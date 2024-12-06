Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

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Глава Чечни Рамзан Кадыров 4 декабря 2024 года раскритиковал руководство МВД и Следкома из-за уголовного дела в отношении чеченского подростка. О том, кто такой Роман (Муслим) Мурдиев, в чем его обвиняют и кто за него заступается, рассказывается в справке “Кавказского узла”.

Кадыров уверен в скором освобождении

4 декабря 2024 года глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии заявил о профнепригодности руководителей МВД и Следкома – Владимира Колокольцева и Александра Бастрыкина из-за возбуждения уголовного дела против чеченского подростка. "Дело Мурдиева говорит о том, что люди, которые сидят наверху, такие как Бастрыкин и Колокольцев, сидят не на своих местах", – заявил Кадыров .

Также Кадыров сообщил, что правозащитники, депутаты, сенаторы и он лично давно занимаются делом Мурдиева. “Его они не посадят, ничего с ним не сделают. Я сам лично со всеми разговаривал. Он скоро освободится,”, – уверен Кадыров .

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 декабря 2024 года отказался комментировать это высказывание Кадырова .

В чем обвиняют Мурдиева

Роман (Муслим) Мурдиев – 14-летний уроженец Чечни живущий в Москве. Он обвиняется в нарушении общественного порядка с использованием насилия в отношении граждан, осуществленного группой лиц по предварительному сговору и находится под домашним арестом. Ему вменяется ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

5 декабря 2024 года официальный представитель СК России Светлана Петренко ответила на обвинение главы Чечни, озвучив версию следствия. По ее информации, пять подростков, среди которых был Мурдиев, вступили в сговор. Они выбирали случайных прохожих, которых один из подростков “провоцировал на словесный конфликт, после чего начинал драку и избивал потерпевшего”. Другие участники находились рядом, подсказывали как наносить удары, и, в случае необходимости, помогали нападавшему. “В сентябре 2023 года подростки совершили хулиганские действия с применением насилия в отношении 8 лиц, при этом 7 из них являлись несовершеннолетними. Нападения происходили в ТРЦ «Авиапарк», ТЦ «Дискавери» и на территории «Парка культуры «Ходынское поле» Москвы”, – сообщил официальный Telegram-канал Следкома .

Также представитель Следкома сообщила, что подростки дали показания, подтверждающие факт вступления ими в сговор, у следователей также есть показания потерпевших и свидетелей, при этом следствие располагает видеозаписями совершенных нападений. Одно видео опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства. “Окончательное решение о виновности фигурантов примет суд на основании представленных следствием доказательств”, – заявила Петренко.

Версия защиты

Мурдиев свою вину отрицает, он утверждает, что только заступился за товарища, на которого напал зачинщик драки, который гораздо сильнее его. Драку сняли на телефон .

Сторона защиты настаивает на полной невиновности Мурдиева. По словам адвокатов, лишь пытался защитить своего 12-летнего знакомого от агрессии со стороны другого участника конфликта, который, как утверждается, вел себя провокационно и агрессивно. Семья подростка и адвокаты настаивают, что следствие игнорирует доказательства его невиновности, включая видео потасовки, которое по утверждению защиты, интерпретировано сторонами обвинения некорректно.

Адвокат Мурдиева Асланбек Минкаилов сообщил в октябре 2024 года об ухудшении состояния здоровья его подзащитного. “Ему необходимо сделать две операции. Все это последствия перенесенного стресса на фоне уголовного дела”, – написал чеченский омбудсмен Мансур Солтаев в своем Telegram-канале .

Сам Солтаев с июля 2024 года “добивается проведения тщательной проверки законности уголовного преследования 14-летнего уроженца ЧР” после обращения к нему матери Романа Мурдиева. Чеченский омбудсмен выступил также общественным защитником обвиняемого. Он считает, что “содержание видеосъемки расследуемых событий доказывает, что именно выраженное агрессивное поведение «потерпевшего» А.А. в отношении уступающего ему по возрасту и всем физическим параметрам малолетнего Б.Р. повлекло вмешательство в драку Романа. Решение обвиняемого заступиться за своего знакомого 12-летнего Б.Р. и предотвратить возможный вред его здоровью не может быть рассмотрено как умысел на грубое нарушение общественного порядка» . Он также присутствовал на нескольких судебных заседаниях, на которых решался вопрос о мере пресечения Мурдиеву в Москве .

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