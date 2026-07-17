Асланян связал свое преследование с присоединением к «Сильной Армении»

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В суд поступило новое дело против бывшего мэра Ванадзора Мамикона Асланяна о служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями. Движение по делу, которое тянулось с 2021 года, возобновилось после присоединения к "Сильной Армении", заявил политик.

Как писал "Кавказский узел", бывший мэр Ванадзора Мамикон Асланян признан виновным в аферах с землей и приговорен к четырем годам и четырем месяцам лишения свободы. По итогам голосования 5 декабря 2021 года на выборах в Совет старейшин Ванадзора наибольшее число избирателей проголосовало за оппозиционный блок действующего мэра Мамикона Асланяна. Старейшины должны были 17 декабря избрать Асланяна на пост главы общины, но накануне выборов он был отстранен от должности, а затем арестован по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

В преследовании Мамикона Асланяна просматривается политический мотив, властям нужен контроль над админресурсом в Ванадзоре, считают политолог Армен Варданян и политтехнолог Армен Бадалян.

Кандидат в депутаты от блока «Сильная Армения», бывший мэр Ванадзора Мамикон Асланян заявил, что уголовное дело против него было «реанимировано» после того, как он объявил о присоединении к политической силе.

Его также вызвали в Следственный комитет, однако он не дал никаких показаний.

«Об этом деле мы знали, но не предавали огласке. Почему его именно сейчас реанимировали, покажет время», - цитирует его News.Am.

По его словам, расследование ведется с 2022 года, однако первоначально оно не касалось его. «В 2026 году, когда я объявил о вступлении в партию "Сильная Армения", это дело было реанимировано, и следственный орган счел необходимым привлечь меня в качестве обвиняемого», — приводит его слова Armenia Today.

После предъявления обвинения, по словам Асланяна, он отказался давать показания. Суд избрал ему меры пресечения в виде запрета на выезд и залога. По утверждению Асланяна, дело было выделено из уголовного производства, по которому он был арестован в 2021 году. Он считает его попыткой оказать дополнительное политическое давление. Асланян добавил, что ранее не комментировал это производство, поскольку во время предвыборной кампании не видел смысла делать его предметом публичного обсуждения.

Согласно данным судебно-правовой системы Datalex, 15 июля уголовное дело поступило в Антикоррупционный суд. По версии следствия, в 2016–2021 годах, занимая должность мэра Ванадзора, Асланян допустил служебный подлог, злоупотребил должностными полномочиями и умышленно не исполнил служебные обязанности, причинив существенный ущерб законным интересам общины. Дело рассматривает судья Саркис Петросян, сообщает агентство.