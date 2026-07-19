Один человек погиб при крушении вертолета на Кубани

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В районе станицы Калининской на Кубани упал вертолет, погиб пилот.

В Краснодарском крае упал во время обработки поле вертолет Ми-2 сельскохозяйственного назначения.

Инцидент произошел в двух километрах от станицы Калининской. При крушении погиб пилот вертолета, информирует 18 июля РИА "Новости".

После падения вертолета произошло возгорание на площади 20 квадратных метров. Пожар был оперативно потушен.

По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека), пишет "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ноябре прошлого года в Карабудахкентском районе Дагестана упал вертолет "Кизлярского электромеханического завода", погибли пять человек.

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