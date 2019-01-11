Три человека убиты после нападения на полицейских в Дагестане

11 января 2019, 21:18

Силовики убили в Карабудахкентском районе Дагестана трех человек, напавших сегодня на пост ДПС, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

Три человека, ехавших на машине ВАЗ 2107, напали сегодня около 18 мск на пост ДПС на участке Кизилюрт – Махачкала федеральной дороги "Кавказ", утверждает Национальный антитеррористический комитет.

Полицейские начали преследовать автомобиль, и нагнали его близ селения Агачаул в Карабудахкентском районе. В ответ на требование сложить оружие и сдаться по силовикам был открыт огонь, в результате перестрелки трое нападавших были убиты, со ссылкой на НАК сообщил "Интерфакс".

По данным НАК, пострадавших среди гражданских лиц и силовиков нет, сообщил ТАСС.