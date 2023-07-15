Кадыров решил участвовать в новых выборах главы Чечни

15 июля 2023, 00:02

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Рамзан Кадыров опроверг слухи, что ему подыскивают замену, заявив о готовности вновь выдвигаться на пост главы Чечни на очередных выборах. Это заявление Кадырова противоречит его многочисленным высказываниям о планах оставить пост.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров возглавил рейтинг губернаторов-долгожителей 8 апреля 2021 года, к тому моменту он находился в должности 14 лет. В сентябре 2021 года Кадыров был избран главой Чечни на новый пятилетний срок. По данным ЦИК, он набрал на выборах главы Чечни 99,7% голосов, побив свой же рекорд 2016 года, когда он набрал 97% голосов.

3 сентября 2022 года Рамзан Кадыров заявил, что "засиделся" на посту главы Чечни и готов уйти с должности. Он уточнил, что "вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск". В Кремле видели сообщение Кадырова о возможной отставке, но это "пока никак не материализовалось", сказал 4 сентября 2022 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Аналитики предположили, что за словами Кадырова об уходе в бессрочный отпуск последует его назначение на федеральную должность. 6 сентября 2022 года Кадыров в видеообращении заявил, что разговоры о бессрочном отпуске придется оставить на будущее. Он пояснил, что не имеет права покинуть свой пост, не спросив народ и президента России. Заявлением о возможной отставке Рамзан Кадыров хотел подстегнуть свое продвижение по карьерной лестнице, но не получив ожидаемой реакции на свои слова, заявил о планах остаться на должности, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Рамзан Кадыров заявил, что намерен принять участие в следующих выборах главы Чечни. "Распространяют слухи, что меня убирают и на мое место ищут другого. На мое место никого не ищут, и я не допущу возникновения необходимости искать. Когда срок истечет, с позволения Аллаха снова пойду на выборы и если народ изберет, буду продолжать работать", - привело его слова 14 июля государственное агентство "Чечня сегодня".

В своем Telegram-канале, отчитываясь о совещании в доме правительства, Кадыров призвал жителей республики "не брать на веру всевозможные слухи и домыслы", задача которых "представить регион нестабильным, подорвать авторитет руководства", говорится в публикации от 14 июля.

Госдума в 2021 году приняла закон об организации публичной власти в субъектах Росси, который зволяет губернаторам избираться более чем на два срока подряд и запрещает главам регионов именоваться президентами. Кроме того, вводится единый срок полномочий для губернаторов и региональных парламентов — пять лет. Также региональные парламенты получат возможность работать дистанционно, следует из информации на сайте Госдумы России от 14 декабря 2021 года.

В Конституции Чеченской республики не содержится ограничений количества сроков, которые глава республики может быть у власти.

Рамзан Кадыров 20 мая 2021 года заявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах, если хотя бы "несколько процентов населения" выступит против его кандидатуры. "Я заявил, что не определился, буду ли участвовать в выборах. Окончательное решение приму после изучения общественного мнения. Если даже несколько процентов населения выступят против моей кандидатуры, я не пойду на выборы", — написал он в тот день на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

После этого участники Всемирного съезда народов Чечни приняли резолюцию с призывом к Рамзану Кадырову выдвинуть свою кандидатуру для участия в очередных выборах главы региона. Кадыров пообещал передать позицию чеченского народа Путину, что сегодня же и сделал. Президент России в ответ озвучил Кадырову предложение участвовать в осенних выборах, чтобы продолжить руководить Чечней.

Автор книги "Рамзан Кадыров: политик кавказской национальности" Алексей Малашенко назвал тогда заявления Кадырова о том, что он не станет баллотироваться, "ритуальными банальностями". "Это абсолютно ритуальное, банальное заявление, чтобы потом сказать: вот, видите, меня попросили, меня заставили, я выполняю волю народа. Это не я хочу должности, я всегда готов уйти, а вот народ хочет так", — указал политолог.

В октябре 2020 года Кадыров выступил с резкой критикой в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, в связи с чем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что у глав регионов нет полномочий для вмешательства во внешнюю политику. Кадыров в ответ вновь раскритиковал Макрона и заявил, что готов оставить должность, отстаивая свою позицию.

В январе 2020 года Кадыров, который неделю не появлялся на публике из-за болезни, опроверг слухи о его возможном переходе на другой пост. "Вечно живая тема — разговоры о моем переходе на другую работу. Куда только не предсказывают мое назначение! Ближний Восток, спецпредставитель президента в странах Персидского залива, СКФО, федеральные органы... Я раньше говорил и снова повторяю, что никуда не ухожу, никогда не обсуждал этот вопрос", — написал он в своем Telegram-канале.

Аналогичное заявление он сделал и на совещании. "У меня нет и никогда не было интереса работать за пределами республики, покинуть республику, и никогда мне не предлагали другую должность. Я хочу закончить карьеру в своей республике, я никуда не собираюсь уходить", — сказал Рамзан Кадыров на прошедшем 20 января 2020 года в Грозном совещании.

26 ноября 2017 года глава Чечни заявил, что готов оставить должность, поскольку "пришло время". "Не то, что я устал, что я не хочу служить. А то, что - я считаю, что пришло время. Ну и когда-то нужны были такие, как я, чтобы воевать, навести порядок. У нас сегодня порядок, почитание, понимание в обществе, в России так, в первую очередь, что признают нас как граждан России. Я считаю, что у нас пришло время сделать изменения и в Чеченской Республике", — сказал он. Рамзан Кадыров "перерос" статус главы Чечни, но вопрос о его дальнейшей карьере находится в компетенции президента России, предположили тогда аналитики.

В июле 2017 года Кадыров заявил, что готов уехать в Иерусалим в связи со столкновениями между палестинцами и израильскими правоохранителями около мечети Аль-Акса на Храмовой горе. "Я сам готов сложить с себя полномочия и служить в тех структурах, которые обеспечивают безопасность этого святого для всех мусульман места. Быть добровольцем и всю оставшуюся жизнь охранять мечеть Аль-Акса", — заявил глава Чечни.

23 февраля 2016 года Кадыров заявил, что не хочет оставаться главой республики. 27 февраля 2016 года на федеральном телеканале вышло интервью с Кадыровым, где он вновь сказал, что с удовольствием оставит политику. После этого в республике был организован митинг в его поддержку, бюджетники получили указание прийти на акцию с портретами Кадырова. Подобный митинг невозможен в Чечне без разрешения главы республики, указал на условиях анонимности представитель одной из общественных организаций.

В апреле 2015 года Кадыров сообщил журналистам, что как "пехотинец верховного главнокомандующего" подчиняется Владимиру Путину и готов уйти со своего поста, если это необходимо. "Я двадцать раз просил, чтобы меня отпустили. Я не цепляюсь за кресло. Быть главой республики — это очень ответственная работа. <...> Я за эту должность никогда не цеплялся. Я прошу, и сегодня прошу, я с удовольствием готов оставить власть", — сказал Рамзан Кадыров. Заявления Кадырова об отставке — во многом игра на публику, предположили тогда опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.