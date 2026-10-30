Тринадцать бойцов из Ростовской области убиты в зоне СВО

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Алексей Мун, Людвиг Казарян и еще 11 бойцов убиты в военной операции на Украине. С ее начала официально признаны убитыми не менее 1061 бойца из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", на 27 октября власти и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 1048 бойцов из Ростовской области.

Власти Аксайского района назвали имен 13 убитых в военной операции бойцов. В числе убитых -

Алексей Мун, Людвиг Казарян, Станислав Павлов, Денис Хвостовской, Никита Селин, Владимир Анциферов, Гаджи Раджабов, Владимир Шкуратов, Кирилл Резанов, Василий Клочков, Андрей Охотников, Иван Лесняк Сергей Будыльский убиты в военной операции, их родным переданы посмертные награды, отчитались власти в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 1042 бойцов из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В октябре администрация Аксайского района сообщила, что на Украине убит Иван Петруша.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из убитых.