15:02, 24 марта 2026

Защита назвала необоснованным приговор жителю Абхазии за публикации о Басаеве

Мужчина в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Российский суд безосновательно приговорил Тимура Агрбу к сроку в колонии, поскольку его публикации содержали не оправдание терроризма, а упоминание Шамиля Басаева как официально признанного героя Абхазии, указала защита.

Как писал "Кавказский узел", 17 марта суд в Ростове-на-Дону приговорил к 5,5 года колонии 37-летнего жителя Абхазии Тимура Агрбу, признав его виновным в публичном оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).

Основанием для приговора стали 10 постов в телеграм-канале Агрбы, сделанных с 24 сентября по 4 декабря 2024 года, когда Агрба находился в Гудаутском районе Абхазии. По версии российских следователей, публикации создавали "героизированный образ" Шамиля Басаева и других лидеров незаконных вооруженных формирований в Чечне.

Большинство публикаций о Шамиле Басаеве, за которые осужден Тимур Агрба, не имели отношения к действиям Шамиля Басаева в России, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат осужденного Виктория Новикова.

Судом данные доводы проигнорированы

«Там было десять постов с упоминанием Шамиля Басаева как героя Абхазии, и лишь в одном из них наряду с информацией об Абхазии затронуты описания действий в Российской Федерации. Сторона защиты указала на незаконность включения в обвинение сведений о героизации Шамиля Басаева применительно к Абхазии, поскольку он действительно является героем [Абхазии], что подтверждается официальным ответом от властей Абхазии. Однако судом данные доводы проигнорированы", - сказала она.

Также, по словам Новиковой, суд безосновательно указал в приговоре на сделанные в телеграм-канале публикации про взаимоотношения России и Абхазии. "Оправданием терроризма в соответствии с законодательством Российской Федерации это не является", - пояснила адвокат.

По мнению защиты, эти публикации следовало исключить из обвинения. Новикова подчеркнула, что обязательно обжалует приговор.

Шамиль Басаев - организатор ряда терактов, в том числе захвата заложников в Буденновске (1995), театральном центре в Москве (2002), школе в Беслане (2004). Был убит 10 июля 2006 года. С августа 1992 года принимал активное участие в военных действиях в Абхазии, был замминистра обороны Абхазии. "Кавказским узлом" подготовлены справка "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)" и хроника захвата заложников в Беслане.

Виктория Новикова добавила, что Агрбе инкриминировались не его собственные публикации, а репосты из других источников, при этом их авторы к уголовной ответственности не привлечены.

Адвокат также опровергла информацию, распространенную некоторыми интернет-ресурсами, о том, что Тимур Агрба перед арестом якобы скрывался от абхазских властей в России.

«Он ни от кого не скрывался, просто поехал в Сочи купить краски для принтера и был задержан на границе якобы по обвинению в сопротивлении сотруднику полиции», - рассказала она. По данным адвоката, ни до, ни после ареста семья Агрбы не подвергалась давлению властей.

Российская сторона считает статус героя Абхазии несовместимым с террористической деятельностью

Напомним, представители властей России и ранее проявляли признаки бинарного мышления, сталкиваясь с демонстрацией статуса Басаева как героя Абхазии.

Так, в сентябре 2024 года портрет Шамиля Басаева с подписью: "герой Абхазии" стал экспонатом выставки в Государственном музее Абхазии. Это вызвало возмущение представителей российского посольства: они заявили, что считают недопустимой демонстрацию портрета террориста.

Аналогичную позицию озвучил уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Дзгоев. Обращаясь к абхазскому коллеге, он заявил, что Абхазия должна лишить Шамиля Басаева почетных званий и государственных наград, поскольку "героизация личности кровавого убийцы" недопустима "в цивилизованном обществе".

Сотрудники музея, комментируя претензии российской стороны, отметили, что уберут портрет "только после решения суда или лишения Басаева звания героя Абхазии". Однако министр обороны Абхазии настоял на закрытии экспозиции, и фото пяти героев Абхазии, в том числе Басаева, убрали в архив.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Новости
Сотрудник полиции ведет мужчину в наручниках в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
18:57, 17 марта 2026
Житель Абхазии получил срок за героизацию Шамиля Басаева
Пассажиры заходят в поезд. Фото: РЖД https://t.me/telerzd/
15:54, 20 июля 2025
Изменен график движения поездов в города юга России
Ахмеднаби Ахмеднабиев. Фото Патимат Махмудовой для "Кавказского узла"
13:22, 9 августа 2024
Названы победители журналистского конкурса в память об Ахмеднабиеве
Пасхальное богослужение в одном из храмов Краснодара. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=sV9W5rkrjNQ
11:50, 5 мая 2024
Жители юга России и Кавказа отмечают Пасху
Землетрясение в Турции. Скриншот видео https://www.fontanka.ru/2023/02/07/72037742/
13:00, 7 февраля 2023
Не менее шести граждан республик Южного Кавказа пострадали во время землетрясения в Турции
Персоналии
Илия II, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии. Фото http://www.patriarchia.ru/db/text/501320.html
14:08, 23 марта 2026
Илия II
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
14:09, 19 марта 2026
Апти Алаудинов
Сергей Резник*. Фото с личной страницы http://vk.com/
13:52, 13 марта 2026
Резник Сергей Эдуардович*
Справочник
БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Тонировка с портретом Рамзана Кадырова на заднем стекле автомобиля. Фото: Светлана Прокудина официальный сайт партии "Яблоко" www.yabloko.ru/ Как в Чечне борются с тонировкой машин

Cимволический знак Новруза в центре Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла" Навруз

Последние записи в блогах
Фото
10:50, 24 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Вывески менять никто не спешит...
Фото
13:03, 22 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Эльбрус vs Грозный Сити. Как раздуть скандал на ровном месте
Фото
13:11, 7 марта 2025
BERG...man Tbilisi
77
Сила власти не в процентах, набранных на выборах, а в управлении
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Элене Хоштария. Фото: Новости Грузии https://www.newsgeorgia.ge/
24 марта 2026, 13:04
Хоштария приговорена к тюремному сроку за порчу баннера мэра Тбилиси

Граница Эстонии и РФ. Фото: Сергей Степанов / ERR
23 марта 2026, 23:57
Эстония выдала России просителя убежища из Чечни

Сбор мазута на пляжах Анапы. 23 марта 2026 г. Фото: https://t.me/setisitolopata/2757
23 марта 2026, 16:49
Волонтеры отчитались о сборе мазута на пляжах Анапы

Большегрузы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
23 марта 2026, 12:57
МИД Армении объявил об отправке гуманитарной помощи Ирану

Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Показать больше