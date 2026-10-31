Близкие сообщили о давлении на осужденного азербайджанского активиста

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Осужденный в Азербайджане религиозный активист Явер Исмаилзаде объявил голодовку в знак протеста против недопуска школьниц в хиджабах к занятиям. По данным близких, силовики избивают Исмаилзаде и угрожают ему, требуя прекратить протест.

Как писал "Кавказский узел", к 30 октября в Азербайджане прекратились массовые протесты против запрета на ношение хиджабов в школах, однако недовольство проявляется в форме отдельных акций у школьных зданий. По данным активистов и правозащитников, участники протестов и их родственники сталкиваются с задержаниями, вызовами в полицию и другими формами давления.

С 12 октября в школах Азербайджана не допускают к занятиям педагогов и учениц, которые отказались снимать хиджаб. Около нескольких школ Баку учащиеся и учителя проводили уроки на улице в знак протеста. 13 октября МВД отчиталось о задержании 37 участников протестов, активисты насчитали более 200 задержанных. Протесты стали продолжением многолетнего спора о религиозной одежде в школах, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты из-за школьного дресс-кода в Азербайджане".

Член движения "Мусульманское единство" Явер Исмаилзаде, содержащийся в исправительном учреждении № 1, с 14 октября проводит голодовку в знак протеста против недопуска к занятиям школьниц, носящих хиджаб.

По словам его близких, в первый день голодовки заключенного поместили в карцер, а затем на него неоднократно оказывали давление, требуя прекратить голодовку, сообщило минувшей ночью на своем сайте Meydan TV.

Яверу Исмаилзаде, по данным родственников, угрожали переводом в более строгую тюрьму «Умбаки» и продлением срока заключения, если он не прекратит акцию протеста.

Кроме того, за последние дни Исмаилзаде дважды подвергался физическому насилию, после чего оба раза наносил себе телесные повреждения.

Первый инцидент, как сообщается, произошел около недели назад, а второй - 30 октября, когда Явера Исмаилзаде снова избили за отказ прекратить голодовку. По словам источника, в знак протеста против этого насилия Явер нанес себе серьезные травмы, пишет издание.

Официальной информации о том, где в настоящее время содержится Явер Исмаилзаде, какую медицинскую помощь он получает и каково состояние его здоровья, нет. Сведения об избиениях заключенного также не подтверждены Пенитенциарной службой, подчеркивается в публикации.

Явер Исмаилзаде - житель Шамкирского района, он отбывает тюремное заключение уже во второй раз. Впервые он был задержан после беспорядков в Гяндже в 2018 году, а в мае 2019 года приговорен к девяти годам лишения свободы, апелляционный суд сократил срок наказания до пяти лет. В мае 2022 года Исмаилзаде был освобожден на основании указа о помиловании, подписанного президентом, пишет издание.

30 марта 2023 года Исмаилзаде вновь был задержан по обвинению, связанному с наркотиками. В ноябре того же года Гянджинский суд по тяжким преступлениям приговорил Исмаилзаде к трем годам лишения свободы, добавив к этому сроку неотбытую часть наказания по предыдущему приговору, в результате чего окончательный срок заключения составил 5,5 года. Явер Исмаилзаде отверг обвинения, отмечается в публикации.

В июле 2018 года на главу администрации Гянджи Эльмара Велиева было совершено покушение. После задержания подозреваемого горожане вышли на массовые протесты и выразили недовольство работой самого Велиева. 10 июля при разгоне акции протеста погибли двое полицейских. В августе того же года Велиева освободили от должности. По делу о беспорядках были осуждены около 60 человек. Явер Исмаилзаде стал одним из 19 осужденных по "Гянджинскому делу", которые были помилованы в мае 2022 года. Правозащитники включили Исмаилзаде в список политзаключенных.

Напомним, в сентябре правительство Азербайджана внесло изменения в правила, регулирующие внешний вид учеников государственных школ. Теперь школьникам запрещено носить элементы одежды, которые нарушают единый стандарт формы или не соответствуют светскому характеру обучения.

6 октября кабмин утвердил аналогичные требования к внешнему виду учителей. Тексты соответствующих постановлений опубликованы на "Кавказском узле".

Власти заявили, что реформа направлена на полное исключение религиозных, этнических и социально-экономических различий в учебных заведениях. Ограничения на ношение хиджаба могут усилить напряженность между государством и религиозной частью общества. Действия властей связаны, возможно, с политическими опасениями - в частности, со стремлением предотвратить использование религиозного недовольства внешними силами, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Новости по этому сюжету "Кавказский узел" собрал на странице "Хиджаб как вызов режиму: противостояние верующих и властей Азербайджана. Кого в Баку считают радикалами".