Суд оставил в силе домашний арест Романа Мурдиева

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Апелляционный суд отказался смягчить условия домашнего ареста чеченского подростка Романа Мурдиева, который находится под домашним арестом в Москве по делу о хулиганстве, при этом остальным обвиняемым разрешено ежедневно выходить из дома, сообщил Уполномоченный по правам человека в Чечне.

Как писал "Кавказский узел", девятиклассник Роман Мурдиев (в чеченских СМИ упоминается как Муслим), обвиняемый в хулиганстве, лишен гарантированного Конституцией права на получение образования, срок домашнего ареста подростка неоднократно продлевался, заявил уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев. 7 мая суд разрешил Мурдиеву дистанционно учиться в школе.

14-летний чеченский подросток Роман Мурдиев обвинен в нарушении общественного порядка и применении насилия (статья 213 УК РФ "хулиганство"). Поводом для уголовного дела стала драка, в которой подросток, по его словам, заступился за знакомого 12-летнего мальчика. Защита настаивает на невиновности Мурдиева, который, по ее версии, защищал мальчика от другого участника конфликта. Помимо чеченского подростка, по делу проходят еще четверо обвиняемых. Из нескольких видео, опубликованных Следкомом, только одно, где Мурдиева называют по имени, предполагает его участие в конфликте.

Первый апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрел апелляционную жалобу на продление ареста по делу Муслима Мурдиева – подростка, который уже второй год находится под домашним арестом в городе Москве. Заседание проходило в формате видеоконференцсвязи, сообщило агентство "Чечня сегодня".

Уполномоченный по правам человек Мансур Солтаев участвовал в заседании по видеоконференцсвязи из здания Верховного суда Чечни.

"Я выступаю по этому делу как Уполномоченный по правам человека и в качестве общественного защитника Муслима", - сообщил он в своем Telegram-канале.

"Сегодня, на заседании апелляционного суда, Муслима вновь оставили под строгим домашним арестом. При этом остальным четырём обвиняемым суд разрешил ежедневно выходить на пару часов на свежий воздух", - заявил Солтаев.

Он отметил, что в связи с состоянием здоровья подростка врачи настоятельно рекомендуют ему выходить на улицу. Однако суд, несмотря на медицинские заключения, снова отказался смягчить условия домашнего ареста, отметил Солтаев. Он назвал дело Мурдиева "политизированным".

Рамзан Кадыров в связи с делом Мурдиева в декабре 2024 года на прямой линии обвинил в профнепригодности руководителей МВД и Следкома – Владимира Колокольцева и Александра Бастрыкина. "Дело Мурдиева говорит о том, что люди, которые сидят наверху, такие как Бастрыкин и Колокольцев, сидят не на своих местах", – привело слова Кадырова ИА "Чечня сегодня". Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники сочли критику Кадыровым глав силовых ведомств проверкой влияния.

Подробнее о деле Мурдиева можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров".

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