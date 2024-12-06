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12:16, 6 декабря 2024

Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Чечни Рамзан Кадыров 4 декабря 2024 года раскритиковал руководство МВД и Следкома из-за уголовного дела в отношении чеченского подростка. О том, кто такой Роман (Муслим) Мурдиев, в чем его обвиняют и кто за него заступается, рассказывается в справке “Кавказского узла”.

Кадыров уверен в скором освобождении

4 декабря 2024 года глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии заявил о профнепригодности руководителей МВД и Следкома – Владимира Колокольцева и Александра Бастрыкина из-за возбуждения уголовного дела против чеченского подростка. "Дело Мурдиева говорит о том, что люди, которые сидят наверху, такие как Бастрыкин и Колокольцев, сидят не на своих местах", – заявил Кадыров 1.

Также Кадыров сообщил, что правозащитники, депутаты, сенаторы и он лично давно занимаются делом Мурдиева. “Его они не посадят, ничего с ним не сделают. Я сам лично со всеми разговаривал. Он скоро освободится,”, – уверен Кадыров 2.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 декабря 2024 года отказался комментировать это высказывание Кадырова 3.

В чем обвиняют Мурдиева

Роман (Муслим) Мурдиев – 14-летний уроженец Чечни живущий в Москве. Он обвиняется в нарушении общественного порядка с использованием насилия в отношении граждан, осуществленного группой лиц по предварительному сговору и находится под домашним арестом. Ему вменяется ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Скриншоты видео, опубликованного Следкомом https://t.me/sledcom_press/175865 декабря 2024 года официальный представитель СК России Светлана Петренко ответила на обвинение главы Чечни, озвучив версию следствия. По ее информации, пять подростков, среди которых был Мурдиев, вступили в сговор. Они выбирали случайных прохожих, которых один из подростков “провоцировал на словесный конфликт, после чего начинал драку и избивал потерпевшего”. Другие участники находились рядом, подсказывали как наносить удары, и, в случае необходимости, помогали нападавшему. “В сентябре 2023 года подростки совершили хулиганские действия с применением насилия в отношении 8 лиц, при этом 7 из них являлись несовершеннолетними. Нападения происходили в ТРЦ «Авиапарк», ТЦ «Дискавери» и на территории «Парка культуры «Ходынское поле» Москвы”, – сообщил официальный Telegram-канал Следкома 4.

Также представитель Следкома сообщила, что подростки дали показания, подтверждающие факт вступления ими в сговор, у следователей также есть показания потерпевших и свидетелей, при этом следствие располагает видеозаписями совершенных нападений. Одно видео опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства. “Окончательное решение о виновности фигурантов примет суд на основании представленных следствием доказательств”, – заявила Петренко.

Версия защиты

Мансур Солтаев, Роман Мурдиев и сопровождающие около Савеловского суда г. Москвы. Фото https://chechombudsman.ruМурдиев свою вину отрицает, он утверждает, что только заступился за товарища, на которого напал зачинщик драки, который гораздо сильнее его. Драку сняли на телефон 5.

Сторона защиты настаивает на полной невиновности Мурдиева. По словам адвокатов, лишь пытался защитить своего 12-летнего знакомого от агрессии со стороны другого участника конфликта, который, как утверждается, вел себя провокационно и агрессивно. Семья подростка и адвокаты настаивают, что следствие игнорирует доказательства его невиновности, включая видео потасовки, которое по утверждению защиты, интерпретировано сторонами обвинения некорректно.

Адвокат Мурдиева Асланбек Минкаилов сообщил в октябре 2024 года об ухудшении состояния здоровья его подзащитного. “Ему необходимо сделать две операции. Все это последствия перенесенного стресса на фоне уголовного дела”, – написал чеченский омбудсмен Мансур Солтаев в своем Telegram-канале 6

Сам Солтаев с июля 2024 года “добивается проведения тщательной проверки законности уголовного преследования 14-летнего уроженца ЧР” после обращения к нему матери Романа Мурдиева. Чеченский омбудсмен выступил также общественным защитником обвиняемого. Он считает, что “содержание видеосъемки расследуемых событий доказывает, что именно выраженное агрессивное поведение «потерпевшего» А.А. в отношении уступающего ему по возрасту и всем физическим параметрам малолетнего Б.Р. повлекло вмешательство в драку Романа. Решение обвиняемого заступиться за своего знакомого 12-летнего Б.Р. и предотвратить возможный вред его здоровью не может быть рассмотрено как умысел на грубое нарушение общественного порядка» 7. Он также присутствовал на нескольких судебных заседаниях, на которых решался вопрос о мере пресечения Мурдиеву в Москве 8.

Примечания

  1. Кадыров о Мурдиеве: "Его выпустят" // “Чечня сегодня”, 04.12.2024.
  2. Кадыров: Бастрыкин и Колокольцев сидят не на своих местах // Грозный Информ, 04.12.2024.
  3. Песков не стал комментировать критику Кадырова в адрес глав СК и МВД // ТАСС, 05.12.2024.
  4. https://t.me/sledcom_press/17586&
  5. Солтаев о деле Мурдиева: Отсутствуют достаточные основания для уголовного преследования // Грозный- информ, 10.10.2024.
  6. https://t.me/chechombudsman/3901
  7. https://t.me/chechombudsman/3623
  8. Солтаев о деле Мурдиева: Отсутствуют достаточные основания для уголовного преследования // Грозный-информ, 10.10.2024.
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