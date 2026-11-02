Шутка школьника из Дагестана о нападении на школу обернулась уголовным делом

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В Дагестане в отношении 15-летнего школьника возбудили уголовное дело после ложного сообщения о вооруженном нападении на учебное заведение. Подросток признался, что позвонил в экстренную службу ради шутки.

По версии следствия, две недели назад в единую дежурно-диспетчерскую службу позвонил неизвестный молодой человек и сообщил, что на школу в селе Верхнее Казанище совершено вооружённое нападение.

Полицейские прибыли в учебное заведение, однако проверка не подтвердила информацию школьника – ни взрывных устройств, ни взрывчатых веществ в здании и на прилегающей территории не было обнаружено, сообщила сегодня пресс-служба МВД Дагестана в Telegram-канале.

В тот же день силовики установили личность звонившего. Им оказался 15-летний учащийся этой же школы. Несовершеннолетний признался, что взял телефон одноклассника и позвонил в дежурно-диспетчерскую службу ради шутки.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Санкции статьи предусматривают от трех до пяти лет лишения свободы.