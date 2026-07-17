Россельхознадзор нашел цветы из Армении в иранских поставках

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Под видом иранских в Россию ввозились срезанные цветы из Армении, заявил Россельхознадзор, попросив Организацию по защите растений Ирана приостановить сертификацию цветов для экспорта в Россию.

Как писал "Кавказский узел", Россельхознадзор с 22 мая 2026 года ввел временные ограничения на ввоз цветов из Армении, а с 30 мая – свежих томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники. Кроме того, был остановлен ввоз в Россию всех партий армянской минеральной воды "Джермук" и ряда коньяков и вин, а ввоз рыбы из Армении существенно ограничен. Со 2 июня Россельхознадзор распространил запрет на свежий виноград и косточковые культуры, включая вишню и черешню, а с 3 июня - на картофель, баклажаны, а также плоды семечковых культур и сухофрукты.

Цветы из Армении можно реализовывать на рынках ЕС, стран Центральной Азии, арабских государств и соседних стран, заявил премьер-министр Никол Пашинян. На внутреннем рынке цветы сложно продать даже по самым минимальным ценам, а о поставках в Европу информации нет, возразили фермеры.

Россельхознадзор обратился к Организации по защите растений Ирана с просьбой о приостановке сертификации цветов для экспорта в Россию.

В 2026 году объем поставок из Исламской Республики значительно превысил показатели аналогичного периода прошлого года. В фитосанитарных сертификатах в качестве места происхождения продукции указан Иран. При этом по внешним характеристикам продукции и особенностям упаковки она идентична той, что прежде ввозилась из Армении, сообщил Россельхознадзор.

Россельхознадзор ранее информировал Иран о действующих временных ограничениях в отношении армянской цветочной продукции. С 22 мая 2026 года запрещен ввоз в Россию срезанных цветов, местом отправления и происхождения которых является Армения.

В связи с отсутствием ответа от иранской стороны в целях сохранения фитосанитарного благополучия территорий России и государств-членов ЕАЭС и соблюдения запретов и ограничений, введенных Россельхознадзором, Служба обратилась в Организацию по защите растений Министерства сельскохозяйственного джихада Исламской Республики Иран с просьбой приостановить сертификацию местной цветочной продукции до проведения двусторонних переговоров и прояснения указанного вопроса, говорится на сайте ведомства.