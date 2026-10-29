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05:54, 29 октября 2026

Соглашение по TRIPP ратифицировано парламентом Армении

Маршрут Трампа. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=LqB2pZXEfO4

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Парламент Армении на заседании 28 октября ратифицировал рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве между Арменией и США по проекту “Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания”. 

Как писал "Кавказский узел", в середине сентября Конституционный суд Армении признал соглашение по TRIPP соответствующим Конституции, что позволило направить документ в парламент для ратификации. 21 октября постоянная комиссия Национального собрания по внешним связям дала положительное заключение по проекту ратификации рамочного соглашения о стратегическом сотрудничестве между Арменией и США по этому проекту. 

"Маршрут Трампа", TRIPP - это проект транспортного коридора между Азербайджаном и его эксклавом, Нахичеванской автономной республикой, через территорию Армении. Проект создан при посредничестве и с исключительными правами США на 99 лет. Он стал ключевым элементом мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, подписанного в августе 2025 года в Вашингтоне, говорится в справке "Кавказского узла" "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению".

Соглашение предусматривает создание компании, в которой США будут владеть 74% акций, а Армения получит 26%. Министр иностранных дел и международной торговли Армении Арарат Мирзоян заявлял, что вся инфраструктура, построенная на территории страны для реализации проекта TRIPP, будет действовать под юрисдикцией Армении, с учетом ее суверенитета и территориальной целостности. 

В ходе заседания за ратификацию соглашения проголосовали 63 депутата, против выступили 32, передает информагентство “Новости Армения”. 

По заявлению властей Армении, реализация проекта на практике началась 22 октября: рабочая группа во главе с вице-премьером Мгером Григоряном отправилась в Сюникскую область для подготовки к проектным работам по сооружению автодорог, железнодорожных путей и энергетической инфраструктуры.

Оппозиция отказалась поддержать маршрут Трампа

Соглашение по TRIPP поддержали только депутаты от правящей фракции. Оппозиционные депутаты еще в ходе обсуждений 27 октября заявили, что будут голосовать против: по их мнению, проект не учитывает интересы Армении, хотя интересы США и Азербайджана в нем учтены, отмечает JAMnews. 

Глава оппозиционной фракции “Армения” Анна Григорян, в частности, заявила, что осуществление проекта позволяет США и Азербайджану достичь давно поставленных стратегических целей, чего нельзя сказать об Армении. 

“Когда политическое большинство пытается ответить на этот вопрос, первым делом они произносят слово “разблокирование”. Но на земле никакие коммуникации не разблокируются, ни одна граница не открывается. То есть эта часть ответа не соответствует действительности”, – приводит ее слова издание. 

Руководитель фракции “Сильная Армения” Нарек Карапетян, в свою очередь, заявил, что с запуском проекта TRIPP Баку может утратить интерес к подписанию мирного договора с Арменией, поскольку “Азербайджан получит то, что планировал получить”. Вице-спикер парламента Рубен Рубинян на это возразил, что соглашение позволит “воплотить на земле составляющие мира” даже до формального подписания мирного договора.

"Кавказский узел" также писал, что 26 мая 2026 года в Ереване госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Армении Арарат Мирзоян подписали Хартию о стратегическом партнерстве, расширении американо‑армянского сотрудничества и о поддержке проекта TRIPP. Визит в Ереван сопровождался парафированием рамочного соглашения по транспортному коридору и меморандума о сотрудничестве в сфере критически важных минералов.

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Автор: "Кавказский узел"

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