Суд отпустил Вардана Гукасяна под домашний арест

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Мэра Гюмри Вардана Гукасяна, обвиняемого в коррупции, хулиганстве и призывах к изменению конституционного строя, отпустили под домашний арест, назначив залог и применив подписку о невыезде.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2025 года суд в Ереване арестовал мэра Гюмри Вардана Гукасяна на два месяца по делу о получении взяток. Оппозиционный политик отверг обвинения, его адвокат назвала дело сфабрикованным. Уже после ареста он был также обвинен в публичных призывах к отказу от суверенитета Армении. Полномочия Гукасяна со дня ареста приостановлены. 21 апреля суд отказался освободить Гукасяна из СИЗО.

Антикоррупционный суд Армении изменил меру пресечения мэру Гюмри Вардану Гукасяну на домашний арест сроком на три месяца, пишут 17 июля "Новости-Армения".

В качестве дополнительной меры пресечения суд также назначил залог в размере 15 миллионов драмов (2,7 тысячи долларов) и применил подписку о невыезде.

Напомним, что адвокат Заруи Постанджян, защищающая мэра Гюмри Вардана Гукасяна и его сына Спартака, заявила, что преследование ее подзащитных носит политический характер.

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