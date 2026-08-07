Кадыров Рамзан Ахматович

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Рамзан Кадыров - чеченский политик, сын Ахмата Кадырова, первого президента Чеченской Республики, с 2011 года - глава Чечни. С 2009 года носит звание генерал-майора милиции, с 2020 - генерал-майора Росгвардии. В 2021 году выиграл вторые прямые выборы главы Чечни с результатом 99,7%.

В первую и вторую чеченские кампании

Рамзан Кадыров родился 5 октября 1976 года в чеченском селе Центарой.

В первую чеченскую кампанию, 1994 - 1996 годы, Р.Кадыров воевал на стороне сепаратистов. С 1996 года Рамзан Кадыров - помощник и личный телохранитель своего отца - муфтия Ахмата Кадырова . "Во время первой кампании я с оружием в руках был со своим народом. Маленький был тогда, глупый, но всегда находился рядом с отцом", - рассказывал Кадыров об этом периоде своей жизни в интервью ТАСС в 2016 году .

Осенью 1999 года, в начале второй чеченской войны, Ахмат и Рамзан Кадыровы перешли на сторону федеральных войск. В 2000 году Р.Кадыров возглавил службу безопасности А.Кадырова, ставшего к тому моменту главой российской военной администрации Чечни.

До 2000 года Р.Кадыров был известен в основном своей спортивной карьерой: участвовал во многих соревнованиях по боксу, имеет звание мастера спорта.

В 2000 - 2002 годы Рамзан Кадыров – инспектор по связи и специальной технике штаба отдельной роты милиции при УВД МВД РФ по Чеченской Республике.

В 2002 – 2004 годы – командир взвода отдельной роты милиции по охране объектов, зданий органов государственной безопасности Чеченской Республики УВД МВД по ЧР .

В период президентства Ахмата Кадырова

В 2003 году, после избрания Ахмата Кадырова президентом Чечни, Рамзан Кадыров стал начальником президентской службы безопасности. Занимал должность помощника министра внутренних дел Чечни, был членом Государственного совета Чеченской Республики от Гудермесского района. По информации СМИ, Рамзан Кадыров отвечал за проведение спецопераций и переговоры с боевиками об их переходе на сторону федеральных сил .

22 марта 2003 года Рамзан Кадыров сообщил о добровольной сдаче 46 вооруженных боевиков, которые сложили оружие под личные гарантии его отца. Большинство боевиков, соглашавшихся прекратить вооруженное сопротивление, зачислялось в службу безопасности Ахмата Кадырова.

17 июля 2003 года Рамзан Кадыров заявил, что ему удалось убедить 40 боевиков из числа личной охраны Аслана Масхадова добровольно сложить оружие.

30 ноября 2003 года Рамзан Кадыров объявил, что группа чеченских бизнесменов предложила вознаграждение в 5 млн долларов за информацию о местонахождении Шамиля Басаева. Обещанная Р.Кадыровым поимка Ш.Басаева к Новому году не состоялась.

В марте 2004 года Рамзан Кадыров сообщил о том, что через посредников ведет переговоры с Асланом Масхадовым о возможности добровольной сдачи последнего. Позже Кадыров-младший утверждал, что переговоры сорвали российские войска, расстреляв масхадовских эмиссаров, при посредничестве которых поддерживался контакт с президентом Ичкерии (организация признана террористической и запрещена на территории России).

После гибели Ахмата Кадырова

10 мая 2004 года, на следующий день после гибели в результате теракта своего отца - президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова - Рамзан Кадыров назначен первым вице-премьером ЧР .

Со второй половины октября 2004 года Рамзан Кадыров - советник полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе по вопросам взаимодействия с силовыми структурами (должность полпреда в ЮФО на тот момент занимал Дмитрий Козак).

29 декабря 2004 года Рамзан Кадыров был награжден звездой Героя России. В этом же году Кадыров окончил Махачкалинский институт бизнеса и права .

С 11 ноября 2005 года Рамзан Кадыров на период лечения Сергея Абрамова, председателя правительства Чечни, получившего серьезные травмы в автомобильной аварии, исполнял обязанности главы правительства Чечни .

4 марта 2006 года президент Чечни Алу Алханов подписал указ о назначении Рамзана Кадырова премьер-министром республики .

По некоторым данным, у Рамзана Кадырова был конфликт с президентом Чечни Алу Алхановым. 15 февраля 2007 года президент РФ Владимир Путин рассмотрел обращение Алу Алханова с просьбой о переводе на другую работу и подписал указ о назначении Алханова заместителем министра юстиции. В тот же день Рамзан Кадыров был назначен временно исполняющим обязанности президента Чеченской Республики .

На посту главы Чечни

1 марта 2007 года президент РФ Владимир Путин официально предложил кандидатуру Рамзана Кадырова на пост президента Чечни (в качестве кандидатов помимо Кадырова на выбор Путина были представлены также первый заместитель руководителя аппарата президента и правительства ЧР Муслим Хучиев и глава администрации Грозненского района Шахид Джамалдаев) .

2 марта 2007 года парламент Чечни одобрил наделение Рамзана Кадырова полномочиями президента республики. За это решение высказались 56 из 58 депутатов из обеих палат .

На посту главы Чечни Рамзан Кадыров продолжил линию своего отца, расставляя на руководящие должности своих людей, в основном из бывших сепаратистов (как и сами Кадыровы). Свою команду Рамзан Кадыров формировал на основании личной преданности, опираясь на МВД (министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов некоторое время был начальником охраны Ахмат-хаджи Кадырова , практически все начальники районных отделов милиции либо родственники Рамзана Кадырова, либо односельчане, либо преданные ему люди), батальоны спецназа внутренних войск МВД России "Юг" и "Север", куда вошли бывшие сотрудники службы безопасности (СБ) Кадырова и ОМОН (командиром являлся Артур Ахмадов, бывший начальник штаба СБ). Во главе полков МВД ЧР (ППС-1), "нефтеполка", ППС-2 также стоят люди Рамзана Кадырова. У Р.Кадырова есть также штат личной охраны (точное число бойцов этих формирований неизвестно, - называются цифры от тысячи до нескольких тысяч человек) .

12 августа 2010 года Рамзан Кадыров обратился к чеченскому парламенту с просьбой о переименовании своей должности: "Прошу внести изменение в название высшего должностного лица ЧР. Я исхожу из того, что в едином государстве должен быть только один президент, а в субъектах первые лица могут именоваться главами республик, главами администраций, губернаторами и так далее".

5 марта 2011 года депутаты чеченского парламента единогласно проголосовали за переутверждение Рамзана Кадырова на посту главы Чечни еще на пять лет.

На выборах в Госдуму шестого созыва 4 декабря 2011 года Рамзан Кадыров возглавил чеченский республиканский список "Единой России", отказавшись впоследствии от мандата.

4 августа 2012 года Рамзан Кадыров выступил с критикой в адрес главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Комментируя спецоперацию чеченских боевиков в ингушском селе Галашки, он оценил противостояние властей Ингушетии терроризму в этой республике как недостаточно активное: "Если Евкуров там не наводит порядок, мы его наведем, тем более особая его заинтересованность в таком порядке и не чувствуется. Иначе чем объяснить слова Евкурова о том, что он не называет террористов бандитами? Якобы это заблудшие молодые люди. Для нас они бандиты, террористы, шайтаны, враги чеченского и ингушского народов, враги России".

26 августа 2012 года Рамзан Кадыров заявил, что руководство Чеченской Республики намерено поднять на федеральном уровне вопрос установления административной границы с Республикой Ингушетия: "Межевая линия, которую мы никогда не проводили и которой никогда не интересовались, изо дня в день, из месяца в месяц двигается внутрь ЧР". "Всем известно, что Сунженский район, значительные территории Малгобекского района являются частью Чечни".

В феврале 2013 года индекс цитирования Рамзана Кадырова, согласно сообщению "Медиалогии", составил 14,22, и он возглавил рейтинг цитируемости блогеров-губернаторов. Как отметили авторы исследования, этому способствовало то, что Кадыров завел аккаунт в Instagram, где разместил более 70 фотографий и лично комментирует записи своих читателей.

25 февраля 2013 года Рамзан Кадыров пригласил Жерара Депардье в Грозный и вручил ему ключи от пятикомнатной квартиры . Ранее актер отказался от французского гражданства в связи с планами введения в стране 75% налога на доход и получил гражданство Российской Федерации.

9 апреля 2014 года Кадыров введен в состав президиума Государственного совета Российской Федерации .

28 мая 2014 года после участившихся заявлений о том, что в боевых действиях на юго-востоке Украины участвуют чеченские наемники, опроверг эту информацию.

В связи с событиями на Украине Рамзан Кадыров внесен в санкционные списки США, ЕС, Швейцарии и Канады.

В июле 2017 года спортивный канал американского кабельного телевидения "Эйч-Би-Оу" опубликовал интервью с Рамзаном Кадыровым, в котором глава Чеченской Республики заявил: "Америка не такое сильное государство, чтобы мы рассматривали его как врага России". "У нас сильное государство и ядерная держава. Если даже наше государство полностью разрушат, автоматически ядерные ракеты полетят. И весь мир мы перевернем — раком поставим", — добавил Кадыров.

19 июля 2014 года Кадыров в социальной сети "Инстаграм"** представил фотодоказательство смерти лидера "Имарата Кавказ" Доку Умарова.

20-23 марта 2015 года был проведен очередной опрос "Левада-центра"*, согласно которому 55% опрошенных заявили, что Рамзану Кадырову можно доверять (в ходе аналогичного опроса 2006 году таких было 33%), 21% придерживается противоположной точки зрения (было 36%), еще 24% опрошенных затруднились с ответом (таких было 32%) .

В мае 2015 года рейтинг, составленный фондом "Петербургская политика" и холдингом "Минченко консалтинг" на основании оценок экспертов, зафиксировал снижение показателя "выживаемости" Кадырова - 4 балла, против твердой "пятеркой", выставленной в 2014 году. Сильными сторонами Кадырова эксперты назвали федеральную поддержку и контроль над ситуацией в регионе, а слабыми - постепенное погружение во внутриэлитные конфликты и негативные резонансные ситуации, трения с главами соседних республик, связанные с претензиями на лидирующие позиции на всем Кавказе.

25 марта 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Рамзана Кадырова исполняющим обязанности главы Чеченской Республики.

27 июня 2016 года Кадыров был включен в предвыборный список партии "Единая Россия".

1 августа 2016 года, после появления в интернете видеоролика ИГ (запрещенная в России судом и признанная террористической группировка) с призывами к джихаду в России, где содержатся угрозы в адрес россиян и обращение к президенту страны Владимиру Путину, Р.Кадыров назвал заявление боевиков "пустышкой". В соцсети Instagram он написал: "Я со всей ответственностью заявляю, что это "заявление" является пустышкой, за которой нет никаких реальных сил и возможностей. Мы уничтожили в Чечне прекрасно подготовленных и вооруженных до зубов бандитов из 51 страны. Здесь бесславно сложили головы сотрудники лучших спецслужб мира. Остатки бежали, сверкая пятками!".

25 августа 2016 года прошла рабочая встреча президента России с Рамзаном Кадыровым, где последний бодро отчитался о достигнутых в Чечне успехах по импортозамещению - об увеличении числа дойных коров в Чечне, а также о повышении зарплат учителей, снижении безработицы (1,3%), строительстве новых школ и жилья.

18 сентября 2016 на выборах главы республики Рамзан Кадыров получил поддержку более 97% избирателей.

31 октября 2016 года Рамзан Кадыров заявил, что Чечню не устраивают разработанные Минфином РФ планы по сокращению бюджета республики. По его словам, Чечня не сможет развиваться, если сократится ее финансирование. На фоне этого заявления Кадырова стало известно о том, что президент России Владимир Путин поручил правительству страны обсудить вопрос увеличения финансирования Северного Кавказа. Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты заявили, что стремление Кадырова приостановить подписанное с Минфином соглашение о сокращении дотаций Чечне объясняется тем, что он не может обеспечить его выполнение.

27 ноября 2017 года издание SaudiaNews сообщило, что в ходе встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Рамзан Кадыров “принес его королевскому высочеству извинения за конференцию в Грозном, подчеркнув что салафиты являются людьми сунны, извинившись за какие-либо возникшие недоразумения”. При этом имелась в виду конференция "Кто они – последователи сунны?", прошедшая в Грозном в августе 2016 года, в рамках которой была принята фетва, по которой истинными мусульманами признаются только последователи суфийского тариката. Сторонники салафизма в этой фетве были названы опасными сектантами.

11 апреля 2017 года издание Financial Times сообщило о конфликте между Кадыровым и главным исполнительным директором "Роснефти" Игорем Сечиным в связи с ситуацией вокруг чеченских предприятий и продажи чеченских активов корпорации. Обострение этого конфликта привело к появлению версии о "чеченском следе" в петербургском теракте . 12 апреля Сечин и Кадыров выступили с совместным заявлением, где опровергли эти сведения, пригрозив изданию судом .

19 апреля Сечин и Кадыров договорились, что "Роснефть" не будет продавать властям Чечни свои региональные активы и строить в Грозном нефтеперерабатывающий завод, однако останется работать в республике и начнет вкладываться в ее социальную инфраструктуру .

27 июля 2017 года в своем канале в Telegram Рамзан Кадыров заявил, что готов сложить с себя полномочия и всю оставшуюся жизнь охранять мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Об этом глава Чечни заявил в связи с конфликтной ситуацией, сложившейся вокруг мечети на Храмовой горе.

В декабре 2019 года Владимир Путин развеял, высказанное режиссером Александром Сокуровым и вызвавшее резкую критику в Чечне, сомнение в соответствии Рамзана и Ахмата Кадыровых званию Героя России, заявив, что тот, кто «встал на сторону России», достоин звания Героя России. Путин также отметил, что глава Чечни постоянно подвергается опасности, а за восстановление Грозного достоин награды Героя Труда.

В июне 2015 года был принят федеральный закон 1 , который запрещает главам регионов занимать свой пост более двух сроков подряд . Однако этим же законом были обнулены губернаторские сроки всем главам регионов, которые вступили в должность до 1 июня 2012 года . Таким образом, Кадыров по закону получил право идти на первые прямые выборы в сентябре 2016 года, а затем и на вторые прямые выборы в сентябре 2021 года. Но исходя из запрета на избрание губернаторов более двух сроков подряд, в 2026 году законом ему будет запрещено претендовать на пост главы Чечни.

Госдума в 2021 году приняла закон об организации публичной власти в субъектах России, который позволяет губернаторам избираться более чем на два срока подряд и запрещает главам регионов именоваться президентами. Кроме того, вводится единый срок полномочий для губернаторов и региональных парламентов — пять лет. .

В Конституции Чеченской Республики не содержится ограничений количества сроков, которые глава республики может быть у власти.

Намерение оставаться на посту

20 мая 2021 года Кадыров заявлял, что не будет участвовать в предстоящих выборах, если хотя бы "несколько процентов населения" выступит против его кандидатуры .

После этого участники Всемирного съезда народов Чечни приняли резолюцию с призывом к Рамзану Кадырову выдвинуть кандидатуру для участия в очередных выборах главы региона. Кадыров пообещал передать позицию чеченского народа Путину, что в этот же день и сделал. Президент России в ответ озвучил Кадырову предложение участвовать в осенних выборах.

19 сентября 2021 года состоялись вторые прямые выборы главы Чечни. Помимо Рамзана Кадырова, кандидатами были зарегистрированы бывший мэр Грозного, заместитель руководителя администрации главы и правительства Чечни Иса Хаджимурадов от партии «Справедливая Россия» и депутат Парламента Чечни Халид Накаев от КПРФ. По данным ЦИК, Рамзан Кадыров набрал на выборах главы Чечни 99,7% голосов, побив свой рекорд 2016. «Все 100% вроде как неприлично. Обычно получается 98-99%. А так как в данном случае было заявление о том, что если хотя бы 2% будут против, то Рамзан Ахматович уйдет, то обязательно надо было сделать 99%», - заметила директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.

3 сентября 2022 года Рамзан Кадыров заявил, что "засиделся" на посту главы Чечни и готов уйти с должности . Он уточнил, что "вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск". В Кремле видели сообщение Кадырова о возможной отставке, но это "пока никак не материализовалось", сказал 4 сентября 2022 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков .

14 июля 2023 года Рамзан Кадыров заявил о намерении участвовать в следующих выборах главы Чечни. "Распространяют слухи, что меня убирают и на мое место ищут другого. На мое место никого не ищут, и я не допущу возникновения необходимости искать. Когда срок истечет, с позволения Аллаха, снова пойду на выборы, и если народ изберет, буду продолжать работать", - привело слова Кадырова государственное агентство "Чечня сегодня" . В своем Telegram-канале 14 июля 2023 года Кадыров призвал жителей республики "не брать на веру всевозможные слухи и домыслы", задача которых "представить регион нестабильным, подорвать авторитет руководства" .

Назначение родственников на руководящие посты в Чечне

Рамзан Кадыров пытается укрепить свою единоличную власть, назначая родственников на наиболее значимые должности в республике.

В октябре 2021 года, спустя год после назначения на пост заместителя, 22-летняя дочь главы Чечни Айшат Кадырова получила должность министра культуры республики. До прихода на госслужбу Кадырова управляла домом исламской моды Firdaws. Айшат - первая из детей Рамзана Кадырова, получившая высокий руководящий пост. Ее младшая сестра – Хадижат (Карина) Кадырова – всего лишь руководитель департамента дошкольного образования мэрии Грозного. А 18 февраля 2022 года заместителем руководителя секретариата главы Чечни стала 19-летняя Хутмат (Хеди) Кадырова.

2 марта 2021 года двоюродный брат главы Чечни 31-летний Хас-Магомед Кадыров после мэрства в Аргуне оказался в кресле мэра Грозного.

14 марта 2016 года первым вице-премьером Чечни был назначен 26-летний племянник Рамзана Кадырова Якуб Закриев, до этого, с 2015 года, исполнявший обязанности руководителя секретариата главы Чечни.

9 октября 2017 года Управление ГИБДД Чечни возглавил 28-летний племянник Рамзана Кадырова Идрис Черхигов.

8 ноября 2017 года начальником УМВД по Грозному был назначен Хас-Магомед Кадыров, близкий родственник главы республики. На освободившуюся должность главы управления наркоконтроля был назначен родственник Кадырова и его двоюродного брата, депутата Госдумы Адама Делимханова Гайрбек Делимханов.

7 апреля 2018 года Хамзат Кадыров, 21-летний племянник главы Чечни, сын его умершего в 2004 году старшего брата Зелимхана, назначен заместителем главы администрации Курчалоевского района республики.

Покушения

На Рамзана Кадырова было организовано несколько покушений.

12 мая 2000 года на федеральной трассе "Кавказ" рядом с его джипом сработало взрывное устройство. Р.Кадыров получил легкую контузию.

30 сентября 2002 года неизвестные обстреляли автомобиль Рамзана Кадырова в поселке Новогрозненский Гудермесского района Чечни. Был ранен один из его подчиненных .

27 июля 2003 года в селе Цоцан-Юрт Курчалоевского района охрана помешала смертнице взорвать Р.Кадырова. Погибли исполнительница теракта и местная жительница.

В ночь на 1 мая 2004 года отряд сепаратистов атаковал родовое село Кадыровых Центарой. По словам подчиненных Рамзана Кадырова, целью нападавших было его похищение или убийство. Вылазка боевиков была отбита.

28 июля 2008 года в СМИ появились сообщения о том, что в селении Хоси-Юрт (Центарой) в Чечне совершено неудачное покушение на Рамзана Кадырова. По одним данным, Кадырова пытался застрелить из пистолета недавно принятый на работу сотрудник службы безопасности. По другим сведениям, обстрелу подверглась автомашина, в которой должен был находиться Р.Кадыров, но в ней оказался его двоюродный брат. Как утверждал источник в силовых структурах республики, охрана успела прикрыть президента и застрелить покушавшегося. При этом сам Рамзан Кадыров опроверг сведения о совершенном на него покушении, сказав, что их распространяют "ваххабиты или провокаторы".

23 октября 2009 года в Грозном была якобы предотвращена попытка убийства Рамзана Кадырова и его советника Адама Делимханова.

24 сентября 2014 года СМИ распространили сообщение о том, что один из полевых командиров действующей в Сирии и Ираке джихадистской организации,запрещенной в России, "Исламское государство" (ИГИЛ) Абу-Умар аш-Шишани (Тархан Батирашвили) объявил награду за ликвидацию Рамзана Кадырова и его приближенных. Послание содержало список из 12 персон из руководства Чечни, приближенных Рамзана Кадырова, с указанием расценок за голову каждого. За расправу над самим Кадыровым было обещано 5 млн долларов. 13 ноября 2014 года Рамзан Кадыров в своем Instagram (kadyrov_95), сообщил о смерти Омара аш Шишани: "Враг ислама Тархан Батаришвили, называвший себя Омаром аш Шишани, убит. Так будет с каждым, кому придет в голову угрожать России и чеченскому народу". К сообщению было приложено фото убитого человека, похожего на Тархана Батирашвили.

3 октября 2016 года "Новая газета" опубликовала материал о новом покушении на Рамзана Кадырова весной 2016 года. Покушение собиралась совершить группа молодых жителей Чечни в селе Беной, где находится резиденция Кадырова. В резиденции была заложена взрывчатка, а у участников заговора изъяли "целый арсенал серьезного новейшего оружия". Источники издания сообщили, что заговор выдал двоюродный брат руководителя администрации главы Чечни Ислама Кадырова – Валид. По одной из версий, номер Валида силовики нашли на телефоне одного из террористов, погибших 9 мая на КПП-138 при въезде в Грозный. По другой – Валид выкрал у своего двоюродного брата номер телефона Рамзана Кадырова и передал его Ямадаевым, которые считаются «кровными врагами» главы Чечни. Валид является одновременно родственником Кадыровых и Ямадаевых, утверждается в материале издания.

30 января 2017 года в "Новой газете" вышел еще один материал о расследовании покушения на Кадырова в Беное. Согласно рапорту начальника ЦПЭ МВД по Чечне подполковника Тимура Межидова, цитату из которого обнародовала "Новая", "организатором покушения на главу Чеченской Республики является гр-н Ямадаев Иса Бекмирзаевич" .

10 марта 2017 года замглавы Росгвардии по Чечне и помощник главы республики по силовому блоку Даниил Мартынов подтвердил информацию попытке покушения на Кадырова, предположив, что к попытке покушения на главу Чечни весной 2016 года могут быть причастны люди, которые "10-20 лет назад уехали за границу и сейчас проживает на Западе".

1 апреля 2017 года Управление СКР по Чечне в марте вынесло официально постановление о федеральном розыске Исы Ямадаева по подозрению в покушении на Кадырова, а суд условно избрал ему меру пресечения - подписку о невыезде. По сообщению "Росбалта", Ямадаев, который по-прежнему является действующим военнослужащим и находится под государственной защитой, уже обжаловал постановление о розыске, указав возможные мотивы действий чеченских силовиков и их намерения непременно устранить его при задержании.

Обвинения в преступлениях и нарушениях прав человека

Российские и международные правозащитные организации связывают деятельность Рамзана Кадырова с массовыми и грубыми нарушениями прав человека.

Зарема Мусаева, супруга федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева, 20 января 2022 года была насильно увезена чеченскими силовиками из квартиры в Нижнем Новгороде в Грозный, после чего глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Янгулбаевых ждет место «в тюрьме или под землей». 22 января Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и потребовал задержать и наказать всю семью или уничтожить как пособников террористов. Из-за этих угроз Сайди Янгулбаев и его дочь покинули страну. Абубакар Янгулбаев покинул Россию еще в конце 2021 года, а другой сын Мусаевой, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма, а Росфинмониторинг включил его в реестр экстремистов и террористов.

В декабре 2021 года критики Кадырова заявили о массовых похищениях их родственников в Чечне и Астрахани. «Кавказский узел», по открытым источникам, насчитал не менее 60 фамилий Янгулбаевых, Абдурахмановых, Мализаевых, Садулаевых, Халитовых и Арцуеввых.

4 февраля 2021 года чеченские силовики вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню Салеха Магамадова и его брата Исмаила Исаева, на тот момент несовершеннолетнего. Их пытали и обвинили в пособничестве боевику, посадив их через год на 8 и 6 лет соответственно.

В сентябре 2020 года в Геленджике был похищен Салман Тепсуркаев, видео с которым вызвало широкий резонанс не только в Чечне, но и за ее пределами. Подробнее о случившемся с Тепсуркаевым рассказывается в справке «Кавказского узла» «Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова».

После ряда нападений на полицейских в Грозном в декабре 2016 года начались массовые похищения силовиками жителей Чечни. Согласно данным расследования, «Новой газеты» всего были задержаны более 100 человек в декабре 2016-го и январе 2017 года. Не менее 31 жителя Чечни были убиты – их данные фигурируют в списке, переданным газетой Следственному комитету России. СК проводил проверку по заявлению издания почти год, но в итоге отказал в возбуждении уголовного дела.

В мае 2006 года Международная Хельсинкская федерация по правам человека подготовила доклад о созданных в Чечне секретных тюрьмах. В докладе, в частности, сообщалось: "В Чеченской Республике до сих пор существует множество нелегальных мест задержания. Большинством из них управляют вооруженные силы, подчиняющиеся премьер-министру Чечни Рамзану Кадырову (так называемые "кадыровцы"). Одной из причин существования такой параллельной системы заключения является получение "признаний" и "свидетельств" путем жестоких избиений и пыток, после которых может происходить официальное задержание и преследование. Большое количество таких уголовных дел сфабриковано" .

Также в 2006 году был опубликован доклад организации "("Кавказский узел" может сообщить название организации по запросу)", запрещенной в России, посвященный случаям применения пыток и незаконного удержания в Чечне. Доклад сообщал о "пытках, применяемых сотрудниками второго оперативно-разыскного бюро (ОРБ-2) ГУ МВД РФ по ЮФО".

В докладе 2012 года Международная кризисная группа описывала две модели борьбы с вооруженным подпольем. Одну реализует в Чечне Рамзан Кадыров, преимущественно используя жесткие силовые меры и запугивание салафитов и их родственников.

В докладе российских неправительственных организаций по соблюдению Российской Федерацией Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания в период 2006 – 2012 годы было указано, что должностные лица ЧР неоднократно и публично по местному телевидению говорили о необходимости бессудных казней. Кадыров в мечети города Грозный 23 мая 2009 года сказал (в тот же день сюжет с этим выступлением был показан по телеканалу "Грозный" в программе "Итоги" в 20.00): "Клянусь именем Аллаха! Ваххабиты и те, от кого есть хоть малейший запах ваххабизма, будут уничтожаться в Чечне. Клянусь именем Аллаха, что дам жить на этой земле в Чечне только тем, кто приведет своих детей домой. Они должны либо привести домой своих детей-ублюдков, чтобы их посадить, либо убить их. Если же не убьем, вам будет зло от этих детей. Клянусь именем Аллаха! Мы даже не будем их задерживать, сажать, а просто убивать их на месте. После этого не позволим произнести даже их имен".

Бывший охранник Кадырова Умар Исраилов утверждал, что "Кадыров лично пытал его электрошоком" . У.Исраилов был впоследствии убит в Вене, а его отец Али Исраилов в октябре 2012 года в интервью "Кавказскому узлу" заявил: "Методы этих подонков нам известны - они действуют так же, как действовали по отношению к моему сыну, то есть: покупают людей, заставляют их убивать неугодных им и списывают все это на исполнителей, оставаясь при этом в тени. Но все мы знаем, весь мир об этом знает, что без их финансирования, без их команды, без их ведома такие вещи не делаются".

20 июля 2009 года ГУВД Москвы приняло заявление адвоката Р.Кадырова о возбуждении дела о клевете против председателя ("Кавказский узел" может сообщить название организации по запросу)* Олега Орлова*. Поводом для обращения послужило высказывание О.Орлова*, в котором он возложил на Р.Кадырова вину за убийство правозащитницы Натальи Эстемировой. 20 января 2012 года дело против О.Орлова* было прекращено за отсутствием состава преступления после декриминализации статьи о клевете.

В октябре 2009 года Рамзан Кадыров обратился с просьбой о возбуждении дела о клевете в отношении нескольких журналистов "Новой газеты" и главного редактора издания Дмитрия Муратова*. Поводом для подачи иска стали статьи, опубликованные в газете с мая 2008 года по февраль 2009 года, в которых Кадыров был назван виновным в убийствах, пытках и угрозах применения физического насилия. 15 февраля 2010 года дело было закрыто из-за отказа истца от своих требований.

2 февраля 2010 года правоохранительные органы Чечни направили в Москву материалы для возбуждения дела о клевете на Рамзана Кадырова против главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой в связи с ее выступлением на пресс-конференции 23 мая 2008 года в Москве. "В конце пресс-конференции Алексеева сказала, что банды Кадырова ездят по Чечне, убивают, похищают людей, делают, что хотят", - заявил представитель Рамзана Кадырова Андрей Красненков. Впоследствии иск был отозван.

20 декабря 2017 года Минфин США внес Рамзана Кадырова в санкционный "список Магнитского", назвав его ответственным за внесудебные казни, пытки и другие нарушения прав человека в Чечне.

В ответ Кадыров в видео на своей странице в Instagram заявил, что "еще не получал приказа ступить на американскую землю". Он также написал, что может "гордиться, если неугоден спецслужбам США", а "в Чечне мир и стабильность".

20 июля 2020 года госдепартамент США объявил о новых санкциях против Рамзана Кадырова, его жены и двух дочерей. Как отреагировали Чечня, Кремль и сам глава Чечни, когда и под какие санкции он попадал ранее читайте в справке «Кадыров: шесть лет под санкциями» «Кавказского узла».

Призыв к убийству авторов негативных комментариев о Чечне

На совещании в правительстве Чечни 4 ноября Рамзан Кадыров потребовал выявлять авторов негативных материалов о республике и комментирующих их пользователей соцсетей. По словам Кадырова, "любой, кто посягнёт на честь и достоинство, понесёт самое строгое наказание". В речи Кадырова звучали также угрозы убийством, но впоследствии сам глава Чечни и его приближенные отрицали факт публичных угроз убийством критикам чеченских властей.

"Кавказский узел" сравнил несколько версий перевода слов Кадырова. В них есть незначительные отличия, не влияющие на смысл, но слово "убивать" присутствует во всех версиях.

Корреспондент "Кавказского узла" перевел слова Кадырова на русский таким образом: "Кто распространяет смуту, сплетни - если их не убить, не посадить, не остановить – ничего не выйдет". По версии переводчика, к которому обратился "Кавказский узел", чтобы проверить корректность перевода, Кадыров заявил: “А если тех, кто это всё распространяет, мы не будем убивать, сажать и запугивать, то они не остановятся”.

Глава Чечни неоднократно публично призывал к поиску своих критиков в интернете и расправе над ними. «Вырывать язык и ломать пальцы», «ну, есть черти, и их остановит только пуля» - только часть известных угроз. В справке «Кавказского узла» «"Мы не людоеды": что на самом деле сказал Кадыров» рассказывается и о других ярких высказываниях Рамзана Кадырова.

Русская служба "Би-би-си" приводила слова Кадырова так: "Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится". После публикации перевода "Би-би-си" представитель главы Чечни Альви Каримов заявил, что сотрудник телерадиовещательной компании плохо знает чеченский язык и поэтому неверно трактовал слова Кадырова. В свою очередь, корпорация заявила, что уверена в своем переводе с чеченского .

Издание 2 обратилось к носителю чеченского языка с просьбой проверить перевод «Би-би-си» и перевести остальное выступление Кадырова. "Те, кто нарушает согласие между людьми, распускает сплетни, устраивает раздоры… Если мы не остановим их, убивая, сажая [в тюрьмы], пугая — ничего не получится", - приводит издание свой перевод спорной фразы. Переводчикиздания подчеркнул, что в речи Кадырова нет никакого контекста, который бы смягчил его заявления или допускал другую трактовку .

Увлечения

Рамзан Кадыров увлекается собачьими боями, автомобилями, любит водить машину .

Любит слушать музыку. Любимая певица – Глюкоза .

Возглавлял Федерацию бокса Чечни , спортивный клуб «Рамзан» и Чеченскую лигу КВН.

Семейные связи

Рамзан Кадыров родился 5 октября 1976 года в селении Центарой Курчалоевского района ЧИАССР (там же окончил среднюю школу) . Р.Кадыров состоит в родственных отношениях с большей частью руководителей Чечни. В частности, его родственником был Дукуваха Абдурахманов, спикер парламента Чечни в 2008 - 2015 годах. Глава правительства ЧР в 2007 - 2012 годах Одес Байсултанов - двоюродный брат Рамзана Кадырова; в близких родственных отношениях с премьером состоит и депутат Госдумы Адам Демильханов .

Рамзан Кадыров отличался отменным здоровьем - до 2019 года сведений о каких-либо недомоганиях главы Чечни не попадали в СМИ даже на уровне слухов. Однако за последние полтора года он неоднократно уходил на больничный. Как протекали заболевания, что заявляли о них официальные лица Чечни и сам Кадыров читайте в справке «Кавказского узла» «Четыре больничных: как и когда болел Кадыров».

Рамзан Кадыров женат. Его законной супругой является его бывшая односельчанка - Медни Мусаевна Кадырова (в девичестве Айдамирова) 1978 года рождения. Знакомство будущих супругов произошло еще во время их учебы в школе.

Медни Кадырова работает модельером и специализируется на выпуске мусульманской одежды. С 2009-го года в столице Чечни работает дом моды «Firdaws», основателем которого является первая леди республики.

Чета Кадыровых воспитывает десятерых общих детей – шесть дочерей (Айшат, Карина, Хеди, Табарик, Ашура и Эйшат) и четверых сыновей (Ахмат, Зелимхан, Адам, Абдуллах). В начале февраля 2007 года Кадыров усыновил двоих мальчиков из приюта - младших братьев Даскаевых, от которых отказались родственники .

Мать Рамзана Кадырова Аймани Несиевна Кадырова занимает пост руководителя Фонда имени Ахмата Кадырова (Рамзан Кадыров – один из соучредителей фонда), который ведёт в республике широкую благотворительную деятельность и одновременно через компании, в которых фонд является соучредителем, контролирует многие крупные объекты недвижимости в Чечне .

Стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил упоминаются наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами, когда речь идет о деятельности чеченского Фонда имени Ахмата Кадырова. Нередки и благотворительные акции. Однако часть помощи, по мнению экспертов, не доходит до нуждающихся из-за низовой коррупции. В справке «Кавказского узла» «Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"» о том, как устроен этот Фонд Ахмата Кадырова, откуда и куда идут поступающие в него деньги.

В 2006 году Аймани Кадырова по просьбе Рамзана усыновила 16-летнего воспитанника грозненского приюта Виктора Пиганова, поскольку Рамзану не позволяла сделать это разница в возрасте. После усыновления мальчик получил новые документы на имя Висита Ахматовича Кадырова . В 2007 году Аймани опять же по просьбе сына усыновила ещё одного 15-летнего подростка .

Награды и звания

В 2004 году Рамзан Кадыров удостоен звания - Герой России.

В августе 2005 года награжден медалью "Защитнику Чеченской Республики".

В июне 2006 года Рамзан Кадыров получил в Дагестанском государственном техническом университете степень кандидата экономических наук, защитив диссертацию на тему: "Оптимальное управление договорными отношениями между основными участниками строительного производства" (специальность "Экономика и управление народным хозяйством") .

В 2006 году Р.Кадырову присвоено звание почетного члена Российской академии естественных наук .

5 марта 2008 года Кадыров получил удостоверение члена Союза журналистов России, но на следующий день секретариат Союза отменил это решение как противоречащее уставу.

14 лет руководства Чечней позволили Рамзану Кадырову выстроить тотальный семейный культ. Руководящие посты, ключевые должности, награды и названия в честь родственников – все это подтверждает курс на "ахматизацию" Чечни. Как Кадыров делает себя и своих родных идолами, - рассказывается в справке «Кавказского узла» «Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых».

По сообщению пресс-службы чеченского президента, 10 ноября 2009 года, в День милиции, Дмитрий Медведев подписал указ о присвоении Р.Кадырову звания генерал-майора милиции (указ №1259) за заслуги в организации и проведении спецопераций против участников незаконных вооруженных формирований. На официальном сайте президента России указ опубликован не был.

22 июля 2020 года Владимир Путин присвоил Рамзану Кадырову воинское звание генерал-майора Росгвардии.

"За заслуги перед отечеством"

13 декабря 2024 года Владимир Путин вручил Рамзану Кадырову орден "За заслуги перед Отечеством" II степени, сообщил министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале. Он уточнил, что награда была присуждена Кадырову “в знак признания его выдающегося вклада в укрепление российской государственности, повышение обороноспособности страны” и за значительные достижения в социально-экономическом развитии Чеченской Республики” .

8 февраля 2024 года Владимир Путин наградил Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации .

Как следует из документа, Кадыров награжден за «большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Чеченской Республики»

В 2006 году глава Чечни получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а в 2021-м году – орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. По словам министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмеда Дудаева, Кадыров получил орден за крупный вклад в социально-экономическое развитие Чечни и многолетнюю добросовестную работу .

9 марта 2015 года Рамзан Кадыров награжден орденом Почета "За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу" .

В 2022 году Кадыров получил орден Александра Невского .

Он также награжден орденом Мужества, медалями «За воинскую доблесть» II степени, "За отличие в охране общественного порядка", "За отличие в проведении Всероссийской переписи населения", "За освобождение Крыма", "За развитие парламентаризма в Чеченской Республике", получил награду Казахстана - медаль "10 лет Астане" и множество общественных наград. Рамзан Кадыров имеет звания почетного академика Академии наук Чеченской Республики, почетного профессора ряда ВУЗов РФ, почетного гражданина Чеченской Республики, заслуженного работника физической культуры, почетного президента движения ветеранов Афганистана Южного федерального округа, заслуженного строителя Чеченской Республики и заслуженного работника государственной службы Чеченской Республики, указано на официальном сайте главы Чечни .

Полный перечень наград и званий Рамзана Кадырова приводится в справке "Кавказского узла".

Расследования про Рамзана Кадырова

"Независимый султанат"

Известное издание, специализирующееся на расследовательской журналистике 3 , 17 июня 2024 года опубликовало на YouTube расследование о Рамзане Кадырове и его семье. Авторы утверждают, что в Чечне фактически создан "независимый султанат" - со своей армией, законами шариата и смертной казнью и огромными финансовыми потоками, идущими из госбюджета лично семье Кадырова.

В документальном фильме расследователи рассказывают историю прихода к власти Ахмата Кадырова. Авторы задают несколько вопросов об обстоятельствах его гибели в 2004 году, об убийствах оппонентов Кадырова и его детях.

Так, расследователи обратили внимание на факт отсутствия Рамзана Кадырова, который в то время занимал должность главы службы безопасности президента Чечни, на стадионе в Грозном 9 мая 2004 года, когда был совершен теракт в котором погиб Ахмат Кадыров. Вопросы у расследователей возникли и о смерти, спустя три недели после гибели отца, Зелимхана Кадырова, старшего брата Рамзана Кадырова.

В расследовании подробно раскрывается схема вывода денежных средств, поступающих из госбюджета в Чечню. Кадыров расставил своих родственников на министерских постах в чеченском правительстве, а своих односельчан и приятелей – в руководствах компаний, также напомнили журналисты.

Авторы называют "личными кошельками Кадырова" три фирмы, через которые выводятся деньги. Расследователи утверждают, что согласно отчетам, эти фирмы не ведут никакой деятельности и не имеют сотрудников и подрядчиков, но входят в топ чеченских компаний по размеру выручки и владеют активами на 150 миллиардов рублей.

Одна из глав расследования посвящена личной жизни Рамзана Кадырова - и в частности утверждениям, что дети главы Чечни рождены разными матерями.

Журналисты также связывают власти Чечни с громкими политическими убийствами. В частности, речь идет об убийствах Якова Сергунина, Пола Хлебникова, Анны Политковской, Натальи Эстемировой и Бориса Немцова.

В фильме авторы называют и показывают предполагаемых участников убийства Бориса Немцова, которые не фигурировали в официальном расследовании. Как утверждают расследователи, участники убийства Немцова связаны с ближайшим соратником Кадырова.

Конфликт с Кремлем

Издание, специализирующееся на расследовательской журналистике 4 27 марта 2025 года опубликовало материал, со ссылками на источники во власти и данные коллег, об ухудшении отношений Кадырова и Кремля.

Издание пишет, что причиной разлада Кадырова с Путиным стала информация от ФСБ о переговорах главы Чечни с представителями ближневосточных мусульманских монархий. По версии журналистов, переговоры о будущем активов Кадырова и безопасности членов его семьи участились в последнее время и не были согласованы с Кремлем.

Издание сообщает, указывая на долгие отпуски главы Чечни с начала 2025 года, что состояние здоровья Кадырова ухудшается. При этом, как утверждают журналисты, он знает цену гарантиям безопасности со стороны федерального центра, как устроена власть в его регионе и понимает что может ожидать членов его семьи после его ухода.

В марте 2025 года Кадыров убрал с должности вице-премьера свою дочь Айшат, она стала владельцем крупнейшего экспортера Чечни, компании “Чеченские минеральные воды”. Данные о ней, также как и другой дочери Кадырова Табарик и жены Медни Кадыровой, были скрыты из реестра юридических лиц.

Также издание указывает, со ссылкой на свои источники и Telegram-канал ВЧК-ОГПУ , отмечает, что разлад с Кремлем коснулся и ближайшего соратника Кадырова, депутата Госдумы Адама Делимханова.

Версии об отставке и преемнике

5 мая 2025 года в одном из изданий, признанных в России "нежелательной организацией" 5 , появилась публикация о будущем власти в Чечне и предполагаемых сценариях ее смены. Статья рассказывает об активном продвижении по карьерной лестнице Адама Кадырова, 17-летнего сына главы Чечни, и кадровых перестановках во властных структурах республики, связанных с другими его детьми. В публикации упоминается также версия о проблемах со здоровьем у Рамзана Кадырова.

В этот же день провластное республиканское агентство "Чечня Сегодня" распространило очередное заявление Кадырова о готовности оставить пост. На вопрос представителя агетства о "слухах об отставке" Кадыров ответил, что "слышал эти слухи”. “Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат", - заявил глава Чечни . На следующий день, 6 мая 2025 года, он опубликовал пост, в котором указал, что “смысл его слов об отставке многие не поняли” и уточнил, что “такое решение все равно принимает только один человек – Путин” .

Ранее, в феврале 2025 года, после долгого отсутствия на публике глава Чечни заявил, что "европейские, американские газеты" распускают слухи о его болезни, а он всего лишь был в официальном отпуске. На видео, опубликованном в его Telegram-канале , Кадыров заявлял на совещании с руководством силовых ведомств региона: "Обращаюсь к тем, кто хочет, чтоб я ушел: меня назначили пожизненно. Меня выбрал народ, я не из тех, кого любой желающий может уволить .

Шахматы, велотренажер и бильярд

1 августа 2025 года Рамзан Кадыров в соцсети «ВКонтакте» опубликовал видео своих занятий на велотренажере, заявив, что "постепенно" возвращается к нагрузкам "после перерыва". На записи Кадыров в умеренном темпе крутит педали велотренажера, разговаривая по-чеченски с тренером, который находится за кадром. В речи тренера звучат слова "перерыв" и "восстановление мышц" . Подписчики Кадырова в комментариях обращают внимание, что он заметно похудел.

В своем Telegram-канале Кадыров опубликовал видео с игрой в бильярд с Адамом Кадыровым , а ранее – видео игры в шахматы со страшим сыном Ахматом.

Посты появился после слухов о госпитализации Кадырова и паузы в его появлениях на публике. 25 июля турецкое издание Haberler сообщило, что во время купания в море Кадыров начал задыхаться и ему вызвали скорую помощь, после чего он был госпитализирован . Бодрумский телеканал Kent TV сообщил, что главу Чечни выписали из клиники на следующий день. Официально власти Чечни эти публикации не комментировали. Журналисты обратили внимание, что Кадыров не появлялся на публике в течение пяти дней после слухов о госпитализации, а в общей сложности по состоянию на сегодня не участвовал в публичных мероприятиях в течение 11 дней. Также они указали, что в Турции проводила отпуск Айшат Кадырова.

Портрет Кадырова

В июле 2025 года руководство Севастопольского морского аквариума-музея разместило портрет главы Чечни Рамзана Кадырова на Стене Героев, где размещены портреты участников Великой Отечественной войны. Об этом написали в соцсетях, после чего неизвестный мужчина снял портрет. Руководство музея вернуло его обратно. Однако через день портрет вновь исчез.

2 августа 2025 года портрет главы Чечни также появился на выставке Героев России, с ним соседствуют портреты главы спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова и убитых в военной операции бойцов из регионов Северного Кавказа. Выставка была организована по инициативе Общественной палаты Севастополя. Комментаторы усомнились в уместности портрета главы Чечни, в том числе на фоне убитых в СВО бойцов из других республик Северного Кавказа.

Анонс нового срока

14 декабря 2025 года во время прямой линии на сайте ЧГТРК "Грозный" Рамзан Кадыров заявил, что готов пойти на очередные выборы в 2026 году, если ему это предложит президент Владимир Путин и его решение поддержит народ. "А так — если меня спросить, — то я уже сыт по горло этой властью и служением народу. Я думаю, что новые силы и новые люди были бы более интересны по улучшению ситуации», — заявил он .

29 апреля 2026 года Владимир Путин встретился в Москве с Рамзаном Кадыровым и поддержал его выдвижение на новый срок. Кадыров вновь назвал себя «пехотинцем» Путина, отчитался об участии жителей Чечни в СВО, о перевыполнении плана собственных доходов республики за 2025 год и о ликвидации последствий паводков. Путин поблагодарил чеченских бойцов и лично Кадырова «за вклад в СВО», назвав их «настоящими воинами», и привел Чечню в пример другим регионам «по уровню рождаемости». .

Опровержения слухов об ухудшении здоровья

В январе 2026 года Рамзан Кадыров несколько раз публично комментировал слухи об очередном ухудшении здоровья. Так 3 января на видео с министром по нацполитике 3 января Рамзан Кадыров продекларировал "боевой настрой" и обвинил в распространении сообщений о своей экстренной госпитализации "сатанистов" (Верховный суд РФ признал "Международное движение сатанизма" экстремистским и запретил его деятельность).

12 января Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео совещания с представителями органов власти, на котором опроверг очередные слухи о своем здоровье. "Мы должны усилить противодействие распространяемой в сети интернет фейковой информации. Говорят, что у меня отказали почки, что я лежу в больнице и что мне привезли врачей из частной клиники в Москве", - перевело его слова информагентство "Чечня сегодня" .

14 января Кадыров вышел в прямой эфир в социальной сети из горного селения Беной. "Клянусь Всевышним, у меня не болят ни почки, ни печень, ни селезенка, ни желудок", - заявил он, отметив, что у него есть "достаточно сил" .

Посредник в ближневосточных встречах

На фоне слухов об ухудшении здоровья Кадыров 29 января 2026 года в Кремле участвовал в переговорах Владимира Путина и президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, В Кремле глава Чечни высказался о переговорах с украинской стороной об окончании специальной военной операции. Он выразил желание довести ее "до конца". К сообщению приложен короткий ролик, на котором глава Чечни беседует с представителями СМИ в интерьере Кремля .

По мнению аналитиков, опрошенных «Кавказским узлом», Кадыров выступает в роли неформального посредника в отношениях с исламскими государствами, однако имеет небольшую свободу маневра в выстраивании персональных отношений с ближневосточными руководителями. Так в апреле 2025 года, он среди прочих российских чиновников присутствовал в Кремле на переговорах между Владимиром Путиным и эмиром Катара Тамимом Аль Тани. По словам Кадырова, на встрече обсуждались ситуация в Сирии и секторе Газа, а также сотрудничество в энергетической сфере. При этом он не раскрыл, какая ему была отведена роль в этом мероприятии .

В конце марта 2026 года иранский госканал PressTV заявил, что чеченские военные подразделения заявили о своей готовности к переброске в Иран. Рамзан Кадыров спустя неделю прокомментировал эти сообщения: «Это могло бы случиться, если бы Иран воевал только против США и Израиля. Но они нападают и на наших братьев». Кадыров подчеркнул: «Я поддерживаю сторону Ирана, но не поддерживаю удары по мирным объектам арабских стран». Он напомнил о своих «братских отношениях» с лидерами ОАЭ, Бахрейна и Саудовской Аравии .

Участие в избирательной кампании 2026 года

В 2026 году Рамзан Кадыров не возглавил чеченский список «Единой России». До этого Кадыров возглавлял список чеченских единороссов на всех выборах в Госдуму в последние 19 лет. Теперь список открывает депутат Шамсаил Саралиев, за ним следуют Руслан Лечхаджиев и Ахмед Догаев, а сам Кадыров полностью отсутствует в перечне . Также Кадыров пропустил предвыборный съезд «Единой России» в Москве, но подробно разобрал в своем Telegram-канале выступления Владимира Путина на съезде, не упомянув о своем неучастии .

8 июля 2026 года глава Чечни Рамзан Кадыров посетил, подал документы в Избиркоме Чечени для участия в выборах в сентябре 2026 года на должность грлавы региона. Он получил разрешение на открытие специального избирательного счета. На следующий день избирком принял документы еще от двух претендентов на должность главы региона - председателя Общественной палаты Чечни Исмаила Денильханова и депутата республиканского парламента Халида Накаева.

По мнению экспертов, опрошенных «Кавказским узлом», выборы в Чечне выполняют функцию ритуала и не отражают реальную поддержку власти. Эксперты также отмечают, что в условиях тотальной фальсификации невозможно говорить о рейтингах, а демонстрация «конкуренции» служит лишь подтверждением управляемости политической систем. Прямыми выборами с участием альтернативных кандидатов, хоть и полностью сфальсифицированными, Кадыров легитимизирует свое пребывание у власти, а не участие в выборах в Госдуму обусловлено снижением их статуса в текущей политической системе полагают аналитики.

6 августа 2026 года Избирком Чечни зарегистрировал Рамзана Кадырова кандидатом на должность главы республики.

Обращение Дмитрия Муратова* в СК и Генпрокуратуру из-за призывов к ядерной войне

Сооснователь "Новой газеты", лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов* обратился к главе Следкома с призывом проверить высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова на признаки публичных призывов к развязыванию агрессивной войны с применением оружия массового уничтожения.

В обращении Муратов* указывает, что подобные заявления от гРамзана Кадырова и других государственных и медийных фигур звучат с 2022 года и не вызывают правовой реакции, хотя статья 354 УК РФ предусматривает ответственность за такие призывы, особенно если их делает должностное лицо. По его мнению, слова Кадырова подпадают под часть 2 этой статьи. « .

* внесен в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечания