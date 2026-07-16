Военнослужащий из Дагестана убит на Украине

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Сурхай Абулайсов из Казбековского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти обнародовали данные как минимум 2035 убитых там комбатантов из Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", по состоянию на 15 июля чиновники публично назвали имена как минимум 2034 убитых на Украине военных из Дагестана.

Имя очередного убитого на Украине военнослужащего из Дагестана назвала сегодня администрация Казбековского района, отчитавшись о передаче его родным посмертной награды.

Убитый - уроженец селения Инчха Сурхай Абулайсов. Он посмертно награжден орденом Мужества, который передали его сыну Салимбегу, сообщил официальный Telegram-канал муниципалитета. Возраст и детали биографии убитого в публикации чиновников не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 2035 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В начале мая стало известно, что на Украине убиты Тимур Байсултанов и Адам Нуралиев из Казбековского района. Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Возглавлявший в феврале 2022 года Дагестан Сергей Меликов первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.