Защита обжаловала арест Царукяна

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Адвокаты президента Multi Group, лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна обжаловали в апелляционном суде решение об его аресте.

Как писал "Кавказский узел", 7 июля суд арестовал на два месяца лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения", миллиардера Гагика Царукяна, обвиняемого в мошенничестве и уклонении от налогов. Премьер-министр Никол Пашинян в ходе предвыборной агитации в мае заявил, что завод "Араратцемент", принадлежащий семье Царукяна, будет национализирован. После этого прокуратура сообщила о деле в связи с нарушениями при приватизации предприятия и направила иск в суд с требованием отменить приватизацию предприятия "Араратцемент". Работники завода "Араратцемент" 9 июля добились открытия опечатанного предприятия, при этом премьер-министр Никол Пашинян пригрозил им увольнениями за участие в акциях протеста. Антикоррупционный суд передал компанию "Араратцемент" под управление государству, прокуратура также требует конфискации других активов бизнесмена. Здание спорткомплекса Гагика Царукяна "Мульти Спорт" полностью перешло в собственность мэрии Еревана.

Другие предприятия главы "Процветающей Армении" Гагика Царукяна после его ареста не возобновили работу. 13, 14 и 15 июля их сотрудники вышли на акции протеста, заявив, что рискуют остаться без средств к существованию.

Апелляционная жалоба о специальном пересмотре стороны защиты против примененной в отношении Гагика Царукяна меры пресечения в виде ареста подана в Апелляционный уголовный суд Армении, сообщил адвокат Эмин Хачатрян.

«В жалобе подробно представлены допущенные судом первой инстанции нарушения норм материального и процессуального права, аргументы стороны защиты относительно обоснованного подозрения, правомерности задержания и ареста, а также возможности применения альтернативных мер пресечения. Сторона защиты полна надежд, что Апелляционный суд даст полноценную, объективную и беспристрастную оценку обстоятельствам дела, обеспечив эффективную защиту права на справедливое судебное разбирательство и права лица на свободу», - цитирует жалобу News.Am.

Комитет государственных доходов Армении перед опечатыванием компаний концерна «Мульти Груп» (Multi Group), президентом которого является Царукян, проводил проверки и в других связанных с ним компаниях, в том числе в торговом центре «Ариндж Молл», пишет «Грапарак» со ссылкой на сотрудников ТЦ.



По данным издания, проверки затронули не только сам торговый центр, но и расположенные в нем торговые точки. Более 20 продавцов были оштрафованы на 600 тысяч драмов каждый.



Директор «Ариндж Молла» Алик Назарян подтвердил, что сотрудники комитета изъяли документы и данные с компьютеров. По его словам, проверки проходили за две–три недели до начала судебного разбирательства против Царукяна.

Партия Царукяна "Процветающая Армения" вместе с другими оппозиционными политическими партиями ранее выступила с заявлением о нелегитимности власти и планах добиваться ее смещения.