Защита назвала необоснованным приговор жителю Абхазии за публикации о Басаеве

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Российский суд безосновательно приговорил Тимура Агрбу к сроку в колонии, поскольку его публикации содержали не оправдание терроризма, а упоминание Шамиля Басаева как официально признанного героя Абхазии, указала защита.

Как писал "Кавказский узел", 17 марта суд в Ростове-на-Дону приговорил к 5,5 года колонии 37-летнего жителя Абхазии Тимура Агрбу, признав его виновным в публичном оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).

Основанием для приговора стали 10 постов в телеграм-канале Агрбы, сделанных с 24 сентября по 4 декабря 2024 года, когда Агрба находился в Гудаутском районе Абхазии. По версии российских следователей, публикации создавали "героизированный образ" Шамиля Басаева и других лидеров незаконных вооруженных формирований в Чечне.

Большинство публикаций о Шамиле Басаеве, за которые осужден Тимур Агрба, не имели отношения к действиям Шамиля Басаева в России, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат осужденного Виктория Новикова.

Судом данные доводы проигнорированы

«Там было десять постов с упоминанием Шамиля Басаева как героя Абхазии, и лишь в одном из них наряду с информацией об Абхазии затронуты описания действий в Российской Федерации. Сторона защиты указала на незаконность включения в обвинение сведений о героизации Шамиля Басаева применительно к Абхазии, поскольку он действительно является героем [Абхазии], что подтверждается официальным ответом от властей Абхазии. Однако судом данные доводы проигнорированы", - сказала она.

Также, по словам Новиковой, суд безосновательно указал в приговоре на сделанные в телеграм-канале публикации про взаимоотношения России и Абхазии. "Оправданием терроризма в соответствии с законодательством Российской Федерации это не является", - пояснила адвокат.

По мнению защиты, эти публикации следовало исключить из обвинения. Новикова подчеркнула, что обязательно обжалует приговор.

Шамиль Басаев - организатор ряда терактов, в том числе захвата заложников в Буденновске (1995), театральном центре в Москве (2002), школе в Беслане (2004). Был убит 10 июля 2006 года. С августа 1992 года принимал активное участие в военных действиях в Абхазии, был замминистра обороны Абхазии. "Кавказским узлом" подготовлены справка "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)" и хроника захвата заложников в Беслане.

Виктория Новикова добавила, что Агрбе инкриминировались не его собственные публикации, а репосты из других источников, при этом их авторы к уголовной ответственности не привлечены.

Адвокат также опровергла информацию, распространенную некоторыми интернет-ресурсами, о том, что Тимур Агрба перед арестом якобы скрывался от абхазских властей в России.

«Он ни от кого не скрывался, просто поехал в Сочи купить краски для принтера и был задержан на границе якобы по обвинению в сопротивлении сотруднику полиции», - рассказала она. По данным адвоката, ни до, ни после ареста семья Агрбы не подвергалась давлению властей.

Российская сторона считает статус героя Абхазии несовместимым с террористической деятельностью

Напомним, представители властей России и ранее проявляли признаки бинарного мышления, сталкиваясь с демонстрацией статуса Басаева как героя Абхазии.

Так, в сентябре 2024 года портрет Шамиля Басаева с подписью: "герой Абхазии" стал экспонатом выставки в Государственном музее Абхазии. Это вызвало возмущение представителей российского посольства: они заявили, что считают недопустимой демонстрацию портрета террориста.

Аналогичную позицию озвучил уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Дзгоев. Обращаясь к абхазскому коллеге, он заявил, что Абхазия должна лишить Шамиля Басаева почетных званий и государственных наград, поскольку "героизация личности кровавого убийцы" недопустима "в цивилизованном обществе".

Сотрудники музея, комментируя претензии российской стороны, отметили, что уберут портрет "только после решения суда или лишения Басаева звания героя Абхазии". Однако министр обороны Абхазии настоял на закрытии экспозиции, и фото пяти героев Абхазии, в том числе Басаева, убрали в архив.