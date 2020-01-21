Александр Матовников. Фото: Пресс-служба президента РФ

21 января 2020, 22:42

Матовников Александр Анатольевич

Александр Матовников – полпред президента в СКФО с 26 июня 2018 года по 21 января 2020 года, генерал-лейтенант, Герой Российской Федерации.

Биография

Александр Матовников родился 19 сентября 1965 года в Москве, в семье сотрудника Комитета государственной безопасности (КГБ) Анатолия Матовникова. В 1980-х годах отец работал заместителем начальника секретариата 7-го управления КГБ СССР, которое занималось организацией наружного наблюдения за советскими и иностранными гражданами. Также управлению подчинялось антитеррористическое подразделение "А" (ныне - Управление "А" ЦСН ФСБ, спецподразделение "Альфа"). 1Окончил Высшее пограничное военно-политическое училище КГБ имени К.Е.Ворошилова. 2

Данные о семейном положении и доходах в открытых источниках отсутствуют, первое "доступное" фото было сделано в декабре 2017 года при вручении Золотой Звезды в Кремле. 3

Карьера

В 1986 году поступил на службу в группу "А" ("Альфа") 7-го управления Комитета государственной безопасности СССР (ныне — антитеррористическое спецподразделение "Альфа" / Управление "А" Центра специального назначения Федеральной службы безопасности РФ). 4

Матовников служил под началом генерал-майора Виктора Карпухина, и по словам полковника Юрия Торшина о Карпухине и других командирах: "мы с завистью глядели на участников штурма дворца Амина - кавалеров боевых орденов" (спецоперация под кодовым названием "Шторм-333", предшествующая началу участия советских войск в афганской войне 1979—1989 гг., в ходе которой спецподразделениями КГБ СССР и Советской Армии был убит президент Афганистана Хафизулла Амин. Виктор Карпухин и трое других офицеров были удостоены звания Героя Советского Союза). 5

Занимал должности начальника 2-го отделения 1-го отдела Управления "А" и первого заместителя начальника Управления "А". Принял участие в обеих чеченских войнах и нескольких спецоперациях, в том числе на Северном Кавказе.

Был одним из руководителей штурма больницы в Будённовске, участвовал в антитеррористической операции в "Норд-Осте" на Дубровке (заместитель начальника "Альфы"), расследовал обстоятельства штурма школы в Беслане (член экспертной комиссии). 6

Прослужив более 30 лет в "Альфе", в 2013 году был переведён на работу в министерство обороны, а затем назначен на пост заместителя командующего Сил специальных операций Главного (разведывательного) управления Генерального штаба ВС РФ.

В 2015 году, после ухода Алексея Дюмина на пост заместителя министра обороны, Матовников стал командующим ССО и заместителем начальника ГУ ГШ ВС РФ.

По данным СМИ, состоял офицером по спецпоручениям при президенте России Владимире Путине и был одним из руководителей секретными военными операциями за границей, в том числе на Украине, где во время крымского кризиса занимался координацией действий личного состава. 7

Также принял участие в военной операции России в Сирии (командующий ССО). В 2017 году в звании генерал-майора был удостоен звания "Герой Российской Федерации". Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами, Александра Невского, двумя орденами Мужества, орденом "За военные заслуги", медалями. 22 февраля 2018 года получил звание генерал-лейтенанта 8

26 июня 2018 года Матовников был назначен полномочным представителем президента России в Северо-Кавказском федеральном округе, сменив Олега Белавенцева. 21 января 2020 года Путин назначил на должность полпреда в СКФО бывшего генпрокурора Юрия Чайку 9. Матовников, по данным СМИ, продолжит заниматься делами Кавказа в обновленном правительстве России 10.

Оценки коллег

Сергей Гончаров, ветеран спецподразделения "Альфа", бывший командир Матовникова: "Как мой подчиненный, это был и есть человек очень высокого, такого, так сказать, даже тактического обращения, потом, когда он стал командиром, с подчиненными, это раз. Второе ― исполнительный офицер. И самое главное, что он всегда знал, как надо действовать в любой ситуации". 11

Есть сведения о рабочих и даже дружеских отношениях с руководителями республик СКФО. Например, о дружбе с Рамзаном Кадыровым.

"Эту должность (полпреда в СКФО. – Прим. "Кавказского узла") совсем гражданской не назовешь - две чеченские кампании даром не прошли, несколько поколений уроженцев Кавказа выросли без школ с автоматом в руках, и там легко найти цели для вербовки террористов", - заявил вице-президент Международной ассоциации ветеранов "Альфы" Алексей Филатов. 12

По его мнению, Кавказ – "до сих пор является тлеющей точкой на карте России, и после окончания основной фазы войны в Сирии многие боевики возвращаются туда". "А Матовников всех руководителей кавказских республик знает лично, он идеальная фигура для представления интересов президента в регионе", - заявил Филатов.

При этом Александр Матовников "очень близок к главе государства Владимиру Путину". Об этом в рассказали ветераны управления "А" (известно как "Альфа") Центра специального назначения ФСБ России, а также подтвердил источник, близкий к полпредству в СКФО. 13

Примечания

  1. Биография полпреда президента РФ в СКФО Александра Матовникова // ТАСС, 26 июня 2018 
  2. Присяга на верность родине // Газета "Спецназ России", 1 октября 2005
  3. Путин подписал указы о назначении своих полномочных представителей в округах // Комсомольская правда, 26 июня 2018
  4. Корпусу полпредов обещают обновление // Коммерсант, 18 июня 2018
  5. "Тридцатый" на связи! // Газета "Спецназ России", 1 ноября 2010
  6. Биография Александра Матовникова//РИА Новости, 26 июня 2018
  7. Корпусу полпредов обещают обновление // Коммерсант, 18 июня 2018
  8. .Биография полпреда президента РФ в СКФО Александра Матовникова // ТАСС, 26 июня 2018.
  9. . Путин предложил назначить Чайку полпредом на Северном Кавказе// Ведомости, 21 января 2020
  10. Матовников не покидает Кавказ. Чайка согласился стать полпредом в СКФО // ФедералПресс, 21 января 2020
  11. "Маугли", "боевой мужик" и просто "красивый мужчина". Что известно о самом загадочном назначенце Путина на Кавказе // Дождь, 26 июня 2018
  12. Назначенец из "Альфы": зачем ветеран спецназа стал полпредом в СКФО // РБК, 26 июня 2018
  13. Назначенец из "Альфы": зачем ветеран спецназа стал полпредом в СКФО // РБК, 26 июня 2018

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