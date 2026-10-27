Дудаев Ахмед Махмудович

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Ахмед Дудаев – чеченский государственный деятель, председатель парламента Чечни шестого созыва с 4 октября 2026 года. До избрания занимал должность заместителя председателя правительства Чечни и министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации.

Обращение к молодежи

Ахмед Дудаев призвал чеченскую молодежь, приезжающую в Северную Осетию, уважать местные традиции и нормы поведения. На встрече со студентами во Владикавказе он подчеркнул, что молодые люди представляют свой народ и должны сосредоточиться на учёбе, а при необоснованных претензиях обращаться к чеченским властям. Видео выступления Дудаева 27 октября опубликовал Telegram-канал "Фортанга". По данным издания, во встрече участвовали глава Северной Осетии Сергей Меняйло и студенты из Чечни.

Заявление прозвучало на фоне общественного резонанса после драки со стрельбой во Владикавказе в ночь на 18 октября, в результате которой пострадали два человека, включая бойца ММА Ибрагима Исламова (Никархо). Происшествие вызвало дискуссию о поведении приезжих и ответственности участников конфликта. Власти Северной Осетии также ограничили ночную работу заведений общепита.

Председатель парламента Чечни

4 октября 2026 года депутаты парламента Чечни шестого созыва избрали Ахмеда Дудаева председателем законодательного органа республики . Дудаев представлял партию «Единая Россия». Голосование проходило на первом заседании нового созыва с участием главы Чечни Рамзана Кадырова .

До избрания председателем парламента Дудаев был заместителем председателя правительства Чечни и руководил министерством по национальной политике, внешним связям, печати и информации. В начале октября 2026 года стало известно, что Дудаев оставил пост министра. Исполняющим обязанности руководителя ведомства назначили Ильмана Вахидова .

Поздравляя Дудаева с избранием, Кадыров отметил, что тот работает в его команде с ранних лет и прошел путь от ведущего специалиста до руководящих должностей в государственных структурах . До избрания Дудаева парламент возглавлял Шаид Жамалдаев. Ранее председателем парламента был Магомед Даудов, который в мае 2024 года стал председателем правительства Чечни.

Работа в правительстве Чечни

В июне 2020 года Дудаев возглавил министерство информации и печати Чечни. В апреле 2021 года он занял пост министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации. В сферу его ответственности входили информационная политика, взаимодействие со средствами массовой информации, межнациональные отношения и внешние связи республики.

В январе 2026 года Дудаев был назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Чечни. 15 января депутаты парламента республики одобрили его назначение на эту должность. При этом он продолжил руководить профильным министерством.

Публичные заявления

Дело Арега Щепихина

В июне 2025 года Дудаев прокомментировал исчезновение блогера Арега Щепихина, которого ранее несколько человек насильно увезли с Ярославского вокзала в Москве. Министр заявил, что блогер был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, взаимодействовавшими с московскими ведомствам.

По словам Дудаева, МВД по Чеченской Республике проводило проверку в связи с публикациями Щепихина, которые, по оценке министра, содержали оскорбления по национальному и религиозному признакам и высказывания, затрагивавшие религиозные чувства верующих . При этом обстоятельства увоза блогера и правовые основания действий участвовавших в нем лиц оставались предметом общественного внимания.

Беседа с украинскими военнопленными

В феврале 2023 года Дудаев провел беседу о религии и нравственных ценностях с двумя украинскими военнопленными. Видеозапись встречи опубликовал государственный информационный ресурс «Грозный-информ». Дудаев связывал цели российской военной операции на Украине с защитой религиозных и нравственных ценностей и критиковал западную идеологию. Во время беседы он также демонстрировал пленным кадры гей-парада в Киеве. Встреча продолжалась примерно 85 минут, а военнопленные преимущественно молчали и отвечали на вопросы односложно.

Похищения родственников критиков чеченских властей

В январе 2022 года Дудаев опубликовал видеоролик с заявлениями родственников чеченских блогеров и активистов, проживающих за пределами России, которые заявляли, что с ними все в порядке. Министр назвал сообщения о похищениях родственников оппонентов Рамзана Кадырова дезинформацией.

Публикация последовала за сообщениями о похищениях родственников критиков чеченских властей в декабре 2021 года. Блогер Хасан Халитов, сообщивший о похищении своих близких, назвал заявления на видео постановочными. Ахмед Закаев также критически оценил действия чеченских властей. Дудаев публично опровергал сообщения о похищении родственников оппонентов чеченских властей.

Биография

Ахмед Махмудович Дудаев родился 2 августа 1987 года. В официальной биографии ИА «Грозный-информ» и официальном сайте Министерства по информации и печати местом его рождения указано село Чири-Юрт Шалинского района Чечено-Ингушской АССР. В других источниках, в частности на официальном сайте Министерства по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чечни, сохраненном в веб-архиве, местом рождения был назван Грозный , на сайте "Единой России" также упоминается Дуба-Юрт как родовое селение Дудаева.

В 2009 году Дудаев окончил Грозненский государственный нефтяной институт имени М. Д. Миллионщикова.

В 2013 году окончил РАНХиГС при президенте России по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2020 году он получил квалификацию исследователя и преподавателя-исследователя по направлению «Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело».

Государственную службу Дудаев начал в 2008 году в информационно-аналитическом управлении администрации главы и правительства Чечни.

С 2009 года Дудаев, по данным «Интерфакса», являлся помощником Рамзана Кадырова .

До 2012 года он работал ведущим специалистом сектора планирования, мониторинга и анализа средств массовой информации. В 2012–2016 годах был консультантом, затем заведующим сектором аудиовизуальной информации и сети Интернет. В 2016–2017 годах занимал должность главного консультанта информационно-аналитического управления .

В марте 2017 года Дудаев стал директором Чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный» . Одновременно с 2017 года он заведовал кафедрой журналистики Чеченского государственного университета имени А. А. Кадырова .

В июне 2020 года Дудаев был назначен министром информации и печати Чечни .

Общественная и политическая деятельность

В разное время своей политической деятельности Ахмед Дудаев возглавлял региональное отделение «Ассамблеи народов России», Общественно-консультативный совет по межнациональным отношениям при главе республики и Федерации шахмат Чечни и СКФО.

Дудаев занимал пост первого заместителя секретаря Чеченского регионального отделения «Единой России» и курировал проектную деятельность партии. Также руководил рабочими группами по профилактике религиозного и национального экстремизма, вопросам казачества и информационному сопровождению противодействия терроризму.

Санкции и награды

Ахмед Дудаев включен в санкционный список США в феврале 2024 года .

Согласно официальной биографии, Ахмед Дудаев награжден орденом Кадырова (2017), медалями «За заслуги перед Чеченской Республикой» (2013), памяти Ахмата-Хаджи Кадырова (2018), «За развитие парламентаризма в Чеченской Республике» (2019), «100 лет образования Чеченской Республики» (2022), «В ознаменование 35-летия Республики Южная Осетия» и «20 лет Парламенту Чеченской Республики» (обе — 2025). В 2023 году ему присвоено звание Героя Чеченской Республики, он также награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Дудаеву присвоены почетные звания «Заслуженный журналист Чеченской Республики» (2015) и «Почетный гражданин города Грозного» (2025). Среди других поощрений — благодарственные письма и почетные грамоты Рамзана Кадырова и Владимира Путина. .

Примечания