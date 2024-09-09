09 сентября 2024, 12:15
Бабушкин Игорь Юрьевич
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Российский государственный деятель. Исполняющий обязанности губернатора Астраханской области с 5 июня 2019 года. 8 сентября того же года избран губернатором, получив на выборах около 76% голосов, переизбран на выборах 2024 года, набрав более 78 % голосов.
На посту губернатора
Указом президента Российской Федерации Игорь Юрьевич Бабушкин 5 мая 2019 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области.
Бабушкин поблагодарил предыдущее руководство области и высказался за стратегическую преемственность, но был довольно жесток в критической оценке состояния региона: поругал дороги, «красивый город, но такой запущенности я давно не видел», «особенно удручают фасады старых зданий», «низкий уровень благоустройства улиц», «категорически не хватает мест для досуга молодежи, спортивных площадок» 1.
По мнению опрошенных «Кавказским узлом» экспертов, за короткий срок до единого дня голосования Бабушкин наладил контакт с элитами и СМИ, сохранил политическую независимость и сумел не совершить непоправимых ошибок.
8 сентября 2019 года, на очередных губернаторских выборах Игорь Бабушкин одержал убедительную победу, получив 75,64% голосов избирателей. Второе место занял кандидат от КПРФ Николай Арефьев, набравший 11,81%. Явка составила 33,52%.
В 2024 году Игорь Бабушкин, выдвинутый от партии "Единая Россия", победил на выборах губернатора Астраханской области с результатом 78,17% голосов.
Биография
Игорь Бабушкин родился 5 апреля 1970 года в городе Рыбинск Ярославской области.
В 1992 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верхового Совета РФ, в 2002 году получил дополнительное образование в Голицынском военном институте Федеральной пограничной службы РФ по специальности «юриспруденция», позднее окончил Институт менеджмента, экономики и инноваций (Автономная некоммерческая организация высшего образования, город Москва) 2.
С 1992 по 2012 год занимал командные должности в Вооруженных силах РФ и подразделениях Федеральной службы безопасности России. Последнее место службы - в Федеральном агентстве специального строительства (Спецстрой России) в звании полковника 3.
25 января 2013 года был назначен заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Ольги Дергуновой. Сохранил пост после того, как Росимущество в 2016 году возглавил Дмитрий Пристансков.
В агентстве курировал управления имущества государственной казны, федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, управления отраслевых организаций и зарубежной собственности, организаций промышленного комплекса, отвечал за вопросы передачи объектов религиозного назначения 4.
С 25 сентября 2018 года Игорь Бабушкин работал заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Матовникова. Занимался социальными вопросами, а также проблемами благоустройства, развития регионов, инвестиций, экологии 5.
Действительный государственный советник Российской Федерации II класса.
Награжден орденом Мужества, ведомственными наградами и знаками отличия 6.
Женат, есть дочь.
Декларация 7
За 2017 год доходы Игоря Бабушкина составили 3 195 362,30 рублей, а супруги – 150 000 рублей. В собственности супруга два земельных участка общей площадью 1960 кв. м, жилой дом 137 кв. м и хозяйственные постройки 132,1 кв. м, квартира 114 кв. м, долевая собственность на квартиру 59 кв. м (0,33), мотоцикл SUZUKI VZR 1800Z (2009). У супруги в собственности квартира 38,3 кв. м и автомобиль Toyota Land Cruiser 200 (2014). У ребенка в собственности автомобиль Toyota Land Cruiser 200 (2014). Семья имеет в пользовании квартиру 45 кв. м.
Примечания
- Алена Губанова рассказала свои впечатления после встречи с Игорем Бабушкиным // Московский комсомолец, 25 июня 2019 года
- Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин: биография // Комсомольская правда, 5 июня 2019 года
- Биография Игоря Бабушкина // РИА Новости, 5 июня 2019 года
- Чем известен Игорь Бабушкин // Коммерсант, 5 июня 2019 года
- Полная биография и обзор деятельности нового главы Астраханской области Игоря Бабушкина // Арбуз, 5 июня 2019 года
- Биография Игоря Бабушкина // ТАСС, 5 июня 2019 года
- Бабушкин Игорь Юрьевич // Декларатор.org - https://declarator.org/person/12005/
Автор: Кавказский Узел