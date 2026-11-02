Пользователи соцсети назвали чрезмерно суровым приговор Геворгу Григоряну

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Суд необоснованно приговорил уроженца Армении Геворга Григоряна к девяти с половиной годам заключения. Такой приговор за фейки об армии, реабилитацию нацизма и призывы к терроризму чрезмерно суров. Вероятно, Григорян лишь высказывал в интернете свое личное мнение, считают пользователи соцсети.

Как информировал "Кавказский узел", 20 октября Второй Восточный окружной военный суд приговорил 23-летнего уроженца Армении Геворга Григоряна к девяти с половиной годам заключения по делу о комментариях в соцсетях. Его судили по обвинениям в распространении фейков об армии, реабилитации нацизма, призывах к терроризму и экстремизму.

Геворг Григорян жил в Забайкальском крае и имеет гражданства России и Армении. Его задержали в июне 2025 года и отправили под домашний арест. Первоначально ему вменяли реабилитацию нацизма и возбуждение ненависти, но позднее обвинения дополнили. По словам знакомого Григоряна, мужчина писал комментарии на армянских ресурсах, поскольку "расстроился, что Москва не помогла его родине в войне за Карабах". Позднее он согласился с обвинениями и "раскаялся в своих словах".

Комментаторы сочли высказывания Григоряна выражением его собственного мнения

Пост о приговоре Геворгу Григоряну 30 октября был опубликован на странице "Кавказского узла" в Facebook*, на которую подписаны около 164 тысяч пользователей. На 13.40 мск 2 ноября эта запись набрала 504 реакции пользователей и 669 комментариев.

Часть комментаторов сочла приговор чрезмерно суровым. "За убийство человека в России столько не дают", – написала Elina Vladimirovna Savini.

"Смешно! За смс девять лет. Даже за убийство столько не дают. Вообще посходили с ума. Лучше бы закрыли вот эти TikTok, Facebook*, Instagram* и т. д. – тогда не было бы столько ненависти друг другу", – считает Тина Атанян.

"Девять лет? Абсурд", – возмутилась Sara Sergeevna.

Другие участники обсуждения выступили в защиту свободы слова. "Я думал, в России можно свободно мнение высказать, а где демократия? Или это новая Северная Корея? Не могу понять, нет слова свободы?" – написал Mko Amiraghyan.

"Свободное слово гражданина на первом месте", – подчеркнул Эдмон Авагян.

"Если судить за комментарии, то придется судить весь мир. Нет такого закона, судить за свободу слова", – заявил пользователь с ником Любитель природы.

Некоторые пользователи поддержали приговор, а отдельные участники обсуждения высказались за еще более суровое наказание. "Браво, правильно сделали", – написала Meri Konditer Meri.

"Правильно сделали. Всех бы так. А то живут в России и критикуют ее", – заявила Грета Акентьева.

"Этих [яркоэкспрессивное выражение], которые живут в России и гадости пишут про Россию, надо посадить пожизненно", – заявил Вито Антонян.

Суды в регионах юга России неоднократно выносили суровые приговоры за посты в соцсетях

Так, в мае текущего года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к шести с половиной годам заключения уроженца Узбекистана Руслана Усеинова за три комментария в мессенджере. По версии следствия, в феврале, марте и мае 2025 года он призывал к ракетным ударам по России, в том числе по Москве и Санкт-Петербургу. Усеинова судили по статье о публичной пропаганде либо оправдании терроризма через интернет. Он признал вину, суд назначил ему отбывание наказания в колонии общего режима.

Уроженец Украины Валерий Котович, получивший российское гражданство в 2014 году и служивший в Росгвардии, 2 мая 2023 года был приговорен к шести годам заключения судом в Ростове-на-Дону по делу о распространении недостоверных сведений об армии. Поводом стали его высказывания о действиях российских военных на Украине в разговорах с сослуживцами. Начальник центра материально-технического обеспечения Росгвардии и его заместитель рассказали в суде, что подчиненные сообщали им о неодобрительных высказываниях Котовича, однако сами они их не слышали. Котович вину не признал. Помимо лишения свободы, суд лишил его звания полковника и на три года запретил занимать определенные должности.

37-летнего жителя Абхазии, уроженца Сочи Тимура Агрбу Южный окружной военный суд 17 марта текущего года приговорил к пяти с половиной годам заключения за десять публикаций в Telegram-канале. Он разместил их осенью 2024 года, находясь в Гудаутском районе Абхазии. По версии обвинения, публикации создавали героизированные образы Шамиля Басаева и других чеченских полевых командиров. Суд признал Агрбу виновным в публичном оправдании и пропаганде терроризма и назначил ему отбывание наказания в колонии общего режима.

Адвокат Виктория Новикова 24 марта оспорила обоснованность приговора. По ее словам, большинство публикаций касались участия Басаева в войне в Абхазии, где он официально удостоен звания героя, а его действия в России упоминались лишь в одном посте. Защита представила подтверждение этого статуса от абхазских властей и настаивала на исключении соответствующих публикаций из обвинения. "Однако судом данные доводы проигнорированы", – заявила Новикова.