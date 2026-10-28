Контрактник из Калмыкии убит на Украине
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Кона Мулаев из Сарпинского района убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине власти и силовики признали убитыми как минимум 271 бойца из Калмыкии.
Как писал "Кавказский узел", к 15 октября власти и силовики признали убитыми в специальной военной операции на Украине как минимум 270 бойцов.
Кона Мулаев родился 1 декабря 1993 года в поселке Шар-Нут Сарпинского района, учился и проживал в селе Троицкое Целинного района, сообщило государственное РИА "Калмыкия".
В 2009 году закончил Троицкую гимназию, затем учился в Калмыцком государственном техническом колледже на программиста. С июля 2012 по 2013 год нес срочную службу в рядах вооруженных сил на территории Армении.
В июне 2022 года заключил контракт на военную службу в зоне специальной военной операции. 29 апреля 2025 года был убит в боевых действиях. Посмертно награжден орденом Мужества.
Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 271 комбатанта из Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Ранее администрация Сарпинского района сообщала, что в военной операции убиты сержанты Евгений Гавлаев и Очир Ганиев.
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.
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