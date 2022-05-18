Дагестан: хроника террора (1996-2021 годы)

В Чародинском районе неизвестные вооруженные люди в масках и камуфлированной форме пытались остановить машину с деньгами, предназначенными для выплаты пенсий.

В Хасавюртовском и Цумадинском районах Дагестана сотрудники силовых органов обнаружили и уничтожили два блиндажа, принадлежащие членам незаконных вооруженных формирований. В Новолакском районе найден схрон с оружием и боеприпасами.

В 21.30 на втором километре дороги Хасавюрт - Бабаюрт в придорожном кафе группа неизвестных вооруженных граждан похитила сотрудника полиции. Они также завладели его автомобилем «Лада-Приора».

Ночью в Хасавюртовском районе сотрудники силовых органов склонили к явке с повинной местного жителя, который, по их данным, оказывал содействие убитым членам диверсионно-террористической группы "Хасавюртовская".

Утром в Избербаше был застрелен предприниматель, владелец автомагазина.

Утром в Хасавюртовском районе один полицейский убит, двое получили ранения, по предварительным данным, в результате обстрела наряда ДПС неизвестными.

Утром источник в правоохранительных органах сообщил, что среди блокированных в селе Балахани находится активный участник местной диверсионно-террористической группы, а местные жители сообщили корреспонденту "Кавказского узла" о четырех погибших в ходе спецоперации – одного силовика и трех блокированных в доме. Однако позже представитель Оперативного штаба в Дагестане опроверг информацию о спецоперации и блокирования боевиков в селе Балахани, сообщив, что силовики прочесывают лесной массив в Унцукульском районе Дагестана в поисках боевиков, с которыми вступили в боестолкновение накануне вечером.

В Кизлярском районе сотрудники правоохранительных органов заблокировали группу боевиков, в ходе боестолкновения один военнослужащий ранен, один боевик убит, сообщили в МВД РФ. В районе спецоперации введен режим КТО.

Местные жители сообщили о проведении спецоперации в районе села Новосаситли в Дагестане.