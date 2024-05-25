Парламент Чечни поддержал назначение Даудова

25 мая 2024, 04:27

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Депутаты парламента Чечни единогласно поддержали назначение Магомеда Даудова председателем правительства республики, об этом сам Даудов сообщил в своем телеграм-канале.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Чечни Муслим Хучиев ушел в отставку в связи с переходом на другую работу, 24 мая Рамзан Кадыров сообщил, что Хучиев назначен помощником премьер-министра РФ. 15 мая, за несколько дней до сообщения об уходе Хучиева с поста в Чечне, стало известно об отставке председателя парламента Чечни Магомеда Даудова. Вечером 24 мая Кадыров сообщил, что кандидатура Даудова представлена на должность премьер-министра Чечни.

Депутаты парламента Чечни на очередном пленарном заседании 24 мая единогласно поддержали кандидатуру Магомеда Даудова на пост председателя правительства республики. Об этом Даудов сообщил в своем телеграм-канале.

Он назвал "большой честью и ответственностью" оказанное Рамзаном Кадыровым доверие и пообещал "приложить все усилия для качественного решения поставленных задач", а также заявил, что для него главное - "быть членом команды Ахмата-Хаджи Кадырова и твердо следовать по указанному им единственно верному пути".

Отставки Магомеда Даудова и Муслима Хучиева со своих постов показали, что чеченские власти более свободны в кадровых вопросах, чем другие регионы России, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Отставка Даудова не испортила его отношения с Кадыровым, считает представитель "Вайфонда".

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