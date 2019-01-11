Сотрудник силовых структур. Фото: Пресс-служба Национального антитеррористического комитета http://nac.gov.ru

11 января 2019, 21:18

Три человека убиты после нападения на полицейских в Дагестане

Силовики убили в Карабудахкентском районе Дагестана трех человек, напавших сегодня на пост ДПС, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

Три человека, ехавших на машине ВАЗ 2107, напали сегодня около 18 мск на пост ДПС на участке Кизилюрт – Махачкала федеральной дороги "Кавказ", утверждает Национальный антитеррористический комитет.

Полицейские начали преследовать автомобиль, и нагнали его близ селения Агачаул в Карабудахкентском районе. В ответ на требование сложить оружие и сдаться по силовикам был открыт огонь, в результате перестрелки трое нападавших были убиты, со ссылкой на НАК сообщил "Интерфакс".

По данным НАК, пострадавших среди гражданских лиц и силовиков нет, сообщил ТАСС.

В автомобиле предполагаемых боевиков обнаружены два автомата, пистолет и боеприпасы. "Предпринимаются меры по установлению причастности нейтрализованных бандитов к другим преступлениям", - привело агентство текст релиза антитеррористического комитета.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Дагестане вооруженных инцидентов, нападений, подрывов и похищений людей.

Примечание:

"Операция силовиков вызвала недовольство жителей дагестанского села", "НАК распространил видео спецоперации в Дагестане", "ФСБ рапортовала об убийстве террориста ИГ* на Ставрополье".

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