федеральной автодороге "Кавказ" у селения Джемикент, один из нападавших был убит. По данным НАК, убитый являлся участником "южной" террористической группы, опознан как Станислав Шисинов, 1980 года рождения.
Силовики в ходе спецоперации блокировали в селе Октябрьском Хасавюртовском районе группу предполагаемых боевиков. Позже источник в правоохранительных органах района заявил, что в результате боестолкновений убиты два боевика, еще один оказывает вооруженное сопротивление. После окончания активной фазы спецоперации источник в Хасавюртовском РОВД сообщил, что не исключено, что в доме под завалами может быть тело еще одного боевика. Как отметил источник в правоохранительных органах Дагестана, по данным визуального наблюдения, убиты три боевика.
В Буйнакске около 06.00 мск на пересечении улиц Шамиля и Чкалова произошел взрыв. Имам городской мечети Гитиномагомед Абдулгапуров и его охранник, сотрудник полиции Магомедрасул Магомедов от полученных ранений скончались на месте. Следователи выяснили, что в адрес имама поступали угрозы со стороны неизвестных лиц.
В Махачкале примерно в 17.50 на проспекте Акушинского, недалеко от финансового колледжа в результате нападения неизвестных на наряд ГИБДД был госпитализирован раненный полицейский.
В Махачкале на улице Титова возле парка им. Ленинского Комсомола неустановленные лица расстреляли спортсмена-дзюдоиста.
В Махачкале вечером был ранен находившийся на службе по охране административного здания управления вневедомственной охраны МВД по Дагестану по улице Ш.Алиева полицейский. Он со сквозным огнестрельным ранением правой кисти был доставлен в больнице, где ему была оказана медицинская помощь.
В селе Новосаситли Хасавюртовского района Дагестана была проведена спецоперация. Были убиты двое предполагаемых боевиков, погиб сотрудник правоохранительных органов. Убитые в ходе спецоперации двое мужчин опознаны как активные члены так называемого "хасавюртовского джамаата", сообщают в правоохранительных органах региона.
Вблизи Каспийска неизвестный в ночь на 17 марта обстрелял полицейских, остановивших машину для проверки. Сотрудники правоохранительных органов не пострадали, ответным огнем нападавший был ранен, после чего задержан.
Сотрудники силовых ведомств вечером 14 марта в Махачкале в ходе перестрелки убили предполагаемого боевика. Погибший опознан, это Магомед Маджигатов, 1992 года рождения.
Активный участник террористического подполья убитпри оказании вооруженного сопротивления в окрестностях селения Губден Карабудахкентского района. Он предварительно опознан как Арсланали Абусаидов, находившийся в федеральном розыске как за преступления террористической, так и общеуголовной направленности. По данным НАК, Абусаидов, 1984 года рождения, являлся активным членом "губденской диверсионно-террористической бандгруппы", подозревается в участии в подрыве и обстреле отдела полиции в Губдене в декабре 2011 года (тогда в результате нападения никто из сотрудников полиции не пострадал, здание полиции получило различные повреждения), а также в разбойном нападении на доставщика пенсий в селении Гурбуки вhttp://www.kavkaz-uzel.ru/articles/204103/ ноябре 2011 года (тогда было похищено около миллиона рублей)
В ходе штурма дома в Махачкале, где с вечера 11 марта шла спецоперация, по предварительным данным, убиты три человека, в том числе женщина. Как сообщил источник в правоохранительных органах города, двое убитых – члены вооруженного подполья, а женщина – жена одного из них. Один из убитых был опознан как как Магомедхан Тагиров.
В Махачкале началась спецоперация по ликвидации предполагаемых боевиков: в одной из квартир были заблокированы два человека, был введен режим КТО. Источник в правоохранительных органах сообщил, что люди, блокированные в доме убиты. Однако позже информация была опровергнута: спецоперация продолжается. По неофициальной информации, в заблокированном помещении находятся двое детей, двое женщин, двое мужчин.
Силовики установили личность убитого в ходе перестрелки с полицейскими в Хасавюртовском районе 9 марта. Им оказался предполагаемый участник НВФ Руслан Ахматов.
В селе Аксай Хасавюртовского района неизвестный на автомобиле "Жигули" 14-й модели подъехал к посту ДПС, при попытке проверить его документы он открыл огонь по сотрудникам полиции. Нападавший убит ответным огнем.
Вертолет погрануправления в результате обстрела с земли получил повреждения и совершил вынужденную посадку. Экипаж не пострадал. Вертолеты огневой поддержки и артиллерия нанесли удары по лесному массиву в Карабудахкентском районе Дагестана, откуда был обстрелян вертолет погрануправления.
Сотрудники правоохранительных органов у трех жителей Дагестана изъяли оружие, взрывчатку и боеприпасы.
Пять сотрудников полиции погибли и двое ранены в результате теракта на посту полиции в селении Карабудахкент. Мощность сработавшего взрывного устройства составила около двух килограмм в тротиловом эквиваленте. Как установили следователи, смертницей была Аминат Ибрагимова, которая являлась супругой лидера каспийской группы боевиков Заура Загирова, убитого в феврале этого года в Дагестане в ходе спецоперации. Ранее следователи предполагали, что совершившая самоподрыв женщина могла быть вдовой сына лидера дагестанских боевиков Даудова, который был убит вместе с отцом во время спецоперации 10-11 февраля в Карабудахкентском районе республики.
Директор медицинского училища Магомедрасул Гугурчунов расстрелян в дагестанском городе Изербаш. Преступники расстреляли мужчину, когда он заходил в магазин. Стрелявшие скрылись на угнанной машине. Позднее эта машина была найдена на автодороге Манас – Сергокала в Карабудахкентском районе Дагестана. К убийству директора медицинского училища в Избербаше причастны боевики, заявил официальный представитель следственного управления Следственного комитета РФ по Дагестану.
В городе Каспийске два человека вошли в опорный пункт полиции и расстреляли участкового. Также был ранен гражданский, находившийся в этот момент в кабинете. Позднее он умер. Преступники скрылись с места происшествия на машине отечественного производства.
В селе Нечаевка Кизилюртовского района началась спецоперация. В частном доме блокированы двое предполагаемых боевиков. По предварительным данным источника в правоохранительных органах республики, убиты двое боевиков. Один из них предварительно опознан как житель Кизилюрта, 1990 года рождения. Второй - как житель селения Султанянгиюрт, 1985 года рождения, находившийся в федеральном розыске по статьям 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), 208 (участие в НВФ), 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов), 162 (разбой) УК РФ.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и реализации оперативной информации сотрудники полиции по городу Хасавюрту задержали жителя города по подозрению в пособничестве боевикам.
В Хасавюртовском районе, в селе Октябрьском 4 марта произошло нападение на избирательный участок спустя час после его закрытия. Нападение совершили трое неизвестных в масках с автоматическим оружием, в результате перестрелки погибли трое сотрудников полиции, один из нападавших был убит. 5 марта силовики сообщили, что блокировали район, где, по их данным, могут находиться нападавшие.
В Махачкале 51-летний подполковник полиции, заместитель начальника отдела уголовного розыска отделения полиции (ОУР ОП) по Советскому району УМВД России по Махачкале Магомед Мусаев был расстрелян неизвестными, когда ехал на работу. При обстреле его автомобиля также погибла женщина, случайная прохожая. Ранее в МВД Дагестана корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что в Махачкале на улице Акушинского неизвестные расстреляли машину майора полиции, и находившиеся в ней полицейский и его супруга скончались на месте.
Вооруженные люди в камуфлированной форме увезли в неизвестном направлении Абдурахмана Джакаева, жителя Муцалаул, как сообщила его мать Патимат Джакаева. В РОВД Хасавюртовского района заявляют, что у них такого задержанного нет.
Жителя селения Муцалаул Расула Абдулкаримова увезли вооруженные люди в камуфлированной форме в неизвестном направлении, сообщила его сестра Асият Абдулкаримова. В РОВД Хасавюртовского района заявляют, что у них такого задержанного нет.
К селу Новосаситили Хасавюртовского района подъехала колона военных на автомобилях «Урал» и другой военной спецтехнике. Об этом с помощью смс-сервиса «Кавказскому узлу» сообщили очевидцы. Жители села подтвердили информацию о присутствии военной техники на подходе к селу.
Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин сообщил, что к посягательству на жизнь начальника УВД города Махачкалы Ахмеда Магомедова в феврале 2010 года и убийству главы пресс-службы президента Дагестана Гаруна Курбанова в июле 2011 года в Махачкале причастны участники Гимринской диверсионно-террористической группы, в которую входят некоторые уроженцы села Гимры Унцукульского района. Участники группы Абдула Загулиев и Шамиль Абдулгамидов объявлены в розыск по подозрению в убийстве Гаруна Курбанова.
Спецподразделения УФСБ и МВД блокировали в селении Муцалаул Хасавюртовского района частный дом, в котором укрылась группа предполагаемых боевиков численностью до четырех человек. Вечером спецоперация была отложена до утра. Источник в правоохранительных органах заявил, что в ходе спецоперации были убиты двое человек. Ими, по данным оперативного штаба НАК, оказались 23-летний Ахмедов Пахрудин, лидер муцалаульской группы боевиков и активный член НВФ 31-летний Магомед Шарапудинов.
Дом жительницы селения Гимры Унцукульского района 70-летней Халимат Газимагомедовой, сын которой Дарбиш Газимагомедов пропал при неизвестных обстоятельствах, 1 марта рано утром подорвали неизвестные лица. Хозяйка дома не пострадала, зданию нанесен существенный урон.
О пропаже своего мужа, 28-летнего Акава Халидова, сообщила жительница селения Чонтаул Кизилюртовского района Дагестана Рашидат Халидова
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали жителя села Кала Дербентского района, который подозревается в пособничестве боевикам.
Майор полиции убит на проспекте Акушинского в Махачкале.
Тела пятерых человек с огнестрельными ранениями найдены ночью в Карабудахкентском районе Дагестана. По версии следствия, за убийством стоят участники вооруженного подполья. Погибшие были застрелены из трех автоматов, которые, как выяснили силовики, ранее использовалось при убийствах религиозных деятелей и сотрудников правоохранительных органов.
Взрывное устройство было обнаружено на сельской дороге в 200 метрах от населенного пункта Новый Сулак, оно было изготовлено в виде 65-литровой емкости, заполненной взрывчатым веществом и было начинено поражающими элементами. Мощность бомбы, которую обезвредили саперы, составила 50-55 килограммов в тротиловом эквиваленте.
Вечером правоохранительные органы региона заявили об обнаружении двух самодельных взрывных устройств в Махачкале: первое было найдено недалеко от входа в ресторан "Олимп" на проспекте Шамиля, второе - по улице Акушинского на тротуаре рядом с высотным домом. Позже саперы установили, что подозрительный предмет, найденный на Акушинского, являлся муляжом, а бомба на проспекте Шамиля была обезврежена.
В Дагестане, где 21 февраля жители села Гимры перекрыли автодорогу, требуя освободить задержанного местного жителя 40-летнего Магомеда Гамзатова, стало известно, что задержанный был отпущен.
По данным местного жителя, отпущены на свободу 29 жителей селения Комсомольское, задержанных 21 февраля.
Селение Комсомольское Кизилюртовского района Дагестана с утра заблок