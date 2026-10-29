Пенсионерка из Ростовской области заподозрена в финансировании терроризма

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Следователями по особо важным делам Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 71-летней жительницы Неклиновского района. Она подозревается в финансировании терроризма.

По версии следствия, в период с 2022 по 2023 год подозреваемая перевела деньги на счет организации в целях финансирования ее деятельности. При этом, следователи утверждают, что пенсионерка знала, что организация признана террористической и запрещена в России.

В ходе расследования следователями по месту жительства подозреваемой проведен обыск, изъяты предметы, имеющие значение для уголовного дела, сообщает сегодня Следственный комитет по Ростовской области в Telegram-канале.



Уголовное дело возбуждено по статье о финансировании терроризма. Санкции статьи предусматривают от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.



"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проверяется причастность подозреваемой к иным эпизодам противоправной деятельности", - говорится в сообщении силового ведомства.

Следственный комитет не сообщает, какая мера пресечения избрана подозреваемой пенсионерке. Также в сообщении не упомянуты сумма денежных переводов и название организации, которой поступали деньги.

"Кавказский узел" также писал, что следователи в Ростове-на-Дону сообщили об уголовном преследовании жителя Шахт, которого ФСБ уличила в денежных переводах запрещенной организации.