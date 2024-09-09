Бабушкин Игорь Юрьевич

09 сентября 2024, 12:15

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Российский государственный деятель. Исполняющий обязанности губернатора Астраханской области с 5 июня 2019 года. 8 сентября того же года избран губернатором, получив на выборах около 76% голосов, переизбран на выборах 2024 года, набрав более 78 % голосов.

На посту губернатора

Указом президента Российской Федерации Игорь Юрьевич Бабушкин 5 мая 2019 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области.

Бабушкин поблагодарил предыдущее руководство области и высказался за стратегическую преемственность, но был довольно жесток в критической оценке состояния региона: поругал дороги, «красивый город, но такой запущенности я давно не видел», «особенно удручают фасады старых зданий», «низкий уровень благоустройства улиц», «категорически не хватает мест для досуга молодежи, спортивных площадок» .

По мнению опрошенных «Кавказским узлом» экспертов, за короткий срок до единого дня голосования Бабушкин наладил контакт с элитами и СМИ, сохранил политическую независимость и сумел не совершить непоправимых ошибок.

8 сентября 2019 года, на очередных губернаторских выборах Игорь Бабушкин одержал убедительную победу, получив 75,64% голосов избирателей. Второе место занял кандидат от КПРФ Николай Арефьев, набравший 11,81%. Явка составила 33,52%.

В 2024 году Игорь Бабушкин, выдвинутый от партии "Единая Россия", победил на выборах губернатора Астраханской области с результатом 78,17% голосов.

Биография

Игорь Бабушкин родился 5 апреля 1970 года в городе Рыбинск Ярославской области.

В 1992 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верхового Совета РФ, в 2002 году получил дополнительное образование в Голицынском военном институте Федеральной пограничной службы РФ по специальности «юриспруденция», позднее окончил Институт менеджмента, экономики и инноваций (Автономная некоммерческая организация высшего образования, город Москва) .

С 1992 по 2012 год занимал командные должности в Вооруженных силах РФ и подразделениях Федеральной службы безопасности России. Последнее место службы - в Федеральном агентстве специального строительства (Спецстрой России) в звании полковника .

25 января 2013 года был назначен заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Ольги Дергуновой. Сохранил пост после того, как Росимущество в 2016 году возглавил Дмитрий Пристансков.

В агентстве курировал управления имущества государственной казны, федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, управления отраслевых организаций и зарубежной собственности, организаций промышленного комплекса, отвечал за вопросы передачи объектов религиозного назначения .

С 25 сентября 2018 года Игорь Бабушкин работал заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Матовникова. Занимался социальными вопросами, а также проблемами благоустройства, развития регионов, инвестиций, экологии .

Действительный государственный советник Российской Федерации II класса.

Награжден орденом Мужества, ведомственными наградами и знаками отличия .

Женат, есть дочь.

Декларация

За 2017 год доходы Игоря Бабушкина составили 3 195 362,30 рублей, а супруги – 150 000 рублей. В собственности супруга два земельных участка общей площадью 1960 кв. м, жилой дом 137 кв. м и хозяйственные постройки 132,1 кв. м, квартира 114 кв. м, долевая собственность на квартиру 59 кв. м (0,33), мотоцикл SUZUKI VZR 1800Z (2009). У супруги в собственности квартира 38,3 кв. м и автомобиль Toyota Land Cruiser 200 (2014). У ребенка в собственности автомобиль Toyota Land Cruiser 200 (2014). Семья имеет в пользовании квартиру 45 кв. м.

Примечания